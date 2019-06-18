Закономерность или Случайность - страница 3

Martin Cheguevara:

Посмотрим кто что по этому поводу думает?;)

  • Закономерность 
  • Случайность

Ни то ни другое. Рынок есть - сбалансированность, потому что инструмент это деньги, с одного кармана переливается в другой карман! Это означает что то что заработаешь то потеряешь также рано или поздно, это означает что стратегия на рынке будет работать всегда временно, то есть ты да зарабатываешь но также не стабильно и сливаешь заработанное. Закономерности на рынке не существует! То что видите на графике, это паттерны они по своей природе не закономерны, а вот если вы будете всегда видеть реальный ОБЪЕМ и знать куда собирается вливаться крупные капиталы тогда вы найдете ту закономерность которую искали и вы следуя эти закономерностям будете всегда в плюсе, потому что на рынке опять же самое главное правит только ОБЪЕМ объем это деньги огромные гигантские деньги!  Но никто не знает и не видит этих самых объемов на данный момент, и это невозможно все сразу увидеть, это происходит спонтанно в любой момент! 
 
Andrey Gladyshev:

Ну это уже из области фантастики =)

ну отчего-же ?

надо стремится к идеалу...

"наша цель - коммунизм", подходит к любому строю :-)

в любой шутке, лишь доля шутки, но и во всём серьёзном есть доля юмора.

Кнопка "TRADE" вполне имеет право на существование. Всего-лишь обозначая "происходит что-то важное".

вот можно построить советник с единственной кнопкой и без существенных параметров. И трейдеры могут его использовать к всеобщей (их и разработчиков) радости.

 
Igor Makanu:

я же писал, что повторы есть, но нужно учитывать хотя бы скорость, вот пример с предобработкой, но выявление повторяющихся структур не дает знания когда они появятся в будущем ;)


Чего вы мне график показываете? тут все насмотрелись графиков.

Покажите пальцем ( стрелками, квадратиком ), хотя бы две структуры с разницей по времени не меньше месяца.

не дает знания когда они появятся в будущем

т.е. вы склоняетесь к тому, что рынок абсолютно случаен?
 
Sergey Chalyshev:


Чего вы мне график показываете? тут все насмотрелись графиков.

Покажите пальцем ( стрелками, квадратиком ), хотя бы две структуры с разницей по времени не меньше месяца.

т.е. вы склоняетесь к тому, что рынок абсолютно случаен?

пальцем давно не показываю, чтоб не соврать лет эдак уже 40 точно )))

рынок не случаен, т.к. тренды существуют... но только на истории, мой график это график валотильности, она тоже повторяется

случаен ли рынок? - нет, но давать прогнозы (правильные входы для ТС ?) на основании истории - это случайность = угадал не угадал

ЗЫ: в очередной раз вошел в дискуссию коих с завидным постоянством стало появляться много, тут в общем если цель опроса можно ли заработать на рынке - мой ответ, да можно, можно ли долго зарабатывать на рынке с помощью одной ТС - нет нельзя. Не хочу искать сообщение, кажется @Vasiliy Sokolov , он правильно давно сказал, что эксперты это просто инструмент, который нужно применять в нужные моменты - как определять эти моменты? ... увы, никто не знает, есть тестер и оптимизатор, есть работы @fxsaber - все есть... а профита нет (((

 
На рынке всегда есть закономерность выявить ее чрезвычайно сложно но она есть. Волны Эллиота тому доказательство.
Уверен тут на форуме много трейдеров кто заработал на этих методах анализа
 
Все смотрят на одно и то же но видят совершенно разные вещи и естественный способ найти Грааль это принять в систему анализа погрешность своих наблюдений
 
Maxim Kuznetsov:

полная гармония наступит при единственной кнопке TRADE :-)

А еще лучше "БАБЛО"  :-) 
 
Martin Cheguevara:
Все смотрят на одно и то же но видят совершенно разные вещи и естественный способ найти Грааль это принять в систему анализа погрешность своих наблюдений

естественный способ - не допускать этих погрешностей

что означает

если есть погрешность, то система является несостоятельной

финансовый рынок - это обменник, как минимум

должна работать поговорка - "Все точно, как в банке!"

;)

 

прогноз на сегодня

 

рынок форекс не терпит ошибок.

Все идет в ход любое изменение цены имеет вес  и происходит не случайно.

для посвященных рынок форекс манна небесная а для других как известно - тьма.

