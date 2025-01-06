BTC Master Pro

4.5
BTC Master Pro Seu parceiro confiável no trading de Bitcoin.
BTC Master Pro é a solução definitiva para navegar com confiança no imprevisível mercado de criptomoedas. Este avançado sistema de trading automatizado é baseado em estratégias seguras e confiáveis, garantindo que cada operação seja executada com precisão.
Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda antes ou depois da compra, não hesite em me enviar uma mensagem privada. Minha equipe e eu estamos aqui para ajudá-lo em cada etapa do caminho.

Preço atual: 499$ -> Próximo preço: 699$ -> Preço final: 999$

A estratégia do BTC Master Pro foi projetada para operar com Bitcoin, focando nas mudanças do mercado e executando operações em pontos-chave para alcançar resultados consistentes e confiáveis.


Características: 

  • Proteção abrangente: Cada posição é protegida com Take Profit, Stop Loss e Trailing Stop para maximizar a segurança e a rentabilidade.
  • Operações rápidas: Este sistema abre operações que geralmente duram apenas alguns minutos ou, no máximo, algumas horas, garantindo resultados rápidos sem posições prolongadas.
  • Desenvolvido por especialistas: Projetado e testado por programadores e matemáticos experientes, este sistema emprega estratégias comprovadas e confiáveis para um desempenho consistente.
  • Otimizado para BTCUSD: Exclusivamente projetado para o par BTCUSD, sem grid, sem Martingale e sem hedge. Ele abre apenas uma posição por vez para minimizar o risco.
  • Fácil de usar: Instalação rápida e simples com configurações predefinidas para sua conveniência.
  • Horário de trading flexível: Opere 7 dias por semana ou personalize os dias e horários conforme suas preferências.
  • Desempenho transparente e realista: Você pode realizar backtesting e verificar o sistema a qualquer momento. Todos os lucros e perdas são transparentes e sem manipulações, apresentando a realidade do sistema.

Configuração recomendada:
  • Ativo: BTCUSD
  • Timeframe: H1
  • Depósito mínimo: 300$ (recomenda-se 1000$ ou mais).
  • Nota: O sistema não é sensível ao spread ou slippage, mas recomenda-se usar um bom broker ECN.

O mercado de criptomoedas, especialmente o Bitcoin, é altamente volátil. Deixar as emoções tomarem conta frequentemente resulta na perda de foco e na tomada de decisões ruins. Ter uma ferramenta confiável e uma estratégia bem definida ajuda você a manter a calma, o foco e o controle.
Seja você iniciante ou profissional,  BTC Master Pro foi projetado para atender às suas necessidades. Comece hoje sua jornada para um trading de Bitcoin mais inteligente e seguro com BTC Master Pro!

Se deseja receber arquivos de configuração personalizados com base em suas necessidades e saldo de conta, envie-me uma mensagem privada e eu lhe fornecerei as configurações adequadas. (Configurações de desempenho agressivo e de risco muito baixo estão disponíveis).

Suporte: Respondemos rapidamente a todas as dúvidas e sugestões dos clientes. Além de fornecer arquivos de configuração exclusivos, oferecemos assistência na configuração de VPS, configuração do MT5, download e instalação do sistema e sua execução. Também oferecemos suporte remoto via TeamViewer, AnyDesk ou Acesso Remoto para iniciantes. Se precisar de ajuda, envie-nos uma mensagem privada.

Venda exclusiva no site MQL5.


Comentários
Takahashi
69
Takahashi 2025.07.15 18:14 
 

Perfect, The Best EA for Bitcoin Trading!

This is the best EA I’ve used for trading Bitcoin.It averages around 60 trades per month, and so far I’ve only experienced one stop loss. That’s truly remarkable.In my opinion, its greatest strength is the win rate of over 80%, which sets it apart from many others.I'm currently using Strategy B, and it has delivered outstanding results.On top of that, the developer is extremely professional, intelligent, and genuinely caring. A rare combination!

Highly recommended for anyone serious about consistent and intelligent automated trading.

Update: The real winning continues with this EA. I love both Strategy B and Strategy D.

delmas Ollivierre
192
delmas Ollivierre 2025.04.13 01:19 
 

was on the hunts for bots that trade to my style and liking, found the btc master pro, ran it on back testing for a bit, then decided to purchase and give it a shot. i reached out to the creator with a few questions and also some info about my trading style. the response time was rather short and with a preset that fitted for me. i then set this bot on my live account and kept monitoring it for a bit. over a week later, i no longer hover over the bot as i had it trading with no input and to my surprise it handled all the market conditions very well. with moving the stop loss to break even and then the trailing stop loss. this bot is amazing. also got couple nice long trade in and the bot already paid back for itself. the key is to just follow what the creator said and let the bot work it magic. well created bot. p.s i took off my other bots and im just using this one now as the other bot i had; even though it was profitable, the risk was just too high that it uses.

Shri Swami Samarth
85
Shri Swami Samarth 2025.03.06 16:56 
 

A Game-Changer for Automated Trading! "I’ve using BTC Master Pro over 2 months, and it’s transformed my approach to crypto trading. The EA’s algorithm is remarkably adaptive, securing steady profits in crypto markets. Setup was effortless, and the developer provided clear guides for customization. What impressed me most is the way it trails the stop loss and book profit even during high volatility. The support team is also top-notch, answering questions promptly. After trying various other EAs, this is the first one that’s consistently profitable. Highly recommend to crypto traders seeking reliability and peace of mind!" Thanks to Farzad Saadatinia!!

Takahashi
69
Takahashi 2025.07.15 18:14 
 

Perfect, The Best EA for Bitcoin Trading!

This is the best EA I’ve used for trading Bitcoin.It averages around 60 trades per month, and so far I’ve only experienced one stop loss. That’s truly remarkable.In my opinion, its greatest strength is the win rate of over 80%, which sets it apart from many others.I'm currently using Strategy B, and it has delivered outstanding results.On top of that, the developer is extremely professional, intelligent, and genuinely caring. A rare combination!

Highly recommended for anyone serious about consistent and intelligent automated trading.

Update: The real winning continues with this EA. I love both Strategy B and Strategy D.

Joe Majestic
181
Joe Majestic 2025.04.14 00:57 
 

I've been trading for 1 month, but with 4 stop-losses, my profit was less than 1%.

It's a situation where there are no losses, but also no real profits.

I'm wondering whether to continue trading with this system.

"I decided to continue for one more month at request from author. I will evaluate again after another month of performance."

delmas Ollivierre
192
delmas Ollivierre 2025.04.13 01:19 
 

was on the hunts for bots that trade to my style and liking, found the btc master pro, ran it on back testing for a bit, then decided to purchase and give it a shot. i reached out to the creator with a few questions and also some info about my trading style. the response time was rather short and with a preset that fitted for me. i then set this bot on my live account and kept monitoring it for a bit. over a week later, i no longer hover over the bot as i had it trading with no input and to my surprise it handled all the market conditions very well. with moving the stop loss to break even and then the trailing stop loss. this bot is amazing. also got couple nice long trade in and the bot already paid back for itself. the key is to just follow what the creator said and let the bot work it magic. well created bot. p.s i took off my other bots and im just using this one now as the other bot i had; even though it was profitable, the risk was just too high that it uses.

Shri Swami Samarth
85
Shri Swami Samarth 2025.03.06 16:56 
 

A Game-Changer for Automated Trading! "I’ve using BTC Master Pro over 2 months, and it’s transformed my approach to crypto trading. The EA’s algorithm is remarkably adaptive, securing steady profits in crypto markets. Setup was effortless, and the developer provided clear guides for customization. What impressed me most is the way it trails the stop loss and book profit even during high volatility. The support team is also top-notch, answering questions promptly. After trying various other EAs, this is the first one that’s consistently profitable. Highly recommend to crypto traders seeking reliability and peace of mind!" Thanks to Farzad Saadatinia!!

Chengling Gao
247
Chengling Gao 2025.02.14 16:09 
 

I have been testing the demo account after purchasing it. After I had no problems, I used it on the real account and performed very well. I can post my screenshots and photos on the back. It was a great experience

Gustavo Segovia
47
Gustavo Segovia 2025.02.14 13:18 
 

First, the seller is extremely professional, responsive and friendly (that is not common in this sector). As for the EA, it is good and will surely continue to improve, it has a promising future.

Kwong Ho Lam
155
Kwong Ho Lam 2025.01.31 13:06 
 

lost all money

ーー
131
ーー 2025.01.10 08:51 
 

As others have said, the author's communication skills are outstanding, and he is willing to accept and answer our questions and requests. I am currently trading on a real account, and my live signals are consistent with the author's live signals, and I am consistently making a positive profit. I highly recommend purchasing this product.

Guilherme Jose Mattes
3483
Guilherme Jose Mattes 2025.01.09 13:01 
 

Great EA and great developer. I got 8 trades all in profit so far! Owsome product.

EDIT: Using the EA for almost a month

Here are my results so far:

18% profit

5% drawdown

The EA has a stop loss, as shown in the backtest, but it's important to focus on the long-term performance rather than short-term fluctuations.

nick.aj
119
nick.aj 2025.01.08 09:45 
 

Been trying this bot on demo and it worked well and currently running it on my small live account and so far am on profit. The creator is such a helpful person who is there to help you and provide support whenever you needed, even created me a set file for my account . so far the bot work great and getting amazing support. i will provide another review after a week of running this bot

