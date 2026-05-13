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Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 43): Вероятностный анализ свечных паттернов и пробоев

Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 43): Вероятностный анализ свечных паттернов и пробоев

MetaTrader 5Примеры |
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Christian Benjamin
Christian Benjamin

Содержание



Введение

В этой статье мы проводим вероятностный анализ трех распространенных типов свечных паттернов – доджи, поглощения и пин-бара, – чтобы оценить, как они влияют на ценовую динамику различных валютных пар и иных инструментов. Эти свечи часто сигнализируют либо о продолжении тренда, либо о его развороте. Например, в нисходящем тренде бычий пин-бар или бычье поглощение могут указывать на возможный разворот вверх; и наоборот, в восходящем тренде медвежий пин-бар или медвежье поглощение могут предвещать разворот вниз. Доджи часто указывает на неопределенность: внутри сильного тренда такая свеча может означать краткую паузу с последующим продолжением, а на ключевом уровне поддержки или сопротивления либо после длительного движения – возможный разворот. Свеча доджи, сформировавшаяся в боковом рынке или без учета объемов, часто не несет направленного сигнала.

Распространенная проблема трейдеров – преждевременный вход: увидев бычий пин-бар, они сразу покупают, а затем получают убыточную позицию, если рынок не разворачивается. Разные инструменты и таймфреймы по-разному реагируют на один и тот же паттерн; у некоторых пар после определенных паттернов вероятность продолжения выше. Этот советник работает как инструмент вероятностного анализа: он просматривает исторические бары и оценивает, как часто каждый паттерн приводит к продолжению, развороту или успешному пробою на конкретной паре и таймфрейме. Такой эмпирический подход помогает трейдерам, работающим с Price Action, понять, какие паттерны надежнее работают как сигналы разворота или продолжения на тех рынках, где они торгуют.

Если внимательно посмотреть на схему выше, паттерн A – это бычье поглощение, похожее на сигнал на покупку; после его формирования рынок идет вверх, что подтверждает успешность сигнала. В точке B мы видим доджи, за которым следует медвежий пин-бар; затем рынок движется в пользу продавцов, что подтверждает медвежий сигнал. То же относится и к C: это медвежье поглощение дало сигнал на продажу и привело к ожидаемому снижению.

В точке D на уровне поддержки сформировалась свеча доджи, что указывает на возможный бычий разворот; следующий за ней пин-бар нужно интерпретировать по длине хвоста и расположению, поскольку сам по себе цвет свечи может вводить в заблуждение. Наконец, в точке E показано медвежье поглощение, которое не сработало: цена пошла вверх, а не вниз, что показывает вероятностную природу этих паттернов и возможность ложных сигналов. Такой подход на основе вероятностей позволяет количественно оценить, как часто каждая формация приводит к развороту, продолжению или не срабатывает на заданной паре и таймфрейме.



Обзор стратегии

Здесь важно понять идею, лежащую в основе данного инструмента. Сначала я объясню концепцию и покажу блок-схему, чтобы было легче проследить логику, а затем перейду к деталям реализации в соответствующем разделе.

Сначала инструмент собирает последние ценовые бары для выбранного символа и таймфрейма, которые нужно проанализировать. То есть загружаются цена открытия, цена максимума, цена минимума и цена закрытия каждой свечи вместе с торговой активностью на этом баре. Он также подготавливает отображение на графике и сбрасывает все счетчики, чтобы каждый запуск начинался с чистого состояния. Цель в том, чтобы использовать чистую недавнюю историю, чтобы проценты отражали именно ту рыночную среду, в которой вы собираетесь торговать.

Далее инструмент последовательно анализирует исторические бары и проверяет, соответствует ли каждый бар одному из трех отслеживаемых свечных паттернов: пин-бар, поглощение или доджи. Проще говоря, у пин-бара маленькое тело и длинная тень; поглощение – это ситуация, когда тело одной свечи полностью перекрывает тело предыдущей; а у доджи тело очень маленькое. Когда инструмент находит совпадение, он фиксирует этот момент как обнаружение паттерна.

Для каждого появления паттерна инструмент сохраняет несколько параметров: сам факт появления, время его появления и торговую активность на этом баре ("объем"). Затем для этого случая проверяются три исхода: двинулся ли сразу следующий закрытый бар в направлении, заданном паттерном; двигалась ли цена в эту сторону в какой-либо момент в пределах следующих N баров; и пробила ли цена максимум или минимум паттерна на заданное число пунктов с последующим подтверждением следующим баром. Результат каждой проверки фиксируется как положительный или отрицательный, а объемы для этих конкретных случаев также сохраняются.

Все результаты да/нет и объемы суммируются отдельно для пин-баров, поглощений и доджи. Для каждого паттерна инструмент хранит общее число появлений; число случаев с успешным следующим баром; число успехов в пределах N баров; число пробоев и подтвержденных пробоев; а также суммарную торговую активность по барам паттерна и по успешным случаям. Раздельный учет этих показателей позволяет измерить, как каждый паттерн ведет себя на конкретном символе и таймфрейме.
В самом простом варианте эти подсчеты переводятся в легко читаемые проценты. Формулы таковы:
  • Процент успеха на следующем баре = (Количество успешных случаев на следующем баре ÷ Общее количество случаев) × 100
  • Процент успеха в пределах N баров = (Количество успешных случаев в пределах N баров ÷ Общее количество случаев) × 100
  • Процент успешных пробоев = (Количество подтвержденных пробоев ÷ Общее число пробоев) × 100
Пример: Если инструмент нашел 50 пин-баров и в 15 случаях следующий бар двинулся как ожидалось, то 15 ÷ 50 = 0,30 → 0,30 × 100 = 30% успеха на следующем баре. Иногда полезно взвешивать результаты по торговой активности, а не по простым подсчетам. В этом случае инструмент суммирует объемы, а не число появлений. Формулы таковы:
  • Процент успеха на следующем баре (взвешенный по объему) = (Объем успешных паттернов на следующем баре ÷ Общий объем всех паттернов) × 100
  • Процент успеха в пределах N баров (взвешенный по объему) = (Объем успешных паттернов в пределах N баров ÷ Общий объем всех паттернов) × 100
  • Процент успешных пробоев (взвешенный по объему) = (Объем подтвержденных пробоев ÷ Общий объем пробоев) × 100

Пример: Если у 50 пин-баров суммарный объем составил 10 000, а у 15 успешных – 3 000, то 3 000 ÷ 10 000 = 0,30 → 0,30 × 100 = 30% успеха на следующем баре (взвешенного по объему).

Наконец, инструмент показывает показатели по каждому паттерну на информационной панели и при необходимости записывает их в CSV-файл. Для каждого паттерна вы обычно увидите общее число обнаружений, процент успеха на следующем баре, процент успеха в пределах N баров, количество пробоев и процент успешных пробоев, а также взвешенные по объему версии этих метрик, если они включены. Если паттерн ни разу не встречался, инструмент показывает 0% или "N/A" для процентов, которые нельзя вычислить. Практический совет прост: смотрите на обе метрики. Простые проценты показывают, как часто происходило то или иное событие, а взвешенные по объему – какой объем торгов стоял за этими исходами.


Реализация

Советник Candlestick Probability EA – компактный, но функционально насыщенный инструмент для выявления ключевых свечных паттернов (пин-бар, поглощение, доджи), количественной оценки их исторического поведения и вывода результатов прямо на график и в файл. Советник создан для практических исследований и быстрой визуальной проверки: он помогает трейдерам и разработчикам систем превращать распознавание паттернов в измеримую и повторяемую статистику, которую можно использовать при разработке стратегии или принятии решений при ручной торговле.

Ниже представлена структурированная реализация на MQL5, охватывающая архитектуру системы, входные параметры, статистическую модель, визуализацию и пользовательский интерфейс.

Конфигурация и входные параметры

В верхней части файла расположен компактный и хорошо документированный набор входных параметров, который позволяет настраивать советник без редактирования кода. В числе этих параметров – окно проверки (LookbackBars), окно просмотра вперед (LookAheadBars), пороги пробоя (BreakoutPips, BreakoutConfirmBars), таймфрейм (TF), флаги визуализации и интерфейса, такие как ShowPatternMarkers и ShowControlButtons, а также параметры экспорта и взвешивания, такие как ExportCSV и UseVolumeWeighting. Вынос этих настроек во входные параметры упрощает быстрые эксперименты и показывает, какие именно параметры важны при настройке и сравнении результатов.

//--- Inputs, user-configurable parameters
input int    LookbackBars        = 2000;       // how many bars to scan
input int    LookAheadBars       = 5;          // how many bars forward to look for follow-up
input int    BreakoutPips        = 5;          // breakout threshold in pips
input int    BreakoutConfirmBars = 1;          // bars after breakout used for confirmation
input ENUM_TIMEFRAMES TF        = PERIOD_CURRENT;
input bool   ExportCSV          = false;
input string CSVFileName        = "PatternStats.csv";

input bool   ShowPatternMarkers = true;
input int    MaxMarkers         = 500;
input int    MarkerFontSize     = 12;
input int    MarkerOffsetPips   = 3;
input int    MarkerStackWindow  = 2;

input bool   UseVolumeWeighting = true;
input bool   ShowControlButtons = true;

Модель данных для статистики паттернов

Метрики для каждого паттерна инкапсулированы в единой структуре PatternStats , которая хранит число появлений, совпадения на следующем баре и в пределах окна просмотра, пробои и подтвержденные успешные пробои, суммарный объем и взвешенные по объему аналоги. Такая организация метрик сохраняет модульность агрегации и упрощает добавление новой статистики или паттернов без изменения основного цикла анализа.

struct PatternStats
  {
   string name;
   int    total;
   int    nextSameDir;
   int    withinLookAheadSame;
   int    breakouts;
   int    breakoutSuccess;
   double volTotal;
   double weightedNextSameDir;
   double weightedWithin;
   double weightedBreakouts;
   double weightedBreakoutSuccess;
  };

// Example declarations
PatternStats pinbar, engulfing, dojiStats;

Инициализация (OnInit)

Задачи инициализации последовательно выполняются в OnInit(); код обнуляет всю статистику через ResetStats(), присваивает читаемые имена каждому экземпляру PatternStats, подготавливает счетчики маркеров для каждого бара и при необходимости создает кнопки управления, если включена интерактивность. С помощью EventSetTimer() запускается короткий таймер событий, а затем сразу однократно вызывается Analyze(), чтобы результаты появились на графике сразу после запуска советника - это обеспечивает повторяемое поведение при перезапусках и безопасную работу во время активной торговли.

int OnInit()
  {
   // reset stats and name patterns
   ResetStats();
   pinbar.name     = "Pinbar";
   engulfing.name  = "Engulfing";
   dojiStats.name  = "Doji";

   // prepare marker counts buffer
   ArrayResize(markerCounts, 64);
   for(int i=0;i<ArraySize(markerCounts);i++) markerCounts[i]=0;

   // create UI if requested
   if(ShowControlButtons) CreateControlButtons();

   // run periodically to detect new bars
   EventSetTimer(5);

   // initial analysis
   Analyze();
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

Очистка перед выходом (OnDeinit)

В OnDeinit() реализовано корректное завершение: код останавливает таймер, удаляет все созданные советником графические объекты, включая маркеры, кнопки и элементы информационной панели, и принудительно перерисовывает график, чтобы убрать артефакты. Такая тщательная очистка не оставляет на графике лишних объектов и гарантирует, что при удалении советника другие инструменты и шаблоны не будут затронуты.

void OnDeinit(const int reason)
  {
   EventKillTimer();
   DeleteAllOurObjects();   // removes only objects with EA prefixes
   ChartRedraw();
  }

Реактивные обновления (OnTimer и OnChartEvent)

Отзывчивость графика обеспечивается легким таймером и обработкой событий графика. OnTimer() отслеживает появление новых баров и запускает Analyze() только при необходимости, чтобы избежать лишних вычислений, а OnChartEvent() обрабатывает нажатия на кнопки и переключает отдельные режимы распознавания. Клик по элементу управления обновляет флаг включения, обновляет метку кнопки текущими метриками и повторно запускает анализ, чтобы действия пользователя сразу отражались в экранной статистике.

void OnTimer()
  {
   static datetime lastTime = 0;
   datetime t = iTime(_Symbol, TF, 1); // previous completed bar
   if(t == lastTime) return;
   lastTime = t;
   Analyze();
  }

void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)
  {
   if(id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind(sparam, "Btn_") == 0)
     {
      if(StringCompare(sparam, "Btn_Pinbar") == 0) { enabledPinbar = !enabledPinbar; UpdateButtonLabel("Btn_Pinbar", pinbar, enabledPinbar); Analyze(); }
      if(StringCompare(sparam, "Btn_Engulfing") == 0) { enabledEngulfing = !enabledEngulfing; UpdateButtonLabel("Btn_Engulfing", engulfing, enabledEngulfing); Analyze(); }
      if(StringCompare(sparam, "Btn_Doji") == 0) { enabledDoji = !enabledDoji; UpdateButtonLabel("Btn_Doji", dojiStats, enabledDoji); Analyze(); }
     }
  }

Функции распознавания паттернов

Каждое правило паттерна реализовано как краткая параметризованная вспомогательная функция, например IsPinbar(shift), IsEngulfing(shift) и IsDoji(shift). Эти функции читают только нужные поля бара и применяют настраиваемые пороги, такие как PinbarBodyPct, PinbarTailPct и DojiBodyPct, возвращая направленные значения (+1, -1, 0), что упрощает дальнейшую агрегацию и позволяет реализовать приоритетную или комбинированную логику паттернов.

int IsPinbar(int shift)
  {
   if(IsDoji(shift)) return 0;
   double o = iOpen(_Symbol, TF, shift), c = iClose(_Symbol, TF, shift);
   double h = iHigh(_Symbol, TF, shift), l = iLow(_Symbol, TF, shift);
   double range = h - l;
   if(range <= 0) return 0;
   double body = MathAbs(c - o);
   if(body > PinbarBodyPct * range) return 0;
   double upperTail = h - MathMax(o, c);
   double lowerTail = MathMin(o, c) - l;
   if(lowerTail >= PinbarTailPct * range && upperTail <= (1.0 - PinbarTailPct) * range) return +1;
   if(upperTail >= PinbarTailPct * range && lowerTail <= (1.0 - PinbarTailPct) * range) return -1;
   return 0;
  }

int IsEngulfing(int shift)
  {
   int totalBars = iBars(_Symbol, TF);
   if(totalBars <= shift + 1) return 0;
   double o1 = iOpen(_Symbol, TF, shift), c1 = iClose(_Symbol, TF, shift);
   double o2 = iOpen(_Symbol, TF, shift + 1), c2 = iClose(_Symbol, TF, shift + 1);
   double body1 = c1 - o1, body2 = c2 - o2;
   if(body1 > 0 && body2 < 0 && o1 <= c2 && c1 >= o2) return +1;
   if(body1 < 0 && body2 > 0 && o1 >= c2 && c1 <= o2) return -1;
   return 0;
  }

bool IsDoji(int shift)
  {
   double o = iOpen(_Symbol, TF, shift), c = iClose(_Symbol, TF, shift);
   double h = iHigh(_Symbol, TF, shift), l = iLow(_Symbol, TF, shift);
   double range = h - l;
   if(range <= 0) return false;
   return (MathAbs(c - o) <= DojiBodyPct * range);
  }

Основной цикл анализа (Analyze)

Основу советника составляет один линейный проход по заданному окну анализа; масштабирование пунктов и пипсов для конкретного символа рассчитывается один раз заранее, для каждого сдвига вызываются функции распознавания паттернов, обнаруженные паттерны обрабатываются через UpdateStatsOnPattern(), а при необходимости рисуются маркеры с вертикальным смещением. Однопроходный цикл обеспечивает предсказуемые результаты и предсказуемую нагрузку на процессор.

void Analyze()
  {
   ResetStats();
   int totalBars = iBars(_Symbol, TF);
   if(totalBars < 3) return;
   int maxIndex = MathMin(totalBars - 1, LookbackBars);
   if(maxIndex < 2) return;

   // pip scaling
   double point = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT);
   int digits = (int)SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_DIGITS);
   double factor = (digits == 5 || digits == 3) ? 10.0 : 1.0;
   double breakoutPoints = BreakoutPips * point * factor;

   ArrayResize(markerCounts, MathMax(3, maxIndex + 3));
   for(int i=0;i<ArraySize(markerCounts);i++) markerCounts[i]=0;

   if(ShowPatternMarkers) DeletePatternObjects();

   int drawn=0;
   for(int shift=2; shift<=maxIndex; shift++)
     {
      int eng = IsEngulfing(shift);
      int pin = IsPinbar(shift);
      bool doj = IsDoji(shift);
      bool matched = false;

      if(eng != 0 && enabledEngulfing)
        {
         UpdateStatsOnPattern(engulfing, shift, eng, LookAheadBars, breakoutPoints);
         if(ShowPatternMarkers && drawn < MaxMarkers) { DrawPatternOnChartWithStacking(shift, "Engulfing", eng, MarkerFontSize, MarkerOffsetPips, factor); drawn++; }
         matched = true;
        }
      if(!matched && pin != 0 && enabledPinbar)
        {
         UpdateStatsOnPattern(pinbar, shift, pin, LookAheadBars, breakoutPoints);
         if(ShowPatternMarkers && drawn < MaxMarkers) { DrawPatternOnChartWithStacking(shift, "Pinbar", pin, MarkerFontSize, MarkerOffsetPips, factor); drawn++; }
         matched = true;
        }
      if(!matched && doj && enabledDoji)
        {
         UpdateStatsOnPattern(dojiStats, shift, 0, LookAheadBars, breakoutPoints);
         if(ShowPatternMarkers && drawn < MaxMarkers) { DrawPatternOnChartWithStacking(shift, "Doji", 0, MarkerFontSize, MarkerOffsetPips, factor); drawn++; }
        }
     }

   if(ExportCSV) SaveToCSV();
   DrawDashboard();
   DrawSummaryHeaderAndLabel();

   if(ShowControlButtons)
     {
      UpdateButtonLabel("Btn_Pinbar", pinbar, enabledPinbar);
      UpdateButtonLabel("Btn_Engulfing", engulfing, enabledEngulfing);
      UpdateButtonLabel("Btn_Doji", dojiStats, enabledDoji);
     }

   ChartRedraw();
  }

Обновление статистики (UpdateStatsOnPattern)

Распознавание паттерна запускает комплексную процедуру оценки, которая увеличивает счетчики появлений, накапливает объем, проверяет сразу следующий бар и заданное окно просмотра вперед на движение в том же направлении, обнаруживает пробои экстремумов паттерна с использованием BreakoutPips и оценивает подтверждение через BreakoutConfirmBars. Поддерживаются как простые подсчеты, так и счетчики с учетом объема, чтобы результаты можно было интерпретировать либо по частоте, либо по участию в рынке.

void UpdateStatsOnPattern(PatternStats &s, int shift, int direction, int lookAhead, double breakoutPoints)
  {
   s.total++;
   double vol = (double)iVolume(_Symbol, TF, shift);
   if(vol <= 0) vol = 1.0;
   s.volTotal += vol;

   // next-bar direction
   if(shift - 1 >= 0)
     {
      double nO = iOpen(_Symbol, TF, shift - 1), nC = iClose(_Symbol, TF, shift - 1);
      int nDir = (nC > nO) ? +1 : (nC < nO) ? -1 : 0;
      if(direction == 0)
        {
         if(nDir != 0) { s.nextSameDir++; s.weightedNextSameDir += vol; }
        }
      else
        {
         if(nDir == direction) { s.nextSameDir++; s.weightedNextSameDir += vol; }
        }
     }

   // within lookahead
   bool anySame = false; double weightedAny = 0.0;
   int totalBars = iBars(_Symbol, TF);
   for(int k=1; k<=lookAhead; k++)
     {
      int idx = shift - k;
      if(idx < 1 || idx > totalBars - 1) break;
      double o = iOpen(_Symbol, TF, idx), c = iClose(_Symbol, TF, idx);
      double v = (double)iVolume(_Symbol, TF, idx); if(v <= 0) v = 1.0;
      int d = (c > o) ? +1 : (c < o) ? -1 : 0;
      if(direction == 0)
        {
         if(d != 0) { anySame = true; weightedAny += v; break; }
        }
      else
        {
         if(d == direction) { anySame = true; weightedAny += v; break; }
        }
     }
   if(anySame) { s.withinLookAheadSame++; s.weightedWithin += (weightedAny > 0.0 ? weightedAny : vol); }

   // breakout detection and confirmation
   double highP = iHigh(_Symbol, TF, shift), lowP = iLow(_Symbol, TF, shift);
   bool breakout = false;
   if(shift - 1 >= 0)
     {
      double nextHigh = iHigh(_Symbol, TF, shift - 1), nextLow = iLow(_Symbol, TF, shift - 1);
      if(direction == +1 && nextHigh >= highP + breakoutPoints) breakout = true;
      else if(direction == -1 && nextLow <= lowP - breakoutPoints) breakout = true;
      else if(direction == 0 && (nextHigh >= highP + breakoutPoints || nextLow <= lowP - breakoutPoints)) breakout = true;
     }

   if(breakout)
     {
      s.breakouts++;
      s.weightedBreakouts += vol;
      int confirmShift = shift - 1 - BreakoutConfirmBars;
      if(confirmShift >= 0 && confirmShift <= totalBars - 1)
        {
         double cO = iOpen(_Symbol, TF, confirmShift), cC = iClose(_Symbol, TF, confirmShift);
         double cVol = (double)iVolume(_Symbol, TF, confirmShift); if(cVol <= 0) cVol = 1.0;
         int cDir = (cC > cO) ? +1 : (cC < cO) ? -1 : 0;
         bool confirmed = false;
         if(direction == +1 && cC >= highP + breakoutPoints) confirmed = true;
         else if(direction == -1 && cC <= lowP - breakoutPoints) confirmed = true;
         else if(direction == 0 && (cC >= highP + breakoutPoints || cC <= lowP - breakoutPoints)) confirmed = true;
         if(confirmed && (direction == 0 ? cDir != 0 : cDir == direction))
           {
            s.breakoutSuccess++;
            s.weightedBreakoutSuccess += cVol;
           }
        }
     }
  }

Вычисление процентов и экспорт в CSV

Преобразование простых подсчетов или взвешенных сумм в наглядные проценты централизовано в функции ComputePct(); если включена опция UseVolumeWeighting, возвращаются проценты, взвешенные по объему; в противном случае используются простые проценты по частоте. Если опция ExportCSV включена, функция SaveToCSV() записывает файл с разделителем табуляции, заголовками и одной строкой на каждый паттерн, чтобы последующий анализ в Python, R или табличных редакторах был простым и воспроизводимым.

double ComputePct(double weightedValue, PatternStats &s, int simpleCount, int total)
  {
   if(UseVolumeWeighting)
     {
      if(s.volTotal <= 0.0) return 0.0;
      return 100.0 * weightedValue / s.volTotal;
     }
   else
     {
      if(total <= 0) return 0.0;
      return 100.0 * simpleCount / total;
     }
  }

void SaveToCSV()
  {
   int handle = FileOpen(CSVFileName, FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_ANSI, '\t');
   if(handle == INVALID_HANDLE) { Print("Failed to open CSV: ", CSVFileName); return; }
   FileWrite(handle, "Pattern","Total","Next%","Within%","Breakouts","Success%","VolTotal","W_Next%","W_Within%","W_Breakouts%","W_Success%");
   WriteStatsLine(handle, pinbar);
   WriteStatsLine(handle, engulfing);
   WriteStatsLine(handle, dojiStats);
   FileClose(handle);
  }

void WriteStatsLine(int handle, PatternStats &s)
  {
   double nextPct   = ComputePct(s.weightedNextSameDir, s, s.nextSameDir, s.total);
   double withinPct = ComputePct(s.weightedWithin, s, s.withinLookAheadSame, s.total);
   double successPct = s.breakouts > 0 ? 100.0 * s.breakoutSuccess / s.breakouts : 0.0;
   double wBreakoutsPct = s.volTotal > 0.0 ? 100.0 * s.weightedBreakouts / s.volTotal : 0.0;
   double wSuccessPct   = s.weightedBreakouts > 0.0 ? 100.0 * s.weightedBreakoutSuccess / s.weightedBreakouts : 0.0;
   FileWrite(handle, s.name, s.total, DoubleToString(nextPct,1), DoubleToString(withinPct,1),
             s.breakouts, DoubleToString(successPct,1), DoubleToString(s.volTotal,0),
             DoubleToString(nextPct,1), DoubleToString(withinPct,1), DoubleToString(wBreakoutsPct,1), DoubleToString(wSuccessPct,1));
  }

Визуализация на графике, маркеры и наложение

Визуальные маркеры рисуются функцией DrawPatternOnChartWithStacking(), которая размещает компактные текстовые стрелки или символы на баре паттерна и располагает их по вертикали, чтобы избежать наложения. За размещение маркеров по уровням отвечают массив markerCounts[] для каждого бара и параметр MarkerStackWindow. Маркеры имеют цветовую кодировку и намеренно сделаны ненавязчивыми, чтобы сразу давать контекст и не заслонять движение цены.

void DrawPatternOnChartWithStacking(int shift, string patternName, int direction, int fontSize, int offsetPips, double factor)
  {
   string name = "Pattern_" + patternName + "_" + IntegerToString(shift);
   if(ObjectFind(0, name) != -1) ObjectDelete(0, name);

   datetime t = iTime(_Symbol, TF, shift);
   double highP = iHigh(_Symbol, TF, shift), lowP = iLow(_Symbol, TF, shift);
   double point = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT);
   double offset = offsetPips * point * factor;
   double priceBase = (highP + lowP) / 2.0;
   if(direction > 0) priceBase = lowP - offset;
   else if(direction < 0) priceBase = highP + offset;

   int idx = shift;
   if(idx >= ArraySize(markerCounts)) ArrayResize(markerCounts, idx + 5);
   int stack = markerCounts[idx]++;
   double stackOffset = (stack / MarkerStackWindow) * offset * 1.2;
   if(direction > 0) priceBase -= stackOffset; else priceBase += stackOffset;

   string arrow = (direction>0 ? "▲" : direction<0 ? "▼" : "◆");
   string text = arrow + " " + StringSubstr(patternName, 0, 3);
   ObjectCreate(0, name, OBJ_TEXT, 0, t, priceBase);
   ObjectSetString(0, name, OBJPROP_TEXT, text);
   ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_FONTSIZE, fontSize);
   ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_SELECTABLE, 0);
   ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_BACK, 1);
   ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_COLOR, (direction>0 ? clrLime : direction<0 ? clrRed : clrLightBlue));
  }

Информационная панель и метки

Компактная информационная панель на графике, создаваемая функцией DrawDashboard(), выводит стандартные столбцы Pattern, Total, Next%, Within%, Breakouts и Success%, а функция DrawSummaryHeaderAndLabel() создает краткую сводку в левом верхнем углу для быстрой проверки. Использование единых префиксов в именах объектов позволяет советнику надежно удалять эти элементы интерфейса, когда они больше не нужны.

void DrawDashboard()
  {
   string rectName = "Dash_Background";
   if(ObjectFind(0, rectName) != -1) ObjectDelete(0, rectName);
   ObjectCreate(0, rectName, OBJ_RECTANGLE_LABEL, 0, 0, 0);
   ObjectSetInteger(0, rectName, OBJPROP_CORNER, 0);
   ObjectSetInteger(0, rectName, OBJPROP_XDISTANCE, 8);
   ObjectSetInteger(0, rectName, OBJPROP_YDISTANCE, 70);
   ObjectSetInteger(0, rectName, OBJPROP_XSIZE, 660);
   ObjectSetInteger(0, rectName, OBJPROP_YSIZE, 80);
   ObjectSetInteger(0, rectName, OBJPROP_BACK, 1);
   ObjectSetInteger(0, rectName, OBJPROP_COLOR, clrDarkSlateGray);

   // header and rows omitted for brevity, see DrawDashboard in main code for full cell logic
  }

void DrawSummaryHeaderAndLabel()
  {
   string header = "SummaryHeader";
   if(ObjectFind(0, header) != -1) ObjectDelete(0, header);
   ObjectCreate(0, header, OBJ_LABEL, 0, 0, 0);
   ObjectSetInteger(0, header, OBJPROP_CORNER, 0);
   ObjectSetInteger(0, header, OBJPROP_XDISTANCE, 10);
   ObjectSetInteger(0, header, OBJPROP_YDISTANCE, 12);
   ObjectSetInteger(0, header, OBJPROP_FONTSIZE, 11);
   ObjectSetString(0, header, OBJPROP_TEXT, "Candlestick Pattern Stats Summary");
   ObjectSetInteger(0, header, OBJPROP_COLOR, clrBlue);

   string sum = "SummaryLabel";
   if(ObjectFind(0, sum) != -1) ObjectDelete(0, sum);
   ObjectCreate(0, sum, OBJ_LABEL, 0, 0, 0);
   ObjectSetInteger(0, sum, OBJPROP_CORNER, 0);
   ObjectSetInteger(0, sum, OBJPROP_XDISTANCE, 10);
   ObjectSetInteger(0, sum, OBJPROP_YDISTANCE, 30);
   ObjectSetInteger(0, sum, OBJPROP_FONTSIZE, 9);
   ObjectSetInteger(0, sum, OBJPROP_BACK, 1);
   ObjectSetString(0, sum, OBJPROP_TEXT, FormatStatsForLabel(pinbar) + "\n" + FormatStatsForLabel(engulfing) + "\n" + FormatStatsForLabel(dojiStats));
  }

Кнопки управления и динамические метки

Кнопки с автоматическим подбором ширины создаются функцией CreateAutoSizedButton() и обновляются в реальном времени через UpdateButtonLabel(). Каждая кнопка показывает короткий идентификатор, состояние ON/OFF и текущие метрики Next% и Succ%. Функция EstimateButtonWidth() предотвращает обрезку текста, а цвет кнопок меняется в зависимости от состояния, чтобы пользователь мог интерактивно настраивать, какие паттерны участвуют в статистике.

void CreateAutoSizedButton(string name, int x, int y, string text)
  {
   if(ObjectFind(0, name) != -1) ObjectDelete(0, name);
   ObjectCreate(0, name, OBJ_BUTTON, 0, 0, 0);
   ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_CORNER, 1);
   ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_XDISTANCE, x);
   ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_YDISTANCE, y);
   ObjectSetString(0, name, OBJPROP_FONT, ButtonFont);
   ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_FONTSIZE, ButtonFontSize);
   ObjectSetString(0, name, OBJPROP_TEXT, text);
   int w = EstimateButtonWidth(text, ButtonFontSize);
   int h = ButtonFontSize + ButtonPaddingY * 2;
   ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_XSIZE, w);
   ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_YSIZE, h);
   ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_BGCOLOR, clrWhite);
  }

void UpdateButtonLabel(string name, PatternStats &s, bool enabled)
  {
   if(ObjectFind(0, name) == -1) return;
   string onoff = enabled ? "ON" : "OFF";
   double nextPct = ComputePct(s.weightedNextSameDir, s, s.nextSameDir, s.total);
   double successPct = s.breakouts > 0 ? 100.0 * s.breakoutSuccess / s.breakouts : 0.0;
   string shortName = (StringCompare(s.name, "Pinbar") == 0) ? "Pin" : (StringCompare(s.name,"Engulfing")==0) ? "Eng" : "Doj";
   string txt = shortName + ": " + onoff + "  Next% " + DoubleToString(nextPct,1) + "  Succ% " + DoubleToString(successPct,1);
   ObjectSetString(0, name, OBJPROP_TEXT, txt);
   ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_XSIZE, EstimateButtonWidth(txt, ButtonFontSize));
   if(enabled) { ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_BGCOLOR, clrWhite); ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_COLOR, clrBlack); }
   else { ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_BGCOLOR, clrLightGray); ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_COLOR, clrDimGray); }
  }

int EstimateButtonWidth(const string txt, const int fontSize)
  {
   int len = StringLen(txt);
   double charW = fontSize * 0.75;
   int base = (int)MathCeil(len * charW) + ButtonPaddingX * 2 + 10;
   if(base < 100) base = 100;
   return base;
  }

Служебные операции и управление объектами

Каждый объект графика, созданный советником, получает фиксированный префикс, например OBJ_PREFIX_PATTERN, OBJ_PREFIX_DASH или OBJ_PREFIX_BTN. Специальные функции удаления удаляют только объекты с этими префиксами, что снижает риск случайного удаления пользовательских объектов и делает поведение советника предсказуемым и ненавязчивым.

void DeleteAllOurObjects()
  {
   int total = ObjectsTotal(0);
   for(int i = total - 1; i >= 0; i--)
     {
      string nm = ObjectName(0, i);
      if(StringFind(nm, "Pattern_") == 0 || StringFind(nm, "Dash_") == 0 || StringFind(nm, "Btn_") == 0
         || StringCompare(nm, "SummaryLabel") == 0 || StringCompare(nm, "SummaryHeader") == 0)
         ObjectDelete(0, nm);
     }
  }


Тестирование

В этом разделе мы оцениваем советник на Step Index и Boom 300 Index, чтобы проверить устойчивость инструмента на синтетических инструментах с разными профилями волатильности.

  • Step Index

Схема выше показывает результаты работы инструмента на Step Index. После запуска советника на графике создается компактная информационная панель в левом верхнем углу со сводкой по статистике паттернов, а в левом нижнем углу – набор кнопок-переключателей для управления визуализацией. Нажатие на кнопку отключает или включает соответствующий режим распознавания паттерна, убирая или возвращая подписи свечей, чтобы можно было пошагово просматривать график и визуально проверять распознавание паттернов. Такие переключатели полезны, когда нужно сосредоточиться на паттернах одного типа.

В приведенном примере информационная панель отображает показатели успешности: 40,2% для пин-бара и 31,7% для поглощения. Для доджи показатель составляет 65,1%; однако в этом анализе доджи рассматривается как нейтральный сигнал, поскольку высокий показатель в основном обусловлен фильтрацией пробоев, а не направленным смещением. Поэтому результат для доджи лучше трактовать как указание на склонность инструмента к продолжению движения или реализации пробоя, а не как простой бычий или медвежий сигнал.

Результаты также экспортируются в CSV для независимой проверки. Чтобы создать файлы, откройте входные параметры советника и установите ExportCSV = true; имя сводного файла можно изменить через CSVFileName. Советник записывает сводный CSV-файл в папку Files терминала для последующего автономного анализа.

input bool   ExportCSV          = true;
input string CSVFileName        = "PatternStats.csv";

  • Boom 300 Index

На Boom 300 Index измеренные показатели успешности составляют 40,0% для поглощения, 42,1% для пин-бара и 78,6% для доджи. Эти значения показывают, что на этом инструменте после появления доджи по правилам советника гораздо чаще реализуются сценарии продолжения движения или пробоя, тогда как поглощение и пин-бар демонстрируют более скромные направленные результаты.

Если сравнить Boom 300 со Step Index, то эффективность пин-бара на обоих инструментах практически одинакова, что говорит об определенной устойчивости этого паттерна. При этом поглощение на Boom 300 работает заметно лучше, чем на Step Index; это означает, что в рамках текущих параметров советника и рассматриваемой выборки сигналы поглощения чаще дают положительную отработку на Boom 300.


Заключение

В этой статье мы рассмотрели построение советника на MQL5, который измеряет вероятности свечных паттернов на нескольких инструментах; показали, как обнаруживать пин-бар, поглощение и доджи, собирать статистику по каждому паттерну и выводить показатели успешности, чтобы оценивать, какие паттерны дают положительную отработку на каждой паре. Я рассматриваю этот советник как экспериментальный аналитический инструмент для визуализации паттернов Price Action и их эмпирических вероятностей. Он задуман как инструмент исследования и проверки, а не как готовый торговый робот; пользователю нужно самостоятельно подбирать входные параметры и процедуры валидации под свои таймфреймы и инструменты.

Когда надежность этого подхода подтверждается на достаточно больших выборках, он помогает формировать реалистичные ожидания относительно того, как тот или иной паттерн обычно ведет себя в реальной торговле; кроме того, он поддерживает воспроизводимое тестирование через CSV-файлы аудита. В дальнейшем я планирую усовершенствовать данный инструмент в последующих статьях цикла. Буду рад вашим предложениям по улучшению и запросам на добавление новых аналитических функций.

Читайте другие мои статьи здесь.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/19738

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Christian Benjamin
Christian Benjamin
    • Excellence and integrity define my approach to every project. The same standard is maintained regardless of compensation structure, guided by the conviction that God’s reward surpasses what man can offer. This principle shapes every tool I develop.

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