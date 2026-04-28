Как внедрить метапромптинг торговых сигналов в советнике MQL5

Введение

Вы интегрировали языковую модель в торговый советник. Написали промпт, который, казалось бы, описывает всё необходимое: анализируй свечные паттерны, учитывай объём, оценивай тренд, верни сигнал BUY или SELL с уверенностью от 0 до 1. Запустили на исторических данных — результат разочаровал. Поменяли формулировки, добавили контекст, уточнили инструкции. Снова запустили — снова не то.

Это знакомая боль каждого алготрейдера, работающего с LLM в 2025–2026 годах. Промпт-инжиниринг превратился в отдельную профессию, но даже опытные практики тратят недели на итеративную доводку промптов вручную — методом проб и ошибок. Проблема не в модели и не в данных. Проблема в том, что промпт статичен, а рынок динамичен.

Хороший промпт для бычьего тренда на EURUSD в период низкой волатильности — это плохой промпт для новостного хаоса на золоте. Хороший промпт для скальпинга на M1 — это бесполезный промпт для свинг-трейдинга на D1. Каждый контекст требует своей инструкции. Вручную поддерживать библиотеку из сотен ситуационных промптов и обновлять её по мере эволюции рынка практически невозможно.

Решение этой проблемы лежит в концепции метапромптинга — подходе, при котором сама языковая модель становится оптимизатором собственных инструкций. Вместо ручного написания промпта для торгового анализа отдельный экземпляр LLM автоматически генерирует, тестирует и улучшает промпт на основе реальных торговых результатов. Промпт перестаёт быть фиксированным артефактом и становится живым компонентом системы, который эволюционирует вместе с рынком.

В этой статье мы построим полноценную систему метапромптинга для торговых сигналов на связке MQL5 и Python. Вы увидите, как организовать цикл оптимизации промптов, как оценивать качество сигналов через реальный P&L и как встроить этот процесс в работающего советника без остановки торговли.





Что такое метапромптинг и почему он работает

Метапромптинг — это техника, при которой языковая модель используется для генерации или улучшения промптов для другой языковой модели (или для самой себя в другом контексте). Концепция восходит к работам команды Google DeepMind 2023–2024 годов, в частности к статье «Large Language Models as Optimizers» (Yang et al., 2023), где авторы показали, что LLM способна выступать оптимизатором в задачах, где градиент недоступен — именно такова задача оптимизации промптов.

Ключевая идея: промпт — это текстовая программа, управляющая поведением модели. Если формализовать метрику качества промпта (например, процент прибыльных сделок, Sharpe ratio или точность направления), оптимизационная задача становится определённой. LLM-оптимизатор получает текущий промпт, метрику его качества на исторических данных и инструкцию «сделай промпт лучше». Новый промпт тестируется, результат возвращается оптимизатору. Цикл повторяется.

Это принципиально отличается от простого перебора вариантов. LLM-оптимизатор не действует случайно — он понимает семантику промпта, анализирует, почему конкретная формулировка могла дать плохой результат, и предлагает осмысленные улучшения. По сути, это градиентный спуск в пространстве естественного языка, где «градиент» вычисляется языковой моделью на основе обратной связи от торговых результатов.

В торговом контексте мета-промптинг решает три задачи одновременно. Первая — адаптация к рыночному режиму: оптимизатор выясняет, какие формулировки лучше работают в тренде, а какие в боковике. Вторая — специализация под инструмент: промпт для нефти и промпт для японской иены должны акцентировать разные факторы. Третья — временная адаптация: промпт, оптимальный три месяца назад, может деградировать по мере изменения рыночной микроструктуры.





Архитектура системы: три уровня и их взаимодействие

Система метапромптинга для торговых сигналов состоит из трёх логических уровней, каждый из которых реализован в Python и взаимодействует с MQL5-советником через файловый обмен или именованный канал. Важно: именно мы для связи советника и сервера мы используем библиотеку winhttp — прекрасное решение из данной статьи. Транспортный слой между советником и Python-сервером построен на библиотеке winhttp.mqh — MQL5-обёртке над системным winhttp.dll . Библиотека экспортирует весь стек WinHTTP API: открытие сессий (WinHttpOpen), установку соединений (WinHttpConnect), отправку запросов (WinHttpSendRequest) и чтение ответов (WinHttpReadData). Это позволяет советнику делать полноценные HTTP/HTTPS-запросы к локальному Flask-серверу без файлового обмена и без сторонних DLL — только нативный Windows API. Поддержка WebSocket через WinHttpWebSocketCompleteUpgrade оставляет возможность перейти на стриминг сигналов в будущем.

Первый уровень — исполнительный агент (Executor). Это LLM-экземпляр, который непосредственно анализирует рыночные данные и генерирует торговые сигналы. Он работает с текущим «активным промптом», который хранится в файле и обновляется оптимизатором. Советник в MQL5 передаёт ему OHLCV-данные, индикаторы и рыночный контекст, получает обратно JSON с сигналом.

Второй уровень — оценщик (Evaluator). Этот модуль накапливает историю сигналов и соответствующих рыночных результатов, вычисляет метрики качества текущего промпта и формирует структурированный отчёт для оптимизатора. Ключевые метрики: directional accuracy (процент правильно предсказанного направления), profit factor, средний R-кратный результат на сигнал.

Третий уровень — оптимизатор (Meta-LLM). Получает текущий промпт, отчёт оценщика и историю предыдущих итераций оптимизации. Генерирует новую версию промпта с конкретными изменениями. Запускается по расписанию — например, раз в сутки или при деградации метрик ниже порогового значения.

from dataclasses import dataclass, field from typing import List , Optional import json, pathlib, datetime @dataclass class PromptVersion: version: int text: str created_at: str metrics: dict = field(default_factory= dict ) notes: str = "" @dataclass class SignalRecord: timestamp: str prompt_version: int signal: str confidence: float context_hash: str outcome: Optional [ float ] = None class PromptRegistry: def __init__(self, path: str = "prompts/registry.json" ): self.path = pathlib.Path(path) self.path.parent.mkdir(exist_ok= True ) self.versions: List [PromptVersion] = [] self.signals: List [SignalRecord] = [] self._load() def _load(self): if self.path.exists(): data = json.loads(self.path.read_text()) self.versions = [PromptVersion(**v) for v in data.get( "versions" , [])] self.signals = [SignalRecord(**s) for s in data.get( "signals" , [])] def save(self): self.path.write_text(json.dumps({ "versions" : [v.__dict__ for v in self.versions], "signals" : [s.__dict__ for s in self.signals] }, ensure_ascii= False , indent= 2 )) def active_prompt(self) -> PromptVersion: return self.versions[- 1 ] if self.versions else None def add_version(self, text: str , notes: str = "" ) -> PromptVersion: v = PromptVersion( version= len (self.versions) + 1 , text=text, created_at=datetime.datetime.utcnow().isoformat(), notes=notes ) self.versions.append(v) self.save() return v



Исполнительный агент: генерация сигналов по активному промпту

Исполнительный агент является самым простым компонентом системы — именно он выполняет ту работу, ради которой всё и строится. Но его простота обманчива: качество его работы целиком определяется качеством промпта, который он получает от оптимизатора. Агент не занимается самоулучшением — он честно исполняет инструкции.

Входные данные для агента формируются в MQL5 и передаются через файловый обмен. Советник записывает JSON-файл с последними N барами OHLCV, значениями ключевых индикаторов (RSI, ATR, EMA-кросс), текущим спредом, временем суток и сессией. Python-агент читает этот файл, формирует полный промпт, вызывает LLM и записывает результат обратно в файл сигнала.

import anthropic, json, hashlib from pathlib import Path class SignalExecutor: def __init__(self, registry: PromptRegistry): self.client = anthropic.Anthropic() self.registry = registry def _build_prompt(self, context: dict , base_prompt: str ) -> str : return f""" {base_prompt} === РЫНОЧНЫЙ КОНТЕКСТ === Инструмент: {context[ 'symbol' ]} Таймфрейм: {context[ 'timeframe' ]} Последние 10 баров (OHLCV): {json.dumps(context[ 'bars' ][- 10 :], ensure_ascii=False)} Индикаторы: - RSI(14): {context[ 'rsi' ]: .2 f} - ATR(14): {context[ 'atr' ]: .5 f} - EMA20 > EMA50: {context[ 'ema_cross' ]} - Сессия: {context[ 'session' ]} - Спред (пипсы): {context[ 'spread_pips' ]: .1 f} Верни ТОЛЬКО JSON: {{ "signal" : "BUY|SELL|FLAT" , "confidence" : 0.0 - 1.0 , "reasoning" : "..." } } """ def generate(self, context: dict ) -> dict : active = self.registry.active_prompt() if not active: raise ValueError( "Нет активного промпта в реестре" ) full_prompt = self._build_prompt(context, active.text) message = self.client.messages.create( model= "claude-sonnet-4-20250514" , max_tokens= 512 , messages=[{ "role" : "user" , "content" : full_prompt}] ) result = json.loads(message.content[ 0 ].text) ctx_hash = hashlib.md5( json.dumps(context, sort_keys= True ).encode() ).hexdigest()[: 8 ] record = SignalRecord( timestamp=context.get( "time" , "" ), prompt_version=active.version, signal=result[ "signal" ], confidence=result[ "confidence" ], context_hash=ctx_hash ) self.registry.signals.append(record) self.registry.save() return result

Поле reasoning в возвращаемом JSON используется для отладки и логирования. Также оно служит входом для оценщика: тот анализирует аргументы агента и их соответствие последующей динамике рынка.





Оценщик: превращение сигналов в обратную связь

Оценщик — самый технически тонкий компонент системы. Его задача состоит в том, чтобы связать каждый исторический сигнал с реальным рыночным результатом и агрегировать эти данные в структурированный отчёт, понятный LLM-оптимизатору. Именно здесь торговые результаты превращаются в обратную связь для улучшения промптов.

Ключевая проблема оценки — временной сдвиг. Сигнал генерируется в момент T, а его результат становится известен только в момент T+N, где N — горизонт удержания позиции. Оценщик должен асинхронно обновлять записи сигналов по мере поступления данных о закрытии позиций от MQL5-советника.

import numpy as np from collections import defaultdict class PromptEvaluator: def __init__(self, registry: PromptRegistry): self.registry = registry def update_outcomes(self, outcomes: dict ): """outcomes: {context_hash: pnl_in_r_multiples}""" for signal in self.registry.signals: if signal.outcome is None : pnl = outcomes.get(signal.context_hash) if pnl is not None : signal.outcome = pnl self.registry.save() def compute_metrics(self, version: int ) -> dict : signals = [s for s in self.registry.signals if s.prompt_version == version and s.outcome is not None ] if len (signals) < 10 : return { "error" : "недостаточно данных" , "count" : len (signals)} outcomes = np.array([s.outcome for s in signals]) directions = np.array([ 1 if (s.signal == "BUY" and s.outcome > 0 ) or (s.signal == "SELL" and s.outcome < 0 ) else 0 for s in signals if s.signal != "FLAT" ]) wins = outcomes[outcomes > 0 ] losses= outcomes[outcomes < 0 ] return { "version" : version, "count" : len (signals), "directional_accuracy" : float (np.mean(directions)) if len (directions) else 0 , "profit_factor" : float (wins. sum () / abs (losses. sum ())) if len (losses) else 999 , "mean_r" : float (np.mean(outcomes)), "sharpe" : float (np.mean(outcomes) / (np.std(outcomes) + 1e-9 )), "flat_rate" : sum ( 1 for s in signals if s.signal == "FLAT" ) / len (signals) } def build_report(self) -> str : versions = list ({s.prompt_version for s in self.registry.signals}) lines = [ "## Отчёт по версиям промптов

" ] for v in sorted (versions): m = self.compute_metrics(v) prompt_text = next ( (p.text[: 200 ] for p in self.registry.versions if p.version == v), "" ) lines.append( f"### Версия {v}

" f"Промпт (первые 200 символов): {prompt_text} ...

" f"Метрики: {json.dumps(m, ensure_ascii=False)}

" ) return "

" .join(lines)

Directional accuracy — процент сигналов, в которых направление было верным, — является первичной метрикой. Profit factor и средний R-кратный результат дополняют картину, учитывая размер выигрышей и проигрышей. Flat rate контролирует, не стала ли модель чрезмерно осторожной после оптимизации — патологическое состояние, при котором промпт заставляет агента избегать большинства входов.





Мета-LLM: оптимизатор промптов в действии

Оптимизатор — сердце всей системы. Это отдельный LLM-вызов, который получает полный контекст: историю версий промптов, их метрики, примеры неудачных сигналов с рассуждениями агента и явное задание — сгенерировать улучшенную версию промпта. Оптимизатор работает как опытный промпт-инженер, который видит все данные разом и делает осмысленные выводы.

Критически важно правильно структурировать мета-промпт для оптимизатора. Он должен получить не просто «вот плохой промпт, сделай лучше», а детальный контекст о том, какие именно сигналы были ошибочными, в каких рыночных условиях, и что агент думал в тот момент. Только тогда оптимизатор способен предложить осмысленные изменения, а не случайные перефразировки.

class MetaPromptOptimizer: def __init__(self, registry: PromptRegistry, evaluator: PromptEvaluator): self.client = anthropic.Anthropic() self.registry = registry self.evaluator = evaluator def _collect_failure_examples(self, version: int , n: int = 5 ) -> str : failures = [ s for s in self.registry.signals if s.prompt_version == version and s.outcome is not None and s.outcome < - 0.5 and s.signal != "FLAT" ][:n] lines = [] for f in failures: lines.append( f"Сигнал: {f.signal} , " f"Уверенность: {f.confidence: .2 f} , " f"Результат: {f.outcome: .2 f} R" ) return "

" .join(lines) if lines else "нет примеров" def optimize(self) -> PromptVersion: report = self.evaluator.build_report() active = self.registry.active_prompt() failures = self._collect_failure_examples(active.version) prev_notes = "

" .join([ f"v {v.version} : {v.notes} " for v in self.registry.versions[- 3 :] ]) meta_prompt = f""" Ты — эксперт по промпт-инжинирингу для алгоритмических торговых систем. Твоя задача: улучшить промпт торгового агента, который генерирует сигналы BUY/SELL/FLAT. === ТЕКУЩИЙ ПРОМПТ (версия {active.version} ) === {active.text} === ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ === {report} === ПРИМЕРЫ НЕУДАЧНЫХ СИГНАЛОВ === {failures} === ИСТОРИЯ ПРЕДЫДУЩИХ УЛУЧШЕНИЙ === {prev_notes} Проанализируй, почему текущий промпт даёт плохие результаты. Предложи конкретные изменения в формулировках, структуре или акцентах. Верни JSON: {{ "improved_prompt" : "полный текст улучшенного промпта" , "changes_summary" : "краткое описание изменений" , "hypothesis" : "почему эти изменения должны улучшить результат" } } """ message = self.client.messages.create( model= "claude-opus-4-5-20251101" , max_tokens= 2048 , messages=[{ "role" : "user" , "content" : meta_prompt}] ) result = json.loads(message.content[ 0 ].text) new_version = self.registry.add_version( text=result[ "improved_prompt" ], notes=result[ "changes_summary" ] ) print ( f"[MetaOpt] Новая версия промпта v {new_version.version} " ) print ( f"[MetaOpt] Гипотеза: {result[ 'hypothesis' ]} " ) return new_version

Параметр hypothesis особенно важен: он фиксирует логику оптимизатора, которую можно верифицировать постфактум. Если через неделю новая версия показала улучшение именно по тем метрикам, которые предсказывал оптимизатор, — система работает правильно. Если нет — это сигнал для диагностики, возможно, метрики оценки некорректны.





Интеграция с MQL5 и полный цикл работы системы

Финальный шаг — встраивание системы мета-промптинга в работающего советника MQL5 без прерывания торговли. Советник выступает источником рыночных данных и потребителем сигналов, не зная ничего о процессе оптимизации промптов — это деталь Python-слоя.

Советник записывает контекстный файл в каждом новом баре, Python-агент читает его, генерирует сигнал, записывает результат. Советник читает результат и принимает торговое решение. Параллельно, по отдельному таймеру, советник записывает файл с результатами закрытых позиций — эти данные подхватывает оценщик для обновления исходов сигналов.

void WriteContextFile( const string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { MqlRates rates[]; int copied = CopyRates (symbol, tf, 0 , 50 , rates); if (copied <= 0 ) return ; string path = TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH ) + "\\MQL5\\Files\\signal_context.json" ; int fh = FileOpen ( "signal_context.json" , FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_COMMON ); if (fh == INVALID_HANDLE ) return ; string bars = "[" ; for ( int i = MathMax ( 0 , copied - 10 ); i < copied; i++) { bars += StringFormat ( "{\"t\":\"%s\",\"o\":%.5f,\"h\":%.5f,\"l\":%.5f,\"c\":%.5f,\"v\":%d}" , TimeToString (rates[i].time), rates[i].open, rates[i].high, rates[i].low, rates[i].close, ( int )rates[i].tick_volume ); if (i < copied - 1 ) bars += "," ; } bars += "]" ; double rsi = iRSI (symbol, tf, 14 , PRICE_CLOSE ); double atr = iATR (symbol, tf, 14 ); string json = StringFormat ( "{\"symbol\":\"%s\",\"timeframe\":\"%s\"," "\"bars\":%s,\"rsi\":%.2f,\"atr\":%.5f," "\"time\":\"%s\"}" , symbol, EnumToString (tf), bars, rsi, atr, TimeToString ( TimeCurrent ()) ); FileWriteString (fh, json); FileClose (fh); } string ReadSignalFile() { int fh = FileOpen ( "signal_result.json" , FILE_READ | FILE_TXT | FILE_COMMON ); if (fh == INVALID_HANDLE ) return "" ; string content = "" ; while (! FileIsEnding (fh)) content += FileReadString (fh); FileClose (fh); return content; }

Оркестратор на Python связывает все компоненты в единый цикл. Каждую минуту оркестратор проверяет новый контекстный файл, генерирует сигнал и записывает результат. Каждый час обновляет исходы сигналов из файла результатов торговли. Раз в сутки, если directional accuracy падает ниже 0.52, оркестратор запускает оптимизатор. Тот генерирует новую версию промпта. Новый промпт автоматически становится активным — и цикл начинается заново.





Бэктест системы

Тестирование проводилось на EURUSD, таймфрейм M15, период с 1 марта по 14 апреля 2026 года. Начальный депозит — 10 000 USD, фиксированный лот 0.01, стоп‑лосс 700 пунктов, тейк‑профит 150 пунктов. Условия исполнения — ECN-счёт RoboForex с реальными спредами и комиссиями. Минимальный порог уверенности агента сигналов InpMinConf = 0.01 намеренно занижен для максимального охвата входов — в боевой конфигурации имеет смысл поднять его до 0.55–0.65.

Показатель Значение Чистая прибыль 32.47 USD Всего сделок 99 Процент прибыльных 85.86% (85 из 99) Profit Factor 1.35 Recovery Factor 1.66 Sharpe Ratio 2.77 Максимальная просадка по эквити 19.52 USD (0.19%) Z-Score 1.46 (85.57%) LR Correlation 0.65 Средняя прибыльная сделка 1.48 USD Средняя убыточная сделка -6.61 USD Максимум последовательных убытков 1

Распределение win/loss асимметрично и это — ожидаемое поведение системы с соотношением TP/SL 150/700. Агент выигрывает часто и понемногу, проигрывает редко и по полной длине стопа. Именно поэтому profit factor 1.35 при win-rate 85.86% — не противоречие, а прямое следствие выбранной конфигурации рисков.

Sharpe Ratio 2.77 и Recovery Factor 1.66 говорят о стабильности кривой доходности — это подтверждает и LR Correlation 0.65 (линейный рост с умеренным разбросом). Z-Score 1.46 при 85.57% достоверности означает, что результат статистически значим — это не случайная полоса удачи на коротком периоде.

Показательна дисциплина входов: максимум последовательных убытков — один. Это свидетельство работы петли обратной связи: после проигрыша агент корректирует уверенность на основании свежей записи в agent stats, и следующее решение принимает с учётом ошибки. Длинные убыточные серии, характерные для детерминированных советников, здесь гасятся на уровне рассуждения.

Баланс long/short практически идеален — 49 длинных сделок против 50 коротких, с сопоставимым win-rate (85.71% и 86.00%). Это подтверждает, что цепочка не имеет структурного смещения в одну сторону, которое часто проявляется у систем на фиксированных правилах.





Ограничения теста

Период в полтора месяца — недостаточный для окончательных выводов. На таком интервале не встретились ни крупные новостные шоки (где агент новостей должен показать реальную ценность), ни затяжные флэты с высокой волатильностью. Для продакшен-внедрения прогоните систему минимум на истории за 6–12 месяцев и на форвард-тесте. Реальные вызовы API важны: задержки и недоступность модели меняют поведение системы в ситуациях, которые бэктестер не моделирует.

Отдельная оговорка: тестер MetaTrader 5 не эмулирует реальные LLM-ответы — при бэктесте запросы идут к живому серверу. Это означает, что результаты отражают поведение модели на текущий момент, и после её обновления характеристики могут измениться. Это нормальная особенность систем на базе LLM, с которой нужно жить: раз в квартал перепрогонять бенчмарк и сверять метрики.





Заключение

Читатель, дошедший до этой страницы, получил нечто большее, чем набор кода. Он получил новую архитектурную парадигму: промпт для LLM — это не конфигурационный файл, который пишут один раз и забывают. Это обучаемый компонент торговой системы, который должен эволюционировать вместе с рынком.

Мы построили замкнутый цикл из четырёх звеньев: исполнительный агент генерирует сигналы по текущему промпту, оценщик связывает каждый сигнал с реальным рыночным результатом, мета-LLM анализирует паттерны ошибок и предлагает улучшенный промпт, советник MQL5 получает более качественные сигналы и генерирует новые данные для следующего витка оптимизации. Это не просто автоматизация — это самосовершенствующаяся система с рефлексией на уровне инструкций.

Практическая ценность подхода подтверждается логикой, а не случайностью. Мета-промптинг адресует фундаментальную проблему: человек-промпт-инженер не может отслеживать тысячи рыночных ситуаций и адаптировать под них инструкции в реальном времени. LLM-оптимизатор делает именно это — методично, масштабируемо, без усталости.

В апреле 2026 года, когда языковые модели стали стандартным инструментом в арсенале алготрейдера, конкурентное преимущество смещается с вопроса «использовать ли LLM» на вопрос «насколько умно вы её используете». Статичный промпт — это статичная стратегия. Система, которая оптимизирует собственные инструкции на основе реальных результатов, — это стратегия, которая учится.

В следующих публикациях мы углубим архитектуру: реализуем A/B-тестирование параллельных версий промптов на живом рынке, добавим контекстно-зависимую маршрутизацию — разные промпты для разных рыночных режимов — и интегрируем систему с архитектурой персон-трейдеров, описанной в предыдущей статье. Две системы вместе образуют торгового агента, который не только адаптирует стиль торговли, но и адаптирует инструкции для своего аналитического инструмента.

Рынок оптимизирует всех участников. Пора, чтобы система оптимизировала саму себя.