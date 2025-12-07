TrendBite MT4

3

 TrendBite v1.5 - Indicador profissional de acompanhamento de tendências

Desenvolvedor: 8aLt4

Versão: 1.5

Plataforma: MetaTrader 4


 Visão geral

O TrendBite v1.5 é um indicador de análise técnica avançado, concebido para identificar mudanças de tendência no mercado e fornecer sinais de compra e venda claros aos investidores. Baseado no algoritmo das Bandas de Bollinger, esta ferramenta capta com precisão as inversões de tendência, sendo ideal tanto para principiantes como para traders experientes.


 Características principais

 Detecção de tendências

Análise automática de tendências: identifica instantaneamente as tendências de alta e de baixa do mercado.

Baseado nas bandas de Bollinger: sistema de cálculo baseado num modelo matemático fiável.

Clareza visual: mostra claramente a situação da tendência com barras de histograma verdes (alta) e amarelas (baixa).

 Sinais de compra e venda

Setas verdes (↑): indicam oportunidades de compra

Setas vermelhas (↓): indicam oportunidades de venda

Visualização clara: pode acompanhar facilmente a direção da posição graças às linhas de tendência

Exibição do histograma: permite avaliar visualmente a força da tendência

 Sistema de alertas

Alerta sonoro: notificação automática quando um novo sinal é gerado

Suporte por e-mail: recurso para receber sinais críticos por e-mail

Informações detalhadas: nível de preço e recomendação de negociação em cada alerta

 Interface amigável

Fechamento automático da grade: a grade é fechada automaticamente para tornar o gráfico mais claro

ZigZag personalizável: liberdade para abrir e fechar as linhas de tendência



 Parâmetros

SignalPeriod (Padrão: 15)

Período de cálculo do sinal

Valor mais alto = Sinais menos frequentes, mas mais confiáveis

Valor mais baixo = Sinais mais frequentes, mas mais precisos

ArrowPeriod (Padrão: 2)

Nível de precisão das setas

Afeta a largura da banda de Bollinger

ShowZigZag (Padrão: false)

Mostra/oculta as linhas de tendência

true = Linhas de tendência brancas visíveis

false = Apenas setas e histogramas visíveis

AlertON (Padrão: true)

Ativa/desativa os alertas sonoros

Recebe uma notificação quando um novo sinal é recebido

Email (Padrão: false)

Ativa/desativa notificações por e-mail

As configurações de e-mail devem ser definidas no MetaTrader



 Como usar?

1. Estratégia de compra

 Quando a seta verde aparecer → Oportunidade de compra

 Se o histograma verde estiver a aumentar → A tendência de alta está a se fortalecer

 Se a linha de tendência branca (se o ZigZag estiver ativado) estiver ascendente → A tendência continua

2. Estratégia de venda

 Quando a seta vermelha aparecer → Oportunidade de venda

 Se o histograma vermelho estiver a aumentar → A tendência de queda está a fortalecer-se

 Se a linha de tendência branca (ZigZag aberto) estiver descendente → A tendência continua

3. Gestão de risco

Use sempre stop-loss

Confirme os sinais com outros indicadores

Tenha cuidado em períodos de volatilidade excessiva

Mantenha a sua relação risco/recompensa em 1:2 ou superior

 Dicas de utilização

 Melhores intervalos de tempo: otimizado para gráficos H1, H4 e diários

 Mercados compatíveis: pode ser usado nos mercados Forex, criptomoedas, ações e commodities

 Conta demo: teste na conta demo antes de passar para a negociação ao vivo

 Backtest: verifique o desempenho em dados históricos


 Notas importantes

Este indicador não garante 100% de precisão

Nem todos os sinais podem gerar lucro, as perdas devem ser consideradas normais

A gestão de risco deve ser sempre prioritária

As notícias do mercado e os dados económicos devem ser levados em consideração

Use-o em combinação com a sua própria estratégia de negociação





 Vantagens

 Fácil instalação e utilização

 Aparência limpa e profissional

 Produção de sinais em tempo real

 Configurações de parâmetros flexíveis

 Baixo uso de recursos do sistema

 Compatível com todos os corretores MetaTrader 4




pan898899
524
pan898899 2025.12.08 06:34 
 

优秀

Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.12.24 18:57 
 

WARNING: DO NOT buy anything from this seller. It is a complete scam. I rented the 'Swing Trade Concept' and the product is absolutely useless. The support is the worst I have ever experienced on MQL5. To make matters worse, he deleted the original product and republished it specifically to wipe out my negative review. Save your money and stay away. You have been warned.

Burak Baltaci
2212
Resposta do desenvolvedor Burak Baltaci 2025.12.26 15:52
I'm responding with a video, you schizophrenic man. Stop making stupid, nonsensical comments and feel a little shame! https://www.mql5.com/tr/market/product/157648/comments#comment_58810206
pan898899
524
pan898899 2025.12.08 06:34 
 

优秀

