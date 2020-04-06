Dread Scalper MT5
- Experts
- Burak Baltaci
- Versão: 2.3
- Ativações: 10
Aviso de risco
AVISO IMPORTANTE: O “DREAD SCALPER” utiliza estratégias agressivas de grade e martingale. Isso pode levar a perdas significativas para investidores inexperientes.
A negociação de moeda estrangeira com margem envolve um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra si, assim como a seu favor. Antes de decidir investir em moeda estrangeira, deve considerar cuidadosamente os seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite pelo risco.
Riscos da negociação em grade:
Pode acumular grandes perdas em tendências fortes.
Requer margem suficiente para manter posições.
A estratégia martingale aumenta o tamanho das posições.
Não é adequado para contas com capital limitado.
Deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação de moeda estrangeira e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver alguma dúvida.
O desempenho passado NÃO é indicativo de resultados futuros.
DREAD SCALPER - EA profissional para negociação em grade
Visão geral
O DREAD SCALPER é um sofisticado sistema de negociação automatizado projetado para o MetaTrader 4 & MetaTrader 5, utilizando estratégias avançadas de negociação em grade combinadas com gestão inteligente de lotes para capturar os movimentos do mercado em ambas as direções.
Principais recursos
Painel profissional
Monitoramento em tempo real: exibição do saldo da conta ao vivo, patrimônio líquido e margem livre
Acompanhamento de posições: monitorização separada de posições de COMPRA/VENDA com indicadores de lucros/perdas
Interface limpa: painel com tema escuro e totalmente opaco que não obstrui a análise dos gráficos
Atualizações dinâmicas: indicadores de lucros codificados por cores (verde para lucros, vermelho para perdas)
Estratégia de negociação
Sistema de grade bidirecional: abre posições nas direções de COMPRA e VENDA
Pontos de entrada inteligentes: distância configurável entre os níveis da grade
Dimensionamento adaptativo de lotes: aumento progressivo de lotes usando fórmulas matemáticas
Opção de acompanhamento de tendências: pode acompanhar as tendências do mercado quando ativada
Gestão de risco
Limites de posição: proteção máxima de negociações de COMPRA/VENDA (padrão: 10 cada)
Proteção contra stop loss: limites máximos de perda configuráveis
Metas de take profit: realização automatizada de lucros em níveis especificados
Trailing stop: três modos - baseado em velas, fractais ou pips fixos
Controlos avançados
Filtro de tempo: negoceie apenas durante as horas especificadas
Número mágico: identificador único para rastrear ordens EA
Controlo de slippage: proteção contra a volatilidade do mercado
Ajuste do passo da grelha: ajuste a densidade da grelha com base nas condições do mercado
Como funciona
Mecanismo de negociação em grelha
O DREAD SCALPER cria uma grelha de ordens pendentes em torno do preço atual:
Movimento do preço:
↑ VENDA ← VENDA ← VENDA ← Preço atual → COMPRA → COMPRA → COMPRA ↓
Quando o preço se move:
As ordens são acionadas automaticamente
Novos níveis de grade são criados
Os lucros se acumulam a partir de várias posições
As perdas são gerenciadas por meio de uma média inteligente
Fórmula de cálculo do lote
Novo lote = Lote inicial × (K_Lote)^Nível + (Nível × Lote adicional)
Exemplo com valores padrão (Lote=0,1, K_Lote=1,5): Nível 1: 0,10 lotes Nível 2: 0,15 lotes Nível 3: 0,23 lotes Nível 4: 0,34 lotes Nível 5: 0,51 lotes
Guia de configuração
Parâmetros essenciais
Controlo de negociação
Comprar - Ativar/Desativar ordens de COMPRA (Padrão: TRUE)
Vender - Ativar/Desativar ordens de VENDA (Padrão: TRUE)
PrimeiraOrdem - Permitir a colocação da primeira ordem (Padrão: TRUE)
OpenTrend - Seguir a direção da tendência (Padrão: FALSE)
Configurações da grelha
PrimeiroPasso - Distância para a primeira ordem em pips (Padrão: 10)
Passo - Distância entre os níveis da grelha em pips (Padrão: 30)
Distância mínima - Espaçamento mínimo entre ordens (Padrão: 30)
Passo da grelha - Número de ordens por nível da grelha (Padrão: 5)
Gestão de lotes
Lote - Tamanho inicial do lote (Padrão: 0,1)
K_Lote - Multiplicador de lotes por nível (Padrão: 1,5)
PlusLot - Incremento adicional do lote (Padrão: 0,0)
DigitsLot - Precisão decimal para lotes (Padrão: 2)
Parâmetros de risco
MaxLoss - Perda máxima permitida (Padrão: 100000)
MaxLossCloseAll - Limite de perda para fechar tudo (Padrão: 10,0)
StopProfit - Meta de lucro (Padrão: 50,0)
StopLoss - Nível de stop loss (Padrão: 100000)
Limites de segurança
MaxBuyTrades - Posições máximas de COMPRA (Padrão: 10)
MaxSellTrades - Posições máximas de VENDA (Padrão: 10)
EnableLimits - Ativar limites de posição (Padrão: TRUE)
Trailing Stop
TrailingStop - Modo: 0=Desativado, 1=Vela, 2=Fractais, >2=Pips (Padrão: 1)
TrailingActivation - Limite de lucro para ativar (Padrão: 30)
TrailingPoints - Distância de trailing em pips (Padrão: 30)
EveryTakeProfit - TP de ordem individual (Padrão: 10)
Filtro de tempo
UseTimeFilter - Ativar horas de negociação (Padrão: FALSE)
StartHour - Hora de início da negociação (Padrão: 8)
EndHour - Hora de término da negociação (Padrão: 23)
Sistema
Magic - Identificador EA exclusivo (Padrão: 8084)