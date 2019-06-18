Закономерность или Случайность - страница 62
Еще раз для очень внимательных : ТРЕНД - один...
Ну один и что, сегодня один, завтра другой. Такое ощущение подросток пишет, с такими рассуждениями
могу кружочки добавить)))
кружочки лимона или кружочки на график? чую, неделю бухать придется))))
Трендов не один, а значительно больше (восходящие, нисходящие, предыдущие, текущие, следующие, визуализированные, скрытые и т.д. и т.п.)
Да, можно и так говорить - отмазка на все случаи жизни...
А можно повесить на большой график Зиг-Заг с большим периодом, и сразу ВСЯ МЕЛОЧЕВКА куда-то исчезает...
Понятно где начался, а где закончится?
Когда депо сольется
Конечно)))
Откаты в таких трендах до 10 ти фигур.
Понятно где начался, а где закончится?
Опять решили поиграть в игрушку "Я - Ванга" ?... УГАДАТЬ БУДУЩУЮ ЦЕНУ ?...
Есть график в ТЕКУЩЕМ времени... Появится СИГНАЛ - разворот индикатора === закрыли позицию..., или открыли позицию - кому как удобно...
Да, можно и так говорить - отмазка на все случаи жизни...
