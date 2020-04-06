Smart Grid Navigator é um assessor especialista de trading profissional que utiliza uma estratégia de grade multinível com um sistema inteligente de filtragem de entradas. O programa gerencia automaticamente as posições com base na análise de indicadores técnicos e condições de mercado.

O assessor vem com configurações otimizadas e está pronto para uso imediatamente após a instalação. Você pode iniciá-lo em um gráfico e começar a testar. Todos os parâmetros têm valores padrão seguros e podem ser adaptados ao seu estilo de trading e nível de risco.

Características Principais

Trading Automatizado

Sistema totalmente automatizado de abertura e fechamento de posições Opera 24/7 ou durante horários de trading selecionados Não requer supervisão constante do trader

Filtragem Inteligente de Entradas

Sistema de análise de mercado multinível Filtragem de sinais falsos através de indicadores técnicos Adaptação a diversas condições de mercado

Gestão de Risco Flexível

Dimensionamento progressivo de posições com capacidade de desativar martingale Gestão de lucro em cesta Níveis configuráveis de stop-loss e take-profit

Controle de Tempo

Capacidade de negociar apenas durante horas específicas Proteção contra trading durante períodos indesejáveis Pausa entre séries de negociações para reduzir riscos

Parâmetros Chave que Afetam os Resultados

Parâmetros de Rentabilidade e Drawdown

StartLot (Lote Inicial) - volume base da primeira posição

Aumentar valor: maior lucro por negociação, mas maior risco e drawdown Diminuir valor: menor risco e drawdown, mas menos lucro por negociação

LotMultiplier (Multiplicador de Lote) - coeficiente para aumento de volume na grade

Valor 1.0: martingale DESATIVADO, todas as ordens abrem com tamanho de lote igual (risco mínimo) Valor 1.1-1.3: martingale fraco, aumento suave do lote (risco baixo) Valor 1.4-1.6: martingale moderado, aumento padrão (risco médio) Valor 1.7 e acima: martingale agressivo, aumento rápido do lote (risco alto)

MaxOrders (Ordens Máximas) - número máximo de posições em uma direção

Aumentar valor: o sistema suporta correções mais longas, mas o drawdown máximo aumenta Diminuir valor: limita o drawdown, mas pode fechar a série antes da reversão

BasketTP_Dollars (Take Profit de Cesta) - lucro objetivo para fechar todas as posições

Aumentar valor: menos negociações, mas maior lucro por série (tempo de manutenção de posições pode aumentar) Diminuir valor: fechamento de séries mais rápido, tomada de lucro mais frequente, mas menos lucro por série

MinDistance_Points (Distância Mínima) - distância entre ordens na grade

Aumentar valor: posições adicionais abrem com menos frequência, menor drawdown, mas pode perder reversões Diminuir valor: adição mais frequente à grade, maior probabilidade de recuperação, mas maior risco de drawdown

TP_FirstOrder_Points (Take Profit da Primeira Ordem) - lucro para fechar a primeira ordem

Aumentar valor: maior lucro potencial da primeira ordem, mas menor probabilidade de execução Diminuir valor: ativação de TP mais frequente, mas menos lucro da primeira ordem

Parâmetros de Filtragem de Sinais

RSI_Period (Período RSI) - período de cálculo do indicador

Aumentar valor: menos sinais falsos, mas menos negociações Diminuir valor: mais sinais, mas maior probabilidade de entradas falsas

RSI_Oversold / RSI_Overbought (Níveis de Sobrevenda/Sobrecompra)

Expandir faixa (ex. 25/75): menos sinais, mas melhor qualidade de pontos de entrada Reduzir faixa (ex. 35/65): mais sinais, mas mais entradas falsas

BB_Period (Período Bollinger Bands) - período de cálculo das bandas

Aumentar valor: bandas mais suaves, menos toques falsos, mas menos sinais Diminuir valor: bandas mais sensíveis, mais sinais, mas maior ruído

BB_Deviation (Desvio BB) - largura do canal Bollinger Bands

Aumentar valor: canal mais largo, menos toques de banda, menos sinais, mas maior qualidade Diminuir valor: canal mais estreito, mais toques, mais sinais, mas maior probabilidade de entradas falsas

MinBBWidth / MaxBBWidth (Largura Mínima/Máxima de Banda)

Reduzir faixa: trading apenas em condições de mercado específicas, menos negociações Expandir faixa: mais negociações, mas possível trading em condições inadequadas

UseBollingerFilter (Usar Filtro BB)

Ativado: menos sinais, mas maior qualidade de entradas Desativado: mais sinais, maior frequência de trading, mas possíveis entradas falsas

RequireBBTouch (Requerer Toque de Banda)

Ativado: entrada apenas após tocar Bollinger Bands (filtro rigoroso) Desativado: entrada em sinal RSI sem requerer toque (filtro suave)

RequireBBReturnInside (Requerer Retorno Dentro das Bandas)

Ativado: entrada apenas após o preço retornar dentro do canal (confirmação de reversão) Desativado: entrada imediata em sinal sem esperar retorno

ApplyBBToGridOrders (Aplicar BB a Ordens Grid)

Ativado: controle rigoroso de cada entrada na grade, menos negociações de média, mas pode perder a recuperação Desativado: adição livre à grade quando a distância é atingida, maior probabilidade de recuperação

UseBBWidthFilter (Usar Filtro de Largura BB)

Ativado: trading apenas em volatilidade específica (dentro de MinBBWidth e MaxBBWidth) Desativado: trading com qualquer largura de canal

Parâmetros de Tempo

StartHour / EndHour (Hora de Início/Fim de Trading)

Limitação de tempo: proteção contra trading durante sessões voláteis (notícias, aberturas de mercado) Ambos os parâmetros = 0: modo 24/7, número máximo de negociações

CandlesPause (Pausa Após Fechamento de Grid)

Aumentar valor: mais tempo para "resfriamento" do mercado após a série, menor risco de reentrada em movimento lateral Diminuir valor: novas entradas mais rápidas, mais oportunidades de trading, mas maior risco de sinais falsos

Notas Importantes

Certifique-se de testar o assessor em uma conta demo antes de usá-lo em uma conta real. Recomenda-se começar com lotes mínimos e configurações conservadoras.

Sobre martingale: O sistema suporta aumento progressivo de lote (martingale), mas pode ser completamente desativado definindo o parâmetro LotMultiplier = 1.0. Neste caso, todas as ordens na grade abrirão com o mesmo volume, o que minimiza os riscos mas pode aumentar o tempo de recuperação durante movimentos adversos de preço.

O sistema utiliza gestão de cesta, portanto é necessário tamanho de depósito suficiente. O depósito mínimo recomendado depende das configurações escolhidas e pode variar de 500 a 2000 USD para um lote inicial de 0.01 ao usar martingale.

Os resultados de trading dependem das condições de mercado, do instrumento escolhido e das configurações utilizadas. Resultados passados não garantem lucros futuros.