Функция GetTickCount64() возвращает количество миллисекунд, прошедших с момента старта системы.
ulong GetTickCount64();
Возвращаемое значение
Значение типа ulong.
Примечание
Счетчик ограничен разрешающей способностью системного таймера, который как правило возвращает результат с точностью 10-16 миллисекунд. В отличие от функции GetTickCount, которая имеет тип uint и поэтому переполняется каждые 49.7 дней при непрерывной работе компьютера, GetTickCount64() может использоваться при неограниченном времени работы компьютера и не боится переполнения.
Пример:
#define MAX_SIZE 40
