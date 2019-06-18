Закономерность или Случайность - страница 50

Renat Akhtyamov:
это не критика, это шутка

Я Вас понимаю...  Я тоже реалист, и не стараюсь придерживаться принципа - лишь бы безубыточная стратегия...   Для меня тоже прибыль является более ВАЖНЫМ фактором, чем ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ дискуссии про 50/50...

Но практически :  настроить прибыльную стратегию намного сложнее, чем просто теоретически обоснованную безубыточную стратегию...

ПРИМЕР:


 
Serqey Nikitin:


Аххххх.... Малаца!

 
Serqey Nikitin:

ПРИМЕР:

ахаха, демка ????

раньше я видел эту картинку и только в первый раз обратил внимание, что демо.

да этому примеру год уже и не факт, что стратегия та же, т.к. минусовые сделки все таки есть...

и что было дальше, история умалчивает, естественно.

Сейчас ведь сигнал закрыт, верно?

 
Пытаетесь отыскать мелкие шероховатости в стратегии?   А что это изменит?...   Как всегда факты перевешивают , как бы это не обсуждалось...
 
Serqey Nikitin:
Пытаетесь отыскать мелкие шероховатости в стратегии?   А что это изменит?...   Как всегда факты перевешивают , как бы это не обсуждалось...

ничо я не пытаюсь

заливаете форум какой то склееной из разных невзаимосвязанных частей историей:

- минусовые есть?

ответ: есть!

так что...

логика Вашего рассказа теряется в самом начале

 
Renat Akhtyamov:

ничо я не пытаюсь

заливаете форум какой то склееной из разных невзаимосвязанных частей историей

Ну зачем же так подставляться, и показывать себя совсем тупым?...

Ну как можно получить отчет на сервисе СИГНАЛОВ из "разных невзаимосвязанных частей историей"...  

Ну немножко подумать ведь можно?...

 
Serqey Nikitin:

Ну зачем же так подставляться, и показывать себя совсем тупым?...

Ну как можно получить отчет на сервисе СИГНАЛОВ из "разных невзаимосвязанных частей историей"...  

Ну немножко подумать ведь можно?...

тогда по подробнее попытаюсь

- здесь - 6 лет ни одной минусовой

- здесь куча минусовых по факту

всё это части разного романа, который надел на Вас розовые очки

пора спуститься на землю, в реальность как бы, дабы не потерять денюжку на реальном счете, ведь все Ваши эксперименты пока только на демо

 
Renat Akhtyamov:

тогда подробнее попытаюсь

- здесь - 6 лет ни одной минусовой

- здесь куча минусовых

И что не понятно?

Безубыточная  стратегия - сама по себе НЕ ЧАСТАЯ торговля...

Увеличение частоты торговли увеличивает ПРИБЫЛЬ стратегии, но и увеличивает риски попадания на форс-мажор...

Ну это то понятно?   Выигрываешь в силе ( прибыли ), рискуешь в стабильности ( кол-во минусовых сделок )...

Определить ОПТИМАЛЬНОЕ значение (прибыль/убытки ) задача - сложнее, чем безубыточная...

 
Serqey Nikitin:

И что не понятно?

Безубыточна стратегия - сама по себе НЕ ЧАСТАЯ торговля...

Увеличение частоты торговли увеличивает ПРИБЫЛЬ стратегии, но и увеличивает риски попадания на форс-мажор...

Ну это то понятно?   Выигрываешь в силе ( прибыли ), рискуешь в стабильности ( кол-во минусовых сделок )...

Определить ОПТИМАЛЬНОЕ значение (прибыль/убытки ) задача - сложнее, чем безубыточная...

вот и покажите сначала, что тест идентичен сигналу.

а пока что нет логики

//ответил Вашими же словами по существу вопроса...

что и требовалось доказать.

 
Renat Akhtyamov:

вот и покажите сначала, что тест идентичен сигналу.

а пока что нет логики

Для заторможенных...

Это ДВЕ РАЗНЫЕ стратегии :

1. безубыточная ( но меня не устраивает суммарная прибыль)...

2. прибыльная стратегия - в стадии отладки, но прибыль вполне на уровне...


P.S. Пример 1 -  как раз для муссирования аксиомы про 50/50..., да и пример 2 не хочет вписываться в Вашу АКСИОМУ...

