TesterHideIndicators
Задает режим показа/сокрытия индикаторов, которые используются в эксперте. Функция предназначена для управления видимостью используемых индикаторов только при тестировании.
void TesterHideIndicators(
Параметры
hide
[in] Флаг сокрытия индикаторов при тестировании. Укажите true, если необходимо скрывать создаваемые индикаторы, иначе false.
Возвращаемое значение
Нет.
Примечание
По умолчанию на графике визуального тестирования показываются все индикаторы, которые создаются в тестируемом эксперте. Также эти индикаторы показываются на графике, который автоматически открывается по окончании тестирования. Функция TesterHideIndicators() позволяет разработчику в коде эксперта прописать запрет на показ используемых индикаторов.
Для того чтобы запретить показ используемого индикатора при тестировании советника, необходимо перед созданием его хендла вызвать TesterHideIndicators() с параметром true – все создаваемые после этого индикаторы будут помечены флагом скрытия. Индикаторы, помеченные флагом скрытия, не показываются при визуальном тестировании и на графике, который автоматически открывается при завершении тестирования.
Чтобы отключить режим скрытия вновь создаваемых индикаторов, нужно вновь вызвать TesterHideIndicators(), но уже с параметром false. На график тестирования могут быть выведены только те индикаторы, которые непосредственно создаются из тестируемого эксперта. Это правило относится только к тем случаям, когда нет ни одного шаблона в папке <каталог_данных>MQL5\Profiles\Templates.
Если в папке <каталог_данных>MQL5\Profiles\Templates присутствует специальный шаблон <имя_эксперта>.tpl, то при визуальном тестировании и на графике тестирования будут показаны только индикаторы из данного шаблона. В этом случае никакие индикаторы, используемые в тестируемом эксперте, показаны не будут. Даже если в коде советника вызывалась функция TesterHideIndicators() с параметром true.
Если же в папке <каталог_данных>MQL5\Profiles\Templates нет специального шаблона <имя_эксперта>.tpl, но есть шаблон tester.tpl, то при визуальном тестировании и на графике тестирования будут показаны индикаторы из шаблона tester.tpl и индикаторы из советника, которые не запрещены к показу с помощью функции TesterHideIndicators(). Если шаблона tester.tpl нет, то вместо него будут использованы индикаторы из шаблона default.tpl.
Если тестер стратегий не найдет ни одного подходящего шаблона (<имя_эксперта>.tpl, tester.tpl или default.tpl), то показ используемых в советнике индикаторов полностью управляется функцией TesterHideIndicators().
Пример:
bool CSampleExpert::InitIndicators(void)
