TREND FLOW PRO ajuda a identificar onde o mercado realmente muda de direção. O indicador destaca reversões de tendência e áreas onde os principais participantes do mercado voltam a entrar.

As marcações BOS no gráfico representam mudanças reais de tendência e níveis-chave de timeframes superiores. Os dados do indicador não são redesenhados e permanecem no gráfico após o fechamento de cada candle.

Principais elementos do indicador:

BOS FLOW – ondas de tendência e mudanças reais de tendência. Representam as entradas dos principais participantes do mercado e a confirmação de sua presença (marcadas com números).

BOS FILL – colore os candles na direção da tendência.

Marca as áreas onde os “grandes players” entram no mercado e os pontos onde a tendência muda.

Níveis de sinal:

BOS – entrada de um participante com força indefinida (geralmente uma correção dentro da tendência principal).

Move SL – representação visual de como um grande participante move sua posição. Pode ser usada pelos traders como referência para ajustar o stop loss.

Super BOS – entrada de um grande participante com prioridade maior do que um BOS comum. Em alguns casos, um BOS pode ser atualizado para Super BOS quando surge uma confirmação; o indicador destaca isso com uma mudança de cor.

Mega BOS – níveis-chave dos maiores participantes do mercado, capazes de reverter a direção da tendência.

Mega BOS moved – movimento de uma posição Mega BOS e confirmação de seu domínio no mercado.

STRUCTURE – exibe a estrutura precisa do mercado, incluindo pontos-chave de mínimos e máximos e a localização da mudança de estrutura mais recente. A numeração das correções min–max indica a duração da tendência: quanto maior o número, maior a probabilidade de uma mudança de estrutura. A direção atual da tendência é mostrada no centro do gráfico para lembrar o trader de não cometer erros operando contra a tendência.

MIN MAX – exibe todas as entradas de todos os participantes do mercado sem filtragem, sendo útil para uma análise detalhada dos movimentos de tendência.

Todos os dados e sinais exibidos pelo indicador permanecem no gráfico sem redesenho, garantindo total transparência e confiança.

Os parâmetros do indicador são altamente personalizáveis, permitindo alterar facilmente as cores de exibição de acordo com suas preferências.