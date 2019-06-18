Закономерность или Случайность - страница 49

Renat Akhtyamov:

ну нате чо, он прав:

единственное что портит это соотношение - спред

51/49 скорее всего:

49 - это в пользу трейдера,

51 - в пользу рынка, контрольный пакет акций как бэ ;)

Все это интересно...  для отдельного больного...

Но что Вы скажите про такую стратегию:


Все таки 6 лет без ЕДИНОЙ минусовой сделки...  и где здесь 50/50?...

 
хорошо, а своп?

к тому же - это тест на истории, я в такое не верю, хотя и не имею ничего против.

как говорится, чтобы проверить - увеличится ли депозит примерно в 3 раза, надо 6 лет ждать...

Так что....

Эта стратегия для романтиков, не более...

 
Да ладно Вам говорить глупости..  Где Вы видели такой ОГРОМНЫЙ своп?... , который к тому же самокомпенсируется...


Верю - не верю ...  - это не ко мне...   Все решают факты!

 
Да, я с Вами согласен...   Проще получать 50/50% , чем быть романтиком и оперировать фактами ( но не своими, так как уже ясно, что Вы других просто не видели...)...

 

Рынок имеет закономерности.

Кто их не видит, тому надо просто протереть свои глазёнки и/или стёклышки.

Либо идти работать на автомойку как Учитель, который, спустя 15(!!!) лет борьбы с рынком, сейчас сыт, обут, одет и не лежит в придорожной канаве. 

 
В таком случае не стоит грузить народ, вкачивайте денеГггг сколько есть, и торгуйте.

 
Да, Вы опять правы!   В отличие от меня, Вам только и остается рассуждать о соотношении 50/50%...
 
убогие мы ;)
 
Ну зачем такая самокритика?...   Не все такие, и Вы прекрасно об этом знаете...
 
это не критика, это шутка
