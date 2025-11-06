All in One Screen

5

Olá a todos,


Vou tentar explicar como utilizar gratuitamente a funcionalidade «All in One Screen», que permite visualizar vários pontos de dados simultaneamente num único indicador e em três ecrãs de indicadores diferentes.




Primeiro, para que serve este indicador? ;

Níveis de Fibonacci

Níveis FVG e OrderBlock

Indicador Ichimoku

Envelopes, Bandas de Bollinger

Canais de Donchian

Áreas de Reteste

Áreas de Suporte e Resistência

Estocástico e, por último, Indicadores ATR.





1. O que há no ecrã do painel de controlo? ;





Dados de preços em tempo real obtidos das últimas 100 velas para obter os valores Fibonacci, HH e LL.


Níveis Fibonacci obtidos através da análise das últimas 100 velas.


Valores OrderBlock e FVG (também exibidos ao utilizador como retângulos horizontais no gráfico).










2. O que há no ecrã do painel de controlo? ;







Dados do indicador ATR.

Dados do indicador estocástico.

Dados do indicador Ichimoku.

Dados do Indicador DonChain.

Dados do Indicador Bollinger Band.

Dados do Indicador Envelopes.

3. O que há no ecrã do Painel de Indicadores? ;







Todos os valores e dados que vê nos ecrãs do 1.º e 2.º Painéis de Indicadores são analisados em segundo plano utilizando a funcionalidade de intervalo de tempo múltiplo. O que estes dados lhe dizem em todos os intervalos de tempo? Buy & Sell mostra estes dados em percentagem e indica uma direção ao utilizador.






Por favor, lembre-se de que isto é apenas um indicador. Não constitui um conselho de investimento.





















Comentários 4
Halil DAŞTAN
122
Halil DAŞTAN 2025.12.16 05:41 
 

Yükledim teste aldım. kullandığm diğer indikatörler ile uyumuna bakacağım. ona göre yorum yapacağım. Yüreğinize sağlık.

Findolin
1910
Findolin 2025.11.12 10:39 
 

Very good and interesting idea. I'm testing it and have the impression, it's great.

Produtos recomendados
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indicadores
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicadores
RSI ABCD Pattern Finder: Estratégia Técnica 1. Como o Indicador Funciona Combina o RSI clássico com detecção automática de padrões harmônicos ABCD . Componentes Principais RSI Padrão (período ajustável) Marcações de Topos e Fundos (setas) Padrões ABCD (linhas verdes/vermelhas) Filtros de Overbought (70) e Oversold (30) 2. Configuração no MT5 period = 14 ; // Período do RSI size = 4 ; // Tamanho máximo do padrão OverBought = 70 ; // Nível de sobrecompra OverSold = 30 ; // Nível de sobrevenda Filt
FREE
Riskcalculator
Adriano Cali
Indicadores
Risk5Percent is a custom indicator for MetaTrader 5 designed to help you manage your risk exposure precisely. By entering the desired risk percentage and the number of lots used, it calculates and displays the corresponding price level on the chart that represents your maximum anticipated loss (e.g., 5%), automatically considering contract and tick size for the selected instrument. Key Features: Custom settings for trade direction (long/short), risk percentage, and lot size. Automatic adjus
FREE
Basic OrderBlock Support Resistance Zones SMC MT5
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indicadores
Introduction The   Order Block Support & Resistance Zones SMC Indicator   is a   powerful trading tool   designed to detect   order blocks   effectively. This indicator displays both   support   and   resistance order blocks , calculated based on   zigzag levels . We have   three zigzag levels , each calculated based on the previous one. In the   Basic version , you get access to   Level 1   and   Level 2   blocks only. Order blocks represent   key price levels   where the market is likely to  
Swing BOS Structure
Shodibek Babaev
Indicadores
Swing BOS Structure is a market structure indicator for MetaTrader 5. The indicator automatically detects: • Swing High (SH) • Swing Low (SL) • Break of Structure (BOS) • Change of Character (CHoCH) Swings are confirmed only after a defined number of candles, ensuring no repainting. BOS signals indicate trend continuation. CHoCH signals indicate a potential change in market structure and may appear less frequently depending on market conditions and timeframe. The indicator is lightweight, fa
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicadores
Desenvolvimento da versão anterior do indicador ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - indicador padrão ZigZag modificado com informações adicionais sobre o comprimento da onda em pontos, níveis e diferentes lógicas de alerta Melhorias gerais: Adaptação do código para MetaTrader 5 Otimizada a operação com objetos gráficos Novidades: Níveis horizontais nos extremos Seleção do tipo de níveis: horizontal/raios/segmentos Filtro de níveis líquidos (não quebrados pelo preço) Buffer para rupturas: aju
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicadores
Descrição :  estamos felizes em apresentar nosso novo indicador gratuito baseado em um dos indicadores profissionais e populares no mercado forex (PSAR) este indicador é uma nova modificação no indicador SAR parabólico original, no indicador pro SAR você pode ver o cruzamento entre os pontos e o gráfico de preços, este crossover não é sinal, mas fala sobre o potencial de fim de movimento, você pode começar a comprar pelo novo ponto azul e colocar o stop loss um atr antes do primeiro ponto azul
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Virtual Targets MT5
Hoang Van Dien
4.63 (8)
Indicadores
This indicator is very useful for day traders or short term traders. (MT5 version) No need to calculate the number of pips manually, just look at the chart and you will see the Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss target line and evaluate whether the entry point is feasible to reach the intended target or not. Enter the intended   Take Profit / Stop Loss   pips for your trade. The indicator will display   Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss   lines for you to easily see if the target is
FREE
TK Rainbow
Nguyen Trung Khiem
5 (1)
Indicadores
Indicador TK - Rainbow Descrição: O indicador TK - Rainbow é uma ferramenta robusta para análise técnica, projetada para fornecer uma visão clara das tendências de mercado por meio de uma abordagem com várias linhas. Com 30 linhas calculadas em diferentes períodos, oferece uma análise extensa dos movimentos de preços. O indicador utiliza um esquema de duas cores para destacar tendências de alta e baixa, facilitando a interpretação das condições do mercado de relance. Principais Características:
FREE
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indicadores
Automatic Fibonacci Retracement Line Indicator. This indicator takes the current trend and if possible draws Fibonacci retracement lines from the swing until the current price. The Fibonacci levels used are: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%. This indicator works for all charts over all timeframes. The Fibonacci levels are also recorded in buffers for use by other trading bots. Any comments, concerns or additional feature requirements are welcome and will be addressed promptly. 
FREE
Best Linear Regression Trending
Manh Toan Do
5 (1)
Indicadores
Linear Regression Trending indicator analyzes price trends by plotting a linear regression channel based on user-defined parameters such as source (for example, close prices), channel length, and deviation multiplier. How It Works: - The indicator calculates a linear regression line over the specified length, forming a channel with upper and lower boundaries offset by the deviation value. - It detects price breaks from the channel and optionally displays broken channel lines (in a customizable
FREE
ACI Bollinger Bands
Marat Sultanov
4 (3)
Indicadores
Tired of adjusting the indicator settings losing precious time? Tired of the uncertainty regarding their efficiency? Afraid of the uncertainty in their profitability? Then the indicator ACI (automatically calibrateable indicator) is designed exactly for you. Launching it, you can easily solve these three issues just performing the simplest action: clicking a single Calibrate button. To achieve the highest efficiency, you should perform another additional action: move the power slider to the maxi
FREE
Premium Trend Entry Pro
Amani Fungo
5 (3)
Indicadores
Profissional de entrada de tendência premium TZ Trade Logics, apresenta a você a versão aprimorada da entrada de tendência Premium Este lançamento traz a você um estado de negociação muito mais relaxado com recursos avançados para filtragem de tendências e tempos de entrada de sinais premium. Para nós, não é a criação do produto que importa! mas continuada manutenção e educação aos usuários. por meio de nossos meios dedicados de chegar até nós, você terá um guia detalhado sobre como usar o p
FREE
PZ Fibonacci MT5
PZ TRADING SLU
4.57 (14)
Indicadores
Are you tired of plotting Fibonacci retracements or extensions manually? This indicator displays Fibo retracements or extensions automatically, calculated from two different price points, without human intervention or manual object anchoring. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use Manual anchoring is not needed Perfect for price confluence studies The indicator evaluates if retracements or extensions are needed Once drawn, you can manually edit t
FREE
Renko Box
Andrey Dik
5 (1)
Indicadores
Description. The basis for the formation of the Renko chart is the price range. If the price goes beyond its limits, the chart shows a box above or below the previous one. As a result, we see price movement without additional "noise" and important support and resistance levels. Features. For use in conjunction with the Expert Advisor, an additional buffer is implemented-a box counter. For convenience and to increase the speed of testing, the user can use the "new box" event, which the indicator
FREE
Basic Pivot Point Indicator for MT5
Mehdi Ghorbani Saeidian
Indicadores
Pivot Points Indicator – Your Technical Compass in the Market Unlock powerful levels of market structure with our Pivot Points Indicator – a classic tool enhanced for modern trading! Designed for MetaTrader5, this indicator automatically calculates and displays daily, weekly, or monthly pivot levels along with key support and resistance zones. Whether you're a scalper, day trader, or swing trader, pivot levels help you identify potential reversal points , entry zones , and take-profit targets wi
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
Indicadores
Indicador Heiken Ashi MT5 Eleve sua análise de mercado com o Indicador Heiken Ashi MT5. Esta poderosa ferramenta transforma os dados de preços padrão em velas mais suaves, focadas em tendências, facilitando a identificação de tendências de mercado e potenciais pontos de reversão. Características principais: Identificação clara de tendências: Distingue visualmente entre tendências de alta e baixa com cores de velas distintas. Redução de ruído: Filtra as flutuações de preços, proporcionando uma v
FREE
Multi Symbols In The Same Chart For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indicadores
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Can set the cycle for other varieties of K line graph covered this window, fluctuations obser
FREE
Bollinger Bands Advanced Edition For 5
Kaijun Wang
4.4 (5)
Indicadores
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Bandas de Bollinger Avançadas: 1. O trilho Bollinger mudará de cor com a direção " 2. A expa
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Support Resistance Dynamic
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicadores
The "Support Resistance Dynamic" indicator is a powerful technical analysis tool for the MetaTrader 5 platform, designed to automatically identify and plot dynamic Support and Resistance zones on price charts. This indicator helps traders easily recognize important price levels, potential reversal points, or breakout areas, thereby enabling more informed trading decisions. 2. Key Features Dynamic S/R Identification : Automatically identifies support and resistance zones based on an advanced Pivo
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Indicadores
Multi-timeframe trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator with Fibonacci levels The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. Fibonacci levels are added to the price chart, which have flexible settings. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then   it`s
FREE
Bounce Zone MT5
Nguyen Thanh Cong
4.56 (9)
Indicadores
Introduction The Bounce Zone indicator is a cutting-edge non-repainting technical tool built to identify key areas on the price chart where market sentiment is likely to cause a significant price reversal. Using advanced algorithms and historical price data analysis, this indicator pinpoints potential bounce zones. Combined with other entry signal, this indicator can help forex traders place the best trades possible Signal A possible buy signal is generated when price is in the green zone an
FREE
KTrade Fibo For MT5
Kaijun Wang
4.5 (2)
Indicadores
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Fibo: from KTrade 1. Automatically calculate and analyze the band. -> Get the desired band 2.
FREE
Magic SMA MT5
Imre Heli
Indicadores
The Magic SMA indicator is of great help in determining trend direction. It can be an excellent addition to your existing strategy or the basis of a new one. We humans can make better decisions when we see better visually. So we designed it to show a different color for rising and falling trends. Everyone can customize this in the way that suits them best. By setting the Trend Period, we can optimize it for longer or shorter trends for our strategy. It is great for all time frames. IF YOU NEED
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicadores
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
Smart Entry Levels Fractal ATR
Nguyen Thanh Trieu
Indicadores
Smart Entry Levels - Fractal and ATR Based Indicator Smart Entry Levels identifies key support and resistance zones using classical fractal detection and ATR-based volatility measurement. The indicator is designed for clarity, stability, and compliance with MQL5 Market rules. Features Upper Zone - Resistance area based on recent fractal highs Lower Zone - Support area based on recent fractal lows ATR-based sizing - Zones adapt dynamically to market volatility with selectable timeframe Non-repain
FREE
Strong movement levels
Nikolay Mitrofanov
5 (2)
Indicadores
Looks for strong price movements and draws levels upon their completion. You determine the strength of the movement yourself by specifying in the settings the number of points and the number of candles of the same color in a row in one direction. There are 2 types of building in the settings: extrenum - high / low close - close price You can also adjust the number of displayed levels and the number of candles for calculations. By default, the settings indicate 5 levels for 360 candles. That
FREE
Market Shift and FVG MT5
Cruz Molina William Alberto
Indicadores
Market Structure Shift with FVG Indicator for MT5 This MT5 indicator from the   apexfintech.net   suite identifies market structure shifts and fair value gaps (FVGs) to provide traders with potential trading opportunities. It alerts users on these events via mobile notifications, enabling them to react quickly to changing market conditions. Key Features: Market Structure Shift Detection:   Identifies bullish and bearish market structure shifts based on swing high/low breaks and significant candl
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (33)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Painel ATR Multi-Tempo Profissional para Scalping e Swing Trading em Ouro Gold Entry Sniper é um indicador avançado para MetaTrader 5 projetado para fornecer sinais de compra/venda precisos para XAUUSD e outros ativos, com base na lógica de Trailing Stop ATR e análise multi-tempo . Ideal tanto para scalpers quanto para swing traders. Principais Recursos e Vantagens Análise Multi-Tempo – Veja a tendência de M1, M5 e M15 em um único painel. Trailing Stop Baseado em ATR – Níveis
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
O indicador ACB Breakout Arrows fornece um sinal de entrada crucial no mercado ao detectar um padrão especial de rompimento. O indicador escaneia constantemente o gráfico em busca de um momento de consolidação em uma direção e fornece o sinal preciso logo antes do movimento principal. Obtenha o scanner de múltiplos ativos e múltiplos períodos aqui - Scanner para ACB Breakout Arrows MT5 Principais recursos Níveis de Stop Loss e Take Profit são fornecidos pelo indicador. Acompanha um painel Scan
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profissional de sinais de tendência sem repintar / sem atraso com taxa de acerto excepcional | Para MT4 / MT5 Principais características: Super Signal – Skyblade Edition é um sistema inteligente de sinais desenvolvido especificamente para operações com tendência. Utiliza uma lógica de filtragem em múltiplas camadas para detectar apenas movimentos direcionais fortes sustentados por verdadeiro momentum. Este sistema   não tenta prever topos ou fundos . Ele
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indicadores
AtBot: Como funciona e como usá-lo ### Como funciona O indicador "AtBot" para a plataforma MT5 gera sinais de compra e venda usando uma combinação de ferramentas de análise técnica. Ele integra a Média Móvel Simples (SMA), a Média Móvel Exponencial (EMA) e o índice de Faixa Verdadeira Média (ATR) para identificar oportunidades de negociação. Além disso, pode utilizar velas Heikin Ashi para melhorar a precisão dos sinais. Deixe uma avaliação após a compra e receba um presente especial. ### Princ
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicadores
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Mais do autor
OrderBlock Zones MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indicadores
Visão geral OrderBlock Zone é um indicador MetaTrader 4 avançado que identifica e visualiza automaticamente as zonas de negociação institucionais (Order Blocks) no mercado. Ele rastreia os rastros deixados pelos grandes players (bancos, fundos de hedge) para determinar os níveis potenciais de suporte e resistência. Características principais Detecção automática de OrderBlock Análise baseada em fractais: determina pontos de reversão fortes com análise fractal de 36 períodos (personalizável) Zona
FREE
OrderBlock Zones MT5
Burak Baltaci
Indicadores
Visão geral OrderBlock Zone é um indicador MetaTrader 4 avançado que identifica e visualiza automaticamente as zonas de negociação institucionais (Order Blocks) no mercado. Ele rastreia os rastros deixados pelos grandes players (bancos, fundos de hedge) para determinar os níveis potenciais de suporte e resistência. Características principais  Detecção automática de OrderBlock Análise baseada em fractais: determina pontos de reversão fortes com análise fractal de 36 períodos (personalizável) Zon
FREE
Swing Trade Concept MT4
Burak Baltaci
1 (1)
Indicadores
CONCEITO DE SWING TRADE PARA QUE SERVE? Um indicador MT4 concebido para swing trading. Capta inversões de tendência utilizando a lógica SuperTrend e exibe pontos TP com níveis Fibonacci automáticos. COMO FUNCIONA? 1. Acompanhamento de tendências Utiliza um algoritmo SuperTrend baseado em ATR. Sinaliza quando a tendência do preço se rompe. 2. Geração de sinais A tendência inverte para cima → Caixa verde COMPRAR + seta (abaixo da vela) A tendência inverte para baixo → Caixa vermelha
TrendBite MT5
Burak Baltaci
Indicadores
TrendBite v1.5 - Indicador profissional de acompanhamento de tendências Desenvolvedor: 8aLt4 Versão: 1.5 Plataforma: MetaTrader 5  Visão geral O TrendBite v1.5 é um indicador de análise técnica avançado, concebido para identificar mudanças de tendência no mercado e fornecer sinais de compra e venda claros aos investidores. Baseado no algoritmo das Bandas de Bollinger, esta ferramenta capta com precisão as inversões de tendência, sendo ideal tanto para principiantes como para traders experiente
FREE
TrendBite MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indicadores
TrendBite v1.5 - Indicador profissional de acompanhamento de tendências Desenvolvedor: 8aLt4 Versão: 1.5 Plataforma: MetaTrader 4  Visão geral O TrendBite v1.5 é um indicador de análise técnica avançado, concebido para identificar mudanças de tendência no mercado e fornecer sinais de compra e venda claros aos investidores. Baseado no algoritmo das Bandas de Bollinger, esta ferramenta capta com precisão as inversões de tendência, sendo ideal tanto para principiantes como para traders experiente
FREE
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experts
XAU FLUX - Consultor Especialista Profissional em Scalping de Ouro O XAU FLUX é um robô de negociação profissional concebido para negociações rápidas e disciplinadas no mercado do ouro. Foi desenvolvido para negociadores que pretendem obter lucros consistentes a partir de pequenas oscilações diárias dos preços. Principais características: O XAU FLUX utiliza um sistema avançado de scalping que opera nos intervalos de tempo M1 e M5 para avaliar microoportunidades no mercado. O EA analisa continua
Filtro:
Halil DAŞTAN
122
Halil DAŞTAN 2025.12.16 05:41 
 

Yükledim teste aldım. kullandığm diğer indikatörler ile uyumuna bakacağım. ona göre yorum yapacağım. Yüreğinize sağlık.

Burak Baltaci
2244
Resposta do desenvolvedor Burak Baltaci 2025.12.16 11:20
Bol kazançlar dilerim 👋
Xuan Duc Nguyen
155
Xuan Duc Nguyen 2025.11.18 21:19 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Findolin
1910
Findolin 2025.11.12 10:39 
 

Very good and interesting idea. I'm testing it and have the impression, it's great.

Burak Baltaci
2244
Resposta do desenvolvedor Burak Baltaci 2025.11.13 17:29
I'm glad you reviewed it and liked it. I hope you make a profit.
traderspeed
423
traderspeed 2025.11.07 20:42 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Burak Baltaci
2244
Resposta do desenvolvedor Burak Baltaci 2025.11.13 17:30
I'm glad you reviewed it and liked it. I hope you make a profit.
Responder ao comentário