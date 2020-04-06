Dread Scalper MT5
- エキスパート
- Burak Baltaci
- バージョン: 2.3
- アクティベーション: 10
リスク警告
重要免責事項：「DREAD SCALPER」は積極的なグリッド戦略およびマーチンゲール戦略を採用しています。経験の浅い投資家には多大な損失をもたらす可能性があります。
外国為替証拠金取引は高いリスクを伴い、全ての投資家に適しているとは限りません。高いレバレッジ効果は利益にも損失にも作用します。外国為替への投資を決定する前に、投資目的、経験レベル、リスク選好度を慎重に検討してください。
グリッド取引のリスク：
強いトレンドでは大きなドローダウンが蓄積する可能性がある
ポジションを維持するには十分な証拠金が必要
マーチンゲール戦略はポジションサイズを拡大する
資本が限られている口座には不向き
外国為替取引に関連するすべてのリスクを認識し、疑問がある場合は独立したファイナンシャルアドバイザーに相談してください。
過去のパフォーマンスは、将来の結果を示すものではありません。
DREAD SCALPER - プロフェッショナルグリッドトレーディング EA
概要
DREAD SCALPER は、MetaTrader 4 & MetaTrader 5 用に設計された洗練された自動取引システムであり、高度なグリッドトレーディング戦略とインテリジェントなロット管理を組み合わせて、市場の両方向の動きを捉えます。
主な機能
プロフェッショナルダッシュボード
リアルタイムモニタリング：ライブ口座残高、純資産、自由証拠金の表示
ポジション追跡：利益/損失指標付き買い/売り別ポジション監視
クリーンなインターフェース：チャート分析を妨げないダークテーマの完全不透明パネル
動的更新：色分け利益指標（利益：緑、損失：赤）
取引戦略
双方向グリッドシステム：買い・売りの両方向でポジションをオープン
スマートエントリーポイント：グリッドレベル間の距離を調整可能
適応ロットサイズ：数式を用いた段階的なロット増加
トレンドフォローオプション：有効化時、市場トレンド追従が可能
リスク管理
ポジション制限：最大買い/売り取引保護（デフォルト：各10）
ストップロス保護：設定可能な最大損失制限
テイクプロフィット目標：指定レベルでの自動利確
トレーリングストップ：3モード - ローソク足ベース、フラクタル、固定ピップス
高度な制御
時間フィルター：指定時間帯のみ取引
マジックナンバー：EA注文追跡用固有識別子
スリッページ制御：市場変動に対する保護
グリッドステップ調整：市場状況に基づくグリッド密度の微調整
仕組み
グリッド取引メカニズム
DREAD SCALPERは現在価格周辺に待機注文のグリッドを形成：
価格変動:
↑ 売り ← 売り ← 売り ← 現在の価格 → 買い → 買い → 買い ↓
価格が変動すると:
注文が自動的にトリガーされる
新しいグリッドレベルが作成される
複数のポジションから利益が蓄積される
損失はスマートな平均化によって管理される
ロット計算式
新規ロット = 初期ロット × (K_Lot)^レベル + (レベル × プラスロット)
デフォルト値での例（ロット=0.1, K_Lot=1.5）：レベル1: 0.10ロット レベル2: 0.15ロット レベル3: 0.23ロット レベル4: 0.34ロット レベル5: 0.51ロット
設定ガイド
基本パラメータ
取引制御
買い - 買い注文の有効化/無効化 (デフォルト: TRUE)
売り - 売り注文の有効化/無効化 (デフォルト: TRUE)
初回注文 - 初回注文の許可 (デフォルト: TRUE)
トレンド追従 - トレンド方向の追従 (デフォルト: FALSE)
グリッド設定
初回ステップ - 初回注文の間隔 (pips単位) (デフォルト: 10)
Step - グリッドレベル間の間隔（ピップ単位）（デフォルト: 30）
MinDistance - 注文間の最小間隔（デフォルト: 30）
GridStep - グリッドレベルごとの注文数（デフォルト: 5）
ロット管理
lot - 初期ロットサイズ（デフォルト: 0.1）
K_Lot - レベルごとのロット倍率（デフォルト: 1.5）
追加ロット - ロットの追加増加量（デフォルト: 0.0）
ロット小数点精度 - ロットの小数点精度（デフォルト: 2）
リスクパラメータ
最大損失 - 許容最大損失額（デフォルト: 100000）
全ポジション決済損失閾値 - 全ポジション決済損失閾値（デフォルト: 10.0）
StopProfit - 利益確定目標値 (デフォルト: 50.0)
StopLoss - 損切りレベル (デフォルト: 100000)
安全制限
MaxBuyTrades - 最大買いポジション数 (デフォルト: 10)
MaxSellTrades - 最大売りポジション数 (デフォルト: 10)
EnableLimits - ポジション制限を有効化 (デフォルト: TRUE)
トレーリングストップ
TrailingStop - モード: 0=オフ, 1=ローソク足, 2=フラクタル, >2=ピップ (デフォルト: 1)
TrailingActivation - アクティベートする利益閾値 (デフォルト: 30)
TrailingPoints - トレーリング距離 (ピップ単位) (デフォルト: 30)
EveryTakeProfit - 個別注文の利確値 (デフォルト: 10)
時間フィルター
UseTimeFilter - 取引時間制限を有効化 (デフォルト: FALSE)
StartHour - 取引開始時間 (デフォルト: 8)
EndHour - 取引終了時間 (デフォルト: 23)
システム
Magic - ユニークなEA識別子 (デフォルト: 8084)