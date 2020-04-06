Nostradamus X Scalper

🔮 NOSTRADAMUS X SCALPER 🔮


Par recomendado: ⚡ Ouro


Prazo recomendado: ⚡ M15




💰 Robô profissional que identifica picos e vales do mercado


Nostradamus é um sistema de negociação totalmente automatizado que captura com precisão os pontos de viragem do mercado. Funciona dia e noite, toma decisões sem emoção e maximiza os seus lucros!




⚡ PORQUÊ NOSTRADAMUS?


🎯 Sistema de Entrada Inteligente


Deteta automaticamente pontos de reversão de tendência


Entrada precisa em níveis altos e baixos


Controlo de risco com ordens de stop e limite


🛡️ Gestão de Risco Avançada


Smart Stop Loss & Take Profit - Protege os seus lucros


Trailing Stop - Permite que os lucros continuem, interrompe as perdas


BreakEven - Protege automaticamente as negociações em aberto


MaxDrawDown - Protege a sua conta contra perdas


💵 Gestão flexível de lotes


Lote fixo - Método clássico


Lote automático - Calcula com base na percentagem de risco


Lote de saldo - Relações com base no seu saldo


📊 Painel profissional


Acompanhamento de lucros/perdas em tempo real


Taxa de ganhos e estatísticas


Controlo instantâneo do spread e do estado


Resumo do desempenho total


🚀 CARACTERÍSTICAS QUE DIFERENCIAM O NOSTRADAMUS


✅ Modo piloto automático 24 horas por dia, 7 dias por semana - Ganha dinheiro enquanto dorme


✅ Filtro de spread - Não abre negociações com spreads elevados


✅ Controlo de tempo - Funciona apenas durante o horário especificado


✅ TakeProfit inteligente - Meta de lucro baseada em lotes


✅ Totalmente personalizável - Todos os parâmetros podem ser ajustados


✅ Latência zero - Execução instantânea de ordens


✅ Funciona com todos os símbolos - Forex, ouro, índices...




🎁 RECURSOS BÔNUS


🔹 Painel colorido - Monitore as informações da sua conta em tempo real


🔹 Estatísticas globais - Todas as suas transações são registradas


🔹 Número mágico - Execute vários robôs


🔹 Configuração fácil - Sistema plug and play




💪 PARA QUEM É?


✔️ Iniciantes - Totalmente automático, sem necessidade de intervenção


✔️ Profissionais - Personalizável com parâmetros avançados


✔️ Scalpers - Estratégia de entrada e saída rápida


✔️ Investidores - Crescimento do portfólio a longo prazo






🎯 RESULTADO


O Nostradamus X Scalper não prevê o futuro do mercado, mas usa matemática e algoritmos para capturar os melhores pontos de entrada!










