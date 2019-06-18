Закономерность или Случайность - страница 21

Martin Cheguevara:

на результат  монетки - конечно. На результат толпы - нет. Разные "весовые категории")

можно сравнить так примерно 

"если бы гипотетически я был бы микробом мог бы я повлиять на результат подбрасывания пятирублевой монетки?")

На результат толпы нельзя повлиять, но ведь можно повлиять на принятие решений. И здесь я не про себя и мне подобных говорю.
Речь идет о тех, кто у руля. Они влияют на принятие решений.

Renat Akhtyamov:

1. на рынке нет толпы, есть перевес

Ренат правильно заметил, что есть перевес. Можно ведь добиваться перевеса и идти против него. Снова замечу, что я смотрю на все с другой (с ИХ) стороны.

Martin Cheguevara:

нет. рынок обычно колеблется в определенных пределах. когда потенциал зарабатывающих в определенную сторону выше происходят выбросы - длинные свечи такие. 

Вот об этом и речь. Только "заработок" этот, как мне думается, провоцируют.

Martin Cheguevara:

Но говоря про рынок нужно уточнять какой рынок: фондовый, форекс или другое. 

они очень разные по характерам движения и реакцией на резкое повышение "количества зарабатывающих".

В данный момент наблюдаю только за несколькими инструментами на СМЕ, фьючерсы.

 
Может быть нужно просто отделить котлеты от мух)
То есть попытаться отделить сделки слабых участников от сделок сильных.
 
Andrey Gladyshev:
скорость реакции - 5%скорость реакции <= 5%


скорость реакции <= 15%

это так, чтобы вы и все остальные на этом форуме понимали, что даже 15% скорости реакции на рыночную ситуацию вовсе не достаточно.

Для примера абсолютно любой сколь угодно сложный математический алгоритм  который мне известен замедляет скорость реакции минимум на 30% если он уж очень хороший.

Я про все остальное Г не говорю уже)

 
Martin Cheguevara:

Про скорость реакции, не совсем понял о чем речь.

 
Andrey Gladyshev:

Про скорость реакции, не совсем понял о чем речь.

В смысле, если вы рядом с высокочастотниками встаете?

 
А может не нужно пытаться успевать за рынком. 
Где-то здесь было предложено оставить время в покое.
Нужно отдать приоритет месту, а не времени. 
То есть достаточно войти в правильном месте, а не в нужное время.
 
Andrey Gladyshev:
А может не нужно пытаться успевать за рынком. 
Где-то здесь было предложено оставить время в покое.
Нужно отдать приоритет месту, а не времени. 
То есть достаточно войти в правильном месте, а не в нужное время.
Не выдумывайте что попало, на Форексе цена и время не разделимы - посмотрите содержание КАЖДОГО тика!  Мы с Тамарой ходим парой! Не зря же вновь создаваемым объектам присваивается имя, тождественное очередному моменту времени 
 
aleger:
Не выдумывайте что попало, на Форексе цена и время не разделимы - посмотрите содержание КАЖДОГО тика!  Мы с Тамарой ходим парой!

Я же выше отметил, что не про форекс говорю. Там такие штуки не вычислишь. 

Andrey Gladyshev:

В данный момент наблюдаю только за несколькими инструментами на СМЕ, фьючерсы.

Я цену и время не разделяю. Я имел в виду то, что нужно войти не вовремя, а в нужном месте.
Просто не нужно на время упор делать. 

 
aleger:
Не выдумывайте что попало, на Форексе цена и время не разделимы - посмотрите содержание КАЖДОГО тика!  Мы с Тамарой ходим парой! Не зря же вновь создаваемым объектам присваивается имя, тождественное очередному моменту времени 

Замечание не по теме. Лучше новый коммент писать, чем что-то править. Не понятно сразу, где что..

