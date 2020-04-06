Nostradamus X Scalper
- Experts
- Burak Baltaci
- Versão: 4.4
- Ativações: 7
🔮 NOSTRADAMUS X SCALPER 🔮
Par recomendado: ⚡ Ouro
Prazo recomendado: ⚡ M15
💰 Robô profissional que identifica picos e vales do mercado
Nostradamus é um sistema de negociação totalmente automatizado que captura com precisão os pontos de viragem do mercado. Funciona dia e noite, toma decisões sem emoção e maximiza os seus lucros!
⚡ PORQUÊ NOSTRADAMUS?
🎯 Sistema de Entrada Inteligente
Deteta automaticamente pontos de reversão de tendência
Entrada precisa em níveis altos e baixos
Controlo de risco com ordens de stop e limite
🛡️ Gestão de Risco Avançada
Smart Stop Loss & Take Profit - Protege os seus lucros
Trailing Stop - Permite que os lucros continuem, interrompe as perdas
BreakEven - Protege automaticamente as negociações em aberto
MaxDrawDown - Protege a sua conta contra perdas
💵 Gestão flexível de lotes
Lote fixo - Método clássico
Lote automático - Calcula com base na percentagem de risco
Lote de saldo - Relações com base no seu saldo
📊 Painel profissional
Acompanhamento de lucros/perdas em tempo real
Taxa de ganhos e estatísticas
Controlo instantâneo do spread e do estado
Resumo do desempenho total
🚀 CARACTERÍSTICAS QUE DIFERENCIAM O NOSTRADAMUS
✅ Modo piloto automático 24 horas por dia, 7 dias por semana - Ganha dinheiro enquanto dorme
✅ Filtro de spread - Não abre negociações com spreads elevados
✅ Controlo de tempo - Funciona apenas durante o horário especificado
✅ TakeProfit inteligente - Meta de lucro baseada em lotes
✅ Totalmente personalizável - Todos os parâmetros podem ser ajustados
✅ Latência zero - Execução instantânea de ordens
✅ Funciona com todos os símbolos - Forex, ouro, índices...
🎁 RECURSOS BÔNUS
🔹 Painel colorido - Monitore as informações da sua conta em tempo real
🔹 Estatísticas globais - Todas as suas transações são registradas
🔹 Número mágico - Execute vários robôs
🔹 Configuração fácil - Sistema plug and play
💪 PARA QUEM É?
✔️ Iniciantes - Totalmente automático, sem necessidade de intervenção
✔️ Profissionais - Personalizável com parâmetros avançados
✔️ Scalpers - Estratégia de entrada e saída rápida
✔️ Investidores - Crescimento do portfólio a longo prazo
🎯 RESULTADO
O Nostradamus X Scalper não prevê o futuro do mercado, mas usa matemática e algoritmos para capturar os melhores pontos de entrada!