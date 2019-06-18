Закономерность или Случайность - страница 61

Serqey Nikitin:

Данные индикатора:

+1 - тренд вверх,

-1 - тренд вниз...

Так просто, а если на Н1 вверх, а на Н4 вниз?
 
Дикари плакать хочется
 
Unicornis:

литр с догонкой, апселом битье морд друг-другу в традиционном стиле тымняуважаешь.

могу кружочки добавить)))

 
Serqey Nikitin:

Утверждение 1 - закономерности есть, давно известно... И это - тренды, и не только на финансовых рынках, но и в любом другом бизнесе...

Примеров море..., но нас интересуют фин рынки, поэтому пример:



Стратегия - ОЧЕНЬ простая: открываться ТОЛЬКО в сторону тренда, и, желательно, отработать тренд от и до..., но не обязательно....   Многие Трейдеры не приемлют уменьшения своей прибыли, но это, как Вы сами понимаете, мелкие не удобства...

Я  похожий индикатор делал давно как-то, на тот, что в окне графика, даже цвета по дефолту такие же... Он перерисовывается или сразу так красиво работает? Мой без перерисовки работал, по текущей ситуации, но и картина не такая красивая получалась.
 
Vladimir Baskakov:
Так просто, а если на Н1 вверх, а на Н4 вниз?

Тренд - он один...

Если на каком то графике не совпадает по направлению, это - откат!!!

 
Serqey Nikitin:

за секунду до катастрофы)))

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

за секунду до катастрофы)))

Да, Вы правы! Такие придурки тоже встречаются!..., но редко...
Serqey Nikitin:

Почему откат, а не смена тренда?;)
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

; )))))))))))

+

 
Vladimir Baskakov:
Почему откат, а не смена тренда?;)
Еще раз для очень внимательных : ТРЕНД - один...
