Закономерность или Случайность - страница 16

Новый комментарий
 
Andrey Gladyshev:

Вы в саму суть потерь вникните. Как это ни кому не сливают? Это же не дырка от бублика, деньги просто так в пустоту не проваливаются. 
Согласен, комиссия и спред съедают часть прибыли. Но это только часть прибыли. А остальное КОРМИТ другую сторону рынка. 
Стопы, на которые крупняк идет это не комиссия и не спред. Это реальные потери.

Стопы - это разовые потери. А я говорю о статистике, не о разовых случаях.

Возьмите наугад любые системы, прогоните тест лет за 10, посчитайте среднюю сделку и сравните с размером спреда.

В большинстве случаев, слив будет примерно со скоростью спреда на сделку. Если спред выставить максимально близкий к нулю (один 5-значный пункт), слив превращается в болтанку вокруг нуля.

 
Maxim Romanov:
Если незнаешь где выйти, значит нет понимания происходящих процессов, нет теоретической базы, значит слив 100%. Люди не гадают, когда нужно подавать искру в двс и из каких материалов должен быть сделан двигатель, точно известен состав смеси и все условия, когда она загорится. Есть полноценная теория, все можно рассчитать. Если при торговле на рынке нет такого понимания - слив 100%, торговля рандомна.

Для полноценного анализа нам не хватает информации. 
Для начала осознайте, что в каждый момент времени люди и покупают и продают.
У всех разные ТФ и разные индикаторы, разные подходы к принятию решений.
На рынок сыпятся сделки с двух сторон. Чисто логически, невозможно в моменте
отжать деньги у всех (у покупателей и продавцов). Поэтому идут против большинства.
Можно сразу возразить, что если ИМ нужно вниз, а продавцов сейчас больше.
ОНИ будут мотать толпу до тех пор, пока она не поверит в покупки (бОльшая часть).

Крупные игроки это ПРОСТО ВИДЯТ, им не нужно гадать. А нам нужно из потока выделить
мелкие сделки и увидеть тот самый перевес. Тогда мы будем на нужной стороне.

 
Andrey Gladyshev:

Для полноценного анализа нам не хватает информации. 
Для начала осознайте, что в каждый момент времени люди и покупают и продают.
У всех разные ТФ и разные индикаторы, разные подходы к принятию решений.
На рынок сыпятся сделки с двух сторон. Чисто логически, невозможно в моменте
отжать деньги у всех (у покупателей и продавцов). Поэтому идут против большинства.
Можно сразу возразить, что если ИМ нужно вниз, а продавцов сейчас больше.
ОНИ будут мотать толпу до тех пор, пока она не поверит в покупки (бОльшая часть).

Крупные игроки это ПРОСТО ВИДЯТ, им не нужно гадать. А нам нужно из потока выделить
мелкие сделки и увидеть тот самый перевес. Тогда мы будем на нужной стороне.

так искусство трейдинга то в чем заключается то?) в том что нужно суметь увидеть то, что не видят другие и причем раньше большинства.

 
apr73:

Если я буду писать очень аргументировано то наше общение быстро зайдет в тупик.

От этого никому не будет пользы.

Вы очень близко воспринимаете слова других, значит вам действительно очень важно, что о вас подумают .

От этого может возникнуть не правильное восприятие.

Вы даже не вникаете в то, что я пишу именно по теме. Начинается какая-то личная перепалка. 
Делайте замечания по теме, не переходите на личности. 
Я же сказал уже раньше, что я перестал зависеть от мнения других.

 
Martin Cheguevara:

так искусство трейдинга то в чем заключается то?) в том что нужно суметь увидеть то, что не видят другие и причем раньше большинства.

Верно. Даже если это кажется безумием.

 
multiplicator:
рынок - это действия его участников.
есть участники , которые вызывают случайные движения на рынке (экспортеры/импортеры)
есть участники, которые вызывают закономерные движения на рынке (маркетмейкеры, банки, центробанки, профессиональные брокерские организации)
то есть, рынок имеет закономерную и случайную составляющую.
это, если взять гсб и график с закономерностями и их просуммировать.

можно добавить:

нон-маркеты (экспортёры/импортёры, смежные рынки) вызывают сильные колебания и тренды, уводя курс от любых средних. Потому что их потребность в валютах объективна и мало зависит от текущих курсов.

фонды,брокеры и отчасти банки, наоборот уравновешивают рынок, оптом спекулируя на экстремумах

маркетмейкеры и трейдеры сглаживают резкие колебания, предоставляя розничную ликвидность. Первые с выгодой, вторые в основном с личным убытком :-)

 
Maxim Kuznetsov:

можно добавить:

нон-маркеты (экспортёры/импортёры, смежные рынки) вызывают сильные колебания и тренды, уводя курс от любых средних. Потому что их потребность в валютах объективна и мало зависит от текущих курсов.

фонды,брокеры и отчасти банки, наоборот уравновешивают рынок, оптом спекулируя на экстремумах

маркетмейкеры и трейдеры сглаживают резкие колебания, предоставляя розничную ликвидность. Первые с выгодой, вторые в основном с личным убытком :-)

ну вот откуда вы это знаете?)

А вдруг это не так?)

и что тогда??))

или у вас дар телепатии?

 

Легче выиграть тому, кто разбирается в ситуации и понимает график.

Это выходит  за рамки узкого кругозора т.е. только график это всё.

 

рынки можно видеть так

 или так например


 
Andrey Gladyshev:

Делайте замечания по теме, не переходите на личности. 


Ок. Хорошо.

1...91011121314151617181920212223...68
Новый комментарий