Лишь глупец не видит очевидных вещей.
а мудрец не смотрит в тестер :-)
---
мартин - рулит !
при потенциальном провале надо просто "поддать газку" :-) и объёмы выправят баланс
ага
Бог управляя вами и мной и всем миром никогда не аргументирует свои действия
вот именно Вы абсолютно правы!
Это единственный способ превратиться из просто эксперта в десницу Сороса....
Как Бог, правая рука миллиардера Сороса и ваша аватарка с изображением палача инквизиции из бородатых веков, могли смешаться в одну несопоставимую кучу?
Не отвечайте - риторика...
Посмотрим кто что по этому поводу думает?;)
Никто не знает, но все верят, что есть закономерноcть, и ищут ее. Если бы не верили не искали бы и никого здесь не было бы.
Потому что на рынке только один непредсказуемый элемент - это толпа.
Результат наших действий крупные игроки расталкивают "по полочкам" так как им нужно.
И вот здесь уже появляются закономерности.
Не нужно разделять эти два понятия, они существуют одновременно.
Случайными на рынке можно считать только принятие наших (толпы) решений.
Заблуждение!
Закономерности - отдельно, а мнение толпы никого не волнует: толпа всегда идет за вожаком, а ВОЖАК - один!
В целом, мнение, что толпа управляет рынком - РЕКЛАМА западных гуру... Им так выгоднее... Ну не будут же ОНИ рассказывать ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ ситуацию на рынке... Зачем им это? Проще "запустить дурочку" в толпу - легче манипулировать процессом... и больше ИХ прибыли... Не забывайте, что статистику ( 95% сливают ) еще не опровергли!
Я не сказал, что толпа управляет рынком. Вообще ни слова об этом.
Крупняк использует то, что выдает толпа и просто выжидает момент
когда эта толпа начинает верить в то, во что ИМ выгодно.
А затем выносит. Вместе с такими выносами зарабатывает и толпа.
Только тех, кто начинает зарабатывать, тоже вынесут, но позже.
Мы же не выходим когда находимся в состоянии эйфории
и поэтому нам помогают выйти. В ноль или с минусом.
Толпа не управляет рынком. Я же написал выше
"Результат наших действий крупные игроки расталкивают "по полочкам" так как им нужно."
Зачем вообще обсасывать тупиковый путь? ТОЛПА никак не влияет на рынок! Если 95% сливают, то зачем вообще говорить о ТОЛПЕ? 95% - это и есть толпа, и она сливает!!!...
Ну объясните ВНЯТНО, зачем все эти рассуждения: "то, что выдает толпа и просто выжидает момент когда эта толпа начинает верить в то, во что ИМ выгодно." или " Вместе с такими выносами зарабатывает и толпа." ... Идиотизм! Рассуждать о действиях 95% проигравших...
Сергей, согласен с одной оговоркой: ВОЖАК вмешивается не всегда, а в нужный момент! Пример https://www.mql5.com/ru/forum/307613/page4#comment_11063310:
Поясню первую строчку: К началу эксперимента, т.е., к моменту открытия 1-го бара, давление виртуальных исторических цен было +6,63 условных единиц цены, которую рынок вынужден скомпенсировать в будущем. Усилием 1-го бара удается, немного , на -2,12 единиц смягчить исторический шок, но, 2-й и 3-тий бары наносят удар на 1,56 и 2,12 единиц, усуглубляя ситуацию. Остается ВОЖАКУ на 4-м баре нанести решающий контрудар сразу на -6,23 единиц виртуальной цены. чтобы стабилизировать рынок к моменту открытия текущего 5-го бара! Всем показалось, что, рынок "случайно" просел!