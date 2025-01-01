#define MAX_SIZE 40



//+------------------------------------------------------------------+

//| Скрипт для замера времени вычисления 40 чисел Фибоначчи |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

long fib_array[MAX_SIZE];



//--- запомним начальное значение

ulong start=GetTickCount64();

//--- цикл, в котором вычисляем заданное количество чисел из ряда Фибоначчи

for(int i=0;i<MAX_SIZE;i++)

fib_array[i]=TestFibo(i);

//--- получим затраченное время в миллисекундах

ulong time=GetTickCount64()-start;



//--- выведем в журнал "Эксперты" сообщение

ArrayPrint(fib_array);

PrintFormat("Calculating the first %d Fibonacci numbers took %I64u ms",MAX_SIZE,time);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Функция получения числа Фибоначчи по его порядковому номеру |

//+------------------------------------------------------------------+

long TestFibo(long n)

{

//--- первый член ряда Фибоначчи

if(n<2)

return(1);

//--- все последующие члены вычисляются по этой формуле

return(TestFibo(n-2)+TestFibo(n-1));

}