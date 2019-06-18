Закономерность или Случайность - страница 67
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
индикатор фракталов/фрактальности в кодобазе.
Это ерунда, а не фракталы.
Это форум подставил ссылку, не я, смотрите код(mql4) с логарифмами (fractal_dimension.mq4 iliko [arcsin5@netscape.net] ). Судя по вашему сну, у вас прямой коннект в астрал/ноосферу, зачем вам вообще индикаторы, логарифмы и т.д. - читайте сразу котировки на день грядущий ;).
Надеюсь Вы поняли о чем я писал в предыдущем посту.
А теперь, в который раз привожу такой пример.
Внимательнейшим образом проанализируйте окрестности этого поста:
Фунт в последствии рухнул, рухнул по всем фронтам - биржа/не биржа - не имеет значения!
Это случайность или?
ты все еще веришь в кукла, или уже веришь в формуле? ))
брекзит.
ты все еще веришь в кукла, или уже веришь в формуле? ))
брекзита не было пока еще ;)))
ты всё еще веришь в новости ???
Где такую картинку смотреть? Скинь, пожалуйста, в лс если тут нельзя.
У меня тоже есть такая картинкЕ ;))
брекзита не было пока еще ;)))
"Фунт в последствии рухнул." Renat Akhtyamov
ну так в последствии был брекзит.
ты всё еще веришь в новости ???
да
"Фунт в последствии рухнул." Renat Akhtyamov
ну так в последствии был брекзит.
да
да ладно...
Великобритания до сих пор в ЕС:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cfc6eb29a79476929de33d3#ws
У меня тоже есть такая картинкЕ ;))
Да и у меня есть уже. А есть ли от нее толк?:)
да ладно...
Великобритания до сих пор в ЕС:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cfc6eb29a79476929de33d3#ws
голосование. 23 июня 2016 года
Да и у меня есть уже. А есть ли от нее толк?:)
не для пипсы