FileLoad
Считывает всё содержимое указанного бинарного файла в переданный массив числовых типов или простых структур. Функция позволяет быстро прочитать данные известного типа в соответствующий массив.
|
long FileLoad(
Параметры
file_name
[in] Имя файла, из которого будет производиться считывание данных.
buffer
[out] Массив числовых типов или простых структур.
common_flag=0
[in] Файловый флаг, указывающий режим работы. Если параметр не указан, то файл ищется в подпапке MQL5\Files (или <каталог_агента_тестирования>\MQL5\Files в случае тестирования).
Возвращаемое значение
Количество прочитанных элементов или -1 в случае неудачи.
Примечание
Функция FileLoad() читает из файла количество байт, кратное размеру элемента массива. Например, пусть размер файла составляет 10 байт, а чтение производится в массив типа double (sizeof(double)=8). В этом случае будет прочитано только 8 байт, оставшиеся 2 байта с конца файла просто будут отброшены, а сама функция FileLoad() вернёт 1 (прочитан 1 элемент).
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Смотри также