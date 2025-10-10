Gold Sniper Scalper Pro

3.29

Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5

Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro.

Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente.

  • O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.

  • Preço Final: $498

Recursos que Definem sua Vantagem Analítica O Gold Sniper Scalper Pro é um kit de ferramentas abrangente projetado para fornecer a você insights profundos e uma clara vantagem estatística:

O guia detalhado de uso do indicador, incluindo informações sobre o sistema, personalizações de entrada e notas sobre o uso do indicador, foi apresentado no artigo MQL abaixo. Por favor, consulte o documento.

Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs

  • Arquitetura Multialgorítmica: O núcleo do sistema é uma combinação inteligente de múltiplos algoritmos analíticos, trabalhando em sincronia para filtrar o ruído do mercado e identificar potenciais pontos de entrada/saída.

  • Detecção de Sinal Otimizada: Otimizado para estratégias de Scalping e Intraday em XAU/USD, ajudando você a reconhecer oportunidades para ação rápida e decisiva.

  • Filtro de Tendência Inteligente: Um recurso crucial que minimiza sinais falsos durante condições de mercado desfavoráveis, garantindo que você concentre recursos em negociações potenciais.

  • Análise de Perfil de Volume (Volume Profile): Traz a Análise de Volume profissional para o MetaTrader. Entenda onde o mercado está concentrando Valor (VAH/VAL) e onde está o Maior Volume Negociado (POC) para colocação estratégica de ordens.

  • Scanner de Múltiplos Prazos: Oferece a capacidade de sincronizar suas decisões monitorando as principais condições de mercado em múltiplos prazos simultaneamente.

  • Painel de Informações Intuitivo: Todos os dados críticos, como a Razão R:R, a Volatilidade do Mercado (ATR) e a Taxa de Vitórias do Backtest, são exibidos diretamente no gráfico para apoiar a sua gestão de risco e execução de ordens com confiança.

  • Sistema de Notificação Profissional: Garanta que você nunca perca um sinal crítico com alertas instantâneos via E-mail, Pop-up e Notificações Push.

Leve a Negociação de Ouro para o Próximo Nível O Gold Sniper Scalper Pro foi projetado para ser a base de sua estratégia de Scalping de Ouro. Ele fornece a clareza, a disciplina e os dados analíticos necessários para que você tome decisões de negociação controladas.

Comentários 10
raja5655
852
raja5655 2025.12.05 15:46 
 

An excellent indicator, and the author is cooperative and diligent in developing and improving it. He deserves thanks for this effort.

Kittisak Waingtanjuntra
181
Kittisak Waingtanjuntra 2025.12.02 04:55 
 

There’s no such thing as a holy grail indicator, but this one is really great. It helps a lot with decision-making, has strong signal alerts and lots of essential values for making decisions. It’s honestly very good — everything I need in one tool.

Abel Liu
1189
Abel Liu 2025.11.29 10:32 
 

Great Indicator. Very clear entry and exit. I didnt notice any reprint. Because it is a scalper, it is hard to chase the entry (even with alerts), especially on M1. But I managed to program python program to monitor and enter trade according to alert. But overall, very unique scalper program. It is a real gem if you managed to work with this indicator. Please continue the good work Ich Khiem Nguyen. Thanks

cjkendon
43
cjkendon 2025.12.22 15:28 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

quoctoan2903bn
31
quoctoan2903bn 2025.12.22 14:54 
 

disappointed

Rochene Van
23
Rochene Van 2025.12.19 15:05 
 

I'd like my $98 back because I'm not getting good signals no matter how well I configure it, and I keep getting notifications from TFs that I'm not using as a scalper! I'm not saying it's supposed to be a magic indicator that makes my money, but it mainly helps with decision-making and determining TPs, and I'm seeing so many setups go wrong, and it's been like that for three days now! I've sent an email asking for the correct settings, but I still haven't received a response. I want my money back because this is a scam!

Ich Khiem Nguyen
860
Resposta do desenvolvedor Ich Khiem Nguyen 2025.12.20 01:46
I am very sorry for not checking my email thoroughly. You are the first person to contact me via email regarding support and inquiries about the indicator. For a faster response, please feel free to use the direct messaging feature on the platform.
Depending on the market conditions and the timeframe you are using, there will be periods when the indicator is less effective. This is why the statistical data table will be very helpful for you. While some signals may fail, looking at the overall picture, TP1 and TP2 still maintain a success rate of over 50%–70% at times. Please focus on the long-term performance and maintain strict capital management.
The default settings are designed for general use across all timeframes. Based on user feedback, using the M5 timeframe combined with market context will provide you with higher-quality signals.
The most important factor is whether you are strictly following the indicator or exiting trades too early. It ultimately comes down to having discipline and trust in the system
provanet
111
provanet 2025.12.19 09:48 
 

The product is still in beta: it has many bugs and continuous percentage changes in take profits. Moreover, notifications do not arrive, even with VPS active. It's not usable at the moment, and that's a shame because it looked like a good product on paper

Ich Khiem Nguyen
860
Resposta do desenvolvedor Ich Khiem Nguyen 2025.12.19 09:57
The notification function is still working normally, including the mobile notification mode. Please double-check your platform's notification settings
raja5655
852
raja5655 2025.12.05 15:46 
 

An excellent indicator, and the author is cooperative and diligent in developing and improving it. He deserves thanks for this effort.

Russell
50
Russell 2025.12.03 11:36 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Kittisak Waingtanjuntra
181
Kittisak Waingtanjuntra 2025.12.02 04:55 
 

There’s no such thing as a holy grail indicator, but this one is really great. It helps a lot with decision-making, has strong signal alerts and lots of essential values for making decisions. It’s honestly very good — everything I need in one tool.

Abel Liu
1189
Abel Liu 2025.11.29 10:32 
 

Great Indicator. Very clear entry and exit. I didnt notice any reprint. Because it is a scalper, it is hard to chase the entry (even with alerts), especially on M1. But I managed to program python program to monitor and enter trade according to alert. But overall, very unique scalper program. It is a real gem if you managed to work with this indicator. Please continue the good work Ich Khiem Nguyen. Thanks

ksl55
55
ksl55 2025.10.26 00:50 
 

Looks better and more professional. Let me test the functionality and will come back for more commnet. So, far, I appreciated very much his effort, dedication and wonderful support/advice

jcasas311948 Casas
118
jcasas311948 Casas 2025.10.15 12:28 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

