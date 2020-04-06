Dread Scalper MT4

Aviso de risco

AVISO IMPORTANTE: O “DREAD SCALPER” utiliza estratégias agressivas de grade e martingale. Isso pode levar a perdas significativas para investidores inexperientes.













A negociação de moeda estrangeira com margem envolve um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra si, assim como a seu favor. Antes de decidir investir em moeda estrangeira, deve considerar cuidadosamente os seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite pelo risco.





Riscos da negociação em grade:





Pode acumular grandes perdas em tendências fortes.

Requer margem suficiente para manter posições.

A estratégia martingale aumenta o tamanho das posições.

Não é adequado para contas com capital limitado.

Deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação de moeda estrangeira e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver alguma dúvida.





O desempenho passado NÃO é indicativo de resultados futuros.













DREAD SCALPER - EA profissional para negociação em grade

Visão geral

O DREAD SCALPER é um sofisticado sistema de negociação automatizado projetado para o MetaTrader 4 & MetaTrader 5, utilizando estratégias avançadas de negociação em grade combinadas com gestão inteligente de lotes para capturar os movimentos do mercado em ambas as direções.













Principais recursos





Painel profissional

Monitoramento em tempo real: exibição do saldo da conta ao vivo, patrimônio líquido e margem livre

Acompanhamento de posições: monitorização separada de posições de COMPRA/VENDA com indicadores de lucros/perdas

Interface limpa: painel com tema escuro e totalmente opaco que não obstrui a análise dos gráficos

Atualizações dinâmicas: indicadores de lucros codificados por cores (verde para lucros, vermelho para perdas)

Estratégia de negociação

Sistema de grade bidirecional: abre posições nas direções de COMPRA e VENDA

Pontos de entrada inteligentes: distância configurável entre os níveis da grade

Dimensionamento adaptativo de lotes: aumento progressivo de lotes usando fórmulas matemáticas

Opção de acompanhamento de tendências: pode acompanhar as tendências do mercado quando ativada

Gestão de risco

Limites de posição: proteção máxima de negociações de COMPRA/VENDA (padrão: 10 cada)

Proteção contra stop loss: limites máximos de perda configuráveis

Metas de take profit: realização automatizada de lucros em níveis especificados

Trailing stop: três modos - baseado em velas, fractais ou pips fixos

Controlos avançados

Filtro de tempo: negoceie apenas durante as horas especificadas

Número mágico: identificador único para rastrear ordens EA

Controlo de slippage: proteção contra a volatilidade do mercado

Ajuste do passo da grelha: ajuste a densidade da grelha com base nas condições do mercado

Como funciona

Mecanismo de negociação em grelha

O DREAD SCALPER cria uma grelha de ordens pendentes em torno do preço atual:





Movimento do preço:





↑ VENDA ← VENDA ← VENDA ← Preço atual → COMPRA → COMPRA → COMPRA ↓





Quando o preço se move:





As ordens são acionadas automaticamente

Novos níveis de grade são criados

Os lucros se acumulam a partir de várias posições

As perdas são gerenciadas por meio de uma média inteligente

Fórmula de cálculo do lote

Novo lote = Lote inicial × (K_Lote)^Nível + (Nível × Lote adicional)

Exemplo com valores padrão (Lote=0,1, K_Lote=1,5): Nível 1: 0,10 lotes Nível 2: 0,15 lotes Nível 3: 0,23 lotes Nível 4: 0,34 lotes Nível 5: 0,51 lotes





Guia de configuração

Parâmetros essenciais

Controlo de negociação

Comprar - Ativar/Desativar ordens de COMPRA (Padrão: TRUE)

Vender - Ativar/Desativar ordens de VENDA (Padrão: TRUE)

PrimeiraOrdem - Permitir a colocação da primeira ordem (Padrão: TRUE)

OpenTrend - Seguir a direção da tendência (Padrão: FALSE)

Configurações da grelha

PrimeiroPasso - Distância para a primeira ordem em pips (Padrão: 10)

Passo - Distância entre os níveis da grelha em pips (Padrão: 30)

Distância mínima - Espaçamento mínimo entre ordens (Padrão: 30)

Passo da grelha - Número de ordens por nível da grelha (Padrão: 5)

Gestão de lotes

Lote - Tamanho inicial do lote (Padrão: 0,1)

K_Lote - Multiplicador de lotes por nível (Padrão: 1,5)

PlusLot - Incremento adicional do lote (Padrão: 0,0)

DigitsLot - Precisão decimal para lotes (Padrão: 2)

Parâmetros de risco

MaxLoss - Perda máxima permitida (Padrão: 100000)

MaxLossCloseAll - Limite de perda para fechar tudo (Padrão: 10,0)

StopProfit - Meta de lucro (Padrão: 50,0)

StopLoss - Nível de stop loss (Padrão: 100000)

Limites de segurança

MaxBuyTrades - Posições máximas de COMPRA (Padrão: 10)

MaxSellTrades - Posições máximas de VENDA (Padrão: 10)

EnableLimits - Ativar limites de posição (Padrão: TRUE)

Trailing Stop

TrailingStop - Modo: 0=Desativado, 1=Vela, 2=Fractais, >2=Pips (Padrão: 1)

TrailingActivation - Limite de lucro para ativar (Padrão: 30)

TrailingPoints - Distância de trailing em pips (Padrão: 30)

EveryTakeProfit - TP de ordem individual (Padrão: 10)

Filtro de tempo

UseTimeFilter - Ativar horas de negociação (Padrão: FALSE)

StartHour - Hora de início da negociação (Padrão: 8)

EndHour - Hora de término da negociação (Padrão: 23)

Sistema

Magic - Identificador EA exclusivo (Padrão: 8084)



