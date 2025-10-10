Gold Sniper Scalper Pro
- Indicadores
- Ich Khiem Nguyen
- Versão: 8.72
- Atualizado: 26 dezembro 2025
- Ativações: 10
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5
Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro.
Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente.
-
O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
-
Preço Final: $498
Recursos que Definem sua Vantagem Analítica O Gold Sniper Scalper Pro é um kit de ferramentas abrangente projetado para fornecer a você insights profundos e uma clara vantagem estatística:
O guia detalhado de uso do indicador, incluindo informações sobre o sistema, personalizações de entrada e notas sobre o uso do indicador, foi apresentado no artigo MQL abaixo. Por favor, consulte o documento.Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs
-
Arquitetura Multialgorítmica: O núcleo do sistema é uma combinação inteligente de múltiplos algoritmos analíticos, trabalhando em sincronia para filtrar o ruído do mercado e identificar potenciais pontos de entrada/saída.
-
Detecção de Sinal Otimizada: Otimizado para estratégias de Scalping e Intraday em XAU/USD, ajudando você a reconhecer oportunidades para ação rápida e decisiva.
-
Filtro de Tendência Inteligente: Um recurso crucial que minimiza sinais falsos durante condições de mercado desfavoráveis, garantindo que você concentre recursos em negociações potenciais.
-
Análise de Perfil de Volume (Volume Profile): Traz a Análise de Volume profissional para o MetaTrader. Entenda onde o mercado está concentrando Valor (VAH/VAL) e onde está o Maior Volume Negociado (POC) para colocação estratégica de ordens.
-
Scanner de Múltiplos Prazos: Oferece a capacidade de sincronizar suas decisões monitorando as principais condições de mercado em múltiplos prazos simultaneamente.
-
Painel de Informações Intuitivo: Todos os dados críticos, como a Razão R:R, a Volatilidade do Mercado (ATR) e a Taxa de Vitórias do Backtest, são exibidos diretamente no gráfico para apoiar a sua gestão de risco e execução de ordens com confiança.
-
Sistema de Notificação Profissional: Garanta que você nunca perca um sinal crítico com alertas instantâneos via E-mail, Pop-up e Notificações Push.
Leve a Negociação de Ouro para o Próximo Nível O Gold Sniper Scalper Pro foi projetado para ser a base de sua estratégia de Scalping de Ouro. Ele fornece a clareza, a disciplina e os dados analíticos necessários para que você tome decisões de negociação controladas.
An excellent indicator, and the author is cooperative and diligent in developing and improving it. He deserves thanks for this effort.