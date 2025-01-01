- Alert
TranslateKey
Возвращает Unicode-символ по виртуальному коду клавиши, учитывая текущий язык ввода и состояние управляющих клавиш.
|
short TranslateKey(
Параметры
key_code
[in] Код клавиши.
Возвращаемое значение
Юникодный символ в случае успешного преобразования. В случае ошибки функция вернёт -1.
Примечание
Функция использует ToUnicodeEx для преобразования нажатых пользователем клавиш в Unicode-символы. Ошибка может возникнуть в том случае, если не сработает ToUnicodeEx – например, при попытке получить символ для клавиши SHIFT.
Пример:
|
void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam)
