Закономерность или Случайность - страница 25

Serqey Nikitin:
Сережа, иди лесом пожалуйста. Тебя уже столько раз ловили на очковтирательстве что даже лень отвечать
 
TheXpert:
Повесить без доказательств ярлык - это просто...    Но от фактов - не отвертеться...

Проверить - проще не куда!  Анализ подборки моих прогнозов - и картина ЯСНА...   А вякнуть можно что угодно...

Но не красиво...   Все мы здесь КОЛЛЕГИ, и пытаемся решить свои задачи..., иначе бы здесь НИКОГО не было...

 
Макс:

Но есть еще Его Величество Флет, именно ОН и определяет возможность и величину потенциальной и фактической прибыли.

Andrey Gladyshev:

Про скорость реакции, не совсем понял о чем речь.

Я неправильно выразился...
Извиняюсь.
 Я имел ввиду что на рынок моя система реагирует на 100% своевременно.Но я конечно при анализе немного теряю в скорости чтобы увеличить качество сигнала. При этом риск возрастает в экспоненциальной прогрессии и именно из за этого выше 5% от 100% реакции нельзя брать. А МА-подобные  индикаторы, сплайны и так далее дают минимум 30% запаздывание и то в самом  лучшем случае.
Откуда у меня проценты ? У меня своя система координат оценки рынка совершенно абсолютная и от 0 до 100%. 
Я ее могу сравнить с машинным зрением на графике кажется ну вот так и должно быть, но  техническая  реализация невероятно сложна в исполнении.
 
Martin Cheguevara:
Но за каждым Восходящим трендом всегда следует Нисходящий, и наоборот. И это является очень важной предпосылкой для трейдера или автоэксперта.

 
aleger:

Под словом всегда следует указать когда именно вероятнее всего.;)
 
Martin Cheguevara:

скорость реакции <= 5%


скорость реакции <= 15%

это так, чтобы вы и все остальные на этом форуме понимали, что даже 15% скорости реакции на рыночную ситуацию вовсе не достаточно.

Для примера абсолютно любой сколь угодно сложный математический алгоритм  который мне известен замедляет скорость реакции минимум на 30% если он уж очень хороший.

Я про все остальное Г не говорю уже)

 
Martin Cheguevara:
Под словом всегда следует указать когда именно вероятнее всего.;)
При большом желании можно выполнить и соответствующие расчеты. В том числе и вероятностные. Вот только кому это надо? Лично для меня этот вопрос давно решённый и неоднократно подтверждённый.
 
Renat Akhtyamov:

Я  это сделал специально чтобы показать сколько ордеров открывается последовательно.

 
Martin Cheguevara:

Я  это сделал специально чтобы показать сколько ордеров открывается последовательно.

На какой паре/парах?
