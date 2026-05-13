Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 43): Вероятностный анализ свечных паттернов и пробоев

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Введение

В этой статье мы проводим вероятностный анализ трех распространенных типов свечных паттернов – доджи, поглощения и пин-бара, – чтобы оценить, как они влияют на ценовую динамику различных валютных пар и иных инструментов. Эти свечи часто сигнализируют либо о продолжении тренда, либо о его развороте. Например, в нисходящем тренде бычий пин-бар или бычье поглощение могут указывать на возможный разворот вверх; и наоборот, в восходящем тренде медвежий пин-бар или медвежье поглощение могут предвещать разворот вниз. Доджи часто указывает на неопределенность: внутри сильного тренда такая свеча может означать краткую паузу с последующим продолжением, а на ключевом уровне поддержки или сопротивления либо после длительного движения – возможный разворот. Свеча доджи, сформировавшаяся в боковом рынке или без учета объемов, часто не несет направленного сигнала.

Распространенная проблема трейдеров – преждевременный вход: увидев бычий пин-бар, они сразу покупают, а затем получают убыточную позицию, если рынок не разворачивается. Разные инструменты и таймфреймы по-разному реагируют на один и тот же паттерн; у некоторых пар после определенных паттернов вероятность продолжения выше. Этот советник работает как инструмент вероятностного анализа: он просматривает исторические бары и оценивает, как часто каждый паттерн приводит к продолжению, развороту или успешному пробою на конкретной паре и таймфрейме. Такой эмпирический подход помогает трейдерам, работающим с Price Action, понять, какие паттерны надежнее работают как сигналы разворота или продолжения на тех рынках, где они торгуют.

Если внимательно посмотреть на схему выше, паттерн A – это бычье поглощение, похожее на сигнал на покупку; после его формирования рынок идет вверх, что подтверждает успешность сигнала. В точке B мы видим доджи, за которым следует медвежий пин-бар; затем рынок движется в пользу продавцов, что подтверждает медвежий сигнал. То же относится и к C: это медвежье поглощение дало сигнал на продажу и привело к ожидаемому снижению.

В точке D на уровне поддержки сформировалась свеча доджи, что указывает на возможный бычий разворот; следующий за ней пин-бар нужно интерпретировать по длине хвоста и расположению, поскольку сам по себе цвет свечи может вводить в заблуждение. Наконец, в точке E показано медвежье поглощение, которое не сработало: цена пошла вверх, а не вниз, что показывает вероятностную природу этих паттернов и возможность ложных сигналов. Такой подход на основе вероятностей позволяет количественно оценить, как часто каждая формация приводит к развороту, продолжению или не срабатывает на заданной паре и таймфрейме.





Обзор стратегии

Здесь важно понять идею, лежащую в основе данного инструмента. Сначала я объясню концепцию и покажу блок-схему, чтобы было легче проследить логику, а затем перейду к деталям реализации в соответствующем разделе.

Сначала инструмент собирает последние ценовые бары для выбранного символа и таймфрейма, которые нужно проанализировать. То есть загружаются цена открытия, цена максимума, цена минимума и цена закрытия каждой свечи вместе с торговой активностью на этом баре. Он также подготавливает отображение на графике и сбрасывает все счетчики, чтобы каждый запуск начинался с чистого состояния. Цель в том, чтобы использовать чистую недавнюю историю, чтобы проценты отражали именно ту рыночную среду, в которой вы собираетесь торговать.

Далее инструмент последовательно анализирует исторические бары и проверяет, соответствует ли каждый бар одному из трех отслеживаемых свечных паттернов: пин-бар, поглощение или доджи. Проще говоря, у пин-бара маленькое тело и длинная тень; поглощение – это ситуация, когда тело одной свечи полностью перекрывает тело предыдущей; а у доджи тело очень маленькое. Когда инструмент находит совпадение, он фиксирует этот момент как обнаружение паттерна.



Для каждого появления паттерна инструмент сохраняет несколько параметров: сам факт появления, время его появления и торговую активность на этом баре ("объем"). Затем для этого случая проверяются три исхода: двинулся ли сразу следующий закрытый бар в направлении, заданном паттерном; двигалась ли цена в эту сторону в какой-либо момент в пределах следующих N баров; и пробила ли цена максимум или минимум паттерна на заданное число пунктов с последующим подтверждением следующим баром. Результат каждой проверки фиксируется как положительный или отрицательный, а объемы для этих конкретных случаев также сохраняются.

Процент успеха на следующем баре = (Количество успешных случаев на следующем баре ÷ Общее количество случаев) × 100

Процент успеха в пределах N баров = (Количество успешных случаев в пределах N баров ÷ Общее количество случаев) × 100

Процент успешных пробоев = (Количество подтвержденных пробоев ÷ Общее число пробоев) × 100

Процент успеха на следующем баре (взвешенный по объему) = (Объем успешных паттернов на следующем баре ÷ Общий объем всех паттернов) × 100

Процент успеха в пределах N баров (взвешенный по объему) = (Объем успешных паттернов в пределах N баров ÷ Общий объем всех паттернов) × 100

Процент успешных пробоев (взвешенный по объему) = (Объем подтвержденных пробоев ÷ Общий объем пробоев) × 100

Все результаты да/нет и объемы суммируются отдельно для. Для каждого паттерна инструмент хранит общее число появлений; число случаев с успешным следующим баром; число успехов в пределах N баров; число пробоев и подтвержденных пробоев; а также суммарную торговую активность по барам паттерна и по успешным случаям. Раздельный учет этих показателей позволяет измерить, как каждый паттерн ведет себя на конкретном символе и таймфрейме.В самом простом варианте эти подсчеты переводятся в легко читаемые проценты. Формулы таковы:Пример: Если инструмент нашел 50 пин-баров и в 15 случаях следующий бар двинулся как ожидалось, то. Иногда полезно взвешивать результаты по торговой активности, а не по простым подсчетам. В этом случае инструмент суммирует объемы, а не число появлений. Формулы таковы:

Пример: Если у 50 пин-баров суммарный объем составил 10 000, а у 15 успешных – 3 000, то 3 000 ÷ 10 000 = 0,30 → 0,30 × 100 = 30% успеха на следующем баре (взвешенного по объему).

Наконец, инструмент показывает показатели по каждому паттерну на информационной панели и при необходимости записывает их в CSV-файл. Для каждого паттерна вы обычно увидите общее число обнаружений, процент успеха на следующем баре, процент успеха в пределах N баров, количество пробоев и процент успешных пробоев, а также взвешенные по объему версии этих метрик, если они включены. Если паттерн ни разу не встречался, инструмент показывает 0% или "N/A" для процентов, которые нельзя вычислить. Практический совет прост: смотрите на обе метрики. Простые проценты показывают, как часто происходило то или иное событие, а взвешенные по объему – какой объем торгов стоял за этими исходами.





Реализация

Советник Candlestick Probability EA – компактный, но функционально насыщенный инструмент для выявления ключевых свечных паттернов (пин-бар, поглощение, доджи), количественной оценки их исторического поведения и вывода результатов прямо на график и в файл. Советник создан для практических исследований и быстрой визуальной проверки: он помогает трейдерам и разработчикам систем превращать распознавание паттернов в измеримую и повторяемую статистику, которую можно использовать при разработке стратегии или принятии решений при ручной торговле.

Ниже представлена структурированная реализация на MQL5, охватывающая архитектуру системы, входные параметры, статистическую модель, визуализацию и пользовательский интерфейс.

Конфигурация и входные параметры

В верхней части файла расположен компактный и хорошо документированный набор входных параметров, который позволяет настраивать советник без редактирования кода. В числе этих параметров – окно проверки (LookbackBars), окно просмотра вперед (LookAheadBars), пороги пробоя (BreakoutPips, BreakoutConfirmBars), таймфрейм (TF), флаги визуализации и интерфейса, такие как ShowPatternMarkers и ShowControlButtons, а также параметры экспорта и взвешивания, такие как ExportCSV и UseVolumeWeighting. Вынос этих настроек во входные параметры упрощает быстрые эксперименты и показывает, какие именно параметры важны при настройке и сравнении результатов.

input int LookbackBars = 2000 ; input int LookAheadBars = 5 ; input int BreakoutPips = 5 ; input int BreakoutConfirmBars = 1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TF = PERIOD_CURRENT ; input bool ExportCSV = false ; input string CSVFileName = "PatternStats.csv" ; input bool ShowPatternMarkers = true ; input int MaxMarkers = 500 ; input int MarkerFontSize = 12 ; input int MarkerOffsetPips = 3 ; input int MarkerStackWindow = 2 ; input bool UseVolumeWeighting = true ; input bool ShowControlButtons = true ;

Модель данных для статистики паттернов

Метрики для каждого паттерна инкапсулированы в единой структуре PatternStats , которая хранит число появлений, совпадения на следующем баре и в пределах окна просмотра, пробои и подтвержденные успешные пробои, суммарный объем и взвешенные по объему аналоги. Такая организация метрик сохраняет модульность агрегации и упрощает добавление новой статистики или паттернов без изменения основного цикла анализа.

struct PatternStats { string name; int total; int nextSameDir; int withinLookAheadSame; int breakouts; int breakoutSuccess; double volTotal; double weightedNextSameDir; double weightedWithin; double weightedBreakouts; double weightedBreakoutSuccess; }; PatternStats pinbar, engulfing, dojiStats;

Инициализация (OnInit)

Задачи инициализации последовательно выполняются в OnInit(); код обнуляет всю статистику через ResetStats(), присваивает читаемые имена каждому экземпляру PatternStats, подготавливает счетчики маркеров для каждого бара и при необходимости создает кнопки управления, если включена интерактивность. С помощью EventSetTimer() запускается короткий таймер событий, а затем сразу однократно вызывается Analyze(), чтобы результаты появились на графике сразу после запуска советника - это обеспечивает повторяемое поведение при перезапусках и безопасную работу во время активной торговли.

int OnInit () { ResetStats(); pinbar.name = "Pinbar" ; engulfing.name = "Engulfing" ; dojiStats.name = "Doji" ; ArrayResize (markerCounts, 64 ); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (markerCounts);i++) markerCounts[i]= 0 ; if (ShowControlButtons) CreateControlButtons(); EventSetTimer ( 5 ); Analyze(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Очистка перед выходом (OnDeinit)

В OnDeinit() реализовано корректное завершение: код останавливает таймер, удаляет все созданные советником графические объекты, включая маркеры, кнопки и элементы информационной панели, и принудительно перерисовывает график, чтобы убрать артефакты. Такая тщательная очистка не оставляет на графике лишних объектов и гарантирует, что при удалении советника другие инструменты и шаблоны не будут затронуты.

void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); DeleteAllOurObjects(); ChartRedraw (); }

Реактивные обновления (OnTimer и OnChartEvent)

Отзывчивость графика обеспечивается легким таймером и обработкой событий графика. OnTimer() отслеживает появление новых баров и запускает Analyze() только при необходимости, чтобы избежать лишних вычислений, а OnChartEvent() обрабатывает нажатия на кнопки и переключает отдельные режимы распознавания. Клик по элементу управления обновляет флаг включения, обновляет метку кнопки текущими метриками и повторно запускает анализ, чтобы действия пользователя сразу отражались в экранной статистике.

void OnTimer () { static datetime lastTime = 0 ; datetime t = iTime ( _Symbol , TF, 1 ); if (t == lastTime) return ; lastTime = t; Analyze(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, "Btn_" ) == 0 ) { if ( StringCompare (sparam, "Btn_Pinbar" ) == 0 ) { enabledPinbar = !enabledPinbar; UpdateButtonLabel( "Btn_Pinbar" , pinbar, enabledPinbar); Analyze(); } if ( StringCompare (sparam, "Btn_Engulfing" ) == 0 ) { enabledEngulfing = !enabledEngulfing; UpdateButtonLabel( "Btn_Engulfing" , engulfing, enabledEngulfing); Analyze(); } if ( StringCompare (sparam, "Btn_Doji" ) == 0 ) { enabledDoji = !enabledDoji; UpdateButtonLabel( "Btn_Doji" , dojiStats, enabledDoji); Analyze(); } } }

Функции распознавания паттернов

Каждое правило паттерна реализовано как краткая параметризованная вспомогательная функция, например IsPinbar(shift), IsEngulfing(shift) и IsDoji(shift). Эти функции читают только нужные поля бара и применяют настраиваемые пороги, такие как PinbarBodyPct, PinbarTailPct и DojiBodyPct, возвращая направленные значения (+1, -1, 0), что упрощает дальнейшую агрегацию и позволяет реализовать приоритетную или комбинированную логику паттернов.

int IsPinbar( int shift) { if (IsDoji(shift)) return 0 ; double o = iOpen ( _Symbol , TF, shift), c = iClose ( _Symbol , TF, shift); double h = iHigh ( _Symbol , TF, shift), l = iLow ( _Symbol , TF, shift); double range = h - l; if (range <= 0 ) return 0 ; double body = MathAbs (c - o); if (body > PinbarBodyPct * range) return 0 ; double upperTail = h - MathMax (o, c); double lowerTail = MathMin (o, c) - l; if (lowerTail >= PinbarTailPct * range && upperTail <= ( 1.0 - PinbarTailPct) * range) return + 1 ; if (upperTail >= PinbarTailPct * range && lowerTail <= ( 1.0 - PinbarTailPct) * range) return - 1 ; return 0 ; } int IsEngulfing( int shift) { int totalBars = iBars ( _Symbol , TF); if (totalBars <= shift + 1 ) return 0 ; double o1 = iOpen ( _Symbol , TF, shift), c1 = iClose ( _Symbol , TF, shift); double o2 = iOpen ( _Symbol , TF, shift + 1 ), c2 = iClose ( _Symbol , TF, shift + 1 ); double body1 = c1 - o1, body2 = c2 - o2; if (body1 > 0 && body2 < 0 && o1 <= c2 && c1 >= o2) return + 1 ; if (body1 < 0 && body2 > 0 && o1 >= c2 && c1 <= o2) return - 1 ; return 0 ; } bool IsDoji( int shift) { double o = iOpen ( _Symbol , TF, shift), c = iClose ( _Symbol , TF, shift); double h = iHigh ( _Symbol , TF, shift), l = iLow ( _Symbol , TF, shift); double range = h - l; if (range <= 0 ) return false ; return ( MathAbs (c - o) <= DojiBodyPct * range); }

Основной цикл анализа (Analyze)

Основу советника составляет один линейный проход по заданному окну анализа; масштабирование пунктов и пипсов для конкретного символа рассчитывается один раз заранее, для каждого сдвига вызываются функции распознавания паттернов, обнаруженные паттерны обрабатываются через UpdateStatsOnPattern(), а при необходимости рисуются маркеры с вертикальным смещением. Однопроходный цикл обеспечивает предсказуемые результаты и предсказуемую нагрузку на процессор.

void Analyze() { ResetStats(); int totalBars = iBars ( _Symbol , TF); if (totalBars < 3 ) return ; int maxIndex = MathMin (totalBars - 1 , LookbackBars); if (maxIndex < 2 ) return ; double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); int digits = ( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); double factor = (digits == 5 || digits == 3 ) ? 10.0 : 1.0 ; double breakoutPoints = BreakoutPips * point * factor; ArrayResize (markerCounts, MathMax ( 3 , maxIndex + 3 )); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (markerCounts);i++) markerCounts[i]= 0 ; if (ShowPatternMarkers) DeletePatternObjects(); int drawn= 0 ; for ( int shift= 2 ; shift<=maxIndex; shift++) { int eng = IsEngulfing(shift); int pin = IsPinbar(shift); bool doj = IsDoji(shift); bool matched = false ; if (eng != 0 && enabledEngulfing) { UpdateStatsOnPattern(engulfing, shift, eng, LookAheadBars, breakoutPoints); if (ShowPatternMarkers && drawn < MaxMarkers) { DrawPatternOnChartWithStacking(shift, "Engulfing" , eng, MarkerFontSize, MarkerOffsetPips, factor); drawn++; } matched = true ; } if (!matched && pin != 0 && enabledPinbar) { UpdateStatsOnPattern(pinbar, shift, pin, LookAheadBars, breakoutPoints); if (ShowPatternMarkers && drawn < MaxMarkers) { DrawPatternOnChartWithStacking(shift, "Pinbar" , pin, MarkerFontSize, MarkerOffsetPips, factor); drawn++; } matched = true ; } if (!matched && doj && enabledDoji) { UpdateStatsOnPattern(dojiStats, shift, 0 , LookAheadBars, breakoutPoints); if (ShowPatternMarkers && drawn < MaxMarkers) { DrawPatternOnChartWithStacking(shift, "Doji" , 0 , MarkerFontSize, MarkerOffsetPips, factor); drawn++; } } } if (ExportCSV) SaveToCSV(); DrawDashboard(); DrawSummaryHeaderAndLabel(); if (ShowControlButtons) { UpdateButtonLabel( "Btn_Pinbar" , pinbar, enabledPinbar); UpdateButtonLabel( "Btn_Engulfing" , engulfing, enabledEngulfing); UpdateButtonLabel( "Btn_Doji" , dojiStats, enabledDoji); } ChartRedraw (); }

Обновление статистики (UpdateStatsOnPattern)

Распознавание паттерна запускает комплексную процедуру оценки, которая увеличивает счетчики появлений, накапливает объем, проверяет сразу следующий бар и заданное окно просмотра вперед на движение в том же направлении, обнаруживает пробои экстремумов паттерна с использованием BreakoutPips и оценивает подтверждение через BreakoutConfirmBars. Поддерживаются как простые подсчеты, так и счетчики с учетом объема, чтобы результаты можно было интерпретировать либо по частоте, либо по участию в рынке.

void UpdateStatsOnPattern(PatternStats &s, int shift, int direction, int lookAhead, double breakoutPoints) { s.total++; double vol = ( double ) iVolume ( _Symbol , TF, shift); if (vol <= 0 ) vol = 1.0 ; s.volTotal += vol; if (shift - 1 >= 0 ) { double nO = iOpen ( _Symbol , TF, shift - 1 ), nC = iClose ( _Symbol , TF, shift - 1 ); int nDir = (nC > nO) ? + 1 : (nC < nO) ? - 1 : 0 ; if (direction == 0 ) { if (nDir != 0 ) { s.nextSameDir++; s.weightedNextSameDir += vol; } } else { if (nDir == direction) { s.nextSameDir++; s.weightedNextSameDir += vol; } } } bool anySame = false ; double weightedAny = 0.0 ; int totalBars = iBars ( _Symbol , TF); for ( int k= 1 ; k<=lookAhead; k++) { int idx = shift - k; if (idx < 1 || idx > totalBars - 1 ) break ; double o = iOpen ( _Symbol , TF, idx), c = iClose ( _Symbol , TF, idx); double v = ( double ) iVolume ( _Symbol , TF, idx); if (v <= 0 ) v = 1.0 ; int d = (c > o) ? + 1 : (c < o) ? - 1 : 0 ; if (direction == 0 ) { if (d != 0 ) { anySame = true ; weightedAny += v; break ; } } else { if (d == direction) { anySame = true ; weightedAny += v; break ; } } } if (anySame) { s.withinLookAheadSame++; s.weightedWithin += (weightedAny > 0.0 ? weightedAny : vol); } double highP = iHigh ( _Symbol , TF, shift), lowP = iLow ( _Symbol , TF, shift); bool breakout = false ; if (shift - 1 >= 0 ) { double nextHigh = iHigh ( _Symbol , TF, shift - 1 ), nextLow = iLow ( _Symbol , TF, shift - 1 ); if (direction == + 1 && nextHigh >= highP + breakoutPoints) breakout = true ; else if (direction == - 1 && nextLow <= lowP - breakoutPoints) breakout = true ; else if (direction == 0 && (nextHigh >= highP + breakoutPoints || nextLow <= lowP - breakoutPoints)) breakout = true ; } if (breakout) { s.breakouts++; s.weightedBreakouts += vol; int confirmShift = shift - 1 - BreakoutConfirmBars; if (confirmShift >= 0 && confirmShift <= totalBars - 1 ) { double cO = iOpen ( _Symbol , TF, confirmShift), cC = iClose ( _Symbol , TF, confirmShift); double cVol = ( double ) iVolume ( _Symbol , TF, confirmShift); if (cVol <= 0 ) cVol = 1.0 ; int cDir = (cC > cO) ? + 1 : (cC < cO) ? - 1 : 0 ; bool confirmed = false ; if (direction == + 1 && cC >= highP + breakoutPoints) confirmed = true ; else if (direction == - 1 && cC <= lowP - breakoutPoints) confirmed = true ; else if (direction == 0 && (cC >= highP + breakoutPoints || cC <= lowP - breakoutPoints)) confirmed = true ; if (confirmed && (direction == 0 ? cDir != 0 : cDir == direction)) { s.breakoutSuccess++; s.weightedBreakoutSuccess += cVol; } } } }

Вычисление процентов и экспорт в CSV

Преобразование простых подсчетов или взвешенных сумм в наглядные проценты централизовано в функции ComputePct(); если включена опция UseVolumeWeighting, возвращаются проценты, взвешенные по объему; в противном случае используются простые проценты по частоте. Если опция ExportCSV включена, функция SaveToCSV() записывает файл с разделителем табуляции, заголовками и одной строкой на каждый паттерн, чтобы последующий анализ в Python, R или табличных редакторах был простым и воспроизводимым.

double ComputePct( double weightedValue, PatternStats &s, int simpleCount, int total) { if (UseVolumeWeighting) { if (s.volTotal <= 0.0 ) return 0.0 ; return 100.0 * weightedValue / s.volTotal; } else { if (total <= 0 ) return 0.0 ; return 100.0 * simpleCount / total; } } void SaveToCSV() { int handle = FileOpen (CSVFileName, FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_ANSI , '\t' ); if (handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to open CSV: " , CSVFileName); return ; } FileWrite (handle, "Pattern" , "Total" , "Next%" , "Within%" , "Breakouts" , "Success%" , "VolTotal" , "W_Next%" , "W_Within%" , "W_Breakouts%" , "W_Success%" ); WriteStatsLine(handle, pinbar); WriteStatsLine(handle, engulfing); WriteStatsLine(handle, dojiStats); FileClose (handle); } void WriteStatsLine( int handle, PatternStats &s) { double nextPct = ComputePct(s.weightedNextSameDir, s, s.nextSameDir, s.total); double withinPct = ComputePct(s.weightedWithin, s, s.withinLookAheadSame, s.total); double successPct = s.breakouts > 0 ? 100.0 * s.breakoutSuccess / s.breakouts : 0.0 ; double wBreakoutsPct = s.volTotal > 0.0 ? 100.0 * s.weightedBreakouts / s.volTotal : 0.0 ; double wSuccessPct = s.weightedBreakouts > 0.0 ? 100.0 * s.weightedBreakoutSuccess / s.weightedBreakouts : 0.0 ; FileWrite (handle, s.name, s.total, DoubleToString (nextPct, 1 ), DoubleToString (withinPct, 1 ), s.breakouts, DoubleToString (successPct, 1 ), DoubleToString (s.volTotal, 0 ), DoubleToString (nextPct, 1 ), DoubleToString (withinPct, 1 ), DoubleToString (wBreakoutsPct, 1 ), DoubleToString (wSuccessPct, 1 )); }

Визуализация на графике, маркеры и наложение

Визуальные маркеры рисуются функцией DrawPatternOnChartWithStacking(), которая размещает компактные текстовые стрелки или символы на баре паттерна и располагает их по вертикали, чтобы избежать наложения. За размещение маркеров по уровням отвечают массив markerCounts[] для каждого бара и параметр MarkerStackWindow. Маркеры имеют цветовую кодировку и намеренно сделаны ненавязчивыми, чтобы сразу давать контекст и не заслонять движение цены.

void DrawPatternOnChartWithStacking( int shift, string patternName, int direction, int fontSize, int offsetPips, double factor) { string name = "Pattern_" + patternName + "_" + IntegerToString (shift); if ( ObjectFind ( 0 , name) != - 1 ) ObjectDelete ( 0 , name); datetime t = iTime ( _Symbol , TF, shift); double highP = iHigh ( _Symbol , TF, shift), lowP = iLow ( _Symbol , TF, shift); double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double offset = offsetPips * point * factor; double priceBase = (highP + lowP) / 2.0 ; if (direction > 0 ) priceBase = lowP - offset; else if (direction < 0 ) priceBase = highP + offset; int idx = shift; if (idx >= ArraySize (markerCounts)) ArrayResize (markerCounts, idx + 5 ); int stack = markerCounts[idx]++; double stackOffset = (stack / MarkerStackWindow) * offset * 1.2 ; if (direction > 0 ) priceBase -= stackOffset; else priceBase += stackOffset; string arrow = (direction> 0 ? "▲" : direction< 0 ? "▼" : "◆" ); string text = arrow + " " + StringSubstr (patternName, 0 , 3 ); ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TEXT , 0 , t, priceBase); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_SELECTABLE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BACK , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , (direction> 0 ? clrLime : direction< 0 ? clrRed : clrLightBlue )); }

Информационная панель и метки

Компактная информационная панель на графике, создаваемая функцией DrawDashboard(), выводит стандартные столбцы Pattern, Total, Next%, Within%, Breakouts и Success%, а функция DrawSummaryHeaderAndLabel() создает краткую сводку в левом верхнем углу для быстрой проверки. Использование единых префиксов в именах объектов позволяет советнику надежно удалять эти элементы интерфейса, когда они больше не нужны.

void DrawDashboard() { string rectName = "Dash_Background" ; if ( ObjectFind ( 0 , rectName) != - 1 ) ObjectDelete ( 0 , rectName); ObjectCreate ( 0 , rectName, OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , rectName, OBJPROP_CORNER , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , rectName, OBJPROP_XDISTANCE , 8 ); ObjectSetInteger ( 0 , rectName, OBJPROP_YDISTANCE , 70 ); ObjectSetInteger ( 0 , rectName, OBJPROP_XSIZE , 660 ); ObjectSetInteger ( 0 , rectName, OBJPROP_YSIZE , 80 ); ObjectSetInteger ( 0 , rectName, OBJPROP_BACK , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , rectName, OBJPROP_COLOR , clrDarkSlateGray ); } void DrawSummaryHeaderAndLabel() { string header = "SummaryHeader" ; if ( ObjectFind ( 0 , header) != - 1 ) ObjectDelete ( 0 , header); ObjectCreate ( 0 , header, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , header, OBJPROP_CORNER , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , header, OBJPROP_XDISTANCE , 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , header, OBJPROP_YDISTANCE , 12 ); ObjectSetInteger ( 0 , header, OBJPROP_FONTSIZE , 11 ); ObjectSetString ( 0 , header, OBJPROP_TEXT , "Candlestick Pattern Stats Summary" ); ObjectSetInteger ( 0 , header, OBJPROP_COLOR , clrBlue ); string sum = "SummaryLabel" ; if ( ObjectFind ( 0 , sum) != - 1 ) ObjectDelete ( 0 , sum); ObjectCreate ( 0 , sum, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , sum, OBJPROP_CORNER , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , sum, OBJPROP_XDISTANCE , 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , sum, OBJPROP_YDISTANCE , 30 ); ObjectSetInteger ( 0 , sum, OBJPROP_FONTSIZE , 9 ); ObjectSetInteger ( 0 , sum, OBJPROP_BACK , 1 ); ObjectSetString ( 0 , sum, OBJPROP_TEXT , FormatStatsForLabel(pinbar) + "

" + FormatStatsForLabel(engulfing) + "

" + FormatStatsForLabel(dojiStats)); }

Кнопки управления и динамические метки

Кнопки с автоматическим подбором ширины создаются функцией CreateAutoSizedButton() и обновляются в реальном времени через UpdateButtonLabel(). Каждая кнопка показывает короткий идентификатор, состояние ON/OFF и текущие метрики Next% и Succ%. Функция EstimateButtonWidth() предотвращает обрезку текста, а цвет кнопок меняется в зависимости от состояния, чтобы пользователь мог интерактивно настраивать, какие паттерны участвуют в статистике.

void CreateAutoSizedButton( string name, int x, int y, string text) { if ( ObjectFind ( 0 , name) != - 1 ) ObjectDelete ( 0 , name); ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_CORNER , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_XDISTANCE , x); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_YDISTANCE , y); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_FONT , ButtonFont); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FONTSIZE , ButtonFontSize); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT , text); int w = EstimateButtonWidth(text, ButtonFontSize); int h = ButtonFontSize + ButtonPaddingY * 2 ; ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_XSIZE , w); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_YSIZE , h); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BGCOLOR , clrWhite ); } void UpdateButtonLabel( string name, PatternStats &s, bool enabled) { if ( ObjectFind ( 0 , name) == - 1 ) return ; string onoff = enabled ? "ON" : "OFF" ; double nextPct = ComputePct(s.weightedNextSameDir, s, s.nextSameDir, s.total); double successPct = s.breakouts > 0 ? 100.0 * s.breakoutSuccess / s.breakouts : 0.0 ; string shortName = ( StringCompare (s.name, "Pinbar" ) == 0 ) ? "Pin" : ( StringCompare (s.name, "Engulfing" )== 0 ) ? "Eng" : "Doj" ; string txt = shortName + ": " + onoff + " Next% " + DoubleToString (nextPct, 1 ) + " Succ% " + DoubleToString (successPct, 1 ); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT , txt); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_XSIZE , EstimateButtonWidth(txt, ButtonFontSize)); if (enabled) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BGCOLOR , clrWhite ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); } else { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BGCOLOR , clrLightGray ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , clrDimGray ); } } int EstimateButtonWidth( const string txt, const int fontSize) { int len = StringLen (txt); double charW = fontSize * 0.75 ; int base = ( int ) MathCeil (len * charW) + ButtonPaddingX * 2 + 10 ; if (base < 100 ) base = 100 ; return base; }

Служебные операции и управление объектами

Каждый объект графика, созданный советником, получает фиксированный префикс, например OBJ_PREFIX_PATTERN, OBJ_PREFIX_DASH или OBJ_PREFIX_BTN. Специальные функции удаления удаляют только объекты с этими префиксами, что снижает риск случайного удаления пользовательских объектов и делает поведение советника предсказуемым и ненавязчивым.

void DeleteAllOurObjects() { int total = ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i = total - 1 ; i >= 0 ; i--) { string nm = ObjectName ( 0 , i); if ( StringFind (nm, "Pattern_" ) == 0 || StringFind (nm, "Dash_" ) == 0 || StringFind (nm, "Btn_" ) == 0 || StringCompare (nm, "SummaryLabel" ) == 0 || StringCompare (nm, "SummaryHeader" ) == 0 ) ObjectDelete ( 0 , nm); } }





Тестирование

В этом разделе мы оцениваем советник на Step Index и Boom 300 Index, чтобы проверить устойчивость инструмента на синтетических инструментах с разными профилями волатильности.

Step Index

Схема выше показывает результаты работы инструмента на Step Index. После запуска советника на графике создается компактная информационная панель в левом верхнем углу со сводкой по статистике паттернов, а в левом нижнем углу – набор кнопок-переключателей для управления визуализацией. Нажатие на кнопку отключает или включает соответствующий режим распознавания паттерна, убирая или возвращая подписи свечей, чтобы можно было пошагово просматривать график и визуально проверять распознавание паттернов. Такие переключатели полезны, когда нужно сосредоточиться на паттернах одного типа.

В приведенном примере информационная панель отображает показатели успешности: 40,2% для пин-бара и 31,7% для поглощения. Для доджи показатель составляет 65,1%; однако в этом анализе доджи рассматривается как нейтральный сигнал, поскольку высокий показатель в основном обусловлен фильтрацией пробоев, а не направленным смещением. Поэтому результат для доджи лучше трактовать как указание на склонность инструмента к продолжению движения или реализации пробоя, а не как простой бычий или медвежий сигнал.

Результаты также экспортируются в CSV для независимой проверки. Чтобы создать файлы, откройте входные параметры советника и установите ExportCSV = true; имя сводного файла можно изменить через CSVFileName. Советник записывает сводный CSV-файл в папку Files терминала для последующего автономного анализа.

input bool ExportCSV = true ; input string CSVFileName = "PatternStats.csv" ;

Boom 300 Index

На Boom 300 Index измеренные показатели успешности составляют 40,0% для поглощения, 42,1% для пин-бара и 78,6% для доджи. Эти значения показывают, что на этом инструменте после появления доджи по правилам советника гораздо чаще реализуются сценарии продолжения движения или пробоя, тогда как поглощение и пин-бар демонстрируют более скромные направленные результаты.

Если сравнить Boom 300 со Step Index, то эффективность пин-бара на обоих инструментах практически одинакова, что говорит об определенной устойчивости этого паттерна. При этом поглощение на Boom 300 работает заметно лучше, чем на Step Index; это означает, что в рамках текущих параметров советника и рассматриваемой выборки сигналы поглощения чаще дают положительную отработку на Boom 300.





Заключение

В этой статье мы рассмотрели построение советника на MQL5, который измеряет вероятности свечных паттернов на нескольких инструментах; показали, как обнаруживать пин-бар, поглощение и доджи, собирать статистику по каждому паттерну и выводить показатели успешности, чтобы оценивать, какие паттерны дают положительную отработку на каждой паре. Я рассматриваю этот советник как экспериментальный аналитический инструмент для визуализации паттернов Price Action и их эмпирических вероятностей. Он задуман как инструмент исследования и проверки, а не как готовый торговый робот; пользователю нужно самостоятельно подбирать входные параметры и процедуры валидации под свои таймфреймы и инструменты.

Когда надежность этого подхода подтверждается на достаточно больших выборках, он помогает формировать реалистичные ожидания относительно того, как тот или иной паттерн обычно ведет себя в реальной торговле; кроме того, он поддерживает воспроизводимое тестирование через CSV-файлы аудита. В дальнейшем я планирую усовершенствовать данный инструмент в последующих статьях цикла. Буду рад вашим предложениям по улучшению и запросам на добавление новых аналитических функций.

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