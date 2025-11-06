Olá a todos,





Vou tentar explicar como utilizar gratuitamente a funcionalidade «All in One Screen», que permite visualizar vários pontos de dados simultaneamente num único indicador e em três ecrãs de indicadores diferentes.













Primeiro, para que serve este indicador? ;

Níveis de Fibonacci

Níveis FVG e OrderBlock

Indicador Ichimoku

Envelopes, Bandas de Bollinger

Canais de Donchian

Áreas de Reteste

Áreas de Suporte e Resistência

Estocástico e, por último, Indicadores ATR.

















1. O que há no ecrã do painel de controlo? ;

















Dados de preços em tempo real obtidos das últimas 100 velas para obter os valores Fibonacci, HH e LL.





Níveis Fibonacci obtidos através da análise das últimas 100 velas.





Valores OrderBlock e FVG (também exibidos ao utilizador como retângulos horizontais no gráfico).





































2. O que há no ecrã do painel de controlo? ;

























Dados do indicador ATR.

Dados do indicador estocástico.

Dados do indicador Ichimoku.

Dados do Indicador DonChain.

Dados do Indicador Bollinger Band.

Dados do Indicador Envelopes.

3. O que há no ecrã do Painel de Indicadores? ;

























Todos os valores e dados que vê nos ecrãs do 1.º e 2.º Painéis de Indicadores são analisados em segundo plano utilizando a funcionalidade de intervalo de tempo múltiplo. O que estes dados lhe dizem em todos os intervalos de tempo? Buy & Sell mostra estes dados em percentagem e indica uma direção ao utilizador.





















Por favor, lembre-se de que isto é apenas um indicador. Não constitui um conselho de investimento.












































































