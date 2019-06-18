Закономерность или Случайность - страница 57
Вы еще молодой, поэтому не в курсе, что все эти полные "детализированные отчеты" на форуме давно висят..., и дублировать их - как-то не серьезно. Кому интересно - найдут...
Компьютер выдает сл. результаты в качестве пищи для размышлений, после введения понятия "Виртуальная цена" Цi вирт. = аiЦi:
Выясняется, что, рынок действует на основе строгой закономерности, осмыслить которую не в состоянии ни один человек на данном этапе развития мозга и оттого воспринимаемая им то в виде закономерности, то в виде абсолютной случайности. Короче, рынок умом не понять, что подтверждается усилиями исследователей и упорством трейдеров.
ЮСУФ!!!! ЗОЛОТЫЕ СЛОВА! НО - ЦИКЛЫ, ЦИКЛЫ, ЦИКЛЫ - В НАЛИЧИИ...
Не знаю. Можно ли считать это закономерностью, если цена отскакивает от следующего уровня?
Продолжение рисунка с поста #542 .
Не знаю. Можно ли считать это закономерностью, если цена отскакивает от следующего уровня?
можно считать закономерностью, что Вы публикуете скриншоты графика с индикатором, прогоните в тестере в визуальном режиме и ставьте "стрелки" в точках входа если нет возможности автоматизировать ТС, гадать то зачем столько времени?
Золотые цитаты Юсуфа:
"Но, именно этот парадокс случился сегодня, после открытия рынка под воздействием небольшого ГЭПа: Индикатор сразу начал сигнализировать о резком и необратимом повороте с нисходящего на восходящий режим. Более значительные изменения цены так не могли влиять, как последнее изменение! Это может случиться только тогда, если допустить, что, цена зависит от объёма торговли, поскольку, индикатор завязан только на изменение цены. А объёмы учитывать мы ещё не научились. Все, приплыли господа! Следовательно, Рынок в состоянии сломать хребет любому"
Бронзовые, а может быть и железо...
В самом начале я кинул там индикатор, который на порядки выше вычисляет полиномы. Но Юсуф был ослеплен своей формуле, совсем не подозревая, что это был всего лишь полином первого порядка.
Человек хочет кому то доказать, что способен на большее.
Однако, сначала лучше доказать самому себе, предварительно покинув состояние эйфории.
Критиком своих систем надо быть в первую очередь, критиком....
