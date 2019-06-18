Закономерность или Случайность - страница 53
Эххх, закономерность, закономерность....
Есть она!!!
Завтра ужо, надеюсь, напишу таки последнюю прогу.
Так как же она выглядит, эта закономерность?
Закономерность в том, что рынок будет существовать только при наличии как покупателей, так и продавцов. Это раз.
Нужно обеспечить чтобы покупатель купил, а продавец продал. Это два.
Также нужно обеспечить договор: то есть чтобы они сошлись по цене. Это три.
Собственно раз, два, три и готово ;)
Если их конечное колличество, то самый простой способ, это брать текущий паттерн и искать его на истории, разных масштабах и разных инструментах, потом смотреть варианты продолжения. Но так не работает, это я уже делал. Может конечно у меня методика была несовершенна, попробую ее на известной функции как-нибудь.
Все модели в определенных рамках повторяемы. Могут нести разный размер, но определенную форму.
По текущему паттерну совершенно просто видеть следующий будущий. Даже размерность можно предполагать.
Мне лень печатать текст. Если кого интересует заходите в скайп. Объясню.
Их не надо обнаруживать. Они существуют в любой момент времени.
Их надо идентифицировать и применять в торговле.
Пока не обнаружите, идентифицировать не сможете.)
Пока не обнаружите, идентифицировать не сможете.)
))
Я их не обнаруживаю.
Программа обнаруживает и идентифицирует.)
Паттерны существуют всегда на любом ТФ.
Свечные же паттерны появляются время от времени.
Мои паттерны имеет неоспоримое преимущество перед свечными.
))
Я их не обнаруживаю.
Программа обнаруживает и идентифицирует.)
Паттерны существуют всегда на любом ТФ.
Свечные же паттерны появляются время от времени.
Мои паттерны имеет неоспоримое преимущество перед свечными.
Статью то прочитали, какова вероятность видели?. Та же угадайка, что и с индикаторами. По любой паре прогноз по вашей методе, плиз. Не будте пустомелей
"Угадайка" присутствует всегда. Хорошо когда ты знаешь места разворота. Тогда у тебя вероятность угадаек увеличиться.
Вот рисунок угадаек. Но я не могу гарантировать их исполнение. К тому моменту может происходить много событий которые перевернут МИР.
Надеюсь ясно объяснил?)))
У вас канальный индикатор (пунктирные линии) перерисовывается?