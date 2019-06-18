Закономерность или Случайность - страница 61
Данные индикатора:
+1 - тренд вверх,
-1 - тренд вниз...
литр с догонкой, апселом битье морд друг-другу в традиционном стиле тымняуважаешь.
могу кружочки добавить)))
Утверждение 1 - закономерности есть, давно известно... И это - тренды, и не только на финансовых рынках, но и в любом другом бизнесе...
Примеров море..., но нас интересуют фин рынки, поэтому пример:
Стратегия - ОЧЕНЬ простая: открываться ТОЛЬКО в сторону тренда, и, желательно, отработать тренд от и до..., но не обязательно.... Многие Трейдеры не приемлют уменьшения своей прибыли, но это, как Вы сами понимаете, мелкие не удобства...
Так просто, а если на Н1 вверх, а на Н4 вниз?
Тренд - он один...
Если на каком то графике не совпадает по направлению, это - откат!!!
; )))))))))))
+
Почему откат, а не смена тренда?;)