All in One Screen
- Indicadores
- Burak Baltaci
- Versão: 1.1
- Atualizado: 30 dezembro 2025
Olá a todos,
Vou tentar explicar como utilizar gratuitamente a funcionalidade «All in One Screen», que permite visualizar vários pontos de dados simultaneamente num único indicador e em três ecrãs de indicadores diferentes.
Primeiro, para que serve este indicador? ;
Níveis de Fibonacci
Níveis FVG e OrderBlock
Indicador Ichimoku
Envelopes, Bandas de Bollinger
Canais de Donchian
Áreas de Reteste
Áreas de Suporte e Resistência
Estocástico e, por último, Indicadores ATR.
1. O que há no ecrã do painel de controlo? ;
Dados de preços em tempo real obtidos das últimas 100 velas para obter os valores Fibonacci, HH e LL.
Níveis Fibonacci obtidos através da análise das últimas 100 velas.
Valores OrderBlock e FVG (também exibidos ao utilizador como retângulos horizontais no gráfico).
2. O que há no ecrã do painel de controlo? ;
Dados do indicador ATR.
Dados do indicador estocástico.
Dados do indicador Ichimoku.
Dados do Indicador DonChain.
Dados do Indicador Bollinger Band.
Dados do Indicador Envelopes.
3. O que há no ecrã do Painel de Indicadores? ;
Todos os valores e dados que vê nos ecrãs do 1.º e 2.º Painéis de Indicadores são analisados em segundo plano utilizando a funcionalidade de intervalo de tempo múltiplo. O que estes dados lhe dizem em todos os intervalos de tempo? Buy & Sell mostra estes dados em percentagem e indica uma direção ao utilizador.
Por favor, lembre-se de que isto é apenas um indicador. Não constitui um conselho de investimento.
Yükledim teste aldım. kullandığm diğer indikatörler ile uyumuna bakacağım. ona göre yorum yapacağım. Yüreğinize sağlık.