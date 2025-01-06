BTC Master Pro Seu parceiro confiável no trading de Bitcoin.

BTC Master Pro é a solução definitiva para navegar com confiança no imprevisível mercado de criptomoedas. Este avançado sistema de trading automatizado é baseado em estratégias seguras e confiáveis, garantindo que cada operação seja executada com precisão.

Preço atual: 499$ -> Próximo preço: 699$ -> Preço final: 999$





A estratégia do BTC Master Pro foi projetada para operar com Bitcoin, focando nas mudanças do mercado e executando operações em pontos-chave para alcançar resultados consistentes e confiáveis.





Características:

Proteção abrangente: Cada posição é protegida com Take Profit, Stop Loss e Trailing Stop para maximizar a segurança e a rentabilidade.

Cada posição é protegida com Take Profit, Stop Loss e Trailing Stop para maximizar a segurança e a rentabilidade. Operações rápidas: Este sistema abre operações que geralmente duram apenas alguns minutos ou, no máximo, algumas horas, garantindo resultados rápidos sem posições prolongadas.

Desenvolvido por especialistas: Projetado e testado por programadores e matemáticos experientes, este sistema emprega estratégias comprovadas e confiáveis para um desempenho consistente.

Otimizado para BTCUSD: Exclusivamente projetado para o par BTCUSD, sem grid, sem Martingale e sem hedge. Ele abre apenas uma posição por vez para minimizar o risco.

Fácil de usar: Instalação rápida e simples com configurações predefinidas para sua conveniência.

Horário de trading flexível: Opere 7 dias por semana ou personalize os dias e horários conforme suas preferências.

Opere 7 dias por semana ou personalize os dias e horários conforme suas preferências. Desempenho transparente e realista: Você pode realizar backtesting e verificar o sistema a qualquer momento. Todos os lucros e perdas são transparentes e sem manipulações, apresentando a realidade do sistema.





Configuração recomendada:

Ativo: BTCUSD

Timeframe: H1

Depósito mínimo: 300$ (recomenda-se 1000$ ou mais).

Nota: O sistema não é sensível ao spread ou slippage, mas recomenda-se usar um bom broker ECN.

Se deseja receber arquivos de configuração personalizados com base em suas necessidades e saldo de conta, envie-me uma mensagem privada e eu lhe fornecerei as configurações adequadas. (Configurações de desempenho agressivo e de risco muito baixo estão disponíveis).

O mercado de criptomoedas, especialmente o Bitcoin, é altamente volátil. Deixar as emoções tomarem conta frequentemente resulta na perda de foco e na tomada de decisões ruins. Ter uma ferramenta confiável e uma estratégia bem definida ajuda você a manter a calma, o foco e o controle.Seja você iniciante ou profissional,foi projetado para atender às suas necessidades. Comece hoje sua jornada para um trading de Bitcoin mais inteligente e seguro com

Suporte: Respondemos rapidamente a todas as dúvidas e sugestões dos clientes. Além de fornecer arquivos de configuração exclusivos, oferecemos assistência na configuração de VPS, configuração do MT5, download e instalação do sistema e sua execução. Também oferecemos suporte remoto via TeamViewer, AnyDesk ou Acesso Remoto para iniciantes. Se precisar de ajuda, envie-nos uma mensagem privada.



Venda exclusiva no site MQL5.