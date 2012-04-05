TrendBite MT5

 TrendBite v1.5 - Indicador profissional de acompanhamento de tendências

Desenvolvedor: 8aLt4

Versão: 1.5

Plataforma: MetaTrader 5


 Visão geral

O TrendBite v1.5 é um indicador de análise técnica avançado, concebido para identificar mudanças de tendência no mercado e fornecer sinais de compra e venda claros aos investidores. Baseado no algoritmo das Bandas de Bollinger, esta ferramenta capta com precisão as inversões de tendência, sendo ideal tanto para principiantes como para traders experientes.


 Características principais

 Detecção de tendências

Análise automática de tendências: identifica instantaneamente as tendências de alta e de baixa do mercado.

Baseado nas bandas de Bollinger: sistema de cálculo baseado num modelo matemático fiável.

Clareza visual: mostra claramente a situação da tendência com barras de histograma verdes (alta) e amarelas (baixa).

 Sinais de compra e venda

Setas verdes (↑): indicam oportunidades de compra

Setas vermelhas (↓): indicam oportunidades de venda

Visualização clara: pode acompanhar facilmente a direção da posição graças às linhas de tendência

Exibição do histograma: permite avaliar visualmente a força da tendência

 Sistema de alertas

Alerta sonoro: notificação automática quando um novo sinal é gerado

Suporte por e-mail: recurso para receber sinais críticos por e-mail

Informações detalhadas: nível de preço e recomendação de negociação em cada alerta

 Interface amigável

Fechamento automático da grade: a grade é fechada automaticamente para tornar o gráfico mais claro

ZigZag personalizável: liberdade para abrir e fechar as linhas de tendência



 Parâmetros

SignalPeriod (Padrão: 15)

Período de cálculo do sinal

Valor mais alto = Sinais menos frequentes, mas mais confiáveis

Valor mais baixo = Sinais mais frequentes, mas mais precisos

ArrowPeriod (Padrão: 2)

Nível de precisão das setas

Afeta a largura da banda de Bollinger

ShowZigZag (Padrão: false)

Mostra/oculta as linhas de tendência

true = Linhas de tendência brancas visíveis

false = Apenas setas e histogramas visíveis

AlertON (Padrão: true)

Ativa/desativa os alertas sonoros

Recebe uma notificação quando um novo sinal é recebido

Email (Padrão: false)

Ativa/desativa notificações por e-mail

As configurações de e-mail devem ser definidas no MetaTrader



 Como usar?

1. Estratégia de compra

 Quando a seta verde aparecer → Oportunidade de compra

 Se o histograma verde estiver a aumentar → A tendência de alta está a se fortalecer

 Se a linha de tendência branca (se o ZigZag estiver ativado) estiver ascendente → A tendência continua

2. Estratégia de venda

 Quando a seta vermelha aparecer → Oportunidade de venda

 Se o histograma vermelho estiver a aumentar → A tendência de queda está a fortalecer-se

 Se a linha de tendência branca (ZigZag aberto) estiver descendente → A tendência continua

3. Gestão de risco

Use sempre stop-loss

Confirme os sinais com outros indicadores

Tenha cuidado em períodos de volatilidade excessiva

Mantenha a sua relação risco/recompensa em 1:2 ou superior

 Dicas de utilização

 Melhores intervalos de tempo: otimizado para gráficos H1, H4 e diários

 Mercados compatíveis: pode ser usado nos mercados Forex, criptomoedas, ações e commodities

 Conta demo: teste na conta demo antes de passar para a negociação ao vivo

 Backtest: verifique o desempenho em dados históricos


 Notas importantes

Este indicador não garante 100% de precisão

Nem todos os sinais podem gerar lucro, as perdas devem ser consideradas normais

A gestão de risco deve ser sempre prioritária

As notícias do mercado e os dados económicos devem ser levados em consideração

Use-o em combinação com a sua própria estratégia de negociação





 Vantagens

 Fácil instalação e utilização

 Aparência limpa e profissional

 Produção de sinais em tempo real

 Configurações de parâmetros flexíveis

 Baixo uso de recursos do sistema

 Compatível com todos os corretores MetaTrader 5




Produtos recomendados
Auto Fibonacci
Ali Gokay Duman
5 (3)
Indicadores
This indicator calculates fibonacci levels via moving averages trend and draw these lines. You can change fast and slow Moving Averages settings for customization. Inputs: Fast MA Time Period :  64 Fast MA Shift: 0 Fast MA Method: Smoothed Fast MA Apply To: Median Price Slow MA Time Period: 32 Slow MA Shift: 0 Slow MA Method: Smoothed Slow MA Apply To: Median Price ZigZag: False ZigZag Color: Red ZigZag Type: DashDot ZigZag Width: VeryThin Fibo Settings TrendFibonacci: True FiboTrendColor: Black
FREE
Five Minute Drive
Kenan Ozkarakas
5 (2)
Indicadores
"Five Minute Drive" indicator that is designed to be used in the 5 minute timeframe only. One of its most important advantages is that it shows the general trend in the upper time frames when looking at the 5-minute timeframe. Therefore, when opening positions in the 5 minute timeframe, when it is in line with the trends in the upper timeframes, you are less likely to be upside down. If you can interpret the curvilinear and linear lines drawn by this indicator on the graphic screen with your geo
FREE
Renko Chart
Marcin Konieczny
3.56 (9)
Indicadores
This indicator allows to display Renko charts in the indicator window. Renko charts show only price movements that are bigger than the specified box size. It helps to eliminate noise and allows to focus on main trends. Time is not a factor here. Only price movements are taken into account. That's why Renko chart is not synchronized with the main chart it is attached to. Indicator works in two modes: CLOSE - only close prices are taken into account while building the chart HIGH_LOW - only high/l
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Indicadores
Multi-timeframe trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator with Fibonacci levels The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. Fibonacci levels are added to the price chart, which have flexible settings. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then   it`s
FREE
Virtual Trend Assistant
Gennady Sergienko
Indicadores
O indicador é uma ferramenta analítica que incorpora 37 variações diferentes de médias móveis desenvolvidas por autores como Patrick Mulloy, Mark Jurik, Chris Satchwell, Alan Hull e outros. Ele fornece a capacidade de testes virtuais históricos. O indicador pode ser usado em vários instrumentos, incluindo ouro, criptomoedas, índices de ações, pares de moedas e outros ativos. Um backtester visual integrado permite que os usuários simulem posições de negociação virtuais, rastreiem resultados e ava
FREE
RSI Divergence F
Andrey Dik
5 (3)
Indicadores
A professional tool for trading - the divergence indicator between the RSI and the price, which allows you to receive a signal about a trend reversal in a timely manner or catch price pullback movements (depending on the settings). The indicator settings allow you to adjust the strength of the divergence due to the angle of the RSI peaks and the percentage change in price, which makes it possible to fine-tune the signal strength. The indicator code is optimized and is tested very quickly as par
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indicadores
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.81 (42)
Indicadores
O indicador identifica quando ocorre uma divergência entre o preço e um indicador ou oscilador. Ele identifica divergências regulares e ocultas. Combinado com suas próprias regras e técnicas, este indicador permitirá que você crie (ou aprimore) seu próprio sistema poderoso. Recursos Pode detectar divergências para os seguintes osciladores / indicadores:       MACD, OsMA, Stochastics, RSI, CCI, RVI, Awesome, ADX, ATR, OBV, Índice composto, MFI e Momentum. Apenas um oscilador / indicador pode ser
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend
Rodion Kachkin
Indicadores
Multi-timeframe trend indicator, based on the ADX / ADXWilder indicator The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then it`s bullish movement; if PDI is less than NDI, then it`s bearish movement; to determine any trend, it is
FREE
HighLow MT5
Azamat Mullayanov
4 (2)
Indicadores
The indicator plots two lines by High and Low prices. The lines comply with certain criteria. The blue line is for buy. The red one is for sell. The entry signal - the bar opens above\below the lines. The indicator works on all currency pairs and time frames It can be used either as a ready-made trading system or as an additional signal for a custom trading strategy. There are no input parameters. Like with any signal indicator, it is very difficult to use the product during flat movements. You
FREE
Qunity ADX Trend
Rodion Kachkin
Indicadores
Trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then it`s bullish movement; if PDI is less than NDI, then it`s bearish movement; if ADX is less than or equal to the filter value specified in the parameters, then there is no movement state. Input parameters of the indicator: Calculate Timeframe - timeframe for calculation; ADX Type - type of ADX calculation based
FREE
HMA Color with Alerts MT5
Pavel Zamoshnikov
4.75 (56)
Indicadores
Hull Moving Average (HMA) is well-deservedly popular among traders because of the effective averaging of market noise and a relatively small delay. The current MetaTrader 5 version changes its color when the movement direction changes. Sound and text signals are available. It also supports sending email and push messages. It is possible to trigger a signal on the current incomplete bar, although such a signal may be canceled before completion if conditions are no longer appropriate. One of the p
FREE
Stat Monitor 5
Sergei Linskii
5 (1)
Indicadores
Stat Monitor is a good information indicator. Benefits of the indicator: The indicator provides useful information - the current spread, the cost of one lot of the symbol, trading leverage and the recommended lot size for trading. You can use the indicator on the MetaTrader 5 trading platform of any broker. The indicator provides useful information. Version of the Stat Monitor indicator for MetaTrader 4 I wish you all good luck in trading and stable profit!
FREE
Super Trend Strategy
Minh Khoa Nguyen
5 (2)
Indicadores
The SuperTrend Strategy is a widely-used technical indicator based on the Average True Range (ATR), primarily employed as a trailing stop tool to identify prevailing market trends. The indicator is designed for ease of use while providing reliable insights into the current market trend. It operates based on two key parameters: the period and the multiplier . By default, it uses a period of 15  for the ATR calculation and a multiplier of 3 . The Average True Range (ATR) plays a crucial role in th
FREE
PZ Inside Bars MT5
PZ TRADING SLU
4.5 (12)
Indicadores
Enhance your price action strategy: inside bar breakouts at your fingertips This indicator detects inside bars of several ranges, making it very easy for price action traders to spot and act on inside bar breakouts. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and understand Customizable color selections The indicator implements visual/mail/push/sound alerts The indicator does not repaint or backpaint An inside bar is a bar or series of bars which is/a
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indicadores
This indicator is a zero-lag indicator and displays  strength of trend change . True Trend  Oscillator Pro works best in combination with True Trend Moving Average Pro that displays exact trend as is. Oscillator value is exact price change in given direction of the trend. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Developers can use True Trend Oscillator in Exper
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicadores
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
HMA5
Sergey Sapozhnikov
4.3 (10)
Indicadores
Hull Moving Average is more sensitive to the current price activity than a traditional Moving Average. It faster responds to trend change and more shows the price movement more accurately. This is a color version of the indicator. This indicator has been developed based in the original version created by Sergey <wizardserg@mail.ru>. Suitable for all timeframes. Parameters Period - smoothing period, recommended values are 9 to 64. The larger the period, the softer the light. Method - smoothing m
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indicadores
The indicator is based on Robert Miner's methodology described in his book "High probability trading strategies" and displays signals along with momentum of 2 timeframes. A Stochastic oscillator is used as a momentum indicator. The settings speak for themselves period_1 is the current timeframe, 'current' period_2 is indicated - the senior timeframe is 4 or 5 times larger than the current one. For example, if the current one is 5 minutes, then the older one will be 20 minutes The rest of the s
FREE
TrendOscilator Indicator and EA
Irina Cherkashina
Indicadores
The TrendOscillator Indicator is an upgraded version of the traditional Stochastic Oscillator.   It comprises two lines: %K and %D.   The %K line represents the current market position.   In contrast, the %D line is a moving average of the %K line used to generate signals and identify potential entry or exit points. The good thing is the indicator works on all timeframes like the traditional Stochastic.   However, to avoid any false signals, applying the indicator on longer timeframes is better
FREE
Alpha Trend Analyzer
Le Trung Kien Hoang
Indicadores
SuperTrend Indicator – Description & Important Notice The SuperTrend is a composite technical indicator designed to help you identify the primary trend, measure its strength, and assess signal quality. However, an indicator is only a tool —it’s never 100% accurate and cannot replace sound risk management. 1. Core Formula & Components ATR (Average True Range): measures price volatility; customize sensitivity via Periods and Multiplier . Upper/Lower Bands: derived from ATR and your chosen source p
FREE
ThreePointsChannelFree
Dimitr Trifonov
5 (1)
Indicadores
This is a free version of the indicator, the period between the vertical lines is always 30 bars. In the paid version the period can be set by user, so a configuration with many ThreePointsChannel indicators with different periods is possible. The principle of construction - on top of any number of bars set by the user, a channel is constructed with maximum and minimum lines so that the bars touch the maximum and minimum of the channel at exactly three points. The name of the indicator follows
FREE
Tabajara V5
Flavio Javier Jarabeck
4.83 (35)
Indicadores
Metatrader 5 version of the famous Andre Machado's Tabajara indicator. If you don't know Andre Machado's Technical Analysis work you don't need this indicator... For those who need it and for those several friend traders who asked this porting from other platforms, here it is... FEATURES 8-period Moving Average 20-period Moving Average 50-period Moving Average 200-period Moving Average Colored candles according to the inflexion of the 20-period MA SETTINGS You can change the Period of all MA's
FREE
Zigzag Pro MT5
Kaijun Wang
5 (5)
Indicadores
本指标 基于 Zigzag 基础上... 增加了: 1.增加了箭头指示,使图表更鲜明 2.增加了价格显示,使大家更清楚的看清价格. 3.增加了报警等设置,可以支持邮件发送 原指标特性: 1.基本的波段指标构型. 2.最近的2个ZIGZAG点不具有稳定性,随着行情而改变,(就是网友所说的未来函数) 3.原指标适合分析历史拐点,波段特性,对于价格波动有一定的指导性. Zigzag的使用方法一 丈量一段行情的起点和终点 （1）用ZigZag标注的折点作为起点和终点之后，行情的走势方向就被确立了（空头趋势）； （2）根据道氏理论的逻辑，行情会按照波峰浪谷的锯齿形运行，行情确立之后会走回撤行情，回撤的过程中ZigZag会再次形成折点，就是回撤点； （3）在回撤点选择机会进场，等待行情再次启动，止损可以放到回撤的高点。 一套交易系统基本的框架就建立起来了。 Zigzag的使用方法二 作为画趋势线的连接点 趋势线是很常见的技术指标，在技术分析中被广泛地使用。 但一直以来趋势线在实战中都存在一个BUG，那就是难以保证划线的一致性。 在图表上有很多的高低点，到底该连接哪一个呢？不同的书上画趋势线的方法
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indicadores
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicadores
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
Indicadores
Indicador Heiken Ashi MT5 Eleve sua análise de mercado com o Indicador Heiken Ashi MT5. Esta poderosa ferramenta transforma os dados de preços padrão em velas mais suaves, focadas em tendências, facilitando a identificação de tendências de mercado e potenciais pontos de reversão. Características principais: Identificação clara de tendências: Distingue visualmente entre tendências de alta e baixa com cores de velas distintas. Redução de ruído: Filtra as flutuações de preços, proporcionando uma v
FREE
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Apex WilliamsR MT5 Apex Williams %R MT5 is a professional technical indicator that enhances the traditional Williams %R oscillator with advanced momentum analysis and multiple quality filters. Key Features Intelligent Signal System - Automatic buy/sell signal generation - Quality filters to reduce false signals - Clear visual indicators on chart Advanced Divergence Analysis - Automatic divergence detection - Integrated price-oscillator analysis - Technical signal confirmation Multiple Filt
FREE
Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots
Robinson Alves Lemos
Indicadores
O Forex 17 – Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots emite alertas sonoros quando o preço ultrapassa a banda superior ou inferior das Bollinger Bands. Sons distintos são gerados para rompimentos acima da banda superior ou abaixo da banda inferior, auxiliando na identificação de condições potencialmente sobrecompradas ou sobrevendidas. Esta versão sem plotagem opera sem desenhar qualquer elemento visual no gráfico. Os parâmetros personalizáveis incluem período das bandas, desvio e intervalos aj
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (33)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Painel ATR Multi-Tempo Profissional para Scalping e Swing Trading em Ouro Gold Entry Sniper é um indicador avançado para MetaTrader 5 projetado para fornecer sinais de compra/venda precisos para XAUUSD e outros ativos, com base na lógica de Trailing Stop ATR e análise multi-tempo . Ideal tanto para scalpers quanto para swing traders. Principais Recursos e Vantagens Análise Multi-Tempo – Veja a tendência de M1, M5 e M15 em um único painel. Trailing Stop Baseado em ATR – Níveis
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
O indicador ACB Breakout Arrows fornece um sinal de entrada crucial no mercado ao detectar um padrão especial de rompimento. O indicador escaneia constantemente o gráfico em busca de um momento de consolidação em uma direção e fornece o sinal preciso logo antes do movimento principal. Obtenha o scanner de múltiplos ativos e múltiplos períodos aqui - Scanner para ACB Breakout Arrows MT5 Principais recursos Níveis de Stop Loss e Take Profit são fornecidos pelo indicador. Acompanha um painel Scan
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profissional de sinais de tendência sem repintar / sem atraso com taxa de acerto excepcional | Para MT4 / MT5 Principais características: Super Signal – Skyblade Edition é um sistema inteligente de sinais desenvolvido especificamente para operações com tendência. Utiliza uma lógica de filtragem em múltiplas camadas para detectar apenas movimentos direcionais fortes sustentados por verdadeiro momentum. Este sistema   não tenta prever topos ou fundos . Ele
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indicadores
AtBot: Como funciona e como usá-lo ### Como funciona O indicador "AtBot" para a plataforma MT5 gera sinais de compra e venda usando uma combinação de ferramentas de análise técnica. Ele integra a Média Móvel Simples (SMA), a Média Móvel Exponencial (EMA) e o índice de Faixa Verdadeira Média (ATR) para identificar oportunidades de negociação. Além disso, pode utilizar velas Heikin Ashi para melhorar a precisão dos sinais. Deixe uma avaliação após a compra e receba um presente especial. ### Princ
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicadores
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Mais do autor
All in One Screen
Burak Baltaci
5 (2)
Indicadores
Olá a todos, Vou tentar explicar como utilizar gratuitamente a funcionalidade «All in One Screen», que permite visualizar vários pontos de dados simultaneamente num único indicador e em três ecrãs de indicadores diferentes. Primeiro, para que serve este indicador? ; Níveis de Fibonacci Níveis FVG e OrderBlock Indicador Ichimoku Envelopes, Bandas de Bollinger Canais de Donchian Áreas de Reteste Áreas de Suporte e Resistência Estocástico e, por último, Indicadores ATR. 1. O que há no ecrã
FREE
OrderBlock Zones MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indicadores
Visão geral OrderBlock Zone é um indicador MetaTrader 4 avançado que identifica e visualiza automaticamente as zonas de negociação institucionais (Order Blocks) no mercado. Ele rastreia os rastros deixados pelos grandes players (bancos, fundos de hedge) para determinar os níveis potenciais de suporte e resistência. Características principais Detecção automática de OrderBlock Análise baseada em fractais: determina pontos de reversão fortes com análise fractal de 36 períodos (personalizável) Zona
FREE
OrderBlock Zones MT5
Burak Baltaci
Indicadores
Visão geral OrderBlock Zone é um indicador MetaTrader 4 avançado que identifica e visualiza automaticamente as zonas de negociação institucionais (Order Blocks) no mercado. Ele rastreia os rastros deixados pelos grandes players (bancos, fundos de hedge) para determinar os níveis potenciais de suporte e resistência. Características principais  Detecção automática de OrderBlock Análise baseada em fractais: determina pontos de reversão fortes com análise fractal de 36 períodos (personalizável) Zon
FREE
Swing Trade Concept MT4
Burak Baltaci
1 (1)
Indicadores
CONCEITO DE SWING TRADE PARA QUE SERVE? Um indicador MT4 concebido para swing trading. Capta inversões de tendência utilizando a lógica SuperTrend e exibe pontos TP com níveis Fibonacci automáticos. COMO FUNCIONA? 1. Acompanhamento de tendências Utiliza um algoritmo SuperTrend baseado em ATR. Sinaliza quando a tendência do preço se rompe. 2. Geração de sinais A tendência inverte para cima → Caixa verde COMPRAR + seta (abaixo da vela) A tendência inverte para baixo → Caixa vermelha
TrendBite MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indicadores
TrendBite v1.5 - Indicador profissional de acompanhamento de tendências Desenvolvedor: 8aLt4 Versão: 1.5 Plataforma: MetaTrader 4  Visão geral O TrendBite v1.5 é um indicador de análise técnica avançado, concebido para identificar mudanças de tendência no mercado e fornecer sinais de compra e venda claros aos investidores. Baseado no algoritmo das Bandas de Bollinger, esta ferramenta capta com precisão as inversões de tendência, sendo ideal tanto para principiantes como para traders experiente
FREE
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experts
XAU FLUX - Consultor Especialista Profissional em Scalping de Ouro O XAU FLUX é um robô de negociação profissional concebido para negociações rápidas e disciplinadas no mercado do ouro. Foi desenvolvido para negociadores que pretendem obter lucros consistentes a partir de pequenas oscilações diárias dos preços. Principais características: O XAU FLUX utiliza um sistema avançado de scalping que opera nos intervalos de tempo M1 e M5 para avaliar microoportunidades no mercado. O EA analisa continua
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário