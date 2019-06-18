Закономерность или Случайность - страница 49
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну нате чо, он прав:
единственное что портит это соотношение - спред
51/49 скорее всего:
49 - это в пользу трейдера,
51 - в пользу рынка, контрольный пакет акций как бэ ;)
Все это интересно... для отдельного больного...
Но что Вы скажите про такую стратегию:
Все таки 6 лет без ЕДИНОЙ минусовой сделки... и где здесь 50/50?...
Все это интересно... для отдельного больного...
Но что Вы скажите про такую стратегию:
Все таки 6 лет без ЕДИНОЙ минусовой сделки... и где здесь 50/50?...
хорошо, а своп?
к тому же - это тест на истории, я в такое не верю, хотя и не имею ничего против.
как говорится, чтобы проверить - увеличится ли депозит примерно в 3 раза, надо 6 лет ждать...
Так что....
Эта стратегия для романтиков, не более...
хорошо, а своп?
Да ладно Вам говорить глупости.. Где Вы видели такой ОГРОМНЫЙ своп?... , который к тому же самокомпенсируется...
Верю - не верю ... - это не ко мне... Все решают факты!
Эта стратегия для романтиков, не более...
Да, я с Вами согласен... Проще получать 50/50% , чем быть романтиком и оперировать фактами ( но не своими, так как уже ясно, что Вы других просто не видели...)...
Рынок имеет закономерности.
Кто их не видит, тому надо просто протереть свои глазёнки и/или стёклышки.
Либо идти работать на автомойку как Учитель, который, спустя 15(!!!) лет борьбы с рынком, сейчас сыт, обут, одет и не лежит в придорожной канаве.
Да ладно Вам говорить глупости.. Где Вы видели такой ОГРОМНЫЙ своп?... , который к тому же самокомпенсируется...
Верю - не верю ... - это не ко мне... Все решают факты!
В таком случае не стоит грузить народ, вкачивайте денеГггг сколько есть, и торгуйте.
В таком случае не стоит грузить народ, вкачивайте денеГггг сколько есть, и торгуйте.
Да, Вы опять правы! В отличие от меня, Вам только и остается рассуждать о соотношении 50/50%...
убогие мы ;)
Ну зачем такая самокритика?... Не все такие, и Вы прекрасно об этом знаете...