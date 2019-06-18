Закономерность или Случайность - страница 67

Unicornis:

индикатор фракталов/фрактальности в кодобазе.

Это ерунда, а не фракталы.
Если такое упадет на голову, ничего кроме головной боли, не получишь.
 
Maxim Romanov:
Это ерунда, а не фракталы.
Если такое упадет на голову, ничего кроме головной боли, не получишь.

Это форум подставил ссылку, не я, смотрите код(mql4) с логарифмами (fractal_dimension.mq4    iliko [arcsin5@netscape.net]  ). Судя по вашему сну, у вас прямой коннект в астрал/ноосферу, зачем вам вообще индикаторы, логарифмы и т.д. - читайте сразу котировки на день грядущий ;).

 
Renat Akhtyamov:

Надеюсь Вы поняли о чем я писал в предыдущем посту.

А теперь, в который раз привожу такой пример.

Внимательнейшим образом проанализируйте окрестности этого поста:

Фунт в последствии рухнул, рухнул по всем фронтам - биржа/не биржа - не имеет значения!

Это случайность или?

брекзит.

ты все еще веришь в кукла, или уже веришь в формуле? ))
 
multiplicator:
брекзит.

ты все еще веришь в кукла, или уже веришь в формуле? ))

брекзита не было пока еще ;)))

ты всё еще веришь в новости ???

 
Макс:

Где такую картинку смотреть? Скинь, пожалуйста, в лс если тут нельзя.


У меня тоже есть такая картинкЕ ;))


 
Renat Akhtyamov:

брекзита не было пока еще ;)))

"Фунт в последствии рухнул." Renat Akhtyamov

ну так в последствии был брекзит. 

Renat Akhtyamov:

ты всё еще веришь в новости ???

да

 
multiplicator:

"Фунт в последствии рухнул." Renat Akhtyamov

ну так в последствии был брекзит. 

да

да ладно...

Великобритания до сих пор в ЕС:

Evgeniy Chumakov:


У меня тоже есть такая картинкЕ ;))


Да и у меня есть уже. А есть ли от нее толк?:)

 
Renat Akhtyamov:

да ладно...

Великобритания до сих пор в ЕС:

голосование. 23 июня 2016 года

 
Макс:

Да и у меня есть уже. А есть ли от нее толк?:)

не для пипсы

