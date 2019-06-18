Закономерность или Случайность - страница 48
На форексе вероятность всегда 50/50 это аксиома. Из любой фигуры/паттерна выходов два, тоже 50/50. Достигла сигнальная линия MACD 0, значит вероятность пойти вверх такая же как и вниз
Дружище, ты вообще в рынке не шаришь. Ну, вот - от слова "совсем". Выключи компьютер и иди работать дворником. Это - лучшее, что можно сделать в твоем случае.
Вы можете ДОКАЗАТЬ, что это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО аксиома, а не бред очередного пациента, выкрикивающего - "это аксиома"...
Сказать можно что угодно, но если есть определенные факты..., то вряд ли кто поверит в этот бред...
Это не так делается.
Человек не прав, да?
Пишите как надо, не выёживаясь.
А потом посмотрим кто бредит.
Вот Миша-Учитель потратил 15 (!!!) лет на изучение рынка, буквально-таки стегал его нейросетями... Результат строго отрицательный.
Учитель набрался мужества, плюнул и пошел работать на автомойку. Сыт, здоров, счастлив. И это хорошо - не всем дано узреть Грааль.
На форексе вероятность всегда 50/50 это аксиома. Из любой фигуры/паттерна выходов два, тоже 50/50. Достигла сигнальная линия MACD 0, значит вероятность пойти вверх такая же как и вниз
Враги все это придумали про 50/50: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1289#comment_11951300
Вы не правы! Если "человек" для подтверждения своего мнения предоставляет хоть какие-либо факты - это один разговор...
Но если заниматься балобольством и говорить: земля плоская - это аксиома..., то это уже - клиника...
И кто здесь "выёживается" - это еще вопрос...
:)))
Я тебе так скажу. Рынок НЕ самоподобен в прямом смысле этого слова. Он хитро устроен - обладает этим свойством только на определенных временных периодах (циклах). И это ты сам видишь на собственных графиках. Вот, кто верно определит эти циклы, у того ручёнки никогда к кайлу не прикоснутся.
До такой степени я и сам уже разобрался). Хочется в математике все выразить, чтобы можно было в любой момент времени точно сказать, куда пойдет цена с абсолютной точностью.
А в математике ты сечешь?
Когда знаешь эти периоды, просто на них работаешь в рамках прямого уравнения Колмогорова и все.
Враги все это придумали про 50/50: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1289#comment_11951300
ну нате чо, он прав:
единственное что портит это соотношение - спред
51/49 скорее всего:
49 - это в пользу трейдера,
51 - в пользу рынка, контрольный пакет акций как бэ ;)дальше хуже