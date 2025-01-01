- Alert
SetReturnError
Устанавливает код возврата, который вернёт процесс терминала при завершение работы.
|
void SetReturnError(
Параметры
ret_code
[in] Код возврата, который будет возвращен процессом клиентского терминала при завершении работы.
Возвращаемое значение
Нет возвращаемого значения.
Примечание
Установка заданного кода возварта ret_code с помощью функции SetReturnError() будет полезна для анализа причин программного прекращения работы при запуске терминала из командной строки.
Функция SetReturnError() в отличие от TerminalClose() не завершает работу терминала, она только устанавливает код возврата, который вернёт процесс терминала при его завершении.
Если функция SetReturnError() вызывалась многократно и/или из разных MQL5 программ, то терминал вернёт последний установленный код возврата.
Выставленный код будет возвращаться при завершении процесса терминала кроме следующих случаев:
- возникла критическая ошибка во время выполнения;
- была вызвана функции TerminalClose(int ret_code), которая отдает терминалу команду на завершение работы с заданным кодом.
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Смотри также
Выполнение программ, Ошибки выполнения, Причины деинициализации, TerminalClose