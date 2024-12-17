Индикатор рыночного профиля — Market Profile (Часть 2): Оптимизация и отрисовка на канвасе

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Введение

Возвращаясь к теме индикатора Профиля Рынка, начатой в прошлой статье, хочется сказать, что реализация построения диаграммы профиля рынка обычными графическими объектами потребляет достаточно много ресурсов. Ведь каждый пункт цены от Low до High дневного бара заполняется графическими объектами-прямоугольниками в количестве баров, которые на протяжении всего дня достигали этого ценового уровня. И так для каждого пункта — все они содержат множество графических объектов, и все эти объекты создаются и рисуются для каждого дня, где рисуется диаграмма профиля. Когда индикатор создаёт тысячи графических объектов это может вызывать значительные замедления при работе с иными графическими объектами и перерисовке графика.

Запуск индикатора на графике M30 и построение Профиля Рынка для всего трёх дней:

приводит к созданию 4697 графических объектов-прямоугольников:

Это весьма неоптимальные затраты ресурсов. Стоит увеличить в настройках количество отображаемых дней, как лавинообразно увеличится количество создаваемых объектов, которыми на графике рисуются диаграммы Профилей Рынка для каждого отображаемого дня.

Но ведь здесь просто рисуются диаграммы при помощи графических объектов-прямоугольников. Один короткий отрезок линии гистограммы профиля — это один графический объект. Значит, можно рисовать не непосредственно на графике, а на всего одном графическом объекте-холсте, расположенном в свою очередь на графике в нужных координатах. Тогда у нас будет всего по одному (!) графическому объекту для одного дня. А для трёх дней будет три объекта вместо 4697! Это существенная разница! И это нам позволяет сделать класс для упрощенного создания пользовательских рисунковCCanvas, поставляемый в составе Стандартной Библиотеки клиентского терминала.

Версия индикатора Профиля Рынка, рисующая гистограмму профиля на холсте, представлена в терминале в папке \MQL5\Indicators\Free Indicators\ в файле MarketProfile Canvas.mq5. После изучения кода, понимаем, что здесь, в отличие от первой версии (MarketProfile.mq5), вывод графики сделан на объекты класса CCanvas. Т.е. логика работы индикатора остаётся прежней, и уже нами рассмотренной в первой статье в разделе Устройство и принципы, а вот рисование осуществляется при помощи специального класса CMarketProfile, использующего рисование на CCanvas.

Логика работы предельна проста:

в цикле по указанному количеству дней,

создаём или получаем объект класса CMarketProfile для текущего в цикле дня,



рисуем или перерисовываем профиль дня на холсте, соответствующему текущему в цикле дню.



Т.е. основная работа по рисованию диаграммы профиля осуществляется внутри класса CMarketProfile. Давайте рассмотрим устройство и работу этого класса.





Класс Профиля Рынка CMarketProfile

Откроем файл \MQL5\Indicators\Free Indicators\MarketProfile Canvas.mq5 и найдём в нём код класса CMarketProfile. Рассмотрим, что там есть, и обсудим для чего всё это:

class CMarketProfile { public : CMarketProfile() {}; CMarketProfile( string prefix, datetime time1, datetime time2, double high, double low, MqlRates &bars[]); ~CMarketProfile( void ); bool Check( string prefix, datetime time); void SetHiLoBars( double high, double low, MqlRates &bars[]); void UpdateSizes( void ); bool isVisibleOnChart( void ); bool isChartScaleChanged( void ); bool CalculateSessions( void ); void Draw( double multiplier= 1.0 ); protected : CCanvas m_canvas; uchar m_alpha; string m_prefix; string m_name; double m_high; double m_low; datetime m_time1; datetime m_time2; int m_day_size_pt; int m_height; int m_width; MqlRates m_bars[]; vector m_asia; vector m_europe; vector m_america; double m_vert_scale; double m_hor_scale; };

Метод Check() используется для проверки существования объекта профиля рынка, созданного для определённого дня;

используется для проверки существования объекта профиля рынка, созданного для определённого дня; Метод SetHiLoBars() используется для установки в объект профиля рынка значений цен High и Low дня и для передачи в объект массива внутридневных баров;

используется для установки в объект профиля рынка значений цен High и Low дня и для передачи в объект массива внутридневных баров; Метод UpdateSizes() устанавливает в объект профиля рынка размеры холста и коэффициенты масштабирования для рисования прямоугольников;

устанавливает в объект профиля рынка размеры холста и коэффициенты масштабирования для рисования прямоугольников; Метод isVisibleOnChart() возвращает флаг того, что профиль рынка находится в пределах видимости на графике;

возвращает флаг того, что профиль рынка находится в пределах видимости на графике; Метод isChartScaleChanged() объявлен в классе, но не реализован;

объявлен в классе, но не реализован; Метод CalculateSessions() рассчитывает параметры и заполняет массивы торговых сессий;

рассчитывает параметры и заполняет массивы торговых сессий; Метод Draw() рисует на холсте гистограмму профиля рынка по данным всех торговых сессий.

Публичные методы, объявленные в классе:

Назначение переменных, объявленных в защищённой секции класса, достаточно понятно. Хочется остановиться на массивах счётчиков баров сессий.

Все они объявлены как переменные-векторы, что позволит работать с ними как с массивами данных, но немного проще:

Использование векторов и матриц, а точнее, специальных методов, которыми обладают эти типы данных, позволяет писать более простой, короткий и понятный код, который приближен к математической записи. Это избавляет программиста от необходимости создавать вложенные циклы и помнить о правильной индексации массивов, которые участвуют в вычислении. Таким образом повышается надежность и скорость разработки сложных программ.

Рассмотрим реализацию объявленных методов класса.

Конструктор:

void CMarketProfile::CMarketProfile( string prefix, datetime time1, datetime time2, double high, double low, MqlRates &bars[]): m_prefix(prefix), m_time1(time1), m_time2(time2), m_high(high), m_low(low), m_vert_scale( NULL ), m_hor_scale( NULL ) { ArrayCopy (m_bars, bars); m_name=ExtPrefixUniq+ "_MP_" + TimeToString (time1, TIME_DATE ); m_day_size_pt=( int )((m_high-m_low)/ SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_POINT )); m_asia= vector ::Zeros(m_day_size_pt); m_europe= vector ::Zeros(m_day_size_pt); m_america= vector ::Zeros(m_day_size_pt); UpdateSizes(); m_height=m_height?m_height: 1 ; m_width=m_width?m_width: 1 ; if (m_canvas.CreateBitmap(m_name, m_time1, m_high, m_width, m_height, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) ObjectSetInteger ( 0 , m_name, OBJPROP_BACK , true ); else { Print ( "Error creating canvas: " , GetLastError ()); Print ( "time1=" , m_time1, " high=" , m_high, " width=" , m_width, " height=" , m_height); } }

В параметрический конструктор класса передаются префикс имени создаваемого объекта-холста, на котором будет производиться рисование профиля дня, время начала и окончания дня, максимальная и минимальная цены дня и массив внутридневных баров. Значения этих переменных записываются в соответствующие переменные класса в строке инициализации. Далее

переданный по ссылке массив копируется в массив класса, создаётся уникальное имя графического объекта из переданного во входных параметрах конструктора префикса, аббревиатуры "_MP_" и времени открытия дня , и рассчитывается размер дневной свечи в пунктах;

, и рассчитывается размер дневной свечи в пунктах; каждый из массивов торговых сессий получает размер, равный размеру дневного бара в пунктах и одновременно заполняется нулями — инициализируется;

устанавливаются размеры холста для рисования профиля, при этом, если это первый тик дня, то размер будет нулевым, и ширине и высоте устанавливаются минимально-разрешённые размеры в один пиксель по обоим измерениям;

создаётся холст для рисования по заданным размерам.



Метод для проверки существования объекта профиля рынка, созданного для определённого дня:

bool CMarketProfile::Check( string prefix, datetime time) { string calculated= prefix+ "_MP_" + TimeToString (time, TIME_DATE ); return (m_name==(calculated)); };

Так как имя каждого объекта-холста для рисования профиля устанавливается в конструкторе класса, и в имени используется строковое представление времени начала дня, то, чтобы проверить, что объект создан для определённого времени, в метод передаётся время начала дня, создаётся строка, идентичная строке имени объекта, и созданная строка сравнивается с реальным именем объекта. Результат проверки возвращается из метода.

Метод для установки в объект профиля рынка значений цен High и Low дня и для передачи в объект массива внутридневных баров:

void CMarketProfile::SetHiLoBars( double high, double low, MqlRates &bars[]) { if (high>m_high) { m_high=high; if (! ObjectSetDouble ( 0 , m_name, OBJPROP_PRICE , m_high)) PrintFormat ( "Failed to update canvas for %s, error %d" , TimeToString (m_time1, TIME_DATE ), GetLastError ()); } ArrayCopy (m_bars, bars); m_high=high; m_low=low; m_day_size_pt=( int )((m_high-m_low)/ SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_POINT )); m_asia= vector ::Zeros(m_day_size_pt); m_europe= vector ::Zeros(m_day_size_pt); m_america= vector ::Zeros(m_day_size_pt); }

В метод передаются значения High и Low дневной свечи, и по ссылке массив внутридневных баров в формате структуры MqlRates.

цена High записывается в переменную объекта и холст смещается на новую координату;

из переданного массива баров копируются внутридневные бары во внутренний массив;

устанавливается цена Low дня в переменную класса;

рассчитывается новый размер дневного бара в пунктах

массивы торговых сессий увеличиваются на рассчитанное значение размера дневного бара в пунктах и заполняются нулями — инициализируются.



Хочется отметить, что для инициализации векторов используется метод матриц и векторов Zeros(), который одновременно устанавливает размер вектора и заполняет весь массив нулями.

Для простого массива пришлось бы делать две операции над массивом: ArrayResize() и ArrayInitialize().

Метод, устанавливающий в объект профиля рынка размеры холста и коэффициенты масштабирования для рисования прямоугольников:

void CMarketProfile::UpdateSizes( void ) { int x1, y1, x2, y2; ChartTimePriceToXY ( 0 , 0 , m_time1, m_high, x1, y1); ChartTimePriceToXY ( 0 , 0 , m_time2, m_low, x2, y2); m_height=y2-y1; m_width =x2-x1; m_vert_scale= double (m_height)/(m_day_size_pt); m_hor_scale = double (m_width* PeriodSeconds ( PERIOD_CURRENT ))/ PeriodSeconds ( PERIOD_D1 ); m_canvas.Resize(m_width, m_height); }

Логика метода прокомментирована в коде. Коэффициенты масштабирования используются для задания размеров рисуемых на холсте прямоугольников в зависимости от соотношения размера холста к размеру окна графика.

Рассчитанные коэффициенты добавляются к расчёту высоты и ширины рисуемых прямоугольников.

Метод, возвращающий флаг того, что профиль рынка находится в пределах видимости на графике:

bool CMarketProfile::isVisibleOnChart( void ) { long last_bar= ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ); long first_bar=last_bar+- ChartGetInteger ( 0 , CHART_VISIBLE_BARS ); first_bar=first_bar> 0 ?first_bar: 0 ; datetime left = iTime ( Symbol (), Period (), ( int )last_bar); datetime right= iTime ( Symbol (), Period (), ( int )first_bar); return ((m_time1>= left && m_time1 <=right) || (m_time2>= left && m_time2 <=right)); }

Здесь находим номера левого и правого видимых баров на графике, получаем их время и возвращаем флаг того, что время левого и время правого краёв холста находятся внутри области видимых баров на графике.

Метод, рассчитывающий параметры и заполняющий массивы торговых сессий:

bool CMarketProfile::CalculateSessions( void ) { double point= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_POINT ); if ( ArraySize (m_bars)== 0 ) return ( false ); int size= ArraySize (m_bars); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { MqlDateTime bar_time; TimeToStruct (m_bars[i].time, bar_time); uint hour =bar_time.hour; int start_box=( int )((m_bars[i].low-m_low)/point); int stop_box =( int )((m_bars[i].high-m_low)/point); if (hour>=InpAmericaStartHour) { for ( int ind=start_box; ind<stop_box; ind++) m_america[ind]++; } else { if (hour>=InpEuropeStartHour && hour<InpAmericaStartHour) for ( int ind=start_box; ind<stop_box; ind++) m_europe[ind]++; else for ( int ind=start_box; ind<stop_box; ind++) m_asia[ind]++; } } return ( true ); }

В прошлой статье подробно рассматривалась логика определения количества баров торговой сессии, цена которых достигала уровней в пунктах от Low до High дня. Если в прошлой версии индикатора всё это выполнялось в основном цикле индикатора, то здесь весь этот расчёт вынесен в отдельный метод объекта профиля дня. Смысл здесь в том, чтобы подсчитать и записать в ячейки массива (вектора) количество баров, которые пересекают каждый ценовой уровень, рассчитываемый в пунктах от Low до High дня. После работы метода все векторы будут заполнены в соответствии с движением цены по ценовым уровням. Сколько баров пересекало каждый уровень, такое количество и будет записано в соответствующих ячейках массива (вектора).

Метод, рисующий на холсте гистограмму профиля рынка по данным всех торговых сессий:

void CMarketProfile::Draw( double multiplier= 1.0 ) { vector total_profile=m_asia+m_europe+m_america; vector europe_asia=m_asia+m_europe; m_canvas.Erase( ColorToARGB ( clrBlack , 0 )); int x1= 0 ; int y1, x2, y2; int size=( int )total_profile.Size(); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { if (total_profile[i]== 0 ) continue ; y1=m_height- int (i*m_vert_scale); y2=( int )(y1+m_vert_scale); x2=( int )(total_profile[i]*m_hor_scale*multiplier); m_canvas.FillRectangle(x1, y1, x2, y2, ColorToARGB (InpAmericaSession, InpTransparency)); } for ( int i= 0 ; i<size; i++) { if (total_profile[i]== 0 ) continue ; y1=m_height- int (i*m_vert_scale); y2=( int )(y1+m_vert_scale); x2=( int )(europe_asia[i]*m_hor_scale*multiplier); m_canvas.FillRectangle(x1, y1, x2, y2, ColorToARGB (InpEuropeSession, InpTransparency)); } for ( int i= 0 ; i<size; i++) { if (total_profile[i]== 0 ) continue ; y1=m_height- int (i*m_vert_scale); y2=( int )(y1+m_vert_scale); x2=( int )(m_asia[i]*m_hor_scale*multiplier); m_canvas.FillRectangle(x1, y1, x2, y2, ColorToARGB (InpAsiaSession, InpTransparency)); } m_canvas.Update( false ); }

Логика метода подробно расписана в комментариях к коду. Вкратце: у нас есть рассчитанные и заполненные массивы (векторы) трёх сессий — азиатской, европейской и американской. Необходимо для каждой из сессий нарисовать свою гистограмму профиля. Сначала рисуется американская сессия, поверх неё рисуется европейская, и в конце, поверх нарисованных двух сессий рисуется азиатская.

Почему рисуем сессии в обратном порядке времени их работы?

Американская сессия, вернее её гистограмма, включает в себя как уже проторгованное время двух предыдущих сессий, так и время американской сессии, т.е. это наиболее полная гистограмма профиля всего дня. Поэтому она рисуется первой.

Затем рисуется европейская сессия, которая включает в себя и время проторгованной уже азиатской сессии. Соответственно, раз здесь есть всего две сессии — азиатская и европейская, то гистограмма будет короче по оси X американской сессии, а значит, её необходимо рисовать поверх американской.

И далее рисуется самая короткая по оси X гистограмма азиатской сессии.

Таким образом все гистограммы каждой сессии в правильном порядке накладываются друг на друга, являя собой полную картину всего профиля рынка дня.

Хочется отметить, как удобно объединять данные массивов при использовании векторов:

vector total_profile=m_asia+m_europe+m_america; vector europe_asia=m_asia+m_europe;

По сути, это поэлементное объединение нескольких массивов с одинаковым размером в одном результирующем, которое можно представить таким кодом:

#define SIZE 3 double array_1[ SIZE ]={ 0 , 1 , 2 }; double array_2[ SIZE ]={ 3 , 4 , 5 }; double array_3[ SIZE ]={ 6 , 7 , 8 }; Print ( "Contents of three arrays:" ); ArrayPrint (array_1); ArrayPrint (array_2); ArrayPrint (array_3); for ( int i= 0 ; i< SIZE ; i++) { array_1[i]+=array_2[i]+=array_3[i]; } Print ( "

Result of the merge:" ); ArrayPrint (array_1);

Приведённый код делает то же самое, что делает строка кода рассмотренного выше метода:

vector total_profile=m_asia+m_europe+m_america;

Насколько удобнее и лаконичнее при этом код, думаю, говорить излишне ...

В деструкторе класса удаляется созданный объект холста и график перерисовывается для отображения изменений:

void CMarketProfile::~CMarketProfile( void ) { ObjectsDeleteAll ( 0 , m_prefix, 0 , OBJ_BITMAP ); ChartRedraw (); }

Теперь, вместо рисования графическими объектами в цикле индикатора, достаточно для каждого дневного бара создать один экземпляр рассмотренного класса, рассчитать данные всех сессий и нарисовать на холсте гистограмму профиля рынка для каждого дня. Сколько задано в настройках дней для отображения профиля, столько и будет создано графических объектов, в отличие от прошлой версии индикатора, где каждая чёрточка линии гистограммы рисуется своим собственным графическим объектом.

Оптимизируем индикатор

Давайте теперь посмотрим, как сделан индикатор с использованием класса профиля рынка. Откроем с самого начала файл индикатора \MQL5\Indicators\Free Indicators\MarketProfile Canvas.mq5 и изучим его.

В первую очередь к файлу индикатора подключены файлы класса для упрощенного создания пользовательских рисунков CCanvas и файл класса для создания строго типизированных списков CArrayList<T>:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 #include <Canvas\Canvas.mqh> #include <Generic\ArrayList.mqh>

Далее вписан список входных параметров индикатора, уникальный префикс графических объектов, задекларирован класс профиля рынка и объявлен список объектов этого класса:

input uint InpStartDate = 0 ; input uint InpShowDays = 7 ; input int InpMultiplier = 1 ; input color InpAsiaSession = clrGold ; input color InpEuropeSession = clrBlue ; input color InpAmericaSession = clrViolet ; input uchar InpTransparency = 150 ; input uint InpEuropeStartHour = 8 ; input uint InpAmericaStartHour= 14 ; string ExtPrefixUniq; class CMarketProfile; CArrayList<CMarketProfile*> mp_list;

Так как класс профиля рынка написан ниже кода индикатора, то необходима форвард-декларация класса, чтобы при компиляции не было ошибки неизвестного типа переменной

'CMarketProfile' - unexpected token

Строго типизированный список будет содержать указатели на объекты с типом класса CMarketProfile, который написан ниже по коду.

В обработчике OnInit() создаётся префикс графических объектов как 4 последние цифры из количества миллисекунд, прошедших с момента старта системы:

int OnInit () { string number= StringFormat ( "%I64d" , GetTickCount64 ()); ExtPrefixUniq= StringSubstr (number, StringLen (number)- 4 ); Print ( "Indicator \"Market Profile Canvas\" started, prefix=" , ExtPrefixUniq); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Рассмотрим полный код обработчика OnCalculate():

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { datetime static open_time= 0 ; uint lastday=InpStartDate+InpShowDays; if (prev_calculated!= 0 ) { datetime current_open= iTime ( Symbol (), PERIOD_D1 , 0 ); if (InpStartDate!= 0 ) { if (open_time==current_open) return (rates_total); } open_time=current_open; lastday=InpStartDate+ 1 ; } for ( uint day=InpStartDate; day<lastday; day++) { MqlRates day_rate[]; if ( CopyRates ( Symbol (), PERIOD_D1 , day, 1 , day_rate)==- 1 ) return (prev_calculated); datetime start_time=day_rate[ 0 ].time; datetime stop_time=start_time+ PeriodSeconds ( PERIOD_D1 )- 1 ; MqlRates bars_in_day[]; if ( CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , start_time, stop_time, bars_in_day)==- 1 ) return (prev_calculated); CMarketProfile *market_profile; if (prev_calculated> 0 ) { market_profile=GetMarketProfileByDate(ExtPrefixUniq, start_time); if (market_profile== NULL ) { PrintFormat ( "Market Profile not found for %s. Indicator will be recalculated for all specified days" , TimeToString (start_time, TIME_DATE )); return ( 0 ); } market_profile.SetHiLoBars(day_rate[ 0 ].high, day_rate[ 0 ].low, bars_in_day); } else { market_profile = new CMarketProfile(ExtPrefixUniq, start_time, stop_time, day_rate[ 0 ].high, day_rate[ 0 ].low, bars_in_day); mp_list.Add(market_profile); } market_profile.UpdateSizes(); market_profile.CalculateSessions(); market_profile.Draw(InpMultiplier); } ChartRedraw ( 0 ); return (rates_total); }

Логика обработчика полностью расписана в комментариях к коду. Если вкратце, то она такова:

В цикле по количеству отображаемых дней профиля рынка;

получаем в структуру день, соответствующий индексу цикла;





получаем количество баров текущего периода графика, входящих в день, выбранный в цикле;





либо получаем ранее созданный объект профиля рынка для выбранного дня, либо создаём новый, если его ещё нет в списке;





получаем размер дневного бара от Low до High в пикселях графика и переинициализируем массивы (векторы) торговых сессий;



в соответствии с новым размером бара выбранного дня изменяем размер холста;





перерассчитываем профиль рынка дня по каждой сессии;





перерисовываем на холсте профили каждой торговой сессии;



По окончании цикла перерисовываем график.



В обработчике OnDeinit() индикатора удаляем все созданные графические объекты:

void OnDeinit ( const int reason) { Print ( "Indicator \"Market Profile Canvas\" stopped, delete all objects CMarketProfile with prefix=" , ExtPrefixUniq); int size=mp_list.Count(); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { CMarketProfile *market_profile; mp_list.TryGetValue(i, market_profile); if (market_profile!= NULL ) if ( CheckPointer (market_profile)!= POINTER_INVALID ) delete market_profile; } ChartRedraw ( 0 ); }

В обработчике событий OnChartEvent() изменяем размеры холста каждого дня профиля рынка:

void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) return ; if ( CHARTEVENT_CHART_CHANGE ==id) { int size=mp_list.Count(); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { CMarketProfile *market_profile; mp_list.TryGetValue(i, market_profile); if (market_profile) if (market_profile.isVisibleOnChart()) { market_profile.UpdateSizes(); market_profile.Draw(InpMultiplier); } } ChartRedraw (); } }

Так как масштаб отображения графика по вертикали и горизонтали может быть изменён, то необходимо, чтобы и графические объекты, на которых рисуются гистограммы торговых сессий, тоже меняли свои размеры относительно новых размеров графика. Поэтому в обработчике событий при изменении графика все объекты класса CMarketProfile должны быть обновлены по размерам и заново перерисованы на холсте, получившем новый размер в соответствии с новым масштабом графика.

Функция, возвращающая объект профиля рынка, созданный для указанного времени начала дня:

CMarketProfile* GetMarketProfileByDate( string prefix, datetime time) { int size=mp_list.Count(); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { CMarketProfile *market_profile; mp_list.TryGetValue(i, market_profile); if (market_profile!= NULL ) if ( CheckPointer (market_profile)!= POINTER_INVALID ) { if (market_profile.Check(prefix, time)) return (market_profile); } } return ( NULL ); }

Функция используется в цикле индикатора по торговым дням и возвращает указатель на объект класса CMarketProfile из списка, который был создан для дневного бара с каким-либо временем открытия дня. Позволяет получать нужный объект по времени для дальнейшего его обновления.

Заключение

Мы рассмотрели возможность оптимизации кода индикатора на предмет уменьшения потребления ресурсов. Избавились от тысяч графических объектов, заменив их всего на один графический объект-рисунок для одного дня, для которого рисуется профиль рынка.

В итоге проведённой оптимизации, каждый торговый день, в количестве, указанном в настройках (по умолчанию 7) отображается на собственном холсте (объект OBJ_BITMAP), где рисуются в виде гистограмм три торговые сессии — азиатская, европейская и американская, каждая своим, заданным в настройках, цветом. Для трёх торговых дней профиль рынка в итоге будет иметь такой вид:

Здесь мы имеем всего три графических объекта, на которых гистограммы торговых сессий нарисованы при помощи класса CCanvas. Хорошо видно, что перерисовка "на лету" изображений даже для трёх графических объектов "Рисунок" вызывает заметное моргание и подёргивания изображений. Это говорит о том, что есть ещё поле для проведения дальнейшей оптимизации кода. В любом случае теперь, вместо нескольких тысяч графических объектов, мы имеем всего три. Что даёт заметный выигрыш в потреблении ресурсов. А визуальные артефакты можно исправить, проведя дальнейший анализ кода на предмет их устранения (вспомним, например, нереализованный метод isChartScaleChanged() класса CMarketProfile, с помощью которого можно попытаться сделать перерисовку только в момент события реального изменения масштаба графика, а не при любых его изменениях).

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что любой код всегда можно оптимизировать. Даже, если для этого потребуется прибегнуть к иной концепции построения визуальной составляющей, как это выполнено в данном индикаторе.

К статье прилагается полностью прокомментированный файл индикатора, который можно скачать и самостоятельно изучить, и при желании продолжить его оптимизацию.

Полный исходный код проекта со всеми файлами, описанными в статье, доступен в



