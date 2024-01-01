ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Файловые операцииFileLoad 

FileLoad

Считывает всё содержимое указанного бинарного файла  в переданный массив числовых типов или простых структур. Функция позволяет быстро прочитать данные известного типа в соответствующий массив.

long  FileLoad(
   const string  file_name,         // имя файла
   void&         buffer[],          // массив числовых типов или простых структур
   int           common_flag=0      // файловый флаг, по умолчанию файл ищется в папке <каталог_данных>\MQL5\Files\
   );

Параметры

file_name

[in]  Имя файла, из которого будет производиться считывание данных.

buffer

[out]  Массив числовых типов или простых структур.

common_flag=0

[in] Файловый флаг, указывающий режим работы. Если параметр не указан, то файл  ищется в подпапке MQL5\Files (или  <каталог_агента_тестирования>\MQL5\Files в случае тестирования).

Возвращаемое значение

Количество прочитанных элементов или -1 в случае неудачи.

Примечание

Функция FileLoad() читает из файла количество байт, кратное размеру элемента массива. Например, пусть размер файла составляет 10 байт, а чтение производится в массив типа double (sizeof(double)=8). В этом случае будет прочитано только 8 байт, оставшиеся 2 байта с конца файла просто будут отброшены, а сама функция FileLoad() вернёт 1 (прочитан 1 элемент).

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                Demo_FileLoad.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property script_show_inputs
//--- input parameters
input int      bars_to_save=10; // количество баров
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string  filename=_Symbol+"_rates.bin";
   MqlRates rates[];
//---
   int copied=CopyRates(_Symbol,_Period,0,bars_to_save,rates);
   if(copied!=-1)
     {
      PrintFormat(" CopyRates(%s) copied %d bars",_Symbol,copied);
      //---  запишем котировки в файл
      if(!FileSave(filename,rates,FILE_COMMON))
         PrintFormat("FileSave() failed, error=%d",GetLastError());
     }
   else
      PrintFormat("Failed CopyRates(%s), error=",_Symbol,GetLastError());
//--- теперь прочитаем эти котировки обратно из файла
   ArrayFree(rates);
   long count=FileLoad(filename,rates,FILE_COMMON);
   if(count!=-1)
     {
      Print("Time\tOpen\tHigh\tLow\tClose\tTick Voulme\tSpread\tReal Volume");
      for(int i=0;i<count;i++)
        {
         PrintFormat("%s\t%G\t%G\t%G\t%G\t%I64u\t%d\t%I64u",
                     TimeToString(rates[i].time,TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                     rates[i].open,rates[i].high,rates[i].low,rates[i].close,
                     rates[i].tick_volume,rates[i].spread,rates[i].real_volume);
        }
     }
  }

Смотри также

Структуры и классы, FileReadArray, FileReadStruct, FileSave