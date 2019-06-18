Закономерность или Случайность - страница 60

Я еще не доделал этот мультфильм-индикатор.

Угу. Это - не индикатор, это - исследования рынка. Увидишь, что плотность вероятности меняется периодически, равно как и дисперсия процесса. Посмотришь, что это за периоды. Придешь к выводу, что надо работать с тиками, только прореженными и т.д. и т.п. Удачи!

 
И что плотность постоянная?  И следовательно дисперсия всегда ~const?

 
Надо достичь этого. На тиках. Т.е. при максимальной и минимальной плотности тиков в течение суток должна быть примерно постоянная дисперсия.

 
Тогда, когда я возился с "ушами" там дисперсия всегда = постоянной изначально заданной в настройках.   Только как обычно была проблема с фильтрацией сигнала.

 
Угу. Это - не индикатор, это - исследования рынка. Увидишь, что плотность вероятности меняется периодически, равно как и дисперсия процесса. Посмотришь, что это за периоды. Придешь к выводу, что надо работать с тиками, только прореженными и т.д. и т.п. Удачи!

Я делаю в форме индикатора, вместо свечей, испозую блоки и буду сразу для нескольких тайм фреймов в динамике.
 
1 утверждение - рынок всегда имеет закономерные движения выявление которых и есть суть трейдера - его гарантия успеха

2 утверждение - рынок абсолютно случаен в нет ничего и зарабатывать соответственно на нем невозможно

Утверждение 1 - закономерности есть, давно известно... И это - тренды, и не только на финансовых рынках, но и в любом другом бизнесе...

Примеров море..., но нас интересуют фин рынки, поэтому пример:



Стратегия - ОЧЕНЬ простая: открываться ТОЛЬКО в сторону тренда, и, желательно, отработать тренд от и до..., но не обязательно....   Многие Трейдеры не приемлют уменьшения своей прибыли, но это, как Вы сами понимаете, мелкие не удобства...

 

Martin_Apis_Bot Cheguevara:

Утверждение 1 - закономерности есть, давно известно... И это - тренды, и не только на финансовых рынках, но и в любом другом бизнесе...

Примеров море..., но нас интересуют фин рынки, поэтому пример:



Стратегия - ОЧЕНЬ простая: открываться ТОЛЬКО в сторону тренда, и, желательно, отработать тренд от и до..., но не обязательно....   Многие Трейдеры не приемлют уменьшения своей прибыли, но 

Какие критерии определяют тренд?
 
Какие критерии определяют тренд?

Данные индикатора:

+1 - тренд вверх,

-1 - тренд вниз...

