Dread Scalper MT4

Aviso de risco

AVISO IMPORTANTE: O “DREAD SCALPER” utiliza estratégias agressivas de grade e martingale. Isso pode levar a perdas significativas para investidores inexperientes.




A negociação de moeda estrangeira com margem envolve um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra si, assim como a seu favor. Antes de decidir investir em moeda estrangeira, deve considerar cuidadosamente os seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite pelo risco.


Riscos da negociação em grade:


Pode acumular grandes perdas em tendências fortes.

Requer margem suficiente para manter posições.

A estratégia martingale aumenta o tamanho das posições.

Não é adequado para contas com capital limitado.

Deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação de moeda estrangeira e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver alguma dúvida.


O desempenho passado NÃO é indicativo de resultados futuros.




DREAD SCALPER - EA profissional para negociação em grade

Visão geral

O DREAD SCALPER é um sofisticado sistema de negociação automatizado projetado para o MetaTrader 4 & MetaTrader 5, utilizando estratégias avançadas de negociação em grade combinadas com gestão inteligente de lotes para capturar os movimentos do mercado em ambas as direções.




Principais recursos


Painel profissional

Monitoramento em tempo real: exibição do saldo da conta ao vivo, patrimônio líquido e margem livre

Acompanhamento de posições: monitorização separada de posições de COMPRA/VENDA com indicadores de lucros/perdas

Interface limpa: painel com tema escuro e totalmente opaco que não obstrui a análise dos gráficos

Atualizações dinâmicas: indicadores de lucros codificados por cores (verde para lucros, vermelho para perdas)

Estratégia de negociação

Sistema de grade bidirecional: abre posições nas direções de COMPRA e VENDA

Pontos de entrada inteligentes: distância configurável entre os níveis da grade

Dimensionamento adaptativo de lotes: aumento progressivo de lotes usando fórmulas matemáticas

Opção de acompanhamento de tendências: pode acompanhar as tendências do mercado quando ativada

Gestão de risco

Limites de posição: proteção máxima de negociações de COMPRA/VENDA (padrão: 10 cada)

Proteção contra stop loss: limites máximos de perda configuráveis

Metas de take profit: realização automatizada de lucros em níveis especificados

Trailing stop: três modos - baseado em velas, fractais ou pips fixos

Controlos avançados

Filtro de tempo: negoceie apenas durante as horas especificadas

Número mágico: identificador único para rastrear ordens EA

Controlo de slippage: proteção contra a volatilidade do mercado

Ajuste do passo da grelha: ajuste a densidade da grelha com base nas condições do mercado

Como funciona

Mecanismo de negociação em grelha

O DREAD SCALPER cria uma grelha de ordens pendentes em torno do preço atual:


Movimento do preço:


↑ VENDA ← VENDA ← VENDA ← Preço atual → COMPRA → COMPRA → COMPRA ↓


Quando o preço se move:


As ordens são acionadas automaticamente

Novos níveis de grade são criados

Os lucros se acumulam a partir de várias posições

As perdas são gerenciadas por meio de uma média inteligente

Fórmula de cálculo do lote

Novo lote = Lote inicial × (K_Lote)^Nível + (Nível × Lote adicional)

Exemplo com valores padrão (Lote=0,1, K_Lote=1,5): Nível 1: 0,10 lotes Nível 2: 0,15 lotes Nível 3: 0,23 lotes Nível 4: 0,34 lotes Nível 5: 0,51 lotes


Guia de configuração

Parâmetros essenciais

Controlo de negociação

Comprar - Ativar/Desativar ordens de COMPRA (Padrão: TRUE)

Vender - Ativar/Desativar ordens de VENDA (Padrão: TRUE)

PrimeiraOrdem - Permitir a colocação da primeira ordem (Padrão: TRUE)

OpenTrend - Seguir a direção da tendência (Padrão: FALSE)

Configurações da grelha

PrimeiroPasso - Distância para a primeira ordem em pips (Padrão: 10)

Passo - Distância entre os níveis da grelha em pips (Padrão: 30)

Distância mínima - Espaçamento mínimo entre ordens (Padrão: 30)

Passo da grelha - Número de ordens por nível da grelha (Padrão: 5)

Gestão de lotes

Lote - Tamanho inicial do lote (Padrão: 0,1)

K_Lote - Multiplicador de lotes por nível (Padrão: 1,5)

PlusLot - Incremento adicional do lote (Padrão: 0,0)

DigitsLot - Precisão decimal para lotes (Padrão: 2)

Parâmetros de risco

MaxLoss - Perda máxima permitida (Padrão: 100000)

MaxLossCloseAll - Limite de perda para fechar tudo (Padrão: 10,0)

StopProfit - Meta de lucro (Padrão: 50,0)

StopLoss - Nível de stop loss (Padrão: 100000)

Limites de segurança

MaxBuyTrades - Posições máximas de COMPRA (Padrão: 10)

MaxSellTrades - Posições máximas de VENDA (Padrão: 10)

EnableLimits - Ativar limites de posição (Padrão: TRUE)

Trailing Stop

TrailingStop - Modo: 0=Desativado, 1=Vela, 2=Fractais, >2=Pips (Padrão: 1)

TrailingActivation - Limite de lucro para ativar (Padrão: 30)

TrailingPoints - Distância de trailing em pips (Padrão: 30)

EveryTakeProfit - TP de ordem individual (Padrão: 10)

Filtro de tempo

UseTimeFilter - Ativar horas de negociação (Padrão: FALSE)

StartHour - Hora de início da negociação (Padrão: 8)

EndHour - Hora de término da negociação (Padrão: 23)

Sistema

Magic - Identificador EA exclusivo (Padrão: 8084)



Mais do autor
All in One Screen
Burak Baltaci
5 (2)
Indicadores
Olá a todos, Vou tentar explicar como utilizar gratuitamente a funcionalidade «All in One Screen», que permite visualizar vários pontos de dados simultaneamente num único indicador e em três ecrãs de indicadores diferentes. Primeiro, para que serve este indicador? ; Níveis de Fibonacci Níveis FVG e OrderBlock Indicador Ichimoku Envelopes, Bandas de Bollinger Canais de Donchian Áreas de Reteste Áreas de Suporte e Resistência Estocástico e, por último, Indicadores ATR. 1. O que há no ecrã
FREE
OrderBlock Zones MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indicadores
Visão geral OrderBlock Zone é um indicador MetaTrader 4 avançado que identifica e visualiza automaticamente as zonas de negociação institucionais (Order Blocks) no mercado. Ele rastreia os rastros deixados pelos grandes players (bancos, fundos de hedge) para determinar os níveis potenciais de suporte e resistência. Características principais Detecção automática de OrderBlock Análise baseada em fractais: determina pontos de reversão fortes com análise fractal de 36 períodos (personalizável) Zona
FREE
OrderBlock Zones MT5
Burak Baltaci
Indicadores
Visão geral OrderBlock Zone é um indicador MetaTrader 4 avançado que identifica e visualiza automaticamente as zonas de negociação institucionais (Order Blocks) no mercado. Ele rastreia os rastros deixados pelos grandes players (bancos, fundos de hedge) para determinar os níveis potenciais de suporte e resistência. Características principais  Detecção automática de OrderBlock Análise baseada em fractais: determina pontos de reversão fortes com análise fractal de 36 períodos (personalizável) Zon
FREE
Swing Trade Concept MT4
Burak Baltaci
1 (1)
Indicadores
CONCEITO DE SWING TRADE PARA QUE SERVE? Um indicador MT4 concebido para swing trading. Capta inversões de tendência utilizando a lógica SuperTrend e exibe pontos TP com níveis Fibonacci automáticos. COMO FUNCIONA? 1. Acompanhamento de tendências Utiliza um algoritmo SuperTrend baseado em ATR. Sinaliza quando a tendência do preço se rompe. 2. Geração de sinais A tendência inverte para cima → Caixa verde COMPRAR + seta (abaixo da vela) A tendência inverte para baixo → Caixa vermelha
TrendBite MT5
Burak Baltaci
Indicadores
TrendBite v1.5 - Indicador profissional de acompanhamento de tendências Desenvolvedor: 8aLt4 Versão: 1.5 Plataforma: MetaTrader 5  Visão geral O TrendBite v1.5 é um indicador de análise técnica avançado, concebido para identificar mudanças de tendência no mercado e fornecer sinais de compra e venda claros aos investidores. Baseado no algoritmo das Bandas de Bollinger, esta ferramenta capta com precisão as inversões de tendência, sendo ideal tanto para principiantes como para traders experiente
FREE
Smart EA 8aLt4
Burak Baltaci
Experts
Hello everyone. Before introducing Smart EA 8aLt4, I would like to make a brief and important reminder!! This EA works by receiving signals directly from my indicator called “All in One Screen” at 100%. Access my “All in One Screen” indicator, which I share 100% free of charge, here. >>> All in One Screen <<< 8aLt4 Smart Trading System All in One Indicator + Smart EA Integration Strategy Modes Mode Description Risk Level Conservative All signals must be compatible Low Balanced 70% of ma
TrendBite MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indicadores
TrendBite v1.5 - Indicador profissional de acompanhamento de tendências Desenvolvedor: 8aLt4 Versão: 1.5 Plataforma: MetaTrader 4  Visão geral O TrendBite v1.5 é um indicador de análise técnica avançado, concebido para identificar mudanças de tendência no mercado e fornecer sinais de compra e venda claros aos investidores. Baseado no algoritmo das Bandas de Bollinger, esta ferramenta capta com precisão as inversões de tendência, sendo ideal tanto para principiantes como para traders experiente
FREE
Nostradamus X Scalper
Burak Baltaci
Experts
NOSTRADAMUS X SCALPER Par recomendado: Ouro Prazo recomendado: M15 Robô profissional que identifica picos e vales do mercado Nostradamus é um sistema de negociação totalmente automatizado que captura com precisão os pontos de viragem do mercado. Funciona dia e noite, toma decisões sem emoção e maximiza os seus lucros! PORQUÊ NOSTRADAMUS? Sistema de Entrada Inteligente Deteta automaticamente pontos de reversão de tendência Entrada precisa em níveis altos e baixos Co
Baba Vanga SS
Burak Baltaci
Experts
Baba Vanga Smart Scalper - Expert Advisor Recommended Pair: XAUUSD Recommended Timeframe: M5 / M15 General Features: This EA is an intelligent scalping robot that performs automated trading. With its user-friendly interface, it displays your account information and profitability data in real-time on the chart. Key Features: Risk Management: Automatic lot calculation based on your account balance Time Control: Trades only during the hours you specify Spread Protection: Prevents opening
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experts
XAU FLUX - Consultor Especialista Profissional em Scalping de Ouro O XAU FLUX é um robô de negociação profissional concebido para negociações rápidas e disciplinadas no mercado do ouro. Foi desenvolvido para negociadores que pretendem obter lucros consistentes a partir de pequenas oscilações diárias dos preços. Principais características: O XAU FLUX utiliza um sistema avançado de scalping que opera nos intervalos de tempo M1 e M5 para avaliar microoportunidades no mercado. O EA analisa continua
Dread Scalper MT5
Burak Baltaci
Experts
Aviso de risco AVISO IMPORTANTE: O “DREAD SCALPER” utiliza estratégias agressivas de grade e martingale. Isso pode levar a perdas significativas para investidores inexperientes. A negociação de moeda estrangeira com margem envolve um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra si, assim como a seu favor. Antes de decidir investir em moeda estrangeira, deve considerar cuidadosamente os seus objetivos de investimento,
