Закономерность или Случайность - страница 15
Здесь я не про себя говорил, а вообще про психологию человеческую.
Не хочу вас обидеть, но судя по вашим постам у меня складывается мнение, что вам очень важно что о вас подумают другие.
Давайте лучше поговорим вот о чем.
Всем известно, что рынок движется туда сда примерно 50 на 50.
Интересно а можно ли рассчитать вероятность вероятности 50 на 50?
умный на графике форекс закономерностей не найдет.
нужно входить, наверное, в 1/1000 самых умных людей планеты, чтобы на форексе закономерности найти)
есть участники , которые вызывают случайные движения на рынке (экспортеры/импортеры)
есть участники, которые вызывают закономерные движения на рынке (маркетмейкеры, банки, центробанки, профессиональные брокерские организации)
то есть, рынок имеет закономерную и случайную составляющую.
это, если взять гсб и график с закономерностями и их просуммировать.
Натура человеческая так устроена, что даже КОГДА ЗНАЕШЬ, тоже можешь слить.
Просто когда не туда встал, то слил в любом случае. А когда встал в нужном направлении,
то можешь слить потому, что не знал где выйти. Здесь включается надежда.
А все устроено так, что все возвращается назад чтобы убить успешных.
Я долго думал, что в человеке есть три беса, это - СТРАХ, НАДЕЖДА и ЖАДНОСТЬ.
К ним можно еще добавить ЭЙФОРИЮ. Этот вообще глаза на все закрывает.
Да я и не пиарюсь. Просто понял наконец кое-что.
Я со своими тараканами в голове.
С вашей стороны, тоже не хочу обидеть, недостаток аргументов рождает нелепые придирки.
Неужели я что-то не по делу здесь пишу?
То, что я перестал верить в легкие деньги, так я просто пришел к этому с годами.
Я стал включать логику и копаться в мелочах. Я перестал зависеть от мнения других.
Может поэтому мои сообщения в темах кажутся кричащими? Потому что, как кажется многим,
я несу всякую чушь.
Вовсе нет. Нужно просто применять к рынку адекватные инструменты. Не ТАУ, не ЦОС, не физику. А изучать структуру рынка и действия его участников в этой структуре.
рынок - это действия его участников.
есть участники , которые вызывают случайные движения на рынке (экспортеры/импортеры)
Как раз наоборот, действия экспортеров на USDRUB окажутся вполне закономерны, если изучить законодательство, по которому они работают. Это общеизвестные факты.
Случайные движения - это скорее сумма действий множества мелких неграмотных трейдеров, в т.ч. действия спекулятивных подразделений в т.н. "инвестиционных банках".
Если я буду писать очень аргументировано то наше общение быстро зайдет в тупик.
От этого никому не будет пользы.
Вы очень близко воспринимаете слова других, значит вам действительно очень важно, что о вас подумают .
От этого может возникнуть не правильное восприятие.