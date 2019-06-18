Закономерность или Случайность - страница 21
на результат монетки - конечно. На результат толпы - нет. Разные "весовые категории")
можно сравнить так примерно
"если бы гипотетически я был бы микробом мог бы я повлиять на результат подбрасывания пятирублевой монетки?")
На результат толпы нельзя повлиять, но ведь можно повлиять на принятие решений. И здесь я не про себя и мне подобных говорю.
Речь идет о тех, кто у руля. Они влияют на принятие решений.
1. на рынке нет толпы, есть перевес
Ренат правильно заметил, что есть перевес. Можно ведь добиваться перевеса и идти против него. Снова замечу, что я смотрю на все с другой (с ИХ) стороны.
нет. рынок обычно колеблется в определенных пределах. когда потенциал зарабатывающих в определенную сторону выше происходят выбросы - длинные свечи такие.
Вот об этом и речь. Только "заработок" этот, как мне думается, провоцируют.
Но говоря про рынок нужно уточнять какой рынок: фондовый, форекс или другое.они очень разные по характерам движения и реакцией на резкое повышение "количества зарабатывающих".
В данный момент наблюдаю только за несколькими инструментами на СМЕ, фьючерсы.
То есть попытаться отделить сделки слабых участников от сделок сильных.
Может быть нужно просто отделить котлеты от мух)
скорость реакции <= 5%
скорость реакции <= 15%
Про скорость реакции, не совсем понял о чем речь.
В смысле, если вы рядом с высокочастотниками встаете?
Где-то здесь было предложено оставить время в покое.
Нужно отдать приоритет месту, а не времени.
То есть достаточно войти в правильном месте, а не в нужное время.
А может не нужно пытаться успевать за рынком.
Не выдумывайте что попало, на Форексе цена и время не разделимы - посмотрите содержание КАЖДОГО тика! Мы с Тамарой ходим парой!
Я же выше отметил, что не про форекс говорю. Там такие штуки не вычислишь.
В данный момент наблюдаю только за несколькими инструментами на СМЕ, фьючерсы.
Я цену и время не разделяю. Я имел в виду то, что нужно войти не вовремя, а в нужном месте.
Просто не нужно на время упор делать.
Не выдумывайте что попало, на Форексе цена и время не разделимы - посмотрите содержание КАЖДОГО тика! Мы с Тамарой ходим парой! Не зря же вновь создаваемым объектам присваивается имя, тождественное очередному моменту времени
