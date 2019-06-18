Закономерность или Случайность - страница 41

Maxim Romanov:
Это по каким инструментам и за какой период?

USD - подобные 

10 лет

 

+6% в месяц при просадке = 0, это нормально, а?


 
Renat Akhtyamov:

ну..эт просто нереально круто Ренат) 

а как это в просадке 0?) 

разве такое бывает?)

 
Martin Cheguevara:

личку читай иногда

;)

 
Renat Akhtyamov:

Нормально - это когда сигару зажигают спичкой, а не спичку от сигары) 

 
Renat Akhtyamov:

личку читай иногда

;)

Да читаю Я Ренат оч внимательно читаю))

просто ничего понять не могу)) 

Я ж графики смотрю, а не спрос / предложение))

для меня это темный лес))

особенно как у тебя периодичность получается на графике вычислить0

это вообще че-то нереальное)

 
Renat Akhtyamov:

Все относительно.
Нормально или нет - зависит от многих факторов.
Пусть у Рената депо 100 тыс р. Имеем 6 тыс/мес - даже не стоит заморачиваться.
Пусть 1 млн. - 60 тыс/мес. В общем, немного, но одному прожить можно. Если ничего получше не подвернется.
Пусть 5-10 млн - 300-600 тыс - этим уже имеет смысл реально заниматься.
 
Renat Akhtyamov:

это не реально. все равно просадка какая-то будет по эквити
 
Renat Akhtyamov:

Это круче сороса, он там премиу учредил тому, кто лучше него результаты показывает
 
Maxim Romanov:
:))) Пусть готовит. 6% в месяц- это очень мало. Это просто - тьфу.

Кстати, дядя, у тебя неплохие теоретические исследования, какие-никакие выявленные закономерности, а сигнала нетути.

Почему?

