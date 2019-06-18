Закономерность или Случайность - страница 46

Чтобы ответить Закономерность или Случайность, надо обязательно знать, что такое Закономерность, а что такое Случайность. Закономерность - это проявление некоторой связи определенных объектов и явлений, по сути это явная или неявная функциональная зависимость некоторой целевой функции от тех или иных аргументов. А сейчас вспомним, что такое Случайность. Самое строгое математическое определение: Случайной величиной является измеримая относительно сигмы-алгебры ФУНКЦИЯ, определённая на пространстве элементарных событий. Так что ничего Случайного в этом мире нет, есть только непознанная Закономерность.
 
SURANIKI:
Сразу видно, что парень, чемпион НЕ по боксу.

Закономерностей на рынке пруд пруди. Не всегда есть повторяемость. Но мы же не "лыком шиты" можем защищаться стопом.

Проигрывают жадные. Я тоже иногда жадничаю, а потом сам над собой смеюсь.))  Какой балда? Надеялся он))

Надежды на разворот рынок не признаёт.

 
Uladzimir Izerski:

Если считать, что на рынке нет никаких закономерностей, то и искать их не надо. Столько времени высвобождается.))

 
Yuriy Asaulenko:

А поиграться?

Как детям в песочнице.

Это же кайф.

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

какой в этой фразе смысл? я не совсем понял о чем вы.

В том, что в течении года один из них сольется, а другой, соответственно, получит, за вычетами, около 100% годовых. Важно только найти стратегию по быстрому сливу или заработку ))
 
Yuriy Asaulenko:

Опять в яблочко. Но для этого надо знать Третий метод прогнозирования. 1. Метод экстраполяции, перенос прошлого на будущее. 2. Метод экспертных оценок, один говорит вверх, другой говорит вниз. 3. Модель поведения, как ни странно, тоже относится к методам прогнозирования.
 
Vasily Belozerov:
Паттерны на рынках сохраняются. А вот их характеристики нет. Т.е. размерность и продолжительность жизни паттерна может значительно отличаться. Экстраполяция тут не совсем надежный товарищ. Форма на вид да, а размерчик не тот, нет не тот.)

 
Uladzimir Izerski:

Брат, ну про то и речь, что первых два метода исключаем, а ты опять про экстраполяцию.
 

нашел пару моментов, по поводу закономерного или случайного поведения торговых инструментов. Первый сегодня нашел, второй уже выкладывал в биржевой торговле, третий нашел давно, но не выкладывал.

1)GBPUSD. Паттерн, образовавшийся на минутных графиках сегодня, очень сильно похож на паттерн, образовавшийся в 2008 году на дневных графиках. Выделил красными линиями похожую область и расставил стрелки.

2)графики двух валютных пар 2008 AUDUSD и EURJPY выглядят идентично на h4

3) акции двух компаний nlmk и magn очень похожи друг на друга, практически идентичны, несмотря на разные отрасли.

Вот и продолжается вопрос: закономерно развивается рынок по формуле или же случайно? Сам я склоняюсь к развитию по формуле.

 
Maxim Romanov:

Вот и продолжается вопрос: закономерно развивается рынок по формуле или же случайно? Сам я склоняюсь к развитию по формуле.

формулЕ... Она мне иногда снится...

