OrderBlock Zones MT5
- Indicadores
- Burak Baltaci
- Versão: 1.30
Visão geral
OrderBlock Zone é um indicador MetaTrader 4 avançado que identifica e visualiza automaticamente as zonas de negociação institucionais (Order Blocks) no mercado. Ele rastreia os rastros deixados pelos grandes players (bancos, fundos de hedge) para determinar os níveis potenciais de suporte e resistência.
Características principais
Detecção automática de OrderBlock
Análise baseada em fractais: determina pontos de reversão fortes com análise fractal de 36 períodos (personalizável)
Zonas Bull & Bear: setas verdes indicam OrderBlocks de alta, setas vermelhas indicam OrderBlocks de baixa
Suporte ao padrão engulfing: produz sinais mais fortes ao reconhecer formações de velas engulfing
Ferramentas visuais
Linhas de nível automáticas: linhas de limite superior e inferior para cada OrderBlock
Zonas coloridas: as zonas Bull (verde) e Bear (vermelho) são claramente separadas
Destaque engolfante: destaca as formações engolfantes com retângulos azuis/laranja
Interface limpa: a grelha fecha automaticamente, os gráficos são deslocados para a esquerda para uma visualização otimizada
Parâmetros personalizáveis
Período fractal: ajuste a sensibilidade (padrão: 36)
Comprimento da linha: defina até onde os níveis do OrderBlock se estenderão
Opções de cor: as cores Bull/Bear podem ser personalizadas
Estilos de linha: a espessura e o estilo (linha tracejada, linha reta, etc.) podem ser ajustados
Sistema de Alerta (Opcional)
Alertas sonoros
Notificações pop-up
Notificações push (móveis)
Alertas por e-mail
Gestão Inteligente de Zonas
Limpeza Automática: OrderBlocks quebrados ou inválidos são automaticamente apagados
Detecção de toque: quando o preço toca uma zona, a linha fica mais espessa e emite um aviso
Atualização dinâmica: as zonas são atualizadas em tempo real de acordo com o movimento do mercado
Para quem é adequado?
Day traders: níveis de suporte/resistência fortes durante o dia
Swing traders: pontos de entrada e saída de médio/longo prazo
Traders que seguem o Smart Money: Aqueles que desejam acompanhar as transações corporativas
Traders de ação de preço: Aqueles que gostam de ler gráficos claros
Cenários de uso
Cenário 1 - Compra de recuo: Quando o preço retorna a um Bull OrderBlock, essa área oferece uma oportunidade potencial de compra.
Cenário 2 - Confirmação de quebra: Quando um OrderBlock importante é quebrado, isso pode ser um sinal de mudança de tendência.
Cenário 3 - Gestão de risco: Colocar os níveis de stop-loss fora do OrderBlock proporciona posições mais seguras.