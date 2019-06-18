Закономерность или Случайность - страница 15

Andrey Gladyshev:

Здесь я не про себя говорил, а вообще про психологию человеческую. 

Не хочу вас обидеть, но судя по вашим постам у меня складывается мнение, что вам очень важно что о вас подумают другие.

 
Martin Cheguevara:

Давайте лучше поговорим вот о чем.

Всем известно, что рынок движется туда сда примерно 50 на 50. 

Интересно а можно ли рассчитать вероятность вероятности 50 на 50?

Можно. Но не всегда. Потому и ждем всяческих примет, где торговать более безопасно, и почти верняк.
 
даун и на синусоиде закономерностей не найдет.
умный на графике форекс закономерностей не найдет.
нужно входить, наверное, в 1/1000 самых умных людей планеты, чтобы на форексе закономерности найти)
 
рынок - это действия его участников.
есть участники , которые вызывают случайные движения на рынке (экспортеры/импортеры)
есть участники, которые вызывают закономерные движения на рынке (маркетмейкеры, банки, центробанки, профессиональные брокерские организации)
то есть, рынок имеет закономерную и случайную составляющую.
это, если взять гсб и график с закономерностями и их просуммировать.

 
Andrey Gladyshev:

Натура человеческая так устроена, что даже КОГДА ЗНАЕШЬ, тоже можешь слить. 
Просто когда не туда встал, то слил в любом случае. А когда встал в нужном направлении,
то можешь слить потому, что не знал где выйти. Здесь включается надежда.
А все устроено так, что все возвращается назад чтобы убить успешных.
Я долго думал, что в человеке есть три беса, это - СТРАХ, НАДЕЖДА и ЖАДНОСТЬ.
К ним можно еще добавить ЭЙФОРИЮ. Этот вообще глаза на все закрывает.

Если незнаешь где выйти, значит нет понимания происходящих процессов, нет теоретической базы, значит слив 100%. Люди не гадают, когда нужно подавать искру в двс и из каких материалов должен быть сделан двигатель, точно известен состав смеси и все условия, когда она загорится. Есть полноценная теория, все можно рассчитать. Если при торговле на рынке нет такого понимания - слив 100%, торговля рандомна.
 
apr73:

Да я и не пиарюсь. Просто понял наконец кое-что.
Я со своими тараканами в голове. 
С вашей стороны, тоже не хочу обидеть, недостаток аргументов рождает нелепые придирки.
Неужели я что-то не по делу здесь пишу? 
То, что я перестал верить в легкие деньги, так я просто пришел к этому с годами. 
Я стал включать логику и копаться в мелочах. Я перестал зависеть от мнения других. 
Может поэтому мои сообщения в темах кажутся кричащими? Потому что, как кажется многим,
я несу всякую чушь.

 
multiplicator:
Вовсе нет. Нужно просто применять к рынку адекватные инструменты. Не ТАУ, не ЦОС, не физику. А изучать структуру рынка и действия его участников в этой структуре.

 
secret:

Вот это верно! Изучать, строить модели ценообразования, совершенствовать их и всегда подвергать сомнению все.
 
multiplicator:
рынок - это действия его участников.
есть участники , которые вызывают случайные движения на рынке (экспортеры/импортеры)

Как раз наоборот, действия экспортеров на USDRUB окажутся вполне закономерны, если изучить законодательство, по которому они работают. Это общеизвестные факты.

Случайные движения - это скорее сумма действий множества мелких неграмотных трейдеров, в т.ч. действия спекулятивных подразделений в т.н. "инвестиционных банках".

 
Andrey Gladyshev:

Если я буду писать очень аргументировано то наше общение быстро зайдет в тупик.

От этого никому не будет пользы.

Вы очень близко воспринимаете слова других, значит вам действительно очень важно, что о вас подумают .

От этого может возникнуть не правильное восприятие.

