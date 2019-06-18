Закономерность или Случайность - страница 3
Посмотрим кто что по этому поводу думает?;)
Ну это уже из области фантастики =)
ну отчего-же ?
надо стремится к идеалу...
"наша цель - коммунизм", подходит к любому строю :-)
в любой шутке, лишь доля шутки, но и во всём серьёзном есть доля юмора.
Кнопка "TRADE" вполне имеет право на существование. Всего-лишь обозначая "происходит что-то важное".
вот можно построить советник с единственной кнопкой и без существенных параметров. И трейдеры могут его использовать к всеобщей (их и разработчиков) радости.
я же писал, что повторы есть, но нужно учитывать хотя бы скорость, вот пример с предобработкой, но выявление повторяющихся структур не дает знания когда они появятся в будущем ;)
Чего вы мне график показываете? тут все насмотрелись графиков.
Покажите пальцем ( стрелками, квадратиком ), хотя бы две структуры с разницей по времени не меньше месяца.
Покажите пальцем ( стрелками, квадратиком ), хотя бы две структуры с разницей по времени не меньше месяца.т.е. вы склоняетесь к тому, что рынок абсолютно случаен?
пальцем давно не показываю, чтоб не соврать лет эдак уже 40 точно )))
рынок не случаен, т.к. тренды существуют... но только на истории, мой график это график валотильности, она тоже повторяется
случаен ли рынок? - нет, но давать прогнозы (правильные входы для ТС ?) на основании истории - это случайность = угадал не угадал
ЗЫ: в очередной раз вошел в дискуссию коих с завидным постоянством стало появляться много, тут в общем если цель опроса можно ли заработать на рынке - мой ответ, да можно, можно ли долго зарабатывать на рынке с помощью одной ТС - нет нельзя. Не хочу искать сообщение, кажется @Vasiliy Sokolov , он правильно давно сказал, что эксперты это просто инструмент, который нужно применять в нужные моменты - как определять эти моменты? ... увы, никто не знает, есть тестер и оптимизатор, есть работы @fxsaber - все есть... а профита нет (((
полная гармония наступит при единственной кнопке TRADE :-)
Все смотрят на одно и то же но видят совершенно разные вещи и естественный способ найти Грааль это принять в систему анализа погрешность своих наблюдений
естественный способ - не допускать этих погрешностей
что означает
если есть погрешность, то система является несостоятельной
финансовый рынок - это обменник, как минимум
должна работать поговорка - "Все точно, как в банке!"
;)
прогноз на сегодня
рынок форекс не терпит ошибок.
Все идет в ход любое изменение цены имеет вес и происходит не случайно.
для посвященных рынок форекс манна небесная а для других как известно - тьма.