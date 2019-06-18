Закономерность или Случайность - страница 60
Я еще не доделал этот мультфильм-индикатор.
Угу. Это - не индикатор, это - исследования рынка. Увидишь, что плотность вероятности меняется периодически, равно как и дисперсия процесса. Посмотришь, что это за периоды. Придешь к выводу, что надо работать с тиками, только прореженными и т.д. и т.п. Удачи!
И что плотность постоянная? И следовательно дисперсия всегда ~const?
Надо достичь этого. На тиках. Т.е. при максимальной и минимальной плотности тиков в течение суток должна быть примерно постоянная дисперсия.
Тогда, когда я возился с "ушами" там дисперсия всегда = постоянной изначально заданной в настройках. Только как обычно была проблема с фильтрацией сигнала.
1 утверждение - рынок всегда имеет закономерные движения выявление которых и есть суть трейдера - его гарантия успеха2 утверждение - рынок абсолютно случаен в нет ничего и зарабатывать соответственно на нем невозможно
Утверждение 1 - закономерности есть, давно известно... И это - тренды, и не только на финансовых рынках, но и в любом другом бизнесе...
Примеров море..., но нас интересуют фин рынки, поэтому пример:
Стратегия - ОЧЕНЬ простая: открываться ТОЛЬКО в сторону тренда, и, желательно, отработать тренд от и до..., но не обязательно.... Многие Трейдеры не приемлют уменьшения своей прибыли, но это, как Вы сами понимаете, мелкие не удобства...
Какие критерии определяют тренд?
Данные индикатора:
+1 - тренд вверх,
-1 - тренд вниз...