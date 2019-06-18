Закономерность или Случайность - страница 53

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

Эххх, закономерность, закономерность....

Есть она!!!

Завтра ужо, надеюсь, напишу таки последнюю прогу.

Так как же она выглядит, эта закономерность? 
 
Maxim Romanov:
Так как же она выглядит, эта закономерность? 

Закономерность в том, что рынок будет существовать только при наличии как покупателей, так и продавцов. Это раз.

Нужно обеспечить чтобы покупатель купил, а продавец продал. Это два.

Также нужно обеспечить договор: то есть чтобы они сошлись по цене. Это три.

Собственно раз, два, три и готово ;)

 
Maxim Romanov:
Если их конечное колличество, то самый простой способ, это брать текущий паттерн и искать его на истории, разных масштабах и разных инструментах, потом смотреть варианты продолжения. Но так не работает, это я уже делал. Может конечно у меня методика была несовершенна, попробую ее на известной функции как-нибудь.

Все модели в определенных рамках повторяемы. Могут нести разный размер, но определенную форму.

По текущему паттерну  совершенно просто видеть следующий будущий. Даже размерность можно предполагать. 

Мне лень печатать текст. Если кого интересует заходите в скайп. Объясню.

 
Uladzimir Izerski:

Их не надо обнаруживать. Они существуют в любой момент времени. 

Их надо идентифицировать и применять в торговле.

Пока не обнаружите, идентифицировать не сможете.)

 
khorosh:

Пока не обнаружите, идентифицировать не сможете.)

))

Я их не обнаруживаю.

Программа обнаруживает и  идентифицирует.)

Паттерны существуют всегда на любом ТФ. 

Свечные же паттерны появляются время от времени.

Мои паттерны имеет неоспоримое преимущество перед свечными.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

))

Я их не обнаруживаю.

Программа обнаруживает и  идентифицирует.)

Паттерны существуют всегда на любом ТФ. 

Свечные же паттерны появляются время от времени.

Мои паттерны имеет неоспоримое преимущество перед свечными.

Статью то прочитали, какова вероятность видели?. Та же угадайка, что и с индикаторами. По любой паре прогноз по вашей методе, плиз. Не будте пустомелей
 
Vladimir Baskakov:
Статью то прочитали, какова вероятность видели?. Та же угадайка, что и с индикаторами. По любой паре прогноз по вашей методе, плиз. Не будте пустомелей

"Угадайка" присутствует всегда. Хорошо когда ты знаешь места разворота. Тогда у тебя вероятность угадаек увеличиться.

Вот рисунок угадаек. Но я не могу гарантировать их исполнение. К тому моменту может происходить много событий которые перевернут МИР.

Надеюсь ясно объяснил?)))

EURUSDDaily_14

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

"Угадайка" присутствует всегда. Хорошо когда ты знаешь места разворота. Тогда у тебя вероятность угадаек увеличиться.

Вот рисунок угадаек. Но я не могу гарантировать их исполнение. К тому моменту может происходить много событий которые перевернут МИР.

Надеюсь ясно объяснил?)))


Ну вот, хоть что-то!
 
Uladzimir Izerski:

"Угадайка" присутствует всегда. Хорошо когда ты знаешь места разворота. Тогда у тебя вероятность угадаек увеличиться.

Вот рисунок угадаек. Но я не могу гарантировать их исполнение. К тому моменту может происходить много событий которые перевернут МИР.

Надеюсь ясно объяснил?)))

Те же яйца, только в профиль.
 
Uladzimir Izerski:

"Угадайка" присутствует всегда. Хорошо когда ты знаешь места разворота. Тогда у тебя вероятность угадаек увеличиться.

Вот рисунок угадаек. Но я не могу гарантировать их исполнение. К тому моменту может происходить много событий которые перевернут МИР.

Надеюсь ясно объяснил?)))


У вас канальный индикатор (пунктирные линии) перерисовывается?

1...464748495051525354555657585960...68
Новый комментарий