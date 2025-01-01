ДокументацияРазделы
TesterStop

Отдает команду на завершении работы программы при тестировании.

void  TesterStop();

Возвращаемое значение

Нет возвращаемого значения.

Примечание

Функция TesterStop() предназначена для штатного досрочного завершения работы советника на агенте тестирования – например, при достижении заданного количества убыточных сделок или заданного уровня просадки.

Вызов TesterStop() считается нормальным завершением тестирования, и поэтому будет вызвана функция OnTester() с отдачей тестеру стратегий всей накопленной торговой статистики и значения критерия оптимизации.

Вызов ExpertRemove() в тестере стратегий также означает нормальное завершение тестирования и позволяет получить торговую статистику, но при этом советник выгружается из памяти агента. В этом случае для выполнения прохода на следующем наборе параметров понадобится время на повторную загрузку программы. Поэтому для досрочного штатного завершения тестирования использование TesterStop() является наиболее предпочтительным вариантом.

 

Пример:

//--- defines
#define BALANCE_LOSS_STOP  100.0       // значение просадки баланса, при котором будет остановлено тестирование
#define EQUITY_LOSS_STOP   100.0       // значение просадки средств, при котором будет остановлено тестирование
 
//--- input parameters
input  double  InpLots        =  0.1;  // лоты
input  uint    InpStopLoss    =  50;   // Stop loss в пунктах
input  uint    InpTakeProfit  =  150;  // Take Profit  в пунктах
sinput ulong   InpMagic       =  123;  // MagicNumber
sinput ulong   InpDeviation   =  5;    // отклонение
//--- global variables
CTrade      trade;                     // экземпляр торгового класса
CSymbolInfo symb;                      // экземпляр класса символа
CAccountInfo account;                  // экземпляр класса торгового счета
...
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   ...
//--- Успешная инициализация
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- обновляем текущие котировки
   if(!symb.RefreshRates())
      return;
   ...
 
//--- если баланс или средства просели более, чем указано в макроподстановках BALANCE_LOSS_STOP и EQUITY_LOSS_STOP,
//--- значит считаем тест неудачным и вызываем функцию TesterStop()
//--- проверяем потерю баланса более, чем на BALANCE_LOSS_STOP
   if(balance_prev!=account.Balance())
     {
      if(account.Balance()<balance_prev-BALANCE_LOSS_STOP)
        {
         PrintFormat("The initial balance of %.2f %s decreased by %.2f %s, and now has a value of %.2f %s. Stop testing.",balance_prev,account.Currency(),balance_prev-account.Balance(),account.Currency(),account.Balance(),account.Currency());
         TesterStop();
         /*
         Результат:
         The initial balance of 10000.00 USD decreased by 100.10 USDand now has a value of 9899.90 USDStop testing.
         TesterStop() called on 9of testing interval
         */
        }
     }
//--- проверяем потерю средств более, чем на EQUITY_LOSS_STOP
   if(equity_prev!=account.Equity())
     {
      if(account.Equity()<equity_prev-EQUITY_LOSS_STOP)
        {
         PrintFormat("The initial equity of %.2f %s decreased by %.2f %s, and now has a value of %.2f %s. Stop testing.",equity_prev,account.Currency(),equity_prev-account.Equity(),account.Currency(),account.Equity(),account.Currency());
         TesterStop();
         /*
         Результат:
         The initial equity of 10000.00 USD decreased by 100.10 USDand now has a value of 9899.90 USDStop testing.
         TesterStop() called on 9of testing interval
         */
        }
     }
  }

Смотри также

Выполнение программ, Тестирование торговых стратегий, ExpertRemove, SetReturnError