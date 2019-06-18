Закономерность или Случайность - страница 41
Это по каким инструментам и за какой период?
USD - подобные
10 лет
+6% в месяц при просадке = 0, это нормально, а?
ну..эт просто нереально круто Ренат)
а как это в просадке 0?)
разве такое бывает?)
ну..эт просто нереально круто Ренат)
личку читай иногда
;)
+6% в месяц при просадке = 0, это нормально, а?
Нормально - это когда сигару зажигают спичкой, а не спичку от сигары)
Да читаю Я Ренат оч внимательно читаю))
просто ничего понять не могу))
Я ж графики смотрю, а не спрос / предложение))
для меня это темный лес))
особенно как у тебя периодичность получается на графике вычислить0
это вообще че-то нереальное)
Это круче сороса, он там премиу учредил тому, кто лучше него результаты показывает
:))) Пусть готовит. 6% в месяц- это очень мало. Это просто - тьфу.
Кстати, дядя, у тебя неплохие теоретические исследования, какие-никакие выявленные закономерности, а сигнала нетути.
Почему?