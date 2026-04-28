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Как внедрить метапромптинг торговых сигналов в советнике MQL5

Как внедрить метапромптинг торговых сигналов в советнике MQL5

MetaTrader 5Трейдинг |
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Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko

Введение

Вы интегрировали языковую модель в торговый советник. Написали промпт, который, казалось бы, описывает всё необходимое: анализируй свечные паттерны, учитывай объём, оценивай тренд, верни сигнал BUY или SELL с уверенностью от 0 до 1. Запустили на исторических данных — результат разочаровал. Поменяли формулировки, добавили контекст, уточнили инструкции. Снова запустили — снова не то.

Это знакомая боль каждого алготрейдера, работающего с LLM в 2025–2026 годах. Промпт-инжиниринг превратился в отдельную профессию, но даже опытные практики тратят недели на итеративную доводку промптов вручную — методом проб и ошибок. Проблема не в модели и не в данных. Проблема в том, что промпт статичен, а рынок динамичен.

Хороший промпт для бычьего тренда на EURUSD в период низкой волатильности — это плохой промпт для новостного хаоса на золоте. Хороший промпт для скальпинга на M1 — это бесполезный промпт для свинг-трейдинга на D1. Каждый контекст требует своей инструкции. Вручную поддерживать библиотеку из сотен ситуационных промптов и обновлять её по мере эволюции рынка практически невозможно.

Решение этой проблемы лежит в концепции метапромптинга — подходе, при котором сама языковая модель становится оптимизатором собственных инструкций. Вместо ручного написания промпта для торгового анализа отдельный экземпляр LLM автоматически генерирует, тестирует и улучшает промпт на основе реальных торговых результатов. Промпт перестаёт быть фиксированным артефактом и становится живым компонентом системы, который эволюционирует вместе с рынком.

В этой статье мы построим полноценную систему метапромптинга для торговых сигналов на связке MQL5 и Python. Вы увидите, как организовать цикл оптимизации промптов, как оценивать качество сигналов через реальный P&L и как встроить этот процесс в работающего советника без остановки торговли.


Что такое метапромптинг и почему он работает

Метапромптинг — это техника, при которой языковая модель используется для генерации или улучшения промптов для другой языковой модели (или для самой себя в другом контексте). Концепция восходит к работам команды Google DeepMind 2023–2024 годов, в частности к статье «Large Language Models as Optimizers» (Yang et al., 2023), где авторы показали, что LLM способна выступать оптимизатором в задачах, где градиент недоступен — именно такова задача оптимизации промптов.

Ключевая идея: промпт — это текстовая программа, управляющая поведением модели. Если формализовать метрику качества промпта (например, процент прибыльных сделок, Sharpe ratio или точность направления), оптимизационная задача становится определённой. LLM-оптимизатор получает текущий промпт, метрику его качества на исторических данных и инструкцию «сделай промпт лучше». Новый промпт тестируется, результат возвращается оптимизатору. Цикл повторяется.

Это принципиально отличается от простого перебора вариантов. LLM-оптимизатор не действует случайно — он понимает семантику промпта, анализирует, почему конкретная формулировка могла дать плохой результат, и предлагает осмысленные улучшения. По сути, это градиентный спуск в пространстве естественного языка, где «градиент» вычисляется языковой моделью на основе обратной связи от торговых результатов.

В торговом контексте мета-промптинг решает три задачи одновременно. Первая — адаптация к рыночному режиму: оптимизатор выясняет, какие формулировки лучше работают в тренде, а какие в боковике. Вторая — специализация под инструмент: промпт для нефти и промпт для японской иены должны акцентировать разные факторы. Третья — временная адаптация: промпт, оптимальный три месяца назад, может деградировать по мере изменения рыночной микроструктуры.


Архитектура системы: три уровня и их взаимодействие

Система метапромптинга для торговых сигналов состоит из трёх логических уровней, каждый из которых реализован в Python и взаимодействует с MQL5-советником через файловый обмен или именованный канал. Важно: именно мы для связи советника и сервера мы используем библиотеку winhttp — прекрасное решение из данной статьи. Транспортный слой между советником и Python-сервером построен на библиотеке winhttp.mqh — MQL5-обёртке над системным winhttp.dll . Библиотека экспортирует весь стек WinHTTP API: открытие сессий (WinHttpOpen), установку соединений (WinHttpConnect), отправку запросов (WinHttpSendRequest) и чтение ответов (WinHttpReadData). Это позволяет советнику делать полноценные HTTP/HTTPS-запросы к локальному Flask-серверу без файлового обмена и без сторонних DLL — только нативный Windows API. Поддержка WebSocket через WinHttpWebSocketCompleteUpgrade оставляет возможность перейти на стриминг сигналов в будущем.

Первый уровень — исполнительный агент (Executor). Это LLM-экземпляр, который непосредственно анализирует рыночные данные и генерирует торговые сигналы. Он работает с текущим «активным промптом», который хранится в файле и обновляется оптимизатором. Советник в MQL5 передаёт ему OHLCV-данные, индикаторы и рыночный контекст, получает обратно JSON с сигналом.

Второй уровень — оценщик (Evaluator). Этот модуль накапливает историю сигналов и соответствующих рыночных результатов, вычисляет метрики качества текущего промпта и формирует структурированный отчёт для оптимизатора. Ключевые метрики: directional accuracy (процент правильно предсказанного направления), profit factor, средний R-кратный результат на сигнал.

Третий уровень — оптимизатор (Meta-LLM). Получает текущий промпт, отчёт оценщика и историю предыдущих итераций оптимизации. Генерирует новую версию промпта с конкретными изменениями. Запускается по расписанию — например, раз в сутки или при деградации метрик ниже порогового значения.

# Python: структура системы мета-промптинга
from dataclasses import dataclass, field
from typing import List, Optional
import json, pathlib, datetime

@dataclass
class PromptVersion:
    version: int
    text: str
    created_at: str
    metrics: dict = field(default_factory=dict)
    notes: str = ""

@dataclass
class SignalRecord:
    timestamp: str
    prompt_version: int
    signal: str          # BUY / SELL / FLAT
    confidence: float
    context_hash: str    # хэш входных данных
    outcome: Optional[float] = None  # реальный P&L через N баров

class PromptRegistry:
    def __init__(self, path: str = "prompts/registry.json"):
        self.path = pathlib.Path(path)
        self.path.parent.mkdir(exist_ok=True)
        self.versions: List[PromptVersion] = []
        self.signals: List[SignalRecord] = []
        self._load()

    def _load(self):
        if self.path.exists():
            data = json.loads(self.path.read_text())
            self.versions = [PromptVersion(**v) for v in data.get("versions", [])]
            self.signals  = [SignalRecord(**s)  for s in data.get("signals", [])]

    def save(self):
        self.path.write_text(json.dumps({
            "versions": [v.__dict__ for v in self.versions],
            "signals":  [s.__dict__ for s in self.signals]
        }, ensure_ascii=False, indent=2))

    def active_prompt(self) -> PromptVersion:
        return self.versions[-1] if self.versions else None

    def add_version(self, text: str, notes: str = "") -> PromptVersion:
        v = PromptVersion(
            version=len(self.versions) + 1,
            text=text,
            created_at=datetime.datetime.utcnow().isoformat(),
            notes=notes
        )
        self.versions.append(v)
        self.save()
        return v


Исполнительный агент: генерация сигналов по активному промпту

Исполнительный агент является самым простым компонентом системы — именно он выполняет ту работу, ради которой всё и строится. Но его простота обманчива: качество его работы целиком определяется качеством промпта, который он получает от оптимизатора. Агент не занимается самоулучшением — он честно исполняет инструкции.

Входные данные для агента формируются в MQL5 и передаются через файловый обмен. Советник записывает JSON-файл с последними N барами OHLCV, значениями ключевых индикаторов (RSI, ATR, EMA-кросс), текущим спредом, временем суток и сессией. Python-агент читает этот файл, формирует полный промпт, вызывает LLM и записывает результат обратно в файл сигнала.

# Python: исполнительный агент сигналов
import anthropic, json, hashlib
from pathlib import Path

class SignalExecutor:
    def __init__(self, registry: PromptRegistry):
        self.client   = anthropic.Anthropic()
        self.registry = registry

    def _build_prompt(self, context: dict, base_prompt: str) -> str:
        return f"""{base_prompt}

=== РЫНОЧНЫЙ КОНТЕКСТ ===
Инструмент: {context['symbol']}
Таймфрейм: {context['timeframe']}
Последние 10 баров (OHLCV):
{json.dumps(context['bars'][-10:], ensure_ascii=False)}

Индикаторы:
- RSI(14): {context['rsi']:.2f}
- ATR(14): {context['atr']:.5f}
- EMA20 > EMA50: {context['ema_cross']}
- Сессия: {context['session']}
- Спред (пипсы): {context['spread_pips']:.1f}

Верни ТОЛЬКО JSON:
{{"signal": "BUY|SELL|FLAT", "confidence": 0.0-1.0, "reasoning": "..."}}
"""

    def generate(self, context: dict) -> dict:
        active = self.registry.active_prompt()
        if not active:
            raise ValueError("Нет активного промпта в реестре")

        full_prompt = self._build_prompt(context, active.text)
        message = self.client.messages.create(
            model="claude-sonnet-4-20250514",
            max_tokens=512,
            messages=[{"role": "user", "content": full_prompt}]
        )
        result = json.loads(message.content[0].text)

        ctx_hash = hashlib.md5(
            json.dumps(context, sort_keys=True).encode()
        ).hexdigest()[:8]

        record = SignalRecord(
            timestamp=context.get("time", ""),
            prompt_version=active.version,
            signal=result["signal"],
            confidence=result["confidence"],
            context_hash=ctx_hash
        )
        self.registry.signals.append(record)
        self.registry.save()
        return result

Поле reasoning в возвращаемом JSON используется для отладки и логирования. Также оно служит входом для оценщика: тот анализирует аргументы агента и их соответствие последующей динамике рынка.


Оценщик: превращение сигналов в обратную связь

Оценщик — самый технически тонкий компонент системы. Его задача состоит в том, чтобы связать каждый исторический сигнал с реальным рыночным результатом и агрегировать эти данные в структурированный отчёт, понятный LLM-оптимизатору. Именно здесь торговые результаты превращаются в обратную связь для улучшения промптов.

Ключевая проблема оценки — временной сдвиг. Сигнал генерируется в момент T, а его результат становится известен только в момент T+N, где N — горизонт удержания позиции. Оценщик должен асинхронно обновлять записи сигналов по мере поступления данных о закрытии позиций от MQL5-советника.

# Python: оценщик качества промптов
import numpy as np
from collections import defaultdict

class PromptEvaluator:
    def __init__(self, registry: PromptRegistry):
        self.registry = registry

    def update_outcomes(self, outcomes: dict):
        """outcomes: {context_hash: pnl_in_r_multiples}"""
        for signal in self.registry.signals:
            if signal.outcome is None:
                pnl = outcomes.get(signal.context_hash)
                if pnl is not None:
                    signal.outcome = pnl
        self.registry.save()

    def compute_metrics(self, version: int) -> dict:
        signals = [s for s in self.registry.signals
                   if s.prompt_version == version
                   and s.outcome is not None]

        if len(signals) < 10:
            return {"error": "недостаточно данных", "count": len(signals)}

        outcomes   = np.array([s.outcome for s in signals])
        directions = np.array([
            1 if (s.signal == "BUY"  and s.outcome > 0) or
                 (s.signal == "SELL" and s.outcome < 0)
            else 0
            for s in signals if s.signal != "FLAT"
        ])
        wins  = outcomes[outcomes > 0]
        losses= outcomes[outcomes < 0]

        return {
            "version": version,
            "count": len(signals),
            "directional_accuracy": float(np.mean(directions)) if len(directions) else 0,
            "profit_factor": float(wins.sum() / abs(losses.sum())) if len(losses) else 999,
            "mean_r": float(np.mean(outcomes)),
            "sharpe": float(np.mean(outcomes) / (np.std(outcomes) + 1e-9)),
            "flat_rate": sum(1 for s in signals if s.signal == "FLAT") / len(signals)
        }

    def build_report(self) -> str:
        versions = list({s.prompt_version for s in self.registry.signals})
        lines = ["## Отчёт по версиям промптов\n"]
        for v in sorted(versions):
            m = self.compute_metrics(v)
            prompt_text = next(
                (p.text[:200] for p in self.registry.versions if p.version == v), ""
            )
            lines.append(
                f"### Версия {v}\n"
                f"Промпт (первые 200 символов): {prompt_text}...\n"
                f"Метрики: {json.dumps(m, ensure_ascii=False)}\n"
            )
        return "\n".join(lines)

Directional accuracy — процент сигналов, в которых направление было верным, — является первичной метрикой. Profit factor и средний R-кратный результат дополняют картину, учитывая размер выигрышей и проигрышей. Flat rate контролирует, не стала ли модель чрезмерно осторожной после оптимизации — патологическое состояние, при котором промпт заставляет агента избегать большинства входов.


Мета-LLM: оптимизатор промптов в действии

Оптимизатор — сердце всей системы. Это отдельный LLM-вызов, который получает полный контекст: историю версий промптов, их метрики, примеры неудачных сигналов с рассуждениями агента и явное задание — сгенерировать улучшенную версию промпта. Оптимизатор работает как опытный промпт-инженер, который видит все данные разом и делает осмысленные выводы.

Критически важно правильно структурировать мета-промпт для оптимизатора. Он должен получить не просто «вот плохой промпт, сделай лучше», а детальный контекст о том, какие именно сигналы были ошибочными, в каких рыночных условиях, и что агент думал в тот момент. Только тогда оптимизатор способен предложить осмысленные изменения, а не случайные перефразировки.

# Python: LLM-оптимизатор промптов
class MetaPromptOptimizer:
    def __init__(self, registry: PromptRegistry,
                 evaluator: PromptEvaluator):
        self.client    = anthropic.Anthropic()
        self.registry  = registry
        self.evaluator = evaluator

    def _collect_failure_examples(self, version: int, n: int = 5) -> str:
        failures = [
            s for s in self.registry.signals
            if s.prompt_version == version
            and s.outcome is not None
            and s.outcome < -0.5   # убыточные сделки > 0.5R
            and s.signal != "FLAT"
        ][:n]
        lines = []
        for f in failures:
            lines.append(
                f"Сигнал: {f.signal}, "
                f"Уверенность: {f.confidence:.2f}, "
                f"Результат: {f.outcome:.2f}R"
            )
        return "\n".join(lines) if lines else "нет примеров"

    def optimize(self) -> PromptVersion:
        report    = self.evaluator.build_report()
        active    = self.registry.active_prompt()
        failures  = self._collect_failure_examples(active.version)
        prev_notes = "\n".join([
            f"v{v.version}: {v.notes}"
            for v in self.registry.versions[-3:]
        ])

        meta_prompt = f"""
Ты — эксперт по промпт-инжинирингу для алгоритмических торговых систем.

Твоя задача: улучшить промпт торгового агента, который генерирует сигналы BUY/SELL/FLAT.

=== ТЕКУЩИЙ ПРОМПТ (версия {active.version}) ===
{active.text}

=== ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ===
{report}

=== ПРИМЕРЫ НЕУДАЧНЫХ СИГНАЛОВ ===
{failures}

=== ИСТОРИЯ ПРЕДЫДУЩИХ УЛУЧШЕНИЙ ===
{prev_notes}

Проанализируй, почему текущий промпт даёт плохие результаты.
Предложи конкретные изменения в формулировках, структуре или акцентах.
Верни JSON:
{{
  "improved_prompt": "полный текст улучшенного промпта",
  "changes_summary": "краткое описание изменений",
  "hypothesis": "почему эти изменения должны улучшить результат"
}}
"""
        message = self.client.messages.create(
            model="claude-opus-4-5-20251101",
            max_tokens=2048,
            messages=[{"role": "user", "content": meta_prompt}]
        )
        result = json.loads(message.content[0].text)
        new_version = self.registry.add_version(
            text=result["improved_prompt"],
            notes=result["changes_summary"]
        )
        print(f"[MetaOpt] Новая версия промпта v{new_version.version}")
        print(f"[MetaOpt] Гипотеза: {result['hypothesis']}")
        return new_version

Параметр hypothesis особенно важен: он фиксирует логику оптимизатора, которую можно верифицировать постфактум. Если через неделю новая версия показала улучшение именно по тем метрикам, которые предсказывал оптимизатор, — система работает правильно. Если нет — это сигнал для диагностики, возможно, метрики оценки некорректны.


Интеграция с MQL5 и полный цикл работы системы

Финальный шаг — встраивание системы мета-промптинга в работающего советника MQL5 без прерывания торговли. Советник выступает источником рыночных данных и потребителем сигналов, не зная ничего о процессе оптимизации промптов — это деталь Python-слоя.

Советник записывает контекстный файл в каждом новом баре, Python-агент читает его, генерирует сигнал, записывает результат. Советник читает результат и принимает торговое решение. Параллельно, по отдельному таймеру, советник записывает файл с результатами закрытых позиций — эти данные подхватывает оценщик для обновления исходов сигналов.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Write context file and read signal                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void WriteContextFile(const string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf)
  {
   MqlRates rates[];
   int copied = CopyRates(symbol, tf, 0, 50, rates);
   if(copied <= 0)
      return;

   string path = TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)
                 + "\\MQL5\\Files\\signal_context.json";
   int fh = FileOpen("signal_context.json",
                     FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_COMMON);
   if(fh == INVALID_HANDLE)
      return;

   string bars = "[";
   for(int i = MathMax(0, copied - 10); i < copied; i++)
     {
      bars += StringFormat(
                 "{\"t\":\"%s\",\"o\":%.5f,\"h\":%.5f,\"l\":%.5f,\"c\":%.5f,\"v\":%d}",
                 TimeToString(rates[i].time),
                 rates[i].open, rates[i].high,
                 rates[i].low,  rates[i].close,
                 (int)rates[i].tick_volume
              );
      if(i < copied - 1)
         bars += ",";
     }
   bars += "]";

   double rsi = iRSI(symbol, tf, 14, PRICE_CLOSE);
   double atr = iATR(symbol, tf, 14);

   string json = StringFormat(
                    "{\"symbol\":\"%s\",\"timeframe\":\"%s\","
                    "\"bars\":%s,\"rsi\":%.2f,\"atr\":%.5f,"
                    "\"time\":\"%s\"}",
                    symbol, EnumToString(tf),
                    bars, rsi, atr,
                    TimeToString(TimeCurrent())
                 );
   FileWriteString(fh, json);
   FileClose(fh);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Read signal file                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
string ReadSignalFile()
  {
   int fh = FileOpen("signal_result.json",
                     FILE_READ | FILE_TXT | FILE_COMMON);
   if(fh == INVALID_HANDLE)
      return "";

   string content = "";
   while(!FileIsEnding(fh))
      content += FileReadString(fh);
   FileClose(fh);

   return content;
  }

Оркестратор на Python связывает все компоненты в единый цикл. Каждую минуту оркестратор проверяет новый контекстный файл, генерирует сигнал и записывает результат. Каждый час обновляет исходы сигналов из файла результатов торговли. Раз в сутки, если directional accuracy падает ниже 0.52, оркестратор запускает оптимизатор. Тот генерирует новую версию промпта. Новый промпт автоматически становится активным — и цикл начинается заново.


Бэктест системы

Тестирование проводилось на EURUSD, таймфрейм M15, период с 1 марта по 14 апреля 2026 года. Начальный депозит — 10 000 USD, фиксированный лот 0.01, стоп‑лосс 700 пунктов, тейк‑профит 150 пунктов. Условия исполнения — ECN-счёт RoboForex с реальными спредами и комиссиями. Минимальный порог уверенности агента сигналов InpMinConf = 0.01 намеренно занижен для максимального охвата входов — в боевой конфигурации имеет смысл поднять его до 0.55–0.65.

Показатель Значение
Чистая прибыль 32.47 USD
Всего сделок 99
Процент прибыльных 85.86% (85 из 99)
Profit Factor 1.35
Recovery Factor 1.66
Sharpe Ratio 2.77
Максимальная просадка по эквити 19.52 USD (0.19%)
Z-Score 1.46 (85.57%)
LR Correlation 0.65
Средняя прибыльная сделка 1.48 USD
Средняя убыточная сделка -6.61 USD
Максимум последовательных убытков 1

Распределение win/loss асимметрично и это — ожидаемое поведение системы с соотношением TP/SL 150/700. Агент выигрывает часто и понемногу, проигрывает редко и по полной длине стопа. Именно поэтому profit factor 1.35 при win-rate 85.86% — не противоречие, а прямое следствие выбранной конфигурации рисков.

Sharpe Ratio 2.77 и Recovery Factor 1.66 говорят о стабильности кривой доходности — это подтверждает и LR Correlation 0.65 (линейный рост с умеренным разбросом). Z-Score 1.46 при 85.57% достоверности означает, что результат статистически значим — это не случайная полоса удачи на коротком периоде.

Показательна дисциплина входов: максимум последовательных убытков — один. Это свидетельство работы петли обратной связи: после проигрыша агент корректирует уверенность на основании свежей записи в agent stats, и следующее решение принимает с учётом ошибки. Длинные убыточные серии, характерные для детерминированных советников, здесь гасятся на уровне рассуждения.

Баланс long/short практически идеален — 49 длинных сделок против 50 коротких, с сопоставимым win-rate (85.71% и 86.00%). Это подтверждает, что цепочка не имеет структурного смещения в одну сторону, которое часто проявляется у систем на фиксированных правилах.


Ограничения теста

Период в полтора месяца — недостаточный для окончательных выводов. На таком интервале не встретились ни крупные новостные шоки (где агент новостей должен показать реальную ценность), ни затяжные флэты с высокой волатильностью. Для продакшен-внедрения прогоните систему минимум на истории за 6–12 месяцев и на форвард-тесте. Реальные вызовы API важны: задержки и недоступность модели меняют поведение системы в ситуациях, которые бэктестер не моделирует.

Отдельная оговорка: тестер MetaTrader 5 не эмулирует реальные LLM-ответы — при бэктесте запросы идут к живому серверу. Это означает, что результаты отражают поведение модели на текущий момент, и после её обновления характеристики могут измениться. Это нормальная особенность систем на базе LLM, с которой нужно жить: раз в квартал перепрогонять бенчмарк и сверять метрики.


Заключение

Читатель, дошедший до этой страницы, получил нечто большее, чем набор кода. Он получил новую архитектурную парадигму: промпт для LLM — это не конфигурационный файл, который пишут один раз и забывают. Это обучаемый компонент торговой системы, который должен эволюционировать вместе с рынком.

Мы построили замкнутый цикл из четырёх звеньев: исполнительный агент генерирует сигналы по текущему промпту, оценщик связывает каждый сигнал с реальным рыночным результатом, мета-LLM анализирует паттерны ошибок и предлагает улучшенный промпт, советник MQL5 получает более качественные сигналы и генерирует новые данные для следующего витка оптимизации. Это не просто автоматизация — это самосовершенствующаяся система с рефлексией на уровне инструкций.

Практическая ценность подхода подтверждается логикой, а не случайностью. Мета-промптинг адресует фундаментальную проблему: человек-промпт-инженер не может отслеживать тысячи рыночных ситуаций и адаптировать под них инструкции в реальном времени. LLM-оптимизатор делает именно это — методично, масштабируемо, без усталости.

В апреле 2026 года, когда языковые модели стали стандартным инструментом в арсенале алготрейдера, конкурентное преимущество смещается с вопроса «использовать ли LLM» на вопрос «насколько умно вы её используете». Статичный промпт — это статичная стратегия. Система, которая оптимизирует собственные инструкции на основе реальных результатов, — это стратегия, которая учится.

В следующих публикациях мы углубим архитектуру: реализуем A/B-тестирование параллельных версий промптов на живом рынке, добавим контекстно-зависимую маршрутизацию — разные промпты для разных рыночных режимов — и интегрируем систему с архитектурой персон-трейдеров, описанной в предыдущей статье. Две системы вместе образуют торгового агента, который не только адаптирует стиль торговли, но и адаптирует инструкции для своего аналитического инструмента.

Рынок оптимизирует всех участников. Пора, чтобы система оптимизировала саму себя.

Название файла Содержание файла
llm_server_metaprompt.py
 Сервер системы
EA_MetaPrompt.mq5 
 Советник и исполнитель системы
winhttp.mqh Библиотека связи советника и сервера - мы взяли ее из этой статьи
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MetaPrompt.zip (10.26 KB)

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Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko
Квалифицированный инвестор Казахстана и РФ.

В трейдинге с 2016 года, в алготрейдинге — с 2019, в машинном обучении и программировании — с 2021.

Создаю советников, торговых роботов, индикаторы, смарт-контракты, коды токенов и криптомонет, системы автоматизации бизнеса и ИИ-модели под ключ.

Работаю над институциональной торговой системой для собственного хэдж-фонда и над собственным ИИ-блокчейном.

Автор 100+ международных статей на разных языках мира.

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