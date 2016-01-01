- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileSave
Записывает в бинарный файл все элементы массива, переданного в качестве параметра. Функция позволяет быстро в одну строку записывать массивы числовых типов или простых структур.
|
bool FileSave(
Параметры
file_name
[in] Имя файла, в который будет записан массив данных.
buffer
[in] Массив числовых типов или простых структур.
common_flag=0
[in] Файловый флаг, указывающий режим работы. Если параметр не указан, то файл будет записан в подпапке MQL5\Files (или <каталог_агента_тестирования>\MQL5\Files в случае тестирования).
Возвращаемое значение
В случае неудачи функция возвращает false.
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Смотри также
Структуры и классы, FileWriteArray, FileWriteStruct, FileLoad, FileWrite