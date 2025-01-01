ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTerminalInfoInfoString 

InfoString

Функция возвращает значение соответствующего свойства окружения mql5-программы. Свойство должно быть типа string.

string  InfoString(
   int  property_id      // идентификатор свойства
   );

Параметры

property_id

[in]  Идентификатор свойства. Может быть одним из значений перечисления ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.

Возвращаемое значение

Значение типа string.

Примечание

Значение свойства определяется при помощи функции TerminalInfoString().