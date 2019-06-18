Закономерность или Случайность - страница 66
Головка совсем не работает? ... Тема про наличие закономерностей на рынке, а не про стратегию и стопы...
Думать иногда полезно!
Хорош уже пургу нести... про какие закономерности говорите конкретно Вы? - закономерность? - а, вот индикатор показыват бай, ой, селл, ой нет - снова бай, ааа... всетаки бай... И всё это на одном баре... Так про какую закономерность конкретно ведёте речь?
Хорош уже пургу нести... про какие закономерности говорите конкретно Вы? - закономерность? - а, вот индикатор показыват бай, ой, селл, ой нет - снова бай, ааа... всетаки бай... И всё это на одном баре... Так про какую закономерность конкретно ведёте речь?
Совсем больной? ... Да один Зиг-Заг уже подтверждает наличие закономерностей, так как он на больших периодах не перерисовывает...
Да хорош говорю, не смешно же уже.
Совсем больной? ... Да один Зиг-Заг уже подтверждает наличие закономерностей, так как он на больших периодах не перерисовывает...
возьмите 10-летний период там вообще зиг-загов не нужно)
Да хорош говорю, не смешно же уже.
Я ОЧЕНЬ РАД, что таких трейдеров так много... --- кто-то же должен сливать депозиты?...
Показываете пример что ли как сливать депозит?! Абасака просто)))
Надеюсь Вы поняли о чем я писал в предыдущем посту.
А теперь, в который раз привожу такой пример.
Внимательнейшим образом проанализируйте окрестности этого поста:
Фунт в последствии рухнул, рухнул по всем фронтам - биржа/не биржа - не имеет значения!
Это случайность или?
На рынке Форекс покупатели не исчезают после покупки валюты, их рынок переводит в ранг продавцов. С продавцами поступает так-же - они становятся покупателями. Такой-вот парадокс. Поэтому фунт и упал закономерно.
Где такую картинку смотреть? Скинь, пожалуйста, в лс если тут нельзя.
это йога, не каждый смог выйти из позы:
давайте ответим на простенький вопрос
мартин - сливатор?вне зависимости, каким будет ответ, мы начинаем понимать, что это не случайность, а закономерность.