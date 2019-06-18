Закономерность или Случайность - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Откройте два памма под разными именами и в противоположные стороны и заработаете 100% годовых )
какой в этой фразе смысл? я не совсем понял о чем вы.
сейчас занимаюсь анализом распределений для предсказания дальнейшего поведения цены. Была гипотеза: На масштабах меньше, чем позволяют комиссии, тип распределения должен быть сначала трендовый, на самом малом масштабе, потом откатный, на масштабе чуть больше, но все еще недостаточном для извлечения прибыли. Собственно построил распределение для тиковых графиков GBPUSD и AUDUSD ,строил еще для битка и некоторых других, выкладывать не буду, суть отражает. Слева фунт, справа австралиец. Видно, что в обоих случаях характер на тиках трендовый, то есть вероятность продолжения больше ,чем вероятность разворота. Синяя линия - нормальное распределение ,красная распределение приращений.
Эта закономерность позволяет создавать тестерные граали, в которых не учитывается комиссия. Потом периодически на форумах появляются сообщения, типа помогите найти брокера с низким спредом и без комиссий ,моя стратегия идеальна, но ей мешают комиссии. Тики собирал с реальных счетов. Некоторые демо счета, в некоторых компаниях грешат завышенной вероятностью разворота тиков и заниженным спредом, то есть флетовая составляющая доминирует, что тоже приводит некоторых людей к преждевременной эйфории, думающих ,что они нашли грааль.
Каждый, кто нашел хоть какую либо постоянную закономерность в рынках и зарабатывает на этом стабильно более 100% прибыли в год, является практически избранным ибо таких (если они и существуют) один на миллиард.
Голословное утверждение, не подкрепленное ни чем. Куча избранных. Смотрите ПАММ у Брокера Алпа... Fintechnology 1, 14, 26, 32, 38. Лично их знаю. Когда мозги правильно заточены - тогда и будет результат.
какой в этой фразе смысл? я не совсем понял о чем вы.
тут как ни прискорбно, практичный смысл и бизнес-прибыль.
--
да, оно приносит прибыль, хотя и противно идеалам.
У нас тут вроде как про деньги ? или ежедневно пятничная молитва..
надо сейчас принимать мир таким каков он есть.
Для начала неплохо бы было условиться о терминологии. Что есть случайность и закономерность, и чем они отличаются друг от друга.
Ну хоть один нашелся с правильным мышлением. Смотрим справочник.
1. СОВПАДЕНИЕ - пересечение независимых событий, одноразовая связь.
2. СЛУЧАЙНОСТЬ - совмещение независимых событий, неустойчивая связь.
3. ТЕНДЕНЦИЯ (тренд) - устойчивые связи.
4. ЗАКОНОМЕРНОСТЬ - постоянные связи.
И тема должна по правильному называться тогда Закономерность или Совпадение.
Ну хоть один нашелся с правильным мышлением. Смотрим справочник.
1. СОВПАДЕНИЕ - пересечение независимых событий, одноразовая связь.
2. СЛУЧАЙНОСТЬ - совмещение независимых событий, неустойчивая связь.
3. ТЕНДЕНЦИЯ (тренд) - устойчивые связи.
4. ЗАКОНОМЕРНОСТЬ - постоянные связи.
И тема должна по правильному называться тогда Закономерность или Совпадение.
Что за справочник? Кто авторы, рецензенты?
Берете все справочники (ну хотя бы 20 шт.) и проводите анализ этих четырех слов.
Анализ - это сбор информации, измерение, оценка и сравнение. Я за Вас это должен делать?
И ли еще надо рассказать что такое анализ?
Анализ - раздел математики. Про математику тоже рассказывать?
Рассказывать ничего не надо, просто соблюдайте базовые правила цитирования источников.
Я из молока, методом сепарирования, сделал масло и рассказываю про масло. Мне про молоко (про источник) обязательно рассказывать?