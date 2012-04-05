TrendBite MT5
- Indicadores
- Burak Baltaci
TrendBite v1.5 - Indicador profissional de acompanhamento de tendências
Desenvolvedor: 8aLt4
Plataforma: MetaTrader 5
Visão geral
O TrendBite v1.5 é um indicador de análise técnica avançado, concebido para identificar mudanças de tendência no mercado e fornecer sinais de compra e venda claros aos investidores. Baseado no algoritmo das Bandas de Bollinger, esta ferramenta capta com precisão as inversões de tendência, sendo ideal tanto para principiantes como para traders experientes.
Características principais
Detecção de tendências
Análise automática de tendências: identifica instantaneamente as tendências de alta e de baixa do mercado.
Baseado nas bandas de Bollinger: sistema de cálculo baseado num modelo matemático fiável.
Clareza visual: mostra claramente a situação da tendência com barras de histograma verdes (alta) e amarelas (baixa).
Sinais de compra e venda
Setas verdes (↑): indicam oportunidades de compra
Setas vermelhas (↓): indicam oportunidades de venda
Visualização clara: pode acompanhar facilmente a direção da posição graças às linhas de tendência
Exibição do histograma: permite avaliar visualmente a força da tendência
Sistema de alertas
Alerta sonoro: notificação automática quando um novo sinal é gerado
Suporte por e-mail: recurso para receber sinais críticos por e-mail
Informações detalhadas: nível de preço e recomendação de negociação em cada alerta
Interface amigável
Fechamento automático da grade: a grade é fechada automaticamente para tornar o gráfico mais claro
ZigZag personalizável: liberdade para abrir e fechar as linhas de tendência
Parâmetros
SignalPeriod (Padrão: 15)
Período de cálculo do sinal
Valor mais alto = Sinais menos frequentes, mas mais confiáveis
Valor mais baixo = Sinais mais frequentes, mas mais precisos
ArrowPeriod (Padrão: 2)
Nível de precisão das setas
Afeta a largura da banda de Bollinger
ShowZigZag (Padrão: false)
Mostra/oculta as linhas de tendência
true = Linhas de tendência brancas visíveis
false = Apenas setas e histogramas visíveis
AlertON (Padrão: true)
Ativa/desativa os alertas sonoros
Recebe uma notificação quando um novo sinal é recebido
Email (Padrão: false)
Ativa/desativa notificações por e-mail
As configurações de e-mail devem ser definidas no MetaTrader
Como usar?
1. Estratégia de compra
Quando a seta verde aparecer → Oportunidade de compra
Se o histograma verde estiver a aumentar → A tendência de alta está a se fortalecer
Se a linha de tendência branca (se o ZigZag estiver ativado) estiver ascendente → A tendência continua
2. Estratégia de venda
Quando a seta vermelha aparecer → Oportunidade de venda
Se o histograma vermelho estiver a aumentar → A tendência de queda está a fortalecer-se
Se a linha de tendência branca (ZigZag aberto) estiver descendente → A tendência continua
3. Gestão de risco
Use sempre stop-loss
Confirme os sinais com outros indicadores
Tenha cuidado em períodos de volatilidade excessiva
Mantenha a sua relação risco/recompensa em 1:2 ou superior
Dicas de utilização
Melhores intervalos de tempo: otimizado para gráficos H1, H4 e diários
Mercados compatíveis: pode ser usado nos mercados Forex, criptomoedas, ações e commodities
Conta demo: teste na conta demo antes de passar para a negociação ao vivo
Backtest: verifique o desempenho em dados históricos
Notas importantes
Este indicador não garante 100% de precisão
Nem todos os sinais podem gerar lucro, as perdas devem ser consideradas normais
A gestão de risco deve ser sempre prioritária
As notícias do mercado e os dados económicos devem ser levados em consideração
Use-o em combinação com a sua própria estratégia de negociação
Vantagens
Fácil instalação e utilização
Aparência limpa e profissional
Produção de sinais em tempo real
Configurações de parâmetros flexíveis
Baixo uso de recursos do sistema
Compatível com todos os corretores MetaTrader 5