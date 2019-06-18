Закономерность или Случайность - страница 66

Serqey Nikitin:

Головка совсем не работает? ...  Тема про наличие закономерностей на рынке, а не про стратегию и стопы...

Думать иногда полезно!

Хорош уже пургу нести... про какие закономерности говорите конкретно Вы? - закономерность? - а, вот индикатор показыват бай, ой, селл, ой нет - снова бай, ааа... всетаки бай... И всё это на одном баре... Так про какую закономерность конкретно ведёте речь?

 
Andrey Dik:

Хорош уже пургу нести... про какие закономерности говорите конкретно Вы? - закономерность? - а, вот индикатор показыват бай, ой, селл, ой нет - снова бай, ааа... всетаки бай... И всё это на одном баре... Так про какую закономерность конкретно ведёте речь?

Совсем больной?  ...  Да один Зиг-Заг уже подтверждает наличие закономерностей, так как он на больших периодах не перерисовывает...
 
Serqey Nikitin:
Совсем больной?  ...  Да один Зиг-Заг уже подтверждает наличие закономерностей, так как он на больших периодах не перерисовывает...

Да хорош говорю, не смешно же уже.

 
Serqey Nikitin:
Совсем больной?  ...  Да один Зиг-Заг уже подтверждает наличие закономерностей, так как он на больших периодах не перерисовывает...

возьмите 10-летний период там вообще зиг-загов не нужно)

 
Andrey Dik:

Да хорош говорю, не смешно же уже.

Я ОЧЕНЬ РАД, что таких трейдеров так много...   --- кто-то же должен сливать депозиты?...
 
Serqey Nikitin:
Я ОЧЕНЬ РАД, что таких трейдеров так много...   --- кто-то же должен сливать депозиты?...

Показываете пример что ли как сливать депозит?! Абасака просто)))

 
Renat Akhtyamov:

Надеюсь Вы поняли о чем я писал в предыдущем посту.

А теперь, в который раз привожу такой пример.

Внимательнейшим образом проанализируйте окрестности этого поста:

Фунт в последствии рухнул, рухнул по всем фронтам - биржа/не биржа - не имеет значения!

Это случайность или?

На рынке Форекс покупатели не исчезают после покупки валюты, их рынок переводит в ранг продавцов. С продавцами поступает так-же - они становятся покупателями. Такой-вот парадокс.  Поэтому фунт и упал закономерно.

 
Renat Akhtyamov:

Надеюсь Вы поняли о чем я писал в предыдущем посту.

А теперь, в который раз привожу такой пример.

Внимательнейшим образом проанализируйте окрестности этого поста:

Фунт в последствии рухнул, рухнул по всем фронтам - биржа/не биржа - не имеет значения!

Это случайность или?

Где такую картинку смотреть? Скинь, пожалуйста, в лс если тут нельзя.

 
Renat Akhtyamov:

Надеюсь Вы поняли о чем я писал в предыдущем посту.

А теперь, в который раз привожу такой пример.

Внимательнейшим образом проанализируйте окрестности этого поста:

Фунт в последствии рухнул, рухнул по всем фронтам - биржа/не биржа - не имеет значения!

Это случайность или?

это йога, не каждый смог выйти из позы:

gbp_poze

gbp_poze

 
Renat Akhtyamov:

давайте ответим на простенький вопрос

мартин - сливатор?

вне зависимости, каким будет ответ, мы начинаем понимать, что это не случайность, а закономерность.
Случайностей не бывает в принципе. Случайность невозможна я бы сказал, все следствие чего-то. Это все большое уравнение.

Я всегда себе привожу такой пример: есть 0 и 1, мне нужно случайно выбрать что-то одно. Но это невозможно! Нет способа выбрать случайно между 0 и 1. Даже если я это сделаю, то это будет следствие чего-то.
