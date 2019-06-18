Закономерность или Случайность - страница 62

Serqey Nikitin:
Еще раз для очень внимательных : ТРЕНД - один...
Ну один и что, сегодня один, завтра другой. Такое ощущение подросток пишет, с такими рассуждениями
 
Vladimir Baskakov:
Ну один и что, сегодня один, завтра другой. Такое ощущение подросток пишет, с такими рассуждениями
Да Вы можете отслеживать тренд даже по тиковому графику..., только ночью и под одеялом... 
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

могу кружочки добавить)))

кружочки лимона или кружочки на график? чую, неделю бухать придется))))

 
Serqey Nikitin:
Трендов не один, а значительно больше (восходящие, нисходящие, предыдущие, текущие, следующие, визуализированные, скрытые и т.д. и т.п.)
 
aleger:
Да, можно и так говорить - отмазка на все случаи жизни...

А можно повесить на большой график Зиг-Заг с большим периодом, и сразу ВСЯ МЕЛОЧЕВКА куда-то исчезает...


 
Serqey Nikitin:

Понятно где начался, а где закончится?

 
Uladzimir Izerski:

Когда депо сольется

 
Evgeniy Chumakov:


Конечно)))

Откаты в таких трендах до 10 ти фигур.

 
Uladzimir Izerski:

Понятно где начался, а где закончится?

Опять решили поиграть в игрушку "Я - Ванга" ?...  УГАДАТЬ БУДУЩУЮ ЦЕНУ ?...

Есть график в ТЕКУЩЕМ времени...  Появится СИГНАЛ - разворот индикатора === закрыли позицию..., или открыли позицию - кому как удобно...

 
Serqey Nikitin:

Ещё бы увидеть трейдера, взявшего с двух показанных (глобальных) трендов хотя бы сотую часть профита, реально доступного за этот период на младших таймфреймах... 
