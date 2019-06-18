Закономерность или Случайность - страница 5
Пока в своей работе опираюсь на такое утверждение: Рынок закономерен, но закономерность тем сложнее, чем больше участников и их квалификация.
лучше не скажешь... я полностью согласен!
зря
Да уж какая тут случайность
цена бьётся об границы и крайне неохотно их преодолевает
и это при том что каналы размечены "в будущее"
Да уж какая тут случайность
цена бьётся об границы и крайне неохотно их преодолевает
и это при том что каналы размечены "в будущее"
иллюзия.
пробитие/отбой = 50/50
но не потому что рынок случаен, а потому что обратная связь рынок/(торговец) постфактумная
это тоже самое. как например все события в жизни человека происходил с лагом... едет за рулем, через минуту после того как увидел припятствие затормозил (итог зависит от растояния до препятствия, исполниться в течении минуты или нет 50/50), прошла минута, вызвали скорую и полицию, скорая успела или нет 50/50.... и т.д и т.п.... всё происходит постфактум, цена движется постфактум на действия трейдеров, а трейдеры действуют постфактум на движения цены.... всё в этом мире постфактум.
преимущество имеет тот. кто может реагировать быстрее, и чьи действия имеют больший вес по сравнению с другими. чем мельче сошка, тем меньше от неё зависит, такова суровая реальность.
и есть ещё кое что, что работает не только постфактум. это заранее известное последствие на заранее известное воздействие.... на этом основана связь gps (учтены эффекты замедления времени при скорости приближенным к скорости света, и другие немыслимые вещи на первый взгляд)
на картинке на самом деле не то чтобы каналы на отбой, а два moneyflow, продавцы хотят затолкать курс в нижний (он им выгоден), покупатели в верхний. Центр не интересен ни тем ни другим, а далеко за пределы не дают правила игры.
но не в том в плане, в котором эти уровни обычно интересуют людей. что там маркетмейкер выбивает стопы.
а в том плане, что это же рыночные ордера. когда цена дойдет до того уровня - они начнут массово исполняться и вызывать движение на рынке. (это более актуально для биржи, на форе трейдеры на цену не влияют)
но информации по уровням сл и тп толпы нигде не найдешь.
интересуют уровни скопления стоплоссов и тейкпрофитов.
но не в том в плане, в котором эти уровни обычно интересуют людей. что там маркетмейкер выбивает стопы.
а в том плане, что это же рыночные ордера. когда цена дойдет до того уровня - они начнут массово исполняться и вызывать движение на рынке. (это более актуально для биржи, на форе трейдеры на цену не влияют)
но информации по уровням сл и тп толпы нигде не найдешь.
ее можно просчитать на графике
Но можно предполагать, где эти уровни могут находиться. За экстремумами, допустим.
Если объем не вышел за экстремумом, то значит до стопов пока не добрались.
Ну или по крайней мере не до всех.