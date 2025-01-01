ДокументацияРазделы
Специальная функция для эмуляции операций снятия средств в процессе тестирования. Может быть использована в некоторых системах управления капиталом.

bool  TesterWithdrawal(
   double money      // размер снимаемой суммы
   );

Параметры

money

[in]  Размер денежных средств, которые необходимо снять со счета (в валюте депозита).

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

 

Пример:

//--- defines
#define BALANCE_PROFIT_WITHDRAWAL   5  // значение прибыли на балансе, при которой будут выведены средства со счёта в тестере
 
//--- input parameters
input  double  InpLots        =  0.1;  // Lots
input  uint    InpStopLoss    =  50;   // Stop loss in points
input  uint    InpTakeProfit  =  150;  // Take Profit in points
sinput ulong   InpMagic       =  123;  // Magic number
sinput ulong   InpDeviation   =  5;    // Deviation
//--- global variables
CTrade      trade;                     // экземпляр торгового класса
CSymbolInfo symb;                      // экземпляр класса символа
CAccountInfo account;                  // экземпляр класса торгового счета
...
double      balance_op_sum;            // общая сумма балансовых операций
uint        balance_op_total;          // количество балансовых операций
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   ...
//--- сохраняем значения начального баланса
   balance_prev=account.Balance();
   balance_op_sum=0;
   balance_op_total=0;
//--- успешная инициализация
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- обновляем текущие котировки
   if(!symb.RefreshRates())
      return;
   ...
 
//--- если прибыль на балансе больше текущего баланса на значение, указанное в макроподстановке BALANCE_PROFIT_WITHDRAWAL,
//--- значит считаем, что необходимо снять эти средства со счёта, и вызываем функцию TesterWithdrawal().
//--- Проверяем прибыль на балансе более, чем на BALANCE_PROFIT_WITHDRAWAL
   if(balance_prev!=account.Balance())
     {
      if(account.Balance()>balance_prev+BALANCE_PROFIT_WITHDRAWAL)
        {
         double profit=account.Balance()-balance_prev;
         PrintFormat("The account balance has been increased by %.2f %s. Need to withdraw these funds from the account.",profit,account.Currency());
         if(TesterWithdrawal(profit))
           {
            balance_op_total++;
            balance_op_summ+=profit;
            balance_prev=account.Balance();
            PrintFormat("Funds have been withdrawn from the account. Account balance: %.2f %s.",account.Balance(),account.Currency());
            PrintFormat("Total withdrawals: %lu. Amount of withdrawals: %.2f %s.",balance_op_total,balance_op_summ,account.Currency());
           }
         /*
         Результат:
         The account balance has been increased by 21.00 USDNeed to withdraw these funds from the account.
         deal #13 balance -21.00 [withdrawaldone
         Funds have been withdrawn from the accountAccount balance10000.00 USD.
         Total withdrawals1Amount of withdrawals21.00 USD.
         */
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tester function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
  {
//--- выходным значением обработчика укажем значение максимальной просадки баланса в деньгах
   double ret=TesterStatistics(STAT_BALANCE_DD);
//--- выведем в журнал сообщение о просадке, о количестве снятий и их общей сумме
   PrintFormat("%s: Maximum balance drawdown in money: %.2f %s. Total withdrawals: %lu. Amount of withdrawals: %.2f %s.",__FUNCTION__,ret,account.Currency(),balance_op_total,balance_op_summ,account.Currency());
//--- возвращаем результат
   return(ret);
   /*
   Результат:
   OnTesterMaximum balance drawdown in money5188.50 USDTotal withdrawals2Amount of withdrawals36.00 USD.
   final balance 4867.50 USD
   OnTester result 5188.5
   */
  }

