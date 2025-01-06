BTC Master Pro
- Versão: 2.30
- Atualizado: 23 agosto 2025
- Ativações: 12
BTC Master Pro é a solução definitiva para navegar com confiança no imprevisível mercado de criptomoedas. Este avançado sistema de trading automatizado é baseado em estratégias seguras e confiáveis, garantindo que cada operação seja executada com precisão.
Preço atual: 499$ -> Próximo preço: 699$ -> Preço final: 999$
- Proteção abrangente: Cada posição é protegida com Take Profit, Stop Loss e Trailing Stop para maximizar a segurança e a rentabilidade.
- Operações rápidas: Este sistema abre operações que geralmente duram apenas alguns minutos ou, no máximo, algumas horas, garantindo resultados rápidos sem posições prolongadas.
- Desenvolvido por especialistas: Projetado e testado por programadores e matemáticos experientes, este sistema emprega estratégias comprovadas e confiáveis para um desempenho consistente.
- Otimizado para BTCUSD: Exclusivamente projetado para o par BTCUSD, sem grid, sem Martingale e sem hedge. Ele abre apenas uma posição por vez para minimizar o risco.
- Fácil de usar: Instalação rápida e simples com configurações predefinidas para sua conveniência.
- Horário de trading flexível: Opere 7 dias por semana ou personalize os dias e horários conforme suas preferências.
- Desempenho transparente e realista: Você pode realizar backtesting e verificar o sistema a qualquer momento. Todos os lucros e perdas são transparentes e sem manipulações, apresentando a realidade do sistema.
- Ativo: BTCUSD
- Timeframe: H1
- Depósito mínimo: 300$ (recomenda-se 1000$ ou mais).
- Nota: O sistema não é sensível ao spread ou slippage, mas recomenda-se usar um bom broker ECN.
O mercado de criptomoedas, especialmente o Bitcoin, é altamente volátil. Deixar as emoções tomarem conta frequentemente resulta na perda de foco e na tomada de decisões ruins. Ter uma ferramenta confiável e uma estratégia bem definida ajuda você a manter a calma, o foco e o controle.
Seja você iniciante ou profissional, BTC Master Pro foi projetado para atender às suas necessidades. Comece hoje sua jornada para um trading de Bitcoin mais inteligente e seguro com BTC Master Pro!
Se deseja receber arquivos de configuração personalizados com base em suas necessidades e saldo de conta, envie-me uma mensagem privada e eu lhe fornecerei as configurações adequadas. (Configurações de desempenho agressivo e de risco muito baixo estão disponíveis).
Suporte: Respondemos rapidamente a todas as dúvidas e sugestões dos clientes. Além de fornecer arquivos de configuração exclusivos, oferecemos assistência na configuração de VPS, configuração do MT5, download e instalação do sistema e sua execução. Também oferecemos suporte remoto via TeamViewer, AnyDesk ou Acesso Remoto para iniciantes. Se precisar de ajuda, envie-nos uma mensagem privada.
Venda exclusiva no site MQL5.
Perfect, The Best EA for Bitcoin Trading!
This is the best EA I’ve used for trading Bitcoin.It averages around 60 trades per month, and so far I’ve only experienced one stop loss. That’s truly remarkable.In my opinion, its greatest strength is the win rate of over 80%, which sets it apart from many others.I'm currently using Strategy B, and it has delivered outstanding results.On top of that, the developer is extremely professional, intelligent, and genuinely caring. A rare combination!
Highly recommended for anyone serious about consistent and intelligent automated trading.
Update: The real winning continues with this EA. I love both Strategy B and Strategy D.