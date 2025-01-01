- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
TesterStop
Отдает команду на завершении работы программы при тестировании.
|
void TesterStop();
Возвращаемое значение
Нет возвращаемого значения.
Примечание
Функция TesterStop() предназначена для штатного досрочного завершения работы советника на агенте тестирования – например, при достижении заданного количества убыточных сделок или заданного уровня просадки.
Вызов TesterStop() считается нормальным завершением тестирования, и поэтому будет вызвана функция OnTester() с отдачей тестеру стратегий всей накопленной торговой статистики и значения критерия оптимизации.
Вызов ExpertRemove() в тестере стратегий также означает нормальное завершение тестирования и позволяет получить торговую статистику, но при этом советник выгружается из памяти агента. В этом случае для выполнения прохода на следующем наборе параметров понадобится время на повторную загрузку программы. Поэтому для досрочного штатного завершения тестирования использование TesterStop() является наиболее предпочтительным вариантом.
Пример:
|
//--- defines
Смотри также
Выполнение программ, Тестирование торговых стратегий, ExpertRemove, SetReturnError