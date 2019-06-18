Закономерность или Случайность - страница 48

Новый комментарий
 
Vladimir Baskakov:
На форексе вероятность всегда 50/50 это аксиома. Из любой фигуры/паттерна выходов два, тоже 50/50. Достигла сигнальная линия MACD 0, значит вероятность пойти вверх такая же как и вниз

Дружище, ты вообще в рынке не шаришь. Ну, вот - от слова "совсем". Выключи компьютер и иди работать дворником. Это - лучшее, что можно сделать в твоем случае.

 
Serqey Nikitin:

Вы можете ДОКАЗАТЬ, что это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО аксиома, а не бред очередного пациента, выкрикивающего - "это аксиома"...

Сказать можно что угодно, но если есть определенные факты..., то вряд ли кто поверит в этот бред...

Alexander_K:

Дружище, ты вообще в рынке не шаришь. Ну, вот - от слова "совсем". Выключи компьютер и иди работать дворником. Это - лучшее, что можно сделать в твоем случае.


Это не так делается.

Человек не прав, да?

Пишите как надо, не выёживаясь.

А потом посмотрим кто бредит.

[Удален]  
Alexander_K:

Дружище, ты вообще в рынке не шаришь. Ну, вот - от слова "совсем". Выключи компьютер и иди работать дворником. Это - лучшее, что можно сделать в твоем случае.

Великие теоретики проснулись;) 1200 стр. бессмысленного текста;) не в ту ветку попали
 

Вот Миша-Учитель потратил 15 (!!!) лет на изучение рынка, буквально-таки стегал его нейросетями... Результат строго отрицательный.

Учитель набрался мужества, плюнул и пошел работать на автомойку. Сыт, здоров, счастлив. И это хорошо - не всем дано узреть Грааль.

 
Vladimir Baskakov:
На форексе вероятность всегда 50/50 это аксиома. Из любой фигуры/паттерна выходов два, тоже 50/50. Достигла сигнальная линия MACD 0, значит вероятность пойти вверх такая же как и вниз

Враги все это придумали про 50/50: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1289#comment_11951300

От теории к практике
От теории к практике
  • 2019.06.04
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
Renat Akhtyamov:

Это не так делается.

Человек не прав, да?

Пишите как надо, не выёживаясь.

Вы не правы!  Если "человек" для подтверждения своего мнения предоставляет хоть какие-либо факты - это один разговор...

Но если заниматься балобольством и говорить: земля плоская - это аксиома..., то это уже - клиника...

И кто здесь "выёживается"  - это еще вопрос...

 
Alexander_K:

:)))

Я тебе так скажу. Рынок НЕ самоподобен в прямом смысле этого слова. Он хитро устроен - обладает этим свойством только на определенных временных периодах (циклах). И это ты сам видишь на собственных графиках. Вот, кто верно определит эти циклы, у того ручёнки никогда к кайлу не прикоснутся. 

До такой степени я и сам уже разобрался). Хочется в математике все выразить, чтобы можно было в любой момент времени точно сказать, куда пойдет цена с абсолютной точностью.
 
Maxim Romanov:
До такой степени я и сам уже разобрался). Хочется в математике все выразить, чтобы можно было в любой момент времени точно сказать, куда пойдет цена с абсолютной точностью.

А в математике ты сечешь?

Когда знаешь эти периоды, просто на них работаешь в рамках прямого уравнения Колмогорова и все.

[Удален]  
Unicornis:

Враги все это придумали про 50/50: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1289#comment_11951300

Почему враги. Я делал много ЕА, по фигурам. Ставлю стопы одинаковые , например SL/TP - 100/100. Тестирую, на выходе примерно 50/50 выигрышных сделок против проигрышных. И так везде
 
Serqey Nikitin:

Вы не правы!  Если "человек" для подтверждения своего мнения предоставляет хоть какие-либо факты - это один разговор...

Но если заниматься балобольством и говорить: земля плоская - это аксиома..., то это уже - клиника...

И кто здесь "выёживается"  - это еще вопрос...

ну нате чо, он прав:

единственное что портит это соотношение - спред

51/49 скорее всего:

49 - это в пользу трейдера,

51 - в пользу рынка, контрольный пакет акций как бэ ;)

дальше хуже
1...414243444546474849505152535455...68
Новый комментарий