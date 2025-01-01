- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
Функция возвращает значение соответствующего свойства окружения mql5-программы. Свойство должно быть типа string.
string InfoString(
Параметры
property_id
[in] Идентификатор свойства. Может быть одним из значений перечисления ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.
Возвращаемое значение
Значение типа string.
Примечание
Значение свойства определяется при помощи функции TerminalInfoString().