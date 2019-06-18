Закономерность или Случайность - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы в саму суть потерь вникните. Как это ни кому не сливают? Это же не дырка от бублика, деньги просто так в пустоту не проваливаются.
Согласен, комиссия и спред съедают часть прибыли. Но это только часть прибыли. А остальное КОРМИТ другую сторону рынка.
Стопы, на которые крупняк идет это не комиссия и не спред. Это реальные потери.
Стопы - это разовые потери. А я говорю о статистике, не о разовых случаях.
Возьмите наугад любые системы, прогоните тест лет за 10, посчитайте среднюю сделку и сравните с размером спреда.
В большинстве случаев, слив будет примерно со скоростью спреда на сделку. Если спред выставить максимально близкий к нулю (один 5-значный пункт), слив превращается в болтанку вокруг нуля.
Если незнаешь где выйти, значит нет понимания происходящих процессов, нет теоретической базы, значит слив 100%. Люди не гадают, когда нужно подавать искру в двс и из каких материалов должен быть сделан двигатель, точно известен состав смеси и все условия, когда она загорится. Есть полноценная теория, все можно рассчитать. Если при торговле на рынке нет такого понимания - слив 100%, торговля рандомна.
Для полноценного анализа нам не хватает информации.
Для начала осознайте, что в каждый момент времени люди и покупают и продают.
У всех разные ТФ и разные индикаторы, разные подходы к принятию решений.
На рынок сыпятся сделки с двух сторон. Чисто логически, невозможно в моменте
отжать деньги у всех (у покупателей и продавцов). Поэтому идут против большинства.
Можно сразу возразить, что если ИМ нужно вниз, а продавцов сейчас больше.
ОНИ будут мотать толпу до тех пор, пока она не поверит в покупки (бОльшая часть).
Крупные игроки это ПРОСТО ВИДЯТ, им не нужно гадать. А нам нужно из потока выделить
мелкие сделки и увидеть тот самый перевес. Тогда мы будем на нужной стороне.
Для полноценного анализа нам не хватает информации.
Для начала осознайте, что в каждый момент времени люди и покупают и продают.
У всех разные ТФ и разные индикаторы, разные подходы к принятию решений.
На рынок сыпятся сделки с двух сторон. Чисто логически, невозможно в моменте
отжать деньги у всех (у покупателей и продавцов). Поэтому идут против большинства.
Можно сразу возразить, что если ИМ нужно вниз, а продавцов сейчас больше.
ОНИ будут мотать толпу до тех пор, пока она не поверит в покупки (бОльшая часть).
Крупные игроки это ПРОСТО ВИДЯТ, им не нужно гадать. А нам нужно из потока выделить
мелкие сделки и увидеть тот самый перевес. Тогда мы будем на нужной стороне.
так искусство трейдинга то в чем заключается то?) в том что нужно суметь увидеть то, что не видят другие и причем раньше большинства.
Если я буду писать очень аргументировано то наше общение быстро зайдет в тупик.
От этого никому не будет пользы.
Вы очень близко воспринимаете слова других, значит вам действительно очень важно, что о вас подумают .
От этого может возникнуть не правильное восприятие.
Вы даже не вникаете в то, что я пишу именно по теме. Начинается какая-то личная перепалка.
Делайте замечания по теме, не переходите на личности.
Я же сказал уже раньше, что я перестал зависеть от мнения других.
так искусство трейдинга то в чем заключается то?) в том что нужно суметь увидеть то, что не видят другие и причем раньше большинства.
Верно. Даже если это кажется безумием.
рынок - это действия его участников.
есть участники , которые вызывают случайные движения на рынке (экспортеры/импортеры)
есть участники, которые вызывают закономерные движения на рынке (маркетмейкеры, банки, центробанки, профессиональные брокерские организации)
то есть, рынок имеет закономерную и случайную составляющую.
это, если взять гсб и график с закономерностями и их просуммировать.
можно добавить:
нон-маркеты (экспортёры/импортёры, смежные рынки) вызывают сильные колебания и тренды, уводя курс от любых средних. Потому что их потребность в валютах объективна и мало зависит от текущих курсов.
фонды,брокеры и отчасти банки, наоборот уравновешивают рынок, оптом спекулируя на экстремумах
маркетмейкеры и трейдеры сглаживают резкие колебания, предоставляя розничную ликвидность. Первые с выгодой, вторые в основном с личным убытком :-)
можно добавить:
нон-маркеты (экспортёры/импортёры, смежные рынки) вызывают сильные колебания и тренды, уводя курс от любых средних. Потому что их потребность в валютах объективна и мало зависит от текущих курсов.
фонды,брокеры и отчасти банки, наоборот уравновешивают рынок, оптом спекулируя на экстремумах
маркетмейкеры и трейдеры сглаживают резкие колебания, предоставляя розничную ликвидность. Первые с выгодой, вторые в основном с личным убытком :-)
ну вот откуда вы это знаете?)
А вдруг это не так?)
и что тогда??))
или у вас дар телепатии?
Легче выиграть тому, кто разбирается в ситуации и понимает график.
Это выходит за рамки узкого кругозора т.е. только график это всё.
рынки можно видеть так
или так например
Делайте замечания по теме, не переходите на личности.
Ок. Хорошо.