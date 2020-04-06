Dread Scalper MT5
- 专家
- Burak Baltaci
- 版本: 2.3
风险警示
重要免责声明：“DREAD SCALPER”采用激进的网格交易和马丁格尔策略，可能导致缺乏经验的投资者遭受重大损失。
保证金外汇交易具有高风险性，可能并不适合所有投资者。高杠杆作用可能对您不利，也可能对您有利。在决定投资外汇前，您应审慎评估自身投资目标、经验水平及风险承受能力。
网格交易风险：
强趋势下可能累积巨额回撤
需充足保证金维持持仓
马丁格尔策略会扩大仓位规模
不适用于资金有限的账户
您应充分了解外汇交易相关风险，如有疑虑请咨询独立财务顾问。
历史业绩不预示未来表现。
DREAD SCALPER - 专业网格交易EA
概述
DREAD SCALPER是专为MetaTrader 4 & MetaTrader 5 设计的精密自动化交易系统，融合先进网格交易策略与智能仓位管理，精准捕捉双向市场波动。
核心功能
专业仪表盘
实时监控：实时显示账户余额、权益及可用保证金
持仓追踪：独立监控多空头寸，附盈亏指标
简洁界面：深色主题全透明面板，不干扰图表分析
动态更新：彩色盈亏指示器（绿色代表盈利，红色代表亏损）
交易策略
双向网格系统：同时建立多空双向头寸
智能入场点：可配置网格层级间距
自适应仓位管理：基于数学公式渐进增仓
趋势跟随选项：启用后可追随市场趋势
风险管控
持仓限制：买入/卖出最大交易保护（默认各10笔）
止损保护：可配置最大亏损限额
止盈目标：指定价位自动获利了结
追踪止损：三种模式——K线基准/分形/固定点差
高级控制
时间过滤器：仅在指定时段交易
魔术数字：追踪EA订单的唯一标识符
滑点控制：防范市场波动风险
网格步长调整：根据市场状况精细调节网格密度
运作原理
网格交易机制
DREAD SCALPER在当前价格周围创建挂单网格：
价格波动示意图：
↑ 卖单 ← 卖单 ← 卖单 ← 当前价格 → 买单 → 买单 → 买单 ↓
价格变动时：
自动触发挂单
生成新网格层级
多头头寸累积盈利
智能均价控制亏损
手数计算公式
新手数 = 初始手数 × (K_Lot)^层级 + (层级 × 加手数)
默认参数示例（手=0.1, K_Lot=1.5）：第1层：0.10手 第2层：0.15手 第3层：0.23手 第4层：0.34手 第5层：0.51手
配置指南
核心参数
交易控制
买入 - 开启/关闭买单功能（默认：TRUE）
卖出 - 开启/关闭卖单功能（默认：TRUE）
首单 - 允许下达首笔订单（默认：TRUE）
趋势跟随 - 跟随趋势方向（默认：FALSE）
网格设置
首步间距 - 首笔订单间距（点数）（默认：10）
步距 - 网格区间间距（点数）（默认：30）
最小间距 - 订单间最小间隔（默认：30）
网格步长 - 每网格区间订单数量（默认：5）
仓位管理
初始仓位 - 起始仓位大小（默认：0.1）
K_仓位 - 每区间仓位倍数（默认：1.5）
追加手数 - 追加手数增量（默认：0.0）
手数小数位 - 手数计算精度（默认：2）
风险参数
最大亏损 - 允许最大亏损额（默认：100000）
全仓止损阈值 - 强制平仓亏损阈值（默认：10.0）
止盈目标 - 获利了结目标（默认：50.0）
止损位 - 止损水平（默认：100000）
安全限制
最大买单数量 - 最大买入仓位数（默认：10）
最大卖单数量 - 最大卖出仓位数（默认：10）
EnableLimits - 启用持仓限制 (默认: TRUE)
追踪止损
TrailingStop - 模式: 0=关闭, 1=K线, 2=分形, >2=点差 (默认: 1)
TrailingActivation - 触发追踪止损的盈利阈值 (默认: 30)
TrailingPoints - 追踪距离（单位点差）(默认: 30)
每笔止盈 - 单笔订单止盈值（默认：10）
时间过滤器
启用时间过滤 - 启用交易时段（默认：FALSE）
起始时段 - 交易开始时间（默认：8）
结束时段 - 交易结束时间（默认：23）
系统
魔法值 - 专属EA标识符（默认：8084）