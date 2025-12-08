OrderBlock Zones MT4

5

Visão geral

OrderBlock Zone é um indicador MetaTrader 4 avançado que identifica e visualiza automaticamente as zonas de negociação institucionais (Order Blocks) no mercado. Ele rastreia os rastros deixados pelos grandes players (bancos, fundos de hedge) para determinar os níveis potenciais de suporte e resistência.


Características principais

Detecção automática de OrderBlock

Análise baseada em fractais: determina pontos de reversão fortes com análise fractal de 36 períodos (personalizável)

Zonas Bull & Bear: setas verdes indicam OrderBlocks de alta, setas vermelhas indicam OrderBlocks de baixa

Suporte ao padrão engulfing: produz sinais mais fortes ao reconhecer formações de velas engulfing

 Ferramentas visuais

Linhas de nível automáticas: linhas de limite superior e inferior para cada OrderBlock

Zonas coloridas: as zonas Bull (verde) e Bear (vermelho) são claramente separadas

Destaque engolfante: destaca as formações engolfantes com retângulos azuis/laranja

Interface limpa: a grelha fecha automaticamente, os gráficos são deslocados para a esquerda para uma visualização otimizada

⚙️ Parâmetros personalizáveis

Período fractal: ajuste a sensibilidade (padrão: 36)

Comprimento da linha: defina até onde os níveis do OrderBlock se estenderão

Opções de cor: as cores Bull/Bear podem ser personalizadas

Estilos de linha: a espessura e o estilo (linha tracejada, linha reta, etc.) podem ser ajustados

 Sistema de Alerta (Opcional)

Alertas sonoros

Notificações pop-up

Notificações push (móveis)

Alertas por e-mail

 Gestão Inteligente de Zonas

Limpeza Automática: OrderBlocks quebrados ou inválidos são automaticamente apagados

Detecção de toque: quando o preço toca uma zona, a linha fica mais espessa e emite um aviso

Atualização dinâmica: as zonas são atualizadas em tempo real de acordo com o movimento do mercado

Para quem é adequado?

 Day traders: níveis de suporte/resistência fortes durante o dia

 Swing traders: pontos de entrada e saída de médio/longo prazo

 Traders que seguem o Smart Money: Aqueles que desejam acompanhar as transações corporativas

 Traders de ação de preço: Aqueles que gostam de ler gráficos claros


Cenários de uso

Cenário 1 - Compra de recuo: Quando o preço retorna a um Bull OrderBlock, essa área oferece uma oportunidade potencial de compra.


Cenário 2 - Confirmação de quebra: Quando um OrderBlock importante é quebrado, isso pode ser um sinal de mudança de tendência.


Cenário 3 - Gestão de risco: Colocar os níveis de stop-loss fora do OrderBlock proporciona posições mais seguras.




Comentários 2
pan898899
524
pan898899 2025.12.09 01:42 
 

简洁清晰我喜欢谢谢。

Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.12.24 18:57 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Burak Baltaci
2212
Resposta do desenvolvedor Burak Baltaci 2025.12.26 15:52
I'm responding with a video, you schizophrenic man. Stop making stupid, nonsensical comments and feel a little shame! https://www.mql5.com/tr/market/product/157648/comments#comment_58810206
pan898899
524
pan898899 2025.12.09 01:42 
 

简洁清晰我喜欢谢谢。

Responder ao comentário