Dread Scalper MT5

リスク警告

重要免責事項：「DREAD SCALPER」は積極的なグリッド戦略およびマーチンゲール戦略を採用しています。経験の浅い投資家には多大な損失をもたらす可能性があります。


外国為替証拠金取引は高いリスクを伴い、全ての投資家に適しているとは限りません。高いレバレッジ効果は利益にも損失にも作用します。外国為替への投資を決定する前に、投資目的、経験レベル、リスク選好度を慎重に検討してください。


グリッド取引のリスク：


強いトレンドでは大きなドローダウンが蓄積する可能性がある

ポジションを維持するには十分な証拠金が必要

マーチンゲール戦略はポジションサイズを拡大する

資本が限られている口座には不向き

外国為替取引に関連するすべてのリスクを認識し、疑問がある場合は独立したファイナンシャルアドバイザーに相談してください。


過去のパフォーマンスは、将来の結果を示すものではありません。




DREAD SCALPER - プロフェッショナルグリッドトレーディング EA

概要

DREAD SCALPER は、MetaTrader 4 & MetaTrader 5 用に設計された洗練された自動取引システムであり、高度なグリッドトレーディング戦略とインテリジェントなロット管理を組み合わせて、市場の両方向の動きを捉えます。




主な機能


プロフェッショナルダッシュボード

リアルタイムモニタリング：ライブ口座残高、純資産、自由証拠金の表示

ポジション追跡：利益/損失指標付き買い/売り別ポジション監視

クリーンなインターフェース：チャート分析を妨げないダークテーマの完全不透明パネル

動的更新：色分け利益指標（利益：緑、損失：赤）

取引戦略

双方向グリッドシステム：買い・売りの両方向でポジションをオープン

スマートエントリーポイント：グリッドレベル間の距離を調整可能

適応ロットサイズ：数式を用いた段階的なロット増加

トレンドフォローオプション：有効化時、市場トレンド追従が可能

リスク管理

ポジション制限：最大買い/売り取引保護（デフォルト：各10）

ストップロス保護：設定可能な最大損失制限

テイクプロフィット目標：指定レベルでの自動利確

トレーリングストップ：3モード - ローソク足ベース、フラクタル、固定ピップス

高度な制御

時間フィルター：指定時間帯のみ取引

マジックナンバー：EA注文追跡用固有識別子

スリッページ制御：市場変動に対する保護

グリッドステップ調整：市場状況に基づくグリッド密度の微調整

仕組み

グリッド取引メカニズム

DREAD SCALPERは現在価格周辺に待機注文のグリッドを形成：


価格変動:


↑ 売り ← 売り ← 売り ← 現在の価格 → 買い → 買い → 買い ↓


価格が変動すると:


注文が自動的にトリガーされる

新しいグリッドレベルが作成される

複数のポジションから利益が蓄積される

損失はスマートな平均化によって管理される

ロット計算式

新規ロット = 初期ロット × (K_Lot)^レベル + (レベル × プラスロット)

デフォルト値での例（ロット=0.1, K_Lot=1.5）：レベル1: 0.10ロット レベル2: 0.15ロット レベル3: 0.23ロット レベル4: 0.34ロット レベル5: 0.51ロット


設定ガイド

基本パラメータ

取引制御

買い - 買い注文の有効化/無効化 (デフォルト: TRUE)

売り - 売り注文の有効化/無効化 (デフォルト: TRUE)

初回注文 - 初回注文の許可 (デフォルト: TRUE)

トレンド追従 - トレンド方向の追従 (デフォルト: FALSE)

グリッド設定

初回ステップ - 初回注文の間隔 (pips単位) (デフォルト: 10)

Step - グリッドレベル間の間隔（ピップ単位）（デフォルト: 30）

MinDistance - 注文間の最小間隔（デフォルト: 30）

GridStep - グリッドレベルごとの注文数（デフォルト: 5）

ロット管理

lot - 初期ロットサイズ（デフォルト: 0.1）

K_Lot - レベルごとのロット倍率（デフォルト: 1.5）

追加ロット - ロットの追加増加量（デフォルト: 0.0）

ロット小数点精度 - ロットの小数点精度（デフォルト: 2）

リスクパラメータ

最大損失 - 許容最大損失額（デフォルト: 100000）

全ポジション決済損失閾値 - 全ポジション決済損失閾値（デフォルト: 10.0）

StopProfit - 利益確定目標値 (デフォルト: 50.0)

StopLoss - 損切りレベル (デフォルト: 100000)

安全制限

MaxBuyTrades - 最大買いポジション数 (デフォルト: 10)

MaxSellTrades - 最大売りポジション数 (デフォルト: 10)

EnableLimits - ポジション制限を有効化 (デフォルト: TRUE)

トレーリングストップ

TrailingStop - モード: 0=オフ, 1=ローソク足, 2=フラクタル, >2=ピップ (デフォルト: 1)

TrailingActivation - アクティベートする利益閾値 (デフォルト: 30)

TrailingPoints - トレーリング距離 (ピップ単位) (デフォルト: 30)

EveryTakeProfit - 個別注文の利確値 (デフォルト: 10)

時間フィルター

UseTimeFilter - 取引時間制限を有効化 (デフォルト: FALSE)

StartHour - 取引開始時間 (デフォルト: 8)

EndHour - 取引終了時間 (デフォルト: 23)

システム

Magic - ユニークなEA識別子 (デフォルト: 8084)



