Закономерность или Случайность - страница 25
Сережа, иди лесом пожалуйста. Тебя уже столько раз ловили на очковтирательстве что даже лень отвечать
Повесить без доказательств ярлык - это просто... Но от фактов - не отвертеться...
Проверить - проще не куда! Анализ подборки моих прогнозов - и картина ЯСНА... А вякнуть можно что угодно...
Но не красиво... Все мы здесь КОЛЛЕГИ, и пытаемся решить свои задачи..., иначе бы здесь НИКОГО не было...
Но есть еще Его Величество Флет, именно ОН и определяет возможность и величину потенциальной и фактической прибыли.
Про скорость реакции, не совсем понял о чем речь.
Его величество Тренд в большинстве случаев не изволит говорить о себе заранее. К сожалению.
Но за каждым Восходящим трендом всегда следует Нисходящий, и наоборот. И это является очень важной предпосылкой для трейдера или автоэксперта.
скорость реакции <= 5%
скорость реакции <= 15%
это так, чтобы вы и все остальные на этом форуме понимали, что даже 15% скорости реакции на рыночную ситуацию вовсе не достаточно.
Для примера абсолютно любой сколь угодно сложный математический алгоритм который мне известен замедляет скорость реакции минимум на 30% если он уж очень хороший.
Я про все остальное Г не говорю уже)
Под словом всегда следует указать когда именно вероятнее всего.;)
Я это сделал специально чтобы показать сколько ордеров открывается последовательно.
