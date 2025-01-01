FileSelectDialog

Создает диалог открытия/создания файла или папки.

int FileSelectDialog(

string caption,

string initial_dir,

string filter,

uint flags,

string& filenames[],

string default_filename

);

Параметры

caption

[in] Заголок диалогового окна.

initial_dir

[in] Имя начальной папки относительно папки MQL5\Files, содержимое которой будет показано в диалоговом окне. Если значение равно NULL, то в диалоге будет показана папка MQL5\Files.

filter

[in] Фильтр расширений файлов, которые будут показаны в диалоговом окне для выбора. Файлы других форматов будут скрыты.

flags

[in] Комбинация флагов, определяющая режим диалогового окна. Флаги определены следующим образом:

FSD_WRITE_FILE – диалог открытия файла;

FSD_SELECT_FOLDER – разрешает выбирать только папки;

FSD_ALLOW_MULTISELECT – разрешает выбирать несколько файлов;

FSD_FILE_MUST_EXIST – выбранные файлы должны существовать;

FSD_COMMON_FOLDER – файл расположен в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files.

filenames[]

[out] Массив строк, в который будут помещены имена выбранных файлов/папок.

default_filename

[in] Имя файла/папки по умолчанию. Если задано, то это имя автоматически подставляется в диалог открытия и возвращается в массиве filenames[] при тестировании.

Возвращаемое значение

В случае успешного завершения функция вернет количество выбранных файлов, имена которых можно получить в filenames[]. Если пользователь не выбрал файл и закрыл диалог, то функция вернёт 0. В случае неудачного выполнения вернётся значение меньше 0, код ошибки можно получить с помощью GetLastError().

Примечание

Из соображений безопасности в языке MQL5 строго контролируется работа с файлами. Файлы, с которыми проводятся файловые операции средствами языка MQL5, не могут находиться за пределами файловой "песочницы", а именно за пределами папки MQL5\Files.

Имя начальной папки initial_dir ищется в папке клиентского терминала в подпапке MQL5\Files (или каталог_агента_тестирования\MQL5\Files в случае тестирования). Если среди флагов указан FSD_COMMON_FOLDER, то начальная папка ищется в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files.

Параметр filter указывает допустимые файлы и должен быть задан в формате "<описание 1>|<расширение 1>|<описание 2>|<расширение 2>...". Например, "Text files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*", при этом первое расширение "Text files (*.txt)|*.txt" будет выбрано как тип файла по умолчанию.

Если filter=NULL, то маской выбора файлов в диалоговом окне будет "All Files (*.*)|*.*|"

Если задан параметр default_filename, то во время невизуального тестирования вызов FileSelectDialog() вернёт 1, а само значение default_filename будет скопировано в массив filenames[].

Функция запрещена в пользовательских индикаторах, так как вызов FileSelectDialog() приостанавливает работу потока исполнения на всё время ожидания ответа пользователя. А так как все индикаторы по каждому символу выполняются в едином потоке, то такая остановка сделает невозможной работу всех графиков на всех таймфреймах по данному символу.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- получим имена текстовых файлов для загрузки из общей папки клиентских терминалов

string filenames[];

if(FileSelectDialog("Выберите файлы для загрузки", NULL,

"Text files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*",

FSD_ALLOW_MULTISELECT|FSD_COMMON_FOLDER, filenames, "data.txt")>0)

{

//--- выведем имя каждого выбранного файла

int total=ArraySize(filenames);

for(int i=0; i<total; i++)

Print(i, ": ", filenames[i]);

}

else

{

Print("Files not selected");

}

//---

}

Смотри также

FileOpen, FileIsExist, FileDelete, FileMove, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, Флаги открытия файлов