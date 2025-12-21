Dread Scalper MT5

Risk Uyarısı ÖNEMLİ YASAL UYARI: “DREAD SCALPER” agresif grid ve martingale stratejileri kullanır. Deneyimsiz yatırımcılar için önemli kayıplara yol açabilir.

Marjla döviz ticareti yapmak yüksek risk taşır ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Yüksek kaldıraç oranı sizin lehinize olduğu kadar aleyhinize de çalışabilir. Döviz ticaretine y

tırım yapmaya karar vermeden önce, yatırım hedeflerinizi, deneyim düzeyinizi ve risk iştahınızı dikkatlice değerlendirmelisiniz.









Izgara Ticareti Riskleri:

Güçlü trendlerde büyük düşüşler birikebilir.

Pozisyonları korumak için yeterli marj gerektirir.

Martingale stratejisi pozisyon boyutlarını artırır.

Sınırlı sermayeye sahip hesaplar için uygun değildir.

Döviz ticareti ile ilgili tüm risklerin farkında olmalı ve herhangi bir şüpheniz varsa bağımsız bir finans danışmanından tavsiye almalısınız.





Geçmiş performans gelecekteki sonuçları göstermez.

DREAD SCALPER - Profesyonel Grid Trading EA



Genel Bakış

DREAD SCALPER, MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 için tasarlanmış, her iki yöndeki piyasa hareketlerini yakalamak için gelişmiş grid trading stratejileri ile akıllı lot yönetimini birleştiren sofistike bir otomatik ticaret sistemidir.





Profesyonel Kontrol Paneli

Gerçek Zamanlı İzleme: Canlı hesap bakiyesi, özkaynak ve serbest marj gösterimi

Pozisyon Takibi: Kar/zarar göstergeleri ile ayrı AL/SAT pozisyon izleme

Temiz Arayüz: Grafik analizini engellemeyen, koyu renkli, tamamen opak panel

Dinamik Güncellemeler: Renk kodlu kar göstergeleri (kar için yeşil, zarar için kırmızı)





Ticaret Stratejisi





Çift Yönlü Grid Sistemi: Hem AL hem de SAT yönlerinde pozisyon açar

Akıllı Giriş Noktaları: Grid seviyeleri arasında yapılandırılabilir mesafe

Uyarlanabilir Lot Boyutu: Matematiksel formüller kullanılarak kademeli lot artışı

Trend Takip Seçeneği: Etkinleştirildiğinde piyasa trendlerini takip edebilir

Risk Yönetimi

Pozisyon Limitleri: Maksimum AL/SAT işlem koruması (Varsayılan: her biri 10)

Zararı Durdurma Koruması: Yapılandırılabilir maksimum zarar limitleri

Kar Hedefi: Belirtilen seviyelerde otomatik kar alma

Takip Eden Stop: Üç mod - Mum tabanlı, Fraktallar veya Sabit pip

Gelişmiş Kontroller

Zaman Filtresi: Yalnızca belirli saatlerde işlem yapma

Sihirli Sayı: EA emirlerini takip etmek için benzersiz tanımlayıcı

Kayma Kontrolü: Piyasa oynaklığına karşı koruma

Izgara Adımı Ayarı: Piyasa koşullarına göre ızgara yoğunluğunu ince ayarlama

Nasıl Çalışır



Izgara Ticaret Mekanizması

DREAD SCALPER, mevcut fiyat etrafında bekleyen emirlerden oluşan bir ızgara oluşturur:





Fiyat Hareketi:





↑ SAT ← SAT ← SAT ← Mevcut Fiyat → AL → AL → AL ↓





Fiyat hareket ettiğinde:





Emirler otomatik olarak tetiklenir

Yeni ızgara seviyeleri oluşturulur

Birden fazla pozisyondan kar birikir

Zararlar akıllı ortalama alma yoluyla yönetilir

Lot Hesaplama Formülü

Yeni Lot = İlk Lot × (K_Lot)^Seviye + (Seviye × Artı Lot)

Varsayılan değerlerle örnek (Lot=0,1, K_Lot=1,5): Seviye 1: 0,10 lot Seviye 2: 0,15 lot Seviye 3: 0,23 lot Seviye 4: 0,34 lot Seviye 5: 0,51 lot





Yapılandırma Kılavuzu



Temel Parametreler

Ticaret Kontrolü

Satın Al - SATIN AL emirlerini etkinleştir/devre dışı bırak (Varsayılan: TRUE)

Sat - SAT emirlerini etkinleştir/devre dışı bırak (Varsayılan: TRUE)

İlk Emir - İlk emir yerleştirilmesine izin ver (Varsayılan: TRUE)

Açık Trend - Trend yönünü takip et (Varsayılan: FALSE)

Izgara Ayarları

İlk Adım - İlk emir için pip cinsinden mesafe (Varsayılan: 10)

Step - Grid seviyeleri arasındaki mesafe pip cinsinden (Varsayılan: 30)

MinDistance - Emirler arasındaki minimum mesafe (Varsayılan: 30)

GridStep - Grid seviyesi başına emir sayısı (Varsayılan: 5)

Lot Yönetimi

lot - İlk lot büyüklüğü (Varsayılan: 0,1)

K_Lot - Seviye başına lot çarpanı (Varsayılan: 1,5)

PlusLot - Ek lot artışı (Varsayılan: 0,0)

DigitsLot - Lotlar için ondalık hassasiyet (Varsayılan: 2)

Risk Parametreleri

MaxLoss - İzin verilen maksimum zarar (Varsayılan: 100000)

MaxLossCloseAll - Tümünü kapatmak için zarar eşiği (Varsayılan: 10,0)

StopProfit - Kar alma hedefi (Varsayılan: 50,0)

StopLoss - Zarar durdurma seviyesi (Varsayılan: 100000)

Güvenlik Limitleri

MaxBuyTrades - Maksimum AL pozisyonları (Varsayılan: 10)

MaxSellTrades - Maksimum SAT pozisyonları (Varsayılan: 10)

EnableLimits - Pozisyon limitlerini etkinleştir (Varsayılan: TRUE)

Trailing Stop

TrailingStop - Mod: 0=Kapalı, 1=Mum, 2=Fraktallar, >2=Pip (Varsayılan: 1)

TrailingActivation - Etkinleştirmek için kar eşiği (Varsayılan: 30)

TrailingPoints - Pip cinsinden takip mesafesi (Varsayılan: 30)

EveryTakeProfit - Bireysel emir TP (Varsayılan: 10)

Zaman Filtresi

UseTimeFilter - İşlem saatlerini etkinleştir (Varsayılan: FALSE)

StartHour - İşlem başlangıç saati (Varsayılan: 8)

EndHour - İşlem bitiş saati (Varsayılan: 23)

Sistem

Magic - Benzersiz EA tanımlayıcı (Varsayılan: 8084)



