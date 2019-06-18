Закономерность или Случайность - страница 50
это не критика, это шутка
Я Вас понимаю... Я тоже реалист, и не стараюсь придерживаться принципа - лишь бы безубыточная стратегия... Для меня тоже прибыль является более ВАЖНЫМ фактором, чем ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ дискуссии про 50/50...
Но практически : настроить прибыльную стратегию намного сложнее, чем просто теоретически обоснованную безубыточную стратегию...
ПРИМЕР:
Аххххх.... Малаца!
ахаха, демка ????
раньше я видел эту картинку и только в первый раз обратил внимание, что демо.
да этому примеру год уже и не факт, что стратегия та же, т.к. минусовые сделки все таки есть...
и что было дальше, история умалчивает, естественно.
Сейчас ведь сигнал закрыт, верно?
демка ????
да этому примеру год уже и не факт, что стратегия та же...
и что было дальше, история умалчивает, естественно.
Сейчас ведь сигнал закрыт, верно?
Пытаетесь отыскать мелкие шероховатости в стратегии? А что это изменит?... Как всегда факты перевешивают , как бы это не обсуждалось...
ничо я не пытаюсь
заливаете форум какой то склееной из разных невзаимосвязанных частей историей:
- минусовые есть?
ответ: есть!
так что...
логика Вашего рассказа теряется в самом начале
Ну зачем же так подставляться, и показывать себя совсем тупым?...
Ну как можно получить отчет на сервисе СИГНАЛОВ из "разных невзаимосвязанных частей историей"...
Ну немножко подумать ведь можно?...
тогда по подробнее попытаюсь
- здесь - 6 лет ни одной минусовой
- здесь куча минусовых по факту
всё это части разного романа, который надел на Вас розовые очки
пора спуститься на землю, в реальность как бы, дабы не потерять денюжку на реальном счете, ведь все Ваши эксперименты пока только на демо
И что не понятно?
Безубыточная стратегия - сама по себе НЕ ЧАСТАЯ торговля...
Увеличение частоты торговли увеличивает ПРИБЫЛЬ стратегии, но и увеличивает риски попадания на форс-мажор...
Ну это то понятно? Выигрываешь в силе ( прибыли ), рискуешь в стабильности ( кол-во минусовых сделок )...
Определить ОПТИМАЛЬНОЕ значение (прибыль/убытки ) задача - сложнее, чем безубыточная...
вот и покажите сначала, что тест идентичен сигналу.
а пока что нет логики
//ответил Вашими же словами по существу вопроса...
что и требовалось доказать.
Для заторможенных...
Это ДВЕ РАЗНЫЕ стратегии :
1. безубыточная ( но меня не устраивает суммарная прибыль)...
2. прибыльная стратегия - в стадии отладки, но прибыль вполне на уровне...
P.S. Пример 1 - как раз для муссирования аксиомы про 50/50..., да и пример 2 не хочет вписываться в Вашу АКСИОМУ...