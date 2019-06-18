Закономерность или Случайность - страница 37
все намного точнее! Пропорционально квадратному корню из числа шагов.
если накладывать больший период исторических данных, картинка будет другая
пары пойдут с корреляцией практически равной 1.
Фу, ты... Ай, малаца! Ты - на верном пути, дружище. Без шуток.
Вот и вся правда открылась. Ваш индикатор и близко не похож на мой.
Такой же как у вас, а скорее всего этот и есть, создал "Хирург".
Я до 19 года пробовал, у каждой валюты свой характер, но сооглашусь в том, что со временем у всех станет одинаковый, если период будет очень большой. Насчет корреляции не уверен, что станет стремиться к 1... или вы корелляцию за весь период предлагаете мерить?
А что ещё можно было ожидать от валют которые котируются(и совместно её составляют) от общей величины ?
у нас тут не сферичные кони к вакууме - весь табун в одной упряжке, но один "гнедой" может тянуть гораздо(чуть не на порядок) сильнее.
Это как-бы основы. В давние времена это преподавали даже в моей насквозь технической альма-матер.
просто зависимость на столько сильно размазана, что никакого риска и терпения не хватит, чтобы торговать какой-либо арбитраж
потому что и такое бывает (кроме фунта никто не дрогнул):
Допустим на рынке пока никого нет.
довольно занимательная задача, особенно в постановке - "допустим что на рынке валют вдруг остались только спекулянты валют - что станет с курсом ?" .
Совсем недавно, может дня 3-4, со знакомыми спорили, к общему выводу не пришли. каждый остался при своём мнении
спорить не нужно, у этой задачки есть реальные ответы
которые многое объясняют