Закономерность или Случайность - страница 57

Serqey Nikitin:
Вы еще молодой, поэтому не в курсе, что все эти полные "детализированные отчеты" на форуме давно висят..., и дублировать их - как-то не серьезно.  Кому интересно - найдут...

по аватарке определили?

;)
Renat Akhtyamov:

по аватарке определили?

;)
У него все молодые и неопытные, только он волк морской;)
 
Vladimir Baskakov:
У него все молодые и неопытные, только он волк морской;)

Не..., он Бывалый.)


 
Yousufkhodja Sultonov:
  • Случайность - это не познанная Закономерность! Следовательно, рынок нужно охарактеризовать как сверхсложный механизм, не поддающийся непосредственному адекватному анализу мощью человеческого ума. Чтобы несколько прояснить ситуацию, выберем какую либо логически оправданную гипотезу и посредством мощи компьютера выдвинем и проверим сл. глобальную гипотезу: ЦЕНА ПОСЛЕДНЕГО БАРА ФОРМИРУЕТСЯ НА ОСНОВЕ УЧЕТА ВСЕХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНЕ ИНСТРУМЕНТА НА КАЖДОМ ИСТОРИЧЕСКОМ БАРЕ. Естественно, никто не в состоянии проверить эту гипотезу в полном объёме и мы вынуждены, для оценки ситуации, ограничиться конечным объемом информации. Свое отступление скомпенсируем введением понятия Ц0 - учет давления исторических данных на цену к началу анализа, полагая, что, рынок обладает памятью. Рассмотрим закономерность формирования цены к моменту открытия текущего 5-го бара Ц5 на основе учета Ц0, Ц1, Ц2, Ц3 и Ц4 в виде : Ц5 = Ц0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 + а4Ц4. 

Компьютер выдает сл. результаты в качестве пищи для размышлений, после введения понятия "Виртуальная цена" Цi вирт. = аiЦi:

Ц1 факт. Ц2 факт. Ц3 факт. Ц4 факт. a4 a3 a2 a1 a0 Ц0 вирт. ист. Ц1 вирт. Ц2 вирт. Ц3 вирт. Ц4 вирт. ΣЦвирт. Ц5 факт.
1,1376 1,1377 1,1375 1,1361 -5,47987 1,130393 1,375359 -1,86337 6,630682 6,630681616 -2,11978 1,564746 1,285822 -6,22567 1,1358 1,1358
1,1377 1,1375 1,1361 1,1358 -2,71906 0,230769 0,635452 -0,85619 4,212794 4,212793788 -0,97408 0,722826 0,262177 -3,08831 1,1354 1,1354
1,1375 1,1361 1,1358 1,1354 0,558894 1,450721 2,385817 -0,8774 -2,85908 -2,85907782 -0,99805 2,710527 1,647729 0,634569 1,1357 1,1357
1,1361 1,1358 1,1354 1,1357 0,544521 -0,48973 1,681507 -1,88356 1,303482 1,30348176 -2,13991 1,909856 -0,55603 0,618412 1,1358 1,1358
1,1358 1,1354 1,1357 1,1358 0,949091 -0,72091 0,41 -3,09727 3,928728 3,928727516 -3,51788 0,465514 -0,81874 1,077977 1,1356 1,1356
1,1354 1,1357 1,1358 1,1356 0,422659 -0,76478 0,341063 -1,17329 2,470173 2,470172562 -1,33215 0,387345 -0,86864 0,479972 1,1367 1,1367
1,1357 1,1358 1,1356 1,1367 -0,47611 -0,67344 -0,37034 -0,90454 3,890866 3,890866234 -1,02728 -0,42063 -0,76476 -0,54119 1,137 1,137
1,1358 1,1356 1,1367 1,137 -0,27098 0,044748 -0,29526 -0,33741 2,111861 2,111861113 -0,38323 -0,3353 0,050865 -0,3081 1,1361 1,1361
1,1356 1,1367 1,137 1,1361 0,13082 0,10459 -0,48492 -0,23672 1,688584 1,688583774 -0,26882 -0,55121 0,118919 0,148624 1,1361 1,1361
1,1367 1,137 1,1361 1,1361 -1,33795 1,684211 -0,12465 -1,60388 2,707073 2,707073191 -1,82313 -0,14173 1,913432 -1,52005 1,1356 1,1356
1,137 1,1361 1,1361 1,1356 -0,77893 1,468912 -0,03022 -1,29793 1,861703 1,861702747 -1,47574 -0,03434 1,668831 -0,88455 1,1359 1,1359
1,1361 1,1361 1,1356 1,1359 -0,80639 1,512641 -0,01497 -1,28776 1,814349 1,814348847 -1,46302 -0,01701 1,717756 -0,91598 1,1361 1,1361
1,1361 1,1356 1,1359 1,1361 -0,91811 1,0341 0,772669 -1,07362 1,347132 1,347132039 -1,21974 0,877442 1,174634 -1,04306 1,1364 1,1364
1,1356 1,1359 1,1361 1,1364 0,213186 2,706449 2,317132 -6,4153 2,473228 2,473227751 -7,28522 2,63203 3,074796 0,242264 1,1371 1,1371
1,1359 1,1361 1,1364 1,1371 0,706774 3,271848 1,97262 -6,64346 1,920015 1,920015419 -7,54631 2,241094 3,718128 0,803672 1,1366 1,1366
1,1361 1,1364 1,1371 1,1366 0,422892 -0,60749 -1,77213 -3,23575 7,037907 7,037906837 -3,67614 -2,01385 -0,69078 0,480659 1,1378 1,1378
1,1364 1,1371 1,1366 1,1378 0,951666 -0,68857 0,496879 -0,41849 0,746793 0,746792813 -0,47557 0,565001 -0,78263 1,082806 1,1364 1,1364
1,1371 1,1366 1,1378 1,1364 -0,33053 0,632365 -0,40145 0,650772 0,50611 0,506109878 0,739993 -0,45629 0,719505 -0,37562 1,1337 1,1337
1,1366 1,1378 1,1364 1,1337 0,263446 0,36517 -0,29953 0,564473 0,118483 0,11848263 0,64158 -0,34081 0,414979 0,298669 1,1329 1,1329
1,1378 1,1364 1,1337 1,1329 0,17844 0,717824 -0,41706 0,595678 -0,08697 -0,08697102 0,677762 -0,47394 0,813797 0,202155 1,1328 1,1328
1,1364 1,1337 1,1329 1,1328 0,064553 0,922948 -1,10197 0,803673 0,34978 0,34977991 0,913295 -1,24931 1,045608 0,073126 1,1325 1,1325


Выясняется, что, рынок действует на основе строгой закономерности, осмыслить которую не в состоянии ни один человек на данном этапе развития мозга и оттого воспринимаемая им то в виде закономерности, то в виде абсолютной случайности. Короче, рынок умом не понять, что подтверждается усилиями исследователей и упорством трейдеров.

ЮСУФ!!!! ЗОЛОТЫЕ СЛОВА! НО - ЦИКЛЫ, ЦИКЛЫ, ЦИКЛЫ - В НАЛИЧИИ...

 

Не знаю. Можно ли считать это закономерностью, если цена отскакивает от следующего уровня?

Продолжение рисунка с поста   .

EURUSDM15_14_4

Закономерность или Случайность
Закономерность или Случайность
  • 2019.06.14
  • www.mql5.com
Посмотрим кто что по этому поводу думает?;) Закономерность, Случайность...
 
Uladzimir Izerski:

Не знаю. Можно ли считать это закономерностью, если цена отскакивает от следующего уровня?

можно считать закономерностью, что Вы публикуете скриншоты графика с индикатором, прогоните в тестере в визуальном режиме и ставьте "стрелки" в точках входа если нет возможности автоматизировать ТС, гадать то зачем столько времени?

Roman Shiredchenko:

ЮСУФ!!!! ЗОЛОТЫЕ СЛОВА! НО - ЦИКЛЫ, ЦИКЛЫ, ЦИКЛЫ - В НАЛИЧИИ...

Как обычно, не в тему
 
Roman Shiredchenko:

ЮСУФ!!!! ЗОЛОТЫЕ СЛОВА! НО - ЦИКЛЫ, ЦИКЛЫ, ЦИКЛЫ - В НАЛИЧИИ...

Золотые цитаты Юсуфа:

"Но, именно этот парадокс случился сегодня, после открытия рынка под воздействием небольшого ГЭПа: Индикатор сразу начал сигнализировать о резком и необратимом повороте с нисходящего на восходящий режим. Более значительные изменения цены так не могли влиять, как последнее изменение! Это может случиться только тогда, если допустить, что, цена зависит от объёма торговли, поскольку, индикатор завязан только на изменение цены. А объёмы учитывать мы ещё не научились. Все, приплыли господа! Следовательно, Рынок в состоянии сломать хребет любому"

 
Alexander_K:

Золотые цитаты Юсуфа:

"Но, именно этот парадокс случился сегодня, после открытия рынка под воздействием небольшого ГЭПа: Индикатор сразу начал сигнализировать о резком и необратимом повороте с нисходящего на восходящий режим. Более значительные изменения цены так не могли влиять, как последнее изменение! Это может случиться только тогда, если допустить, что, цена зависит от объёма торговли, поскольку, индикатор завязан только на изменение цены. А объёмы учитывать мы ещё не научились. Все, приплыли господа! Следовательно, Рынок в состоянии сломать хребет любому"

Бронзовые, а может быть и железо...

В самом начале я кинул там индикатор, который на порядки выше вычисляет полиномы. Но Юсуф был ослеплен своей формуле, совсем не подозревая, что это был всего лишь полином первого порядка.

Человек хочет кому то доказать, что способен на большее.

Однако, сначала лучше доказать самому себе, предварительно покинув состояние эйфории.

Критиком своих систем надо быть в первую очередь, критиком....

Renat Akhtyamov:

Бронзовые, а может быть и железо...

В самом начале я кинул там индикатор, который на порядки выше вычисляет полиномы.

Человек хочет кому то доказать, что способен на большее.

Однако, сначала лучше доказать самому себе, предварительно покинув состояние эйфории.

Критиком своих систем надо быть в первую очередь, критиком....

Какая критика, за неделю 3 сделки прошли , это грааль А_К
