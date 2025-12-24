Trend Flow PRO

TREND FLOW PRO ajuda a identificar onde o mercado realmente muda de direção. O indicador destaca reversões de tendência e áreas onde os principais participantes do mercado voltam a entrar.

As marcações BOS no gráfico representam mudanças reais de tendência e níveis-chave de timeframes superiores. Os dados do indicador não são redesenhados e permanecem no gráfico após o fechamento de cada candle.

Principais elementos do indicador:

BOS FLOW – ondas de tendência e mudanças reais de tendência. Representam as entradas dos principais participantes do mercado e a confirmação de sua presença (marcadas com números).

BOS FILL – colore os candles na direção da tendência.
Marca as áreas onde os “grandes players” entram no mercado e os pontos onde a tendência muda.

Níveis de sinal:

BOS – entrada de um participante com força indefinida (geralmente uma correção dentro da tendência principal).

Move SL – representação visual de como um grande participante move sua posição. Pode ser usada pelos traders como referência para ajustar o stop loss.

Super BOS – entrada de um grande participante com prioridade maior do que um BOS comum. Em alguns casos, um BOS pode ser atualizado para Super BOS quando surge uma confirmação; o indicador destaca isso com uma mudança de cor.

Mega BOS – níveis-chave dos maiores participantes do mercado, capazes de reverter a direção da tendência.

Mega BOS moved – movimento de uma posição Mega BOS e confirmação de seu domínio no mercado.

STRUCTURE – exibe a estrutura precisa do mercado, incluindo pontos-chave de mínimos e máximos e a localização da mudança de estrutura mais recente. A numeração das correções min–max indica a duração da tendência: quanto maior o número, maior a probabilidade de uma mudança de estrutura. A direção atual da tendência é mostrada no centro do gráfico para lembrar o trader de não cometer erros operando contra a tendência.

MIN MAX – exibe todas as entradas de todos os participantes do mercado sem filtragem, sendo útil para uma análise detalhada dos movimentos de tendência.

Todos os dados e sinais exibidos pelo indicador permanecem no gráfico sem redesenho, garantindo total transparência e confiança.

Os parâmetros do indicador são altamente personalizáveis, permitindo alterar facilmente as cores de exibição de acordo com suas preferências.


Produtos recomendados
Order Block Indicator by Ugenesys
Odaine Ramon Mcmillan
Indicadores
Introducing the Order Block Indicator , the pinnacle of trading technology. Order blocks, the large cluster of buy or sell orders placed by institutional traders, significantly influence market direction. They form at critical price levels and can act as robust support and resistance zones. Our cutting-edge indicator allows you to harness the full potential of these influential market dynamics, providing a never-before-seen level of precision and customization. Here's why this tool stands apart:
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
TBP All in One And Scanner MT5
Dmitry Fedoseev
5 (1)
Indicadores
Все паттерны из книги Томас Н. Булковский "Полная энциклопедия графических ценовых моделей" в одном индикаторе со сканером. Cканер включается параметром ScannerMode. При ScannerMode=false индикатор ищет один паттерн (выбирается переменной Pattern). При выявлении паттерна индикатор рисует стрелку, открывает окно сообщений, выполняет push-уведомление. У индикатора много параметров, некоторые их них задействованы всегда, некоторые выборочно. Включите переменную ShowHelp - на графике отобразится по
PVA Color Candle
Ricardo Almeida Branco
Indicadores
Diversas técnicas utilizam o volume como ponto importante no trade. Seja para indicar força, exaustão, fraqueza do pullback, entre outros. Em principal eu cito a teoria de Richard Wyckoff, que dizia sobre a importância de olhar preço e volume. Entretanto, são diversas as possibilidades de filtrar o que é volume que deve ser notado. Os usuários de PVRSA / PVA utilizam um indicador com cores específicas, que auxiliam na identificação do volume e do tipo de movimento que o preço fez. Será que o
Supply and Demand Pro
Godbless C Nygu
4 (1)
Indicadores
Join Deriv link on profile>>> GET THIS FULL COPY AND GET ANOTHER FREE INDICATOR ONE OF THE BEST AND USEFULL INDICATORS IN THE WORLD ..This is the one of the best usefull indicators which has chosen to be used by top traders in the world. AUTOMATIC SUPPORT AND RESISTANCE This way of trading is also called Supply and demand, On this way of trading you can see auto colours appear where the market changes direction buying or selling Direction. ALL KIND OF PAIRS METALS AND INDICIES ARE INCLUDED A
Historical Memory
Marat Sultanov
3.33 (3)
Indicadores
Indicator-forecaster. Muito útil como assistente, atua como um ponto-chave para prever o movimento do preço futuro. A previsão é feito usando o método de busca a parte mais semelhante no histórico (padrão). O indicador é desenhada como uma linha que mostra o resultado da alteração do preço de fechamento das barras. A profundidade do histórico, o número de barras na previsão, o tamanho e a qualidade alinhador de busca pode ser ajustado através das definições do indicador. Configurações: PATTERN_
FREE
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Accuracy M1 Scalper MT5 - Scalping Indicator OVERVIEW Accuracy M1 Scalper is a technical indicator designed for scalping on the M1 timeframe in MetaTrader 5. The indicator provides quick signal generation for short-term trading opportunities with focus on rapid entry and exit. SCALPING METHODOLOGY Signal Generation - Fast indicator calculations - Multiple confirmation system - Low latency signal delivery - Real-time price action analysis Entry Criteria - Short-term momentum shifts - Quick
BB vector dynamics robot
Ekaterina Saltykova
Experts
BBVectorDynamics_Robot is an innovative trading advisor specifically designed for volatile markets. Based on unique algorithms for analyzing market forces and identifying imbalances between buyers and sellers, this advisor helps you make precise and well-considered decisions in the trading process. Main features of the bb vector dynamics_robot advisor: Calculation of dynamic vectors. System determines the differences between the extreme price values and smoothed averages over a specified perio
KT Double Top Bottom MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
1 (1)
Indicadores
The double top bottom pattern is arguably one of the technical analysis's most popular chart patterns. These patterns are used to capitalize on recurring patterns and identify trend reversal patterns, thereby creating well-placed entry and exit levels. The KT Double Top Bottom is based on these patterns and fine-tunes the trade signal development process for traders. Features It's based on one of the most reliable trading patterns and brings some fine-tuning and automation to the process. Also
Crypto Charts
Romeu Bertho
4.11 (9)
Utilitários
A análise de cripto moedas nunca foi tão fácil com o Crypto Charts para a MetaTrader 5. Basta escolher o gráfico entre bitcoin até moedas exóticas, escolher o período desejado e anexar todos os seus indicadores favoritos dos milhares disponíveis no MQL5. Gráficos das corretoras  Binance Futures,   Poloniex ,  Bitfinex ,  Binance ,  BitMEX ,  Bittrex , BitMEX Testnet ! Faça análises mais sofisticadas e aumente a eficácia de suas negociações! Deseja negociar de modo automatizado na BitMEX? Por fav
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Toughest Currency
Florian Leonhard Schaal
Indicadores
Currency Strength Indicator - Track Market Power Overview: Gain a competitive edge with the Currency Strength Indicator for MetaTrader 5. This intuitive tool measures the relative strength of 8 major currencies and displays them in a clear, sortable table directly on your chart. Perfect for forex traders looking to identify strong and weak currencies at a glance. Key Features: Dynamic Strength Table: Displays real-time strength for EUR, USD, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, and NZD in the upper-left c
HeXon FX
Arseny Potyekhin
3.5 (2)
Experts
HeXon FX – A Solução Definitiva de Trading para Traders de Forex HeXon FX é um Expert Advisor (EA) altamente avançado projetado para operar com precisão milimétrica nos mercados de câmbio. Utilizando estratégias de trading de ponta, o HeXon FX oferece uma solução flexível e estável para negociar o par de moedas principal EURUSD. Este EA se destaca durante fases de alta volatilidade do mercado, adaptando-se eficientemente a diferentes condições para gerar lucros consistentes enquanto minimiza o
Stats Summary
Elidio Xavier Guimaraes
Indicadores
Eleve sua Análise Técnica com o Stats Summary . O Stats Summary é uma ferramenta analítica robusta, desenvolvida para o MetaTrader 5 (MT5), que fornece uma visão estatística detalhada do comportamento de preço. Diferente de indicadores tradicionais, ele utiliza conceitos de estatística descritiva para mapear a distribuição dos preços ao longo de um período amostral customizável. Ao definir o tamanho da amostragem, o indicador calcula e exibe no gráfico os seguintes valores: Mínima e Máxima (Min/
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data， It also supports various foreign exchange transactions ) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps y
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
A nova versão torna este indicador uma ferramenta completa para estudo, análise e operação de padrões probabilísticos. Suas funções incluem: Monitor de porcentagem de múltiplos ativos no gráfico. Martingales configuráveis. Vinte e um padrões pré-configurados, incluindo padrões Mhi e C3. Um editor de padrões avançado para armazenar até 5 padrões personalizados. Modo Backtest para testar resultados com relatório de perdas. Filtro de tendência. Filtro de hits. Opção de Ciclos de Martingale. Vários
Supply and Demand Indicator MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indicadores
Supply and Demand Indicator + FREE Currency Strength Meter ADD-ON Looking for a powerful tool that can help you identify the most reactive zones in the forex market? Our supply and demand indicator for MetaTrader 4 and 5 is exactly what you need. With its advanced algorithms and real-time analysis, this indicator helps traders of all experience levels make informed trading decisions. The supply and demand indicator is a cutting-edge tool that helps traders identify areas where buyers and sellers
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicadores
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicadores
This indicator has been developed to identify and display these trends quickly and easily, allowing you to see instantly, those currency pairs which are trending, and those which are not – and in all timeframes, with just one click. The 28 currency pairs are displayed as a fan as they sweep from strong to weak and back again, and this is why we call it the ‘currency array’. All 28 pairs are arrayed before you, giving an instant visual description of those pairs that are trending strongly, those
Professional Order Flow vs Volume Analysis
Mahmoud Ahmed Abdou Ali
Indicadores
Professional Order Flow & Volume Analysis Indicator Overview This advanced TradingView/MT5 indicator provides institutional-grade order flow and volume analysis, designed to identify smart money movements, liquidity grabs, and high-probability trading opportunities through sophisticated volume delta analysis and market microstructure detection. Core Features Candle Analysis Engine Analyze multiple historical candles with customizable lookback periods Real-time analysis of forming candles De
Risk Validator
Thiago Chagas Brito
Indicadores
Avalie a viabilidade operacional em cada período e em qualquer instrumento, de acordo com seu respectivo spread e volatilidade percentual, que são essenciais para o gerenciamento correto do risco em suas negociações. Este indicador é essencial tanto para Day Traders quanto para Swing Traders, pois além de avaliar a viabilidade operacional em cada período, também é possível identificar a parada mínima justa para cada período e instrumento. Exemplo no Swing Trade: seu corretor cobra um spread e
Fibonacci Xcel
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indicadores
Fibonacci Xcel – The Fibonacci Indicator That Thinks Ahead. It fuses advanced Fibonacci analytics , real‑time sentiment tracking , and a proprietary Market Quantum State Engine to give traders a crystal‑clear view of what’s happening now — and what’s likely to happen next. Core Capabilities Dynamic Fibonacci Mapping – Automatically adapts retracements, extensions, and projections to evolving price structures. Sentiment Fusion Layer – Integrates live market sentiment data to validate or ch
ZigZag with Fibonacci
Rafael Caetano Pinto
Indicadores
Este indicador usa o indicador ZigZag da Metaquotes como base para traçar automaticamente a extensão de fibonacci e retração de fibonacci com base nas ondas de Elliot. Uma retração de Fibonacci será plotada em cada onda desenhada pelo ZigZag. Uma extensão de fibonacci será plotada somente após a 2ª onda. Ambos os fibonacci serão atualizados ao longo da mesma tendência de onda. Suportando até 9 ondas elliot consecutivas. Parâmetros: Depth( Profundidade): quanto o algoritmo irá iterar p
VisualVol
Maxim Kuznetsov
Indicadores
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. The indicator displays: T
NeonKumo
Ivan Zhigalov
Experts
NeonKumo Introducing NeonKumo a straightforward and reliable trading system designed with simplicity and precision in mind. Built around the Ichimoku indicator, this EA carefully evaluates the market to identify potential trades with clarity.  NeonKumo doesn’t aim to over complicate; instead, it harnesses the power of Ichimoku’s clear insights for traders looking for a balanced, no-frills solution in the forex market.   NeonKumo   is built to balance risk and consistency, making it ideal for tr
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
Indicadores
No Demand No Supply   This indicator identifies   No Demand –No Supply candles to your chart and plots volume bars colored according to the signal. It can be applied to all timeframes or to a specific one only. It can also be used as regular volume indicator  with exceptional future of WEIGHTED VOLUME. Furthermore is has an alert notification, sound and email when a signals occurs. The indicator does not repaint but the alert will come on two candles back due to the definition of No Demand No Su
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Os compradores deste produto também adquirem
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indicadores
MonsterDash Harmonics Indicator is a harmonic pattern dashboard. It recognizes all major patterns. MonsterDash is a dashboard that displays all detected patterns for all symbols and (almost) all timeframes in sortable and scrollable format. Users can add their own user defined patterns . MonsterDash can open and update charts with the pattern found. Settings MonsterDash's default settings are good enough most of the time. Feel free to fine tune them to your needs. The color settings are for tho
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indicadores
DESCRIÇÃO ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) é o indicador que analisa o movimento do preço e identifica impulsos válidos, correções e SCOBs (Single Candle Order Block). É uma ferramenta poderosa que pode ser usada com qualquer tipo de análise técnica porque é flexível, informativa, fácil de usar e melhora substancialmente a consciência do trader sobre as zonas de interesse mais líquidas. CONFIGURAÇÕES Geral | Visuais Tema de cor — define o tema de cor do ICSM. SCOB | Visuais Mostrar S
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indicadores
Elliot Waves Analyzer Pro calculates Elliot Waves to Help Identify Trend direction and Entry Levels. Mainly for Swing Trading Strategies. Usually one would open a Position in trend direction for Wave 3 or a Correction for Wave C . This Indicator draws Target Levels for the current and next wave. Most important Rules for Elliot Wave Analysis are verified by the Indicator.  The Pro version analyzes Multiple Timeframes and shows the Subwaves and Target-Levels.   For an Overview  " Elliot Waves Anal
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast prevê e visualiza o futuro de qualquer mercado com base nas harmonias nos dados de preços. Embora o mercado nem sempre seja previsível, se houver um padrão nos preços, o MetaForecast pode prever o futuro com a maior precisão possível. Em comparação com outros produtos similares, o MetaForecast pode gerar resultados mais precisos ao analisar as tendências do mercado. Parâmetros de entrada Past size (Tamanho do passado) Especifica o número de barras que o MetaForecast usa para criar
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indicadores
Professional Scalping Indicator for XAUUSD and Major Forex Pairs Orderflow Scalp Pro delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Three Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap Transform your charts into institutional-grade order flow analysis
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indicadores
This Indicator creates a heatmap based on depth of market of the current symbol or another symbol. Other symbol is useful when you trade futures market and a contract has 'mini' and 'full' split. For example, in Brazil (B3 - BMF&Bovespa), WDO and DOL are future Forex contract of BRL/USD (where 1 DOL = 5 WDO) and big banks work mostly with DOL (where liquidity is important). Please use with M1 timeframe , objects are too small to be displayed at higher timeframes (MT5 limit). The number of level
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
O indicador " Dynamic Scalper System MT5 " foi desenvolvido para o método de scalping, operando dentro de ondas de tendência. Testado nos principais pares de moedas e ouro, é possível a compatibilidade com outros instrumentos de negociação. Fornece sinais para a abertura de posições de curto prazo ao longo da tendência, com suporte adicional para o movimento dos preços. O princípio do indicador: As setas grandes determinam a direção da tendência. Um algoritmo para gerar sinais de scalping sob
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtenha o AUX GRATUITO e suporte EA  Download direto — Clique aqui [ D.I.C.E ] O DICE Indicator Divergence in Chaos Environment é uma ferramenta MT5 especializada criada para traders que aplicam a Teoria das Ondas de Elliott dentro das técnicas de Trading Chaos. Identifica divergências ocultas e regulares na ação do preço, sincronizadas com o ambiente de mercado caótico descrito por Bill Williams. Principais recursos Divergência alinhada com Ondas de Elliott: detecta divergências altistas e bai
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indicadores
FRONTIER PIVOTS - Geometric Levels Indicator This indicator plots support and resistance levels/ranges on the chart using mathematical calculations. It helps traders identify potential price reaction zones based on geometric patterns. Main Features: Automatically calculates and displays key price levels Plots both support and resistance lines Uses daily price data for level calculation Clean visual presentation with different colors for different level types No repainting - levels remain static
MR Reversal Patterns 5
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Indicadores
In the "Masters of Risk" trading system, one of the main concepts is related to places where markets change direction. In fact, this is a change in priority and a violation of the trend structure at the extremes of the market, where supposedly there are or would be stop-losses of "smart" participants who are outside the boundaries of the accumulation of volume. For this reason, we call them "Reversal Patterns" - places with a lot of weight for the start of a new and strong trend. Some of the imp
Volume Spread Analysis MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (3)
Indicadores
The Volume Spread Analysis indicator is based on the original Volume Spread Analysis method. It was designed for quick and easy recognition of VSA patterns. Even though this indicator looks very simple, it is the most sophisticated tool we've ever made. It is a really powerful analytical tool that generates very reliable trading signals. Because it is very user-friendly and understandable, it is suitable for every type of trader, regardless of his experience. What is VSA? VSA - Volume Spread A
Gold 100 Pip Signals
Allen Mwaniki Mwangi
Indicadores
100PIPSignals — Sistema de cruzamento de EMA rápida para ouro (M1) Um indicador leve de cruzamento de EMA projetado para CFDs de ouro no gráfico de 1 minuto. Ele marca pontos de entrada de baixo risco com setas claras e círculos dourados, valida movimentos por uma meta de pip mínima configurável e pode enviar alertas/notificações. Como funciona (simples) O indicador utiliza duas médias móveis exponenciais (EMA rápida e EMA média). Quando a EMA rápida cruza acima da EMA média, uma seta de sina
TPTSyncX
Arief
Indicadores
Obtenha o indicador AUX GRÁTIS, suporte para EA e o guia completo, por favor visite – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Detecte a Tendência. Leia o Padrão. Acerte a Entrada. 3 passos em menos de 30 segundos! Negocie sem esforço — sem necessidade de análise. Seu assistente inteligente está pronto para simplificar seu fluxo de trabalho Chega de sobrecarga de gráficos. Negocie com confiança usando detecção inteligente de viés. Compatível com todas as moedas, criptos, ações, metais, índice
IQ Star Lines MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. IQ Star Lines, an unique astrological indicator purely based on Vedic astrology calculations, published for the first time on Metatrader. This unique tool plots dynamic planetary grid lines based on real-time stars, constellations, and celestial movements, which allows you to plot the power of the cosmos directly onto your trading charts. This indicator is specifically designed for scalpers and int
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Indicadores
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indicadores
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT4 Version Support/Resistance Breakout MT4 :   https:/
