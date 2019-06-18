Закономерность или Случайность - страница 7

Лишь глупец не видит очевидных вещей. 

 
а мудрец не смотрит в тестер :-)

---

мартин - рулит !

при потенциальном провале надо просто "поддать газку" :-) и объёмы выправят баланс

 
ага


 
Бог управляя вами и мной и всем миром никогда не аргументирует свои действия

вот именно Вы абсолютно правы!

Это единственный способ превратиться из просто эксперта в десницу Сороса.

...

Как Бог, правая рука миллиардера Сороса и ваша аватарка с изображением палача инквизиции из бородатых веков, могли смешаться в одну несопоставимую кучу?

Не отвечайте - риторика...

 
Посмотрим кто что по этому поводу думает?;)

  • Закономерность 
  • Случайность

Никто не знает, но все верят, что есть закономерноcть, и ищут ее. Если бы не верили не искали бы и никого здесь не было бы.

 
Случайными на рынке можно считать только принятие наших (толпы) решений.
Потому что на рынке только один непредсказуемый элемент - это толпа.
Результат наших действий крупные игроки расталкивают "по полочкам" так как им нужно.
И вот здесь уже появляются закономерности. 
Не нужно разделять эти два понятия, они существуют одновременно.
 
Заблуждение!

Закономерности - отдельно, а мнение толпы никого не волнует: толпа всегда идет за вожаком, а ВОЖАК - один!

В целом, мнение, что толпа управляет рынком - РЕКЛАМА западных гуру... Им так выгоднее...  Ну не будут же ОНИ рассказывать ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ ситуацию на рынке... Зачем им это?  Проще "запустить дурочку" в толпу - легче манипулировать процессом... и больше ИХ прибыли...  Не забывайте, что статистику ( 95% сливают ) еще не опровергли!

 
Я не сказал, что толпа управляет рынком. Вообще ни слова об этом. 
Крупняк использует то, что выдает толпа и просто выжидает момент
когда эта толпа начинает верить в то, во что ИМ выгодно.
А затем выносит. Вместе с такими выносами зарабатывает и толпа.
Только тех, кто начинает зарабатывать, тоже вынесут, но позже.
Мы же не выходим когда находимся в состоянии эйфории 
и поэтому нам помогают выйти. В ноль или с минусом.
Толпа не управляет рынком. Я же написал выше 
"Результат наших действий крупные игроки расталкивают "по полочкам" так как им нужно."

 
Зачем вообще обсасывать тупиковый путь? ТОЛПА никак не влияет на рынок!  Если 95% сливают, то зачем вообще говорить о ТОЛПЕ?   95% - это и есть толпа, и она сливает!!!...

Ну объясните ВНЯТНО, зачем все эти рассуждения: "то, что выдает толпа и просто выжидает момент когда эта толпа начинает верить в то, во что ИМ выгодно." или " Вместе с такими выносами зарабатывает и толпа." ...  Идиотизм! Рассуждать о действиях 95% проигравших...

 
Сергей, согласен с одной оговоркой: ВОЖАК вмешивается не всегда, а в нужный момент! Пример https://www.mql5.com/ru/forum/307613/page4#comment_11063310:

Поясню первую строчку: К началу эксперимента, т.е., к моменту открытия 1-го бара, давление виртуальных исторических цен было +6,63 условных единиц цены, которую рынок вынужден скомпенсировать в будущем. Усилием 1-го бара удается, немного , на -2,12 единиц смягчить исторический шок, но, 2-й и 3-тий бары наносят удар на 1,56 и 2,12 единиц, усуглубляя ситуацию. Остается ВОЖАКУ на  4-м баре  нанести решающий контрудар сразу на -6,23 единиц виртуальной цены. чтобы стабилизировать рынок к моменту открытия текущего 5-го бара! Всем показалось, что, рынок "случайно" просел! 

