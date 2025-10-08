Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 10): Разработка стратегии Trend Flat Momentum

Введение

В предыдущей статье (Часть 9) мы разработали советник для автоматизации стратегии прорыва азиатской сессии с использованием ключевых уровней сессии и динамического управления рисками на MetaQuotes Language 5 (MQL5). Сейчас, в Части 10, мы переместим внимание на стратегию Trend Flat Momentum. Данный метод сочетает в пересечение двух скользящих средних с фильтрами таких импульсов, как Индекс относительной силы (RSI) и Индекс товарного канала (CCI) для эффективного использования трендовых движений с точностью. Статья структурирована по следующим темам:

В итоге у нас будет полностью функциональный советник, автоматизирующий стратегию Trend Flat Momentum. Давайте погрузимся в процесс!





План стратегии

Стратегия Trend Flat Momentum разработана таким образом, чтобы улавливать рыночные тенденции, сочетая простую систему пересечения скользящих средних с надежной фильтрацией импульса. Основная идея заключается в том, чтобы генерировать сигналы на покупку, когда быстрая скользящая средняя пересекает более медленную скользящую среднюю, что указывает на бычий тренд, и одновременно подтверждает сигнал индикаторами импульса, которые представляют собой RSI и два разных CCI значения. И наоборот, сигнал о короткой сделке подается, когда медленная скользящая средняя превышает быструю скользящую среднюю, а индикаторы импульса подтверждают медвежьи условия. Настройки индикатора:

Индекс товарного канала (CCI) (36 периодов, закрытие)

Индекс товарного канала (CCI) (55 периодов, закрытие)

Медленный индекс относительной силы (RSI) (27 периодов, закрытие)

Быстрая скользящая средняя (11 периодов, сглаженная, медианная цена)

Быстрая скользящая средняя (25 периодов, сглаженная, медианная цена)

Что касается стратегии выхода, мы установим стоп-лосс на предыдущем минимуме колебания для долгосрочной сделки и на предыдущем максимуме колебания для краткосрочной сделки. Тейк-профит будет находиться на заранее определенном уровне, в 300 пунктах от цены входа. Этот многогранный подход поможет отфильтровать ложные сигналы и направлен на улучшение качества входа в сделку, обеспечивая соответствие направления тренда и импульса. В двух словах, на приведенном ниже изображении показан упрощенный стратегический план.





Реализация средствами MQL5

Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в Навигатор, найдите папку «Индикаторы» (Indicators), перейдите на вкладку "Создать" (New) и следуйте инструкциям по созданию файла. Как только это будет сделано, в среде программирования нам нужно будет объявить некоторые глобальные переменные, которые будем использовать во всей программе.

#property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property description "This EA trades based on Trend Flat Momentum Strategy" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> CTrade obj_Trade; input int InpCCI36Period = 36 ; input int InpCCI55Period = 55 ; input int InpRSIPeriod = 27 ; input int InpMAFastPeriod = 11 ; input int InpMASlowPeriod = 25 ; input double InpRSIThreshold = 58.0 ; input int InpTakeProfitPoints = 300 ; input double InpLotSize = 0.1 ; input int PivotLeft = 2 ; input int PivotRight = 2 ; int handleCCI36; int handleCCI55; int handleRSI; int handleMA11; int handleMA25; double ma11_buffer[]; double ma25_buffer[]; double rsi_buffer[]; double cci36_buffer[]; double cci55_buffer[]; datetime lastBarTime = 0 ;

Начинаем с добавления файла "Trade\Trade.mqh", используя #include для доступа к встроенным торговым функциям, и создаем "obj_Trade", экземпляр класса "CTrade", для исполнения ордеров на покупку и продажу. Определяем ключевые входные параметры для настройки стратегии, включая "InpCCI36Period" и "InpCCI55Period" для индикаторов "CCI", "InpRSIPeriod" для "RSI" и "InpMAFastPeriod" и "InpMASlowPeriod" для двух скользящих средних. "InpRSIThreshold" устанавливает условие для фильтрации сделок, в то время как "InpTakeProfitPoints" определяет фиксированный уровень тейк-профита, а "InpLotSize" управляет размером позиции.

Чтобы улучшить исполнение сделок, вводим "PivotLeft" и "PivotRight", которые определяют количество баров, используемых для определения максимумов и минимумов колебаний для размещения стоп-лосса. Глобальные хэндлы индикаторов, такие как "handleCCI36", "handleCCI55", "handleRSI", "handleMA11" и "handleMA25", позволяют нам эффективно извлекать значения индикаторов. Динамические массивы хранят эти значения в "ma11_buffer", "ma25_buffer", "rsi_buffer", "cci36_buffer" и "cci55_buffer", обеспечивая бесперебойную обработку данных. Наконец, "lastBarTime" отслеживает последний обработанный бар, чтобы предотвратить несколько сделок на одной свече и обеспечить точное исполнение сделки. Затем мы можем инициализировать индикаторы в обработчике событий OnInit .

int OnInit () { handleCCI36 = iCCI ( _Symbol , _Period , InpCCI36Period, PRICE_CLOSE ); if (handleCCI36 == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error creating CCI36 handle" ); return ( INIT_FAILED ); } handleCCI55 = iCCI ( _Symbol , _Period , InpCCI55Period, PRICE_CLOSE ); if (handleCCI55 == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error creating CCI55 handle" ); return ( INIT_FAILED ); } handleRSI = iRSI ( _Symbol , _Period , InpRSIPeriod, PRICE_CLOSE ); if (handleRSI == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error creating RSI handle" ); return ( INIT_FAILED ); } handleMA11 = iMA ( _Symbol , _Period , InpMAFastPeriod, 0 , MODE_SMMA , PRICE_MEDIAN ); if (handleMA11 == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error creating MA11 handle" ); return ( INIT_FAILED ); } handleMA25 = iMA ( _Symbol , _Period , InpMASlowPeriod, 0 , MODE_SMMA , PRICE_MEDIAN ); if (handleMA25 == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error creating MA25 handle" ); return ( INIT_FAILED ); } ArraySetAsSeries (ma11_buffer, true ); ArraySetAsSeries (ma25_buffer, true ); ArraySetAsSeries (rsi_buffer, true ); ArraySetAsSeries (cci36_buffer, true ); ArraySetAsSeries (cci55_buffer, true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В обработчике событий OnInit инициализируем советник, создавая и проверяя хэндлы индикаторов. Используем функцию iCCI для создания хэндлов CCI с периодами "InpCCI36Period" и "InpCCI55Period," функцию iRSI для хэндла RSI и функцию iMA для хэндлов быстрых и медленных SMMA с периодами "InpMAFastPeriod" и "InpMASlowPeriod." Если какой-либо хэндл неверен (INVALID_HANDLE), выводим сообщение об ошибке и возвращаем ошибку (INIT_FAILED). Наконец, используем функцию ArraySetAsSeries для форматирования буферов в виде временных рядов и возврата сообщения «успешно» после успешной инициализации. Для экономии ресурсов необходимо освободить созданные хэндлы при удалении программы следующим образом.

void OnDeinit ( const int reason) { if (handleCCI36 != INVALID_HANDLE ) { IndicatorRelease (handleCCI36); } if (handleCCI55 != INVALID_HANDLE ) { IndicatorRelease (handleCCI55); } if (handleRSI != INVALID_HANDLE ) { IndicatorRelease (handleRSI); } if (handleMA11 != INVALID_HANDLE ) { IndicatorRelease (handleMA11); } if (handleMA25 != INVALID_HANDLE ) { IndicatorRelease (handleMA25); } }

Здесь мы выполняем деинициализацию советника, высвобождая ресурсы индикатора в OnDeinit. Проверяем, действительны ли значения каждого хэндла индикатора — "CCI36", "CCI55", "RSI", быстрой скользящей средней и медленной скользящей средней. Если это так, используем функцию IndicatorRelease для освобождения выделенных ресурсов, обеспечивая эффективное управление памятью. Теперь можем перейти к обработчику событий OnTick где будет происходить обработка всех данных и принятие решений.

void OnTick () { datetime currentBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); if (currentBarTime != lastBarTime) { lastBarTime = currentBarTime; OnNewBar(); } }

Здесь мы используем обработчик событий OnTick для отслеживания изменений цен и обнаружения новых баров. Извлекаем время текущего бара с помощью функции iTime и сравниваем его с сохраненным значением "lastBarTime". При обнаружении нового бара обновляем "lastBarTime", гарантируя, что торгуем только один раз за бар, и вызываем функцию "OnNewBar" для обработки данных нового бара. Это функция, с помощью которой мы обрабатываем всю генерацию сигналов, и заключается она в следующем.

void OnNewBar() { ArrayResize (ma11_buffer, 2 ); ArrayResize (ma25_buffer, 2 ); ArrayResize (rsi_buffer, 2 ); ArrayResize (cci36_buffer, 2 ); ArrayResize (cci55_buffer, 2 ); if ( CopyBuffer (handleMA11, 0 , 1 , 2 , ma11_buffer) != 2 ) { return ; } if ( CopyBuffer (handleMA25, 0 , 1 , 2 , ma25_buffer) != 2 ) { return ; } if ( CopyBuffer (handleRSI, 0 , 1 , 2 , rsi_buffer) != 2 ) { return ; } if ( CopyBuffer (handleCCI36, 0 , 1 , 2 , cci36_buffer) != 2 ) { return ; } if ( CopyBuffer (handleCCI55, 0 , 1 , 2 , cci55_buffer) != 2 ) { return ; } double ma11_current = ma11_buffer[ 0 ]; double ma11_previous = ma11_buffer[ 1 ]; double ma25_current = ma25_buffer[ 0 ]; double ma25_previous = ma25_buffer[ 1 ]; double rsi_current = rsi_buffer[ 0 ]; double cci36_current = cci36_buffer[ 0 ]; double cci55_current = cci55_buffer[ 0 ]; }

В создаваемой нами функции типа void "OnNewBar" сначала проверяем, чтобы размеры динамических массивов, содержащих значения индикаторов, были изменены с помощью функции ArrayResize для сохранения двух последних закрытых баров. Затем извлекаем значения индикаторов, используя функцию CopyBuffer для индикаторов быстрая скользящая средняя, медленная скользящая средняя, RSI и двух индикаторов CCI. Если какая-либо из этих операций завершается неудачей, функция завершает работу для предотвращения ошибок. Как только значения успешно скопированы, присваиваем их переменным для удобства справки, различая последний закрытый бар и бар перед ним. Такая настройка гарантирует, что мы всегда будем располагать самыми свежими рыночными данными для принятия торговых решений. В случае успешного получения данных мы сможем приступить к принятию торговых решений. Начинаем с логики покупки.

bool maCrossoverBuy = (ma11_previous < ma25_previous) && (ma11_current > ma25_current); bool rsiConditionBuy = (rsi_current > InpRSIThreshold); bool cci36ConditionBuy = (cci36_current > 0 ); bool cci55ConditionBuy = (cci55_current > 0 ); if (maCrossoverBuy) { bool conditionsOk = true ; if (!rsiConditionBuy) { Print ( "Buy signal rejected: RSI condition not met. RSI=" , rsi_current, " Threshold=" , InpRSIThreshold); conditionsOk = false ; } if (!cci36ConditionBuy) { Print ( "Buy signal rejected: CCI36 condition not met. CCI36=" , cci36_current); conditionsOk = false ; } if (!cci55ConditionBuy) { Print ( "Buy signal rejected: CCI55 condition not met. CCI55=" , cci55_current); conditionsOk = false ; }

Здесь мы оцениваем условия для входа в сделку на покупку. Переменная "maCrossoverBuy" проверяет, пересеклась ли быстрая скользящая средняя ("ma11") выше медленной скользящей средней ("ma25"), указывая на потенциальный сигнал к покупке. "rsiConditionBuy" обеспечивает, что значение RSI находится выше определенного "InpRSIThreshold", подтверждая сильный бычий импульс. "cci36ConditionBuy" и "cci55ConditionBuy" проверяют, являются ли оба индикатора CCI положительными, что указывает на то, что рынок находится в благоприятном тренде. Если условие "maCrossoverBuy" выполняется, переходим к проверке остальных условий. Если какое-либо условие не выполняется, выводим сообщение с указанием причины отклонения сигнала на покупку и устанавливаем флаг "conditionsOk" в значение false, чтобы предотвратить дальнейшее совершение сделки. Эта всесторонняя проверка гарантирует, что будут совершены только сделки с сильным бычьим подтверждением. Если мы затем обнаружим таковое, то сможем приступить к открытию позиции.

if (conditionsOk) { double stopLoss = GetPivotLow(PivotLeft, PivotRight); if (stopLoss <= 0 ) { stopLoss = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); } double entryPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double tp = entryPrice + InpTakeProfitPoints * _Point ; Print ( "Buy signal: Swing Low used as Stop Loss = " , stopLoss); if (obj_Trade.Buy(InpLotSize, NULL , entryPrice, stopLoss, tp, "Buy Order" )) { Print ( "Buy order opened at " , entryPrice); } else { Print ( "Buy order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } return ; } else { Print ( "Buy signal not executed due to failed condition(s)." ); }

После подтверждения того, что все условия покупки выполнены, переходим к определению стоп-лосса для сделки. Мы используем функцию "GetPivotLow", чтобы найти предыдущий минимум колебаний, который установлен в качестве стоп-лосса. Если действительный пивот-минимум не найден (т.е. стоп-лосс меньше или равен 0), в качестве запасного варианта используется текущая цена bid. Цена входа берется из текущей цены ask с помощью функции SymbolInfoDouble с параметром SYMBOL_ASK. Рассчитываем тейк-профит ("tp"), добавляя указанные "InpTakeProfitPoints" к цене входа, скорректированной на рыночное значение пункта (_Point).

Как только цена входа, стоп-лосс и тейк-профит определены, выставляется ордер на покупку с использованием метода "obj_Trade.Buy". Если ордер на покупку успешно открыт, выводим сообщение с подтверждением. Если ордер не выполнен, предоставляем сообщение о сбое и описание ошибки с помощью "obj_Trade.ResultRetcodeDescription". Если условия покупки не выполняются, выводится сообщение о том, что сигнал на покупку отклонен и сделка не открывается. Нами использована пользовательская функция "GetPivotLow». Её реализация приведена ниже.

double GetPivotLow( int left, int right) { MqlRates rates[]; int copied = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 100 , rates); if (copied <= (left + right)) { return ( 0 ); } for ( int i = left; i <= copied - right - 1 ; i++) { bool isPivot = true ; double currentLow = rates[i].low; for ( int j = i - left; j <= i + right; j++) { if (j == i) { continue ; } if (rates[j].low <= currentLow) { isPivot = false ; break ; } } if (isPivot) { return (currentLow); } } return ( 0 ); }

В этой функции мы стремимся определить самый последний минимум колебаний (пивот-минимум), сканируя последние 100 баров рыночных данных с помощью функции CopyRates. Массив "rates" структуры MqlRates содержит данные о ценах, и мы проверяем, достаточно ли баров для выполнения расчета, проверяя, являются ли скопированные данные больше или они равны сумме параметров "left" и "right". Затем функция выполняет циклический просмотр баров, проверяя наличие пивот-минимума, сравнивая значение минимума текущего бара с соседними барами в пределах указанного диапазона "left" и "right". Если минимум любого соседнего бара ниже или равен минимуму текущего бара, текущий бар не является пивот-минимумом. Если найден пивот-минимум, возвращается его минимальное значение. Если после проверки всех баров пивот-минимум не найден, функция возвращает 0.

Для получения пивот-максимума мы используем аналогичный подход, только с обратной логикой.

double GetPivotHigh( int left, int right) { MqlRates rates[]; int copied = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 100 , rates); if (copied <= (left + right)) { return ( 0 ); } for ( int i = left; i <= copied - right - 1 ; i++) { bool isPivot = true ; double currentHigh = rates[i].high; for ( int j = i - left; j <= i + right; j++) { if (j == i) { continue ; } if (rates[j].high >= currentHigh) { isPivot = false ; break ; } } if (isPivot) { return (currentHigh); } } return ( 0 ); }

Вооружившись этими функциями, мы можем обрабатывать торговые сигналы на продажу, используя тот же обратный подход, что и для позиций на покупку.

bool maCrossoverSell = (ma11_previous > ma25_previous) && (ma11_current < ma25_current); bool rsiConditionSell = (rsi_current < ( 100.0 - InpRSIThreshold)); bool cci36ConditionSell = (cci36_current < 0 ); bool cci55ConditionSell = (cci55_current < 0 ); if (maCrossoverSell) { bool conditionsOk = true ; if (!rsiConditionSell) { Print ( "Sell signal rejected: RSI condition not met. RSI=" , rsi_current, " Required below=" , ( 100.0 - InpRSIThreshold)); conditionsOk = false ; } if (!cci36ConditionSell) { Print ( "Sell signal rejected: CCI36 condition not met. CCI36=" , cci36_current); conditionsOk = false ; } if (!cci55ConditionSell) { Print ( "Sell signal rejected: CCI55 condition not met. CCI55=" , cci55_current); conditionsOk = false ; } if (conditionsOk) { double stopLoss = GetPivotHigh(PivotLeft, PivotRight); if (stopLoss <= 0 ) { stopLoss = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); } double entryPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double tp = entryPrice - InpTakeProfitPoints * _Point ; Print ( "Sell signal: Swing High used as Stop Loss = " , stopLoss); if (obj_Trade.Sell(InpLotSize, NULL , entryPrice, stopLoss, tp, "Sell Order" )) { Print ( "Sell order opened at " , entryPrice); } else { Print ( "Sell order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } return ; } else { Print ( "Sell signal not executed due to failed condition(s)." ); } }

Здесь мы проверяем условия для подачи сигнала на продажу, изменяя логику, используемую для подачи сигналов на покупку. Начинаем с проверки того, пересекается ли быстрая скользящая средняя ниже медленной скользящей средней, которая фиксируется условием "maCrossoverSell". Далее проверяем, находится ли RSI ниже порога Sell (продажа), и проверяем, что оба значения CCI36 и CCI55 отрицательны.

Если все условия выполнены, рассчитываем стоп-лосс, используя функцию "GetPivotHigh", чтобы найти самый последний максимум колебаний и определить тейк-профит на основе фиксированного расстояния до точки. Затем пытаемся открыть ордер на продажу, используя метод "obj_Trade.Sell". Если ордер выполнен успешно, выводим сообщение с подтверждением; в противном случае отображаем сообщение об ошибке. Если какое-либо условие не выполняется, уведомляем пользователя о том, что сигнал на продажу отклонен. После компиляции и запуска программы получаем следующий результат.

На изображении видно, что программа определяет и проверяет все условия входа и, если они подтверждены, открывает соответствующую позицию с соответствующими параметрами входа, тем самым достигая нашей цели. Осталось провести тестирование программы на истории и это будет рассмотрено в следующем разделе.





Тестирование на истории

При интенсивном тестировании программы на истории мы заметили, что при нахождении точек колебания мы сначала использовали самые старые данные для сравнения, что иногда приводило к неверным точкам колебания, хотя и редким, и, следовательно, приводило к неверным остановкам для стоп-лосса.

Для устранения этой проблемы мы применили подход, при котором мы задаем данные поиска в виде временного ряда, используя функцию ArraySetAsSeries поэтому у нас есть самые свежие данные в первой позиции в массивах хранения. Следовательно, мы сначала используем самые свежие данные для анализа следующим образом.

double GetPivotLow( int left, int right) { MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, true ); }

После дальнейшего тестирования для подтверждения мы получили следующий результат.

Из изображения видно, что мы корректно получаем фактические последние точки колебания, следовательно, избавляемся от ошибки "invalid stops" (недопустимые остановки). Таким образом, мы не будем заблокированы в сделках, и после тщательного тестирования, с 2023 по 2024 год, мы получили следующие результаты.

График тестирования на истории:

Отчет о тестировании на истории:





Заключение

В заключение отметим, что нами успешно разработан советник MQL5, предназначенный для автоматизации комплексной торговой стратегии Trend Flat Momentum, сочетающей в себе несколько индикаторов тренда и импульса как для сигналов на покупку, так и на продажу. Включив ключевые условия, такие как пересечение индикаторов и проверка пороговых значений, мы создали динамическую систему, реагирующую на рыночные тенденции с точными точками входа и выхода.

Отказ от ответственности: Содержание настоящей статьи предназначено только для целей обучения. Торговля сопряжена со значительным финансовым риском, а рыночные условия могут быстро меняться. Несмотря на то, что представленная стратегия предлагает структурированный подход к торговле, она не гарантирует прибыльность. Тщательное тестирование на истории и грамотное управление рисками имеют решающее значение перед внедрением этой системы в реальной среде.

Применяя эти концепции, вы сможете улучшить свои навыки алгоритмической торговли и усовершенствовать подход к техническому анализу. Желаем удачи в дальнейшем развитии и совершенствовании ваших торговых стратегий!