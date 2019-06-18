Закономерность или Случайность - страница 37

Maxim Romanov:

все намного точнее! Пропорционально квадратному корню из числа шагов.

если накладывать больший период исторических данных, картинка будет другая

пары пойдут с корреляцией практически равной 1.

 
Maxim Romanov:

Фу, ты... Ай, малаца! Ты - на верном пути, дружище. Без шуток.

 
Renat Akhtyamov:

если накладывать больший период исторических данных, картинка будет другая

пары пойдут с корреляцией практически равной 1.

Я до 19 года пробовал, у каждой валюты свой характер, но сооглашусь в том, что со временем у всех станет одинаковый, если период будет очень большой. Насчет корреляции не уверен, что станет стремиться к 1... или вы корелляцию за весь период предлагаете мерить?
 
Uladzimir Izerski:

Вот и вся правда открылась. Ваш индикатор и близко не похож на мой.

Такой же как у вас, а скорее всего этот и есть, создал "Хирург". 

На ваш не похож, похож на то что максим кузнецов показывал. Незнаю что там делал хирург. У меня не индикатор, а преобразование данных, он ничего не показывает сам по себе, кроме движения отдельных валют.
 
Опять же этот случай частный, а я не люблю частные случаи. Закономерность есть, но она может быть разрушена, если бесконтрольно увеличить эмиссию одной из валют. Пока работаю над усовершенствованием метода.
 
Maxim Romanov:
Я до 19 года пробовал, у каждой валюты свой характер, но сооглашусь в том, что со временем у всех станет одинаковый, если период будет очень большой. Насчет корреляции не уверен, что станет стремиться к 1... или вы корелляцию за весь период предлагаете мерить?
да, весь период.
 
Alexander_K:

Фу, ты... Ай, малаца! Ты - на верном пути, дружище. Без шуток.

А что ещё можно было ожидать от валют которые котируются(и совместно её составляют) от общей величины ?

у нас тут не сферичные кони к вакууме - весь табун в одной упряжке, но один "гнедой" может тянуть гораздо(чуть не на порядок) сильнее.

Это как-бы основы. В давние времена это преподавали даже в моей насквозь технической альма-матер.

 
Maxim Kuznetsov:

просто зависимость на столько сильно размазана, что никакого риска и терпения не хватит, чтобы торговать какой-либо арбитраж

потому что и такое бывает (кроме фунта никто не дрогнул):


 
Renat Akhtyamov:

Допустим на рынке пока никого нет.

довольно занимательная задача, особенно в постановке - "допустим что на рынке валют вдруг остались только спекулянты валют - что станет с курсом ?" .

Совсем недавно, может дня 3-4, со знакомыми спорили, к общему выводу не пришли. каждый остался при своём мнении

 
Maxim Kuznetsov:

спорить не нужно, у этой задачки есть реальные ответы

которые многое объясняют

