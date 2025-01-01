ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Общие функцииTranslateKey 

TranslateKey

Возвращает  Unicode-символ по виртуальному коду клавиши, учитывая текущий язык ввода и состояние управляющих клавиш.

short  TranslateKey(
   int  key_code      // код клавиши для получения Unicode-символа
   );

Параметры

key_code

[in]  Код клавиши.

Возвращаемое значение

Юникодный символ в случае успешного преобразования. В случае ошибки  функция вернёт -1.

Примечание

Функция использует ToUnicodeEx для преобразования нажатых пользователем клавиш в Unicode-символы.  Ошибка может возникнуть в том случае, если не сработает ToUnicodeEx – например, при попытке получить символ для клавиши SHIFT.

Пример:

void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam)
  { 
   if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)
     {
      short sym=TranslateKey((int)lparam);
      //--- если введённый символ успешно преобразован в Юникод
      if(sym>0)
         Print(sym,"'",ShortToString(sym),"'");
      else
         Print("Error in TranslateKey for key=",lparam);
     }
  }

Смотри также

События клиентского терминала, OnChartEvent